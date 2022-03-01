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Кулеба і Блінкен узгодили подальші кроки для стримування військової агресії РФ: більше антиросійських санкцій та зброї для України
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сполучені Штати Америки продовжать підтримувати Україну та тлі військової агресії РФ, у тому числі зброєю.
Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив у своєму твіттері за результатами розмови з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, інформує Цензор.НЕТ.
"У нашій розмові держсекретар Ентоні Блінкен запевнив у непорушній підтримці України з боку США. Я наголосив: Україна прагне миру, але допоки ми під нападом РФ, потрібно більше санкцій і зброї. Держсекретар підтвердив: буде більше і першого, і другого. Ми узгодили подальші кроки", - зазначив Кулеба.
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