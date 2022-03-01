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Міноборони Білорусі заперечує можливу участь своїх військ у нападі на Україну

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Міноборони Білорусі заперечує можливу участь своїх військ у нападі на Україну

Міноборони Білорусі заперечує можливу участь своїх військових у російському вторгненні в Україну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони РБ.

"Білоруські військовослужбовці виконують завдання відповідно до плану підготовки Збройних сил за призначенням у 2021/2022 навчальному році лише в межах кордонів Республіки Білорусь та участі у спеціальній військовій операції на території України не беруть", - йдеться у повідомленні.

У Мінську зазначили, що можливе пересування білоруських сил не означає, що вони вирушають до України.

Також читайте: Ворог втрачає наступальний потенціал і планує долучити війська Білорусі, - Генштаб ЗСУ

"Збройні сили Республіки Білорусь займаються відповідно до плану підготовки з призначення і переміщення техніки та особового складу є звичайним процесом. Ми вже неодноразово заявляли, що частина сил та засобів військового відомства виконують завдання щодо посилення охорони ділянок державного кордону Республіки Білорусь, у тому числі на її південному напрямку", - зазначили у військовому відомстві.

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Топ коментарі
+52
Брешет хер собачий. Ракеты тоже не от них прилетели. Переоденут в москальскую рванину и отправят
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01.03.2022 01:58
+49
Да, да, будут учения. Пакеты там только не забудьте для ваших ванек заказать
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01.03.2022 01:56
+49
Вже були навчання. Вже казав Бульбофюрер, що ніколи Росія не вторгнеться з Білорусі. Віри їм нема.
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01.03.2022 01:58
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Да, да, будут учения. Пакеты там только не забудьте для ваших ванек заказать
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01.03.2022 01:56 Відповісти
Гнида картофельная с 1 по 4 число организовал мобилизацию. У меня там знакомый сказал хрен кто пойдет в Украину. Но если таракан увидит что мы дрогнули сразу подключиться ... Это крыса ********** !!!
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01.03.2022 08:11 Відповісти
Цей засланий козачок завжди був рабом, бидлом і холуєм Росії, він шарив під незалежного білоруського колгоспного патріота, президента, а по суті був зрадником, є і буде лютим ворогом білоруського народу, що планомірно знищував його історію, культуру, мову, ідентичність як нації...!А зараз хоче допомогти своєму шефу-***** знищити і Україну !
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01.03.2022 19:24 Відповісти
Таргану не має віри.
Слава нації
Смерть москалям.
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01.03.2022 01:57 Відповісти
Брешет хер собачий. Ракеты тоже не от них прилетели. Переоденут в москальскую рванину и отправят
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01.03.2022 01:58 Відповісти
Верим вам, холуи **********.
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01.03.2022 01:58 Відповісти
Вже були навчання. Вже казав Бульбофюрер, що ніколи Росія не вторгнеться з Білорусі. Віри їм нема.
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01.03.2022 01:58 Відповісти
На Чернігівщині ВЖЕ взяли в полон групу "мутних" - їх належність не розкривається поки але на бортах їх техніки нанесено знак - витягнутий по вертикалі шестикутник намальований червоною фарбою! У військ РФ такий розпізнавальний знак не значився Тай наносили його наспіх - не трафаретом а просто малювали щіткою
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01.03.2022 07:06 Відповісти
Хто ще має віру путлеровськім запроданцям?
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01.03.2022 01:59 Відповісти
Драныкоедный спецназ расстрелял наш полицейский блокпост.
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01.03.2022 02:02 Відповісти
Ооо, очередные ихтамнеты
Гниды во главе с тараканом
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01.03.2022 02:01 Відповісти
Пропоную акцію при зустрічи з цими білорашистськими підрозділами: зустрічати їх словами "Не брат ты мне, гнида беложопая"
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01.03.2022 03:06 Відповісти
Значит точно нападут... Тяжелые времена,. Орды сейчас прут на Киев. Х*йло кидает все новые и новые резервы.
Надо молиться за наших защитников...
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01.03.2022 02:02 Відповісти
Не молиться треба, в першу чергу, а робить що можеш! Хлопці на блокпосту мерзли цілу ніч - а у мене вже чорба закипає у котлику Йти недалеко - не встигне захолонуть, поки нестиму...
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01.03.2022 07:10 Відповісти
Бульбафюрер врёт как дышит, ему уже веры нету, и им двоим с Путлером место на скамье подсудимых в Гааге. Они вдвоём уже далее Гитлера шагнули. Только смерть или пожизненное наказание. Будьте прокляты до седьмого колена твари.
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01.03.2022 02:02 Відповісти
Цим підарам не можна вірити ні в якому разі. Лука дресирована собака Путіна.
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01.03.2022 02:04 Відповісти
Бульбофюрер,не *****! В Бердянську стояв з шевроном бірорус!
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01.03.2022 02:05 Відповісти
Скоро на кацапии и их подстилках некому будет великую отечественную операцию дидоф праздновать будет.
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01.03.2022 02:06 Відповісти
Ми їхній хліб в дупи їм повсуваємо, бєлопідари ібучіє!
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01.03.2022 02:07 Відповісти
Зернятка в карман не забудьте покласти, ******** херові.
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01.03.2022 02:07 Відповісти
Картоплю.
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01.03.2022 02:08 Відповісти
Москали бы не були москалями , если бы не повязали белорусов и украинцев кровью .

Что сделали москали в Чечне ? Поссорили между собой чеченцев , на чеченцев и кадыровцев .

и этого хотят москали сделать между белорусами и украинцами .
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01.03.2022 02:09 Відповісти
И они это сделают , так как Лукашенко уже 0 , и Белорусь уже губерния Московии
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01.03.2022 02:11 Відповісти
Не думаю … тому що більшість білорусів в тюрмах або закордоном
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01.03.2022 02:53 Відповісти
Якщо сказали "не будемо",то точно " БУДУТЬ",бо сьогодні Лукашенко і Путін це два терористи = Путін загарбник,а Лукашенко зрадник
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01.03.2022 02:10 Відповісти
Лукашенко заложник , він підписався кров'ю білорусів на папірці диявола
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01.03.2022 02:56 Відповісти
Ну звісно. Вони просто заблукають.
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01.03.2022 02:11 Відповісти
Нагадує Крим. Хоча хто не повірить легітимному президенту Білорусі? Ще декілька виступів в Мінську, а далі чємодан, вокзал, Ростов і відосики в стилі "Апомнитесь!"?
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01.03.2022 02:12 Відповісти
Ці бріхні вже нікого не врятують.
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01.03.2022 02:14 Відповісти
Беларусам ничего не мешает, в случае чего, переходить на нашу сторону, вместе с техникой.
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01.03.2022 02:15 Відповісти
Так в тому то й річ!
Якби він цього не боявся -уже б давно послав.
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01.03.2022 02:25 Відповісти
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01.03.2022 02:24 Відповісти
Угу... Лукашеску уже врал, что с его территории Россия на нас не пойдёт...
Если врать с убедительным видом, то слушатели убедительно сделают вид, будто вам поверили.
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01.03.2022 02:24 Відповісти
Якщо таргани полізуть в Україну тіж санкції супроти Беларусі
Песимістичні...але ,війна може затягнутися.
...............
Тримаймося
Перемога буде за нами
Слава нації
Смерть москалям.
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01.03.2022 02:28 Відповісти
ці два сіамські близнюки вже давно задумали напад. Тільки лукашенко, як і Путін, завжди карячиться, обманює, правду спутав з брехнею, ніч з днем.і як всі психічно хворі схильний до неконтрольованих поступків, які потім подають як богоугодні справи. Звичайна справа пацієнтів палати № 6. Ці істоти зациклені на обожнюванні власної величі і террорі. Всі диктатори Росії мали проблеми з психікою, одні більше другі менше і все це проявилось у самонавязуванні месіанства.Такими були Ленін,Сталін, трохи менше Хрущов, Брежнев косив під життєлюбця, але за ним стояли вірні сатрапи. Горбачев ховав своє месіанство за надутою популярністю. А цей перевершив усіх. Підтверджуються таки пророчі слова Енгельса, що всі війни які починала Росія, закінчувались поразками.
Може Лука відмажеться тим, що він представляє місце для переговорів ? Бо щось сильно захотів бути помічників миротворців
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01.03.2022 02:32 Відповісти
Смерть кацапії!
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01.03.2022 02:34 Відповісти

кажуть наче ця орда суне на Київ ... чи то скотовози, чи бензовози ... у три ряди ... як так що вона ще не понищенна вщент???
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01.03.2022 02:42 Відповісти
Точку у бы туда. А лучше несколько
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01.03.2022 02:50 Відповісти
Якось дуже зелено для цієї пори року, але хто його знає. Там наче і трава зелена
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01.03.2022 02:55 Відповісти
я тільки що на BBC цю світлину взяв ...
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01.03.2022 03:00 Відповісти
А сніг де…
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01.03.2022 05:12 Відповісти
У нас (на центральній Чернігівщині) снігу вже не було ще вчора Вранці виглянув у вікно - притрусило Але це ненадовго - вдень розтане!
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01.03.2022 07:23 Відповісти
І що, зелене листячко ото вже так буяє??? На інших фотах все в сіро-брунатних кольорах, а тут усе зелене, як в травні….
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02.03.2022 02:51 Відповісти
Я написав про Українське Полісся - у мене під вікнами вже цвітуть підсніжники і зеленіє листя чичтотілу Що твориться у Таврії - мені не видно!
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02.03.2022 06:57 Відповісти
і зелена трава? сонечко...літо?
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01.03.2022 08:12 Відповісти
Тому що її в тебе вже немає
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01.03.2022 02:43 Відповісти
Немає вам віри та прощення ,холуї рашистські!
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01.03.2022 03:14 Відповісти
нет уже никакого Минобороны Беларуси, есть подразделения лукашистов в составе рашистских войск
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01.03.2022 03:55 Відповісти
Белорусов в плен не брать.На них женевская конвенция не распостраняеться.Ети изначально заходят на теритлрию Украины как террористы.
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01.03.2022 05:26 Відповісти
ТРО, если в районе Коростеня увидите кого-либо, похожего на военного с красньім скотчем на рукаве, знайте - ето бульбаш, которьій пришел на нашу землю вместе с кацапоидами.

Спрашивайте кто он и откуда потом, после вашего вьістрела
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01.03.2022 06:07 Відповісти
собака брехлива
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01.03.2022 07:10 Відповісти
Эти сволочи будут брехать убедительно, но беларусские войска уже воюют в Украине. Впрочем, это не беларусские войска, это лукашисты, сброд.
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01.03.2022 07:33 Відповісти
значит точно нападут
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01.03.2022 08:06 Відповісти
Сволота! З вашої териториї на нас летять ракети, літаки, ідуть колони рашистів, а ви прикидаєтеся невинними овечками! Жалюгідні боягузи і холуї, а не військові ви! На вашій совісті також смерті безневинних наших цивільних людей, не кажучи вже про військових.
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01.03.2022 08:06 Відповісти
А що ви хочете з ходячої пердячої картоплі?
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01.03.2022 08:19 Відповісти
Покарання за співучасть з агресором!
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01.03.2022 08:23 Відповісти
Не беріть у полон мальчікав, мочіть їх. А не соплі "пазвані мамє" розпускаєте.
Нехай дзвонить Кобзону
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01.03.2022 08:24 Відповісти
Интересно, Казахстан тоже ,,ихтамнет" или всё-таки воевать с нами не будут? Бо шото тоже начали стягивать силы для ,,учений"
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01.03.2022 08:08 Відповісти
Всё это полная хреновина. Белоруссия УЖЕ участвует в агрессии против Украины - предоставляя свою территорию для нападения на Украину. Это даже если поверить что эти уроды не помогают кассабам техникой и людьми. Предоставление доступа к Украине через свою территорию это уже достаточно для того чтобы после отбития паРашных орков надо было вплотную заняться бульбашами. Братья хреновы...
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01.03.2022 08:10 Відповісти
Со всем согласен, кроме огульного охаивания беларусов. Да, они проявили инфантильность и трусость, но сейчас они в таком же положении, как и чеченцы в кадыркинской Чечне. Ни секунды не сомневаюсь, что более 80% беларусов абсолютно не приемлют агрессии против Украины.
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01.03.2022 10:04 Відповісти
Какой смысл в этом заявлении?
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01.03.2022 08:10 Відповісти
Что бы потом сказать - нас там не было.
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01.03.2022 08:52 Відповісти
Бульбо Мусоліні--єтонєми ихтамнет..
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01.03.2022 08:14 Відповісти
Полонені підаросійські омонівці розказали, як о п"ятій ранку проїзджали кордон з Україною, то білоруси вже підготували їм кордон, перебивши наших погранців.
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01.03.2022 08:14 Відповісти
Не надо уверений. Вы сами знаете,что нужно делать. Вздерните своего царька, тогда поговорим.Хотя ... О чем это я?
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01.03.2022 08:15 Відповісти
Сейчас поздно, беларусы должны были бы это сделать в августе-сентябре 2020. А лучше ещё в девяностых.
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01.03.2022 09:59 Відповісти
Три "братні" народи: українці - герої, расіяни - вбивці, білоруси - зрадники.
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01.03.2022 08:15 Відповісти
Если беларусы и предатели, то самих себя. Так что правильнее "беларусы - трусы".
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01.03.2022 09:57 Відповісти
Запам"ятайте цю участь Білорусі. Коли зможете- ВТИХАРЯ - не беріть нікого в полон. Просто тихо, зі смаком мочіть. Не варто залишати ворога живим. Він знов нападе.
Маладиє мальчікі? Тим краще! Мочіть його разом з його спермою, яка потім наплодить ублюдків.
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01.03.2022 08:17 Відповісти
Это не тот ли Хренин, что обещал не нападать!? Плавали, знаем. И еще вопрос: "Минобороны Беларуси отрицает возможное участие своих войск в нападении на Украину" ... а сейчас они что делаютя уже 6-й день!? С чьих гадюшников обстрелы и налеты идут!? Они нас за Васьков (белорусский аналого дурака) держат!?
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01.03.2022 08:20 Відповісти
Nikogda nie viertie usatomu sizofreniku i evo chalujam- makeju, chreninu. Usatij idiot nie otviecajet za svoji slova, a eti dvojie poviazany s nim nastolko, sto nie imejut drugovo puti, kak lizat emu zopu. Eto otbroski belaruskovo naroda. Eti tvari chuze marodiorov. Slava Ukraini!!! Slava Gerojam!!!💪💪💪🤝🤝🤝🇺🇦🙏🙏🙏
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01.03.2022 08:29 Відповісти
В Гаазі будете разом з Путіним! Крапка.
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01.03.2022 08:49 Відповісти
"Их там нет " - белорусский диктатор впаривает нам миф
российской пропаганды .
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01.03.2022 08:59 Відповісти
Брешит тварь
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01.03.2022 09:15 Відповісти
Брешуть, як мікрофюрер
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01.03.2022 09:26 Відповісти
Чего стоят уверения и обещания колхозного фюрера и его холуёв, все уже давно знают, и в первую очередь сами беларусы.
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01.03.2022 09:55 Відповісти
И чего стоят эти СЛОВА и ЗАВЕРЕНИЯ (диктатора-холуя, чья жизнь полностью и целиком завивит от устоичивости режима соседнего тирана)?
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01.03.2022 10:15 Відповісти
Лука на Гаагу себе уже заработал, мразь поганая.
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01.03.2022 10:46 Відповісти
😀😀Конечно отрицает!Ведь не известно,кто точно под рашистской формой воюет..
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01.03.2022 11:58 Відповісти
 
 