Міноборони Білорусі заперечує можливу участь своїх військ у нападі на Україну

Міноборони Білорусі заперечує можливу участь своїх військових у російському вторгненні в Україну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони РБ.

"Білоруські військовослужбовці виконують завдання відповідно до плану підготовки Збройних сил за призначенням у 2021/2022 навчальному році лише в межах кордонів Республіки Білорусь та участі у спеціальній військовій операції на території України не беруть", - йдеться у повідомленні.

У Мінську зазначили, що можливе пересування білоруських сил не означає, що вони вирушають до України.

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"Збройні сили Республіки Білорусь займаються відповідно до плану підготовки з призначення і переміщення техніки та особового складу є звичайним процесом. Ми вже неодноразово заявляли, що частина сил та засобів військового відомства виконують завдання щодо посилення охорони ділянок державного кордону Республіки Білорусь, у тому числі на її південному напрямку", - зазначили у військовому відомстві.