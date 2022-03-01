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Український футболіст і його мама загинули від вибуху російської бомби
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Дмитро Мартиненко, гравець ФК "Гостомель", загинув внаслідок вибуху російської бомби, що влучила у його будинок.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Facebook-сторінку "Києво-Святошинський футбол".
Від вибуху російської бомби разом зі своєю мамою загинув гравець ФК "Гостомель" Дмитро Мартиненко. Футболіст вважався найкращим гравцем та найкращим бомбардиром Другої Ліги аматорського чемпіонату Київської області.
Дмитру Мартиненко було лише 25 років.
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P. S.
Ті хто це зробив і той хто дав наказ на вбивство, найближчим часом будуть горіти в пеклі! 🔥👎