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Кулеба і Блінкен узгодили подальші кроки для стримування військової агресії РФ: більше антиросійських санкцій та зброї для України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Кулеба і Блінкен узгодили подальші кроки для стримування військової агресії РФ: більше антиросійських санкцій та зброї для України

Сполучені Штати Америки продовжать підтримувати Україну та тлі військової агресії РФ, у тому числі зброєю.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив у своєму твіттері за результатами розмови з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, інформує Цензор.НЕТ.

"У нашій розмові держсекретар Ентоні Блінкен запевнив у непорушній підтримці України з боку США. Я наголосив: Україна прагне миру, але допоки ми під нападом РФ, потрібно більше санкцій і зброї. Держсекретар підтвердив: буде більше і першого, і другого. Ми узгодили подальші кроки", - зазначив Кулеба.

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Кулеба і Блінкен узгодили подальші кроки для стримування військової агресії РФ: більше антиросійських санкцій та зброї для України 01

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Не пора ли забрать Лавру?? и выгнать МП . Распространите эту мысль
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01.03.2022 01:54 Відповісти
Давно пора, тем более, что сатанисты-гундяевцы себя скомпрометировали. самый простой метод их попинать из Лавры отказать в аренде. бо ранее она была фальшиво задокументирована.
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01.03.2022 02:09 Відповісти
Один з клікуш МП Кураєв проговорився, що на травень 2022 року українська гілка кацапського опіуму для народу( інакше не скажеш) призначила збори і будуть вимагати автокефалію від Москви.
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01.03.2022 04:03 Відповісти
Коротко. Мордор повинен бути знищений.
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01.03.2022 01:56 Відповісти
основний моторчик за Україну в команді Байдена. Через нього і Кулеба якось відбився від цупких рук Єрмака. Цей поц знову хоче стати переговорником, однак, як застерігав Ю.Швець, потрібно уважно дивитись за руками цих господ.
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01.03.2022 04:06 Відповісти
 
 