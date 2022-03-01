Міноборони Білорусі заперечує можливу участь своїх військ у нападі на Україну
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Міноборони Білорусі заперечує можливу участь своїх військових у російському вторгненні в Україну.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони РБ.
"Білоруські військовослужбовці виконують завдання відповідно до плану підготовки Збройних сил за призначенням у 2021/2022 навчальному році лише в межах кордонів Республіки Білорусь та участі у спеціальній військовій операції на території України не беруть", - йдеться у повідомленні.
У Мінську зазначили, що можливе пересування білоруських сил не означає, що вони вирушають до України.
"Збройні сили Республіки Білорусь займаються відповідно до плану підготовки з призначення і переміщення техніки та особового складу є звичайним процесом. Ми вже неодноразово заявляли, що частина сил та засобів військового відомства виконують завдання щодо посилення охорони ділянок державного кордону Республіки Білорусь, у тому числі на її південному напрямку", - зазначили у військовому відомстві.
Будь ласка, зачекайте...
Слава нації
Смерть москалям.
Гниды во главе с тараканом
Надо молиться за наших защитников...
Что сделали москали в Чечне ? Поссорили между собой чеченцев , на чеченцев и кадыровцев .
и этого хотят москали сделать между белорусами и украинцами .
Якби він цього не боявся -уже б давно послав.
Если врать с убедительным видом, то слушатели убедительно сделают вид, будто вам поверили.
Песимістичні...але ,війна може затягнутися.
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Тримаймося
Перемога буде за нами
Слава нації
Смерть москалям.
Може Лука відмажеться тим, що він представляє місце для переговорів ? Бо щось сильно захотів бути помічників миротворців
кажуть наче ця орда суне на Київ ... чи то скотовози, чи бензовози ... у три ряди ... як так що вона ще не понищенна вщент???
Спрашивайте кто он и откуда потом, после вашего вьістрела
Нехай дзвонить Кобзону
Маладиє мальчікі? Тим краще! Мочіть його разом з його спермою, яка потім наплодить ублюдків.
российской пропаганды .