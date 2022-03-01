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Поки люди в Бердянську виганяли танки росіян, агресор вдарив по порту

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Поки люди в Бердянську виганяли танки росіян, агресор вдарив по порту

Російські війська завдали ракетних ударів по Бердянському морському торговельному порту.

Ракет було дві. Російські військові запустили їх тоді, коли в центрі міста перед будинком виконкому проходив мирний мітинг, повідомляє Укрінформ, який цитує Цензор.НЕТ.

В цей час люди скандували, що росіянам не місце на українській землі. Деякі громадські діячі звинуватили мера Свідло та його команду у "здачі міста", тому що на мітинг вони не прийшли.

"Я нагадую: для того, щоб сказати в обличчя озброєним людям, що Бердянськ - це Україна, і ми не будемо здавати наше місто, мені на мітинги ходити не потрібно. Я їм це сказав ще вчора і свою позицію не змінюю", – зазначив у Свідло у своєму зверненні.

Під постом містяни критично відреагували на дії Свідло, і попередили, щоб мер не смів здавати місто. 

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Топ коментарі
+10
Российские морпехи-срочники устроили бунт, когда им приказали высадиться «прямо в Одессу»https://od-news.com/2022/03/01/rossijskie-morpehi-srochniki-ustroili-bunt-kogda-im-prikazali-vysaditsya-pryamo-v-odessu/
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01.03.2022 02:14
+9
Я звичайно ізвіняюсь,а шо таке "мірній мітінг" в умовах війни?Це коли замість гранати по машині тупнути ніжкою і грізно : - Уйді пратівний?
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01.03.2022 02:41
+8
Пля, від читання таких... опусів у непідготовлених користувачів на головах можуть вирости какошнікі/ушанкі (залежно від статі й сексуальної орієнтації), а на ногах - лапті.
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01.03.2022 02:46
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как-то не вяжется с выступлением кацапской падлы в ООН,
и заявлении ,что ********* белая и пушистая
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01.03.2022 02:01 Відповісти
Мера нужно прибить. Где полиция где военкомат почему не выдали оружие не организовали тер оборону. И так ясно ждали гниды --это саботаж и ЗРАДА
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01.03.2022 08:07 Відповісти
"Вєжлівиє чєловєчкі" починають нахабніти.
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01.03.2022 02:02 Відповісти
Далі буде гірше( Вони скажені пси, вони будуть лупити по цивільним!
В них є ціль - знищити Укаїну. **** так і наголосило. Орки виконують(
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01.03.2022 02:07 Відповісти
Российские морпехи-срочники устроили бунт, когда им приказали высадиться «прямо в Одессу»https://od-news.com/2022/03/01/rossijskie-morpehi-srochniki-ustroili-bunt-kogda-im-prikazali-vysaditsya-pryamo-v-odessu/
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01.03.2022 02:14 Відповісти
https://od-news.com/2022/03/01/rossijskie-morpehi-srochniki-ustroili-bunt-kogda-im-prikazali-vysaditsya-pryamo-v-odessu/
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01.03.2022 02:15 Відповісти
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01.03.2022 07:58 Відповісти
Ось, що вони планували, та ми їм завадили: https://web.archive.org/web/20220226051154/https://ria.ru/20220226/rossiya-1775162336.html
Статтю було опубліковано, а потім швиденько видалено.
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01.03.2022 02:15 Відповісти
Пля, від читання таких... опусів у непідготовлених користувачів на головах можуть вирости какошнікі/ушанкі (залежно від статі й сексуальної орієнтації), а на ногах - лапті.
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01.03.2022 02:46 Відповісти
Його фейсбук. Можна писати побажання: https://www.facebook.com/pakopov не так склалося, як гадалося. Він вважає , що тут все вирішує влада. Досвід з Яником його нічому не навчив. Тут вирішує народ України. Опір не зупиниться, навіть якщо шось трапиться с керманичами країни.
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01.03.2022 10:30 Відповісти
Перестаньте называть их вежливыми человечками. Это нелюди,каратели. И они обнаглели с первого дня напрадения на Украину с первогодня когда под их удары начали попадать100% цивилтные обьекты и гражданское население. Сегодня в Харькове снова ракетная атака на центр города где погибли обычные прохожие
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01.03.2022 09:48 Відповісти
Лапки там для кого стоять, шановний?
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01.03.2022 12:12 Відповісти
Потрібно чітко визначити, від якої політичної сили кожен мер-зрадник.
Зуб даю, що 90% - ОПЗЖ.
І таким чином (врахувати ще діяльність їх депутатів під час війни) - розігнати цю наволоч назавжди.
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01.03.2022 02:21 Відповісти
Не розганяти (бо повернуться з ворогами ще злішими), а ліквідовувати. Як мародерів.
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01.03.2022 02:49 Відповісти
Розігнати замало ще й тому, що як не буде опзж буде якесь жзпо з тих ще мармиз і тією ж суттю(були вже риги, заЄдУ, сдпу(о), нетак, комуняки - і бохзнащо ще)
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01.03.2022 02:56 Відповісти
Смерть цапам!
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01.03.2022 02:30 Відповісти
Я звичайно ізвіняюсь,а шо таке "мірній мітінг" в умовах війни?Це коли замість гранати по машині тупнути ніжкою і грізно : - Уйді пратівний?
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01.03.2022 02:41 Відповісти
Взагалі мітинг... ті гниди луплять ракетами, збираємо, ****, людей до великої купи...тому хто це придумав - треба цвях в лоба вбити
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01.03.2022 03:21 Відповісти
Та **** рашист!!!
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01.03.2022 06:22 Відповісти
Не всі люди, які ******* Україну, готові стріляти. Тому кожен бореться на тому фронті, де може. На військовому, на інформаційному, на волонтерському. І вийти і крикнути в обличчя ворогу, що він ворог, для цього також потрібна сміливість. І у мешканців Бердяньска вона є. Деморалізувати ворога це теж вклад у нашу перемогу. Кожен допомагає як може. З таких цеглинок ми і будуємо перемогу!
Мешканці Бердянська, що були на тій площі, що не були, но також працюють на перемогу, моя вам шана. Всім не байдужим українцям з інших міст і сел, дякую Вам! ВСУ, Ви взагалі моя любов! Бережіть себе, хлопці ! Зробіть гаряче під ногами ворога! Нехай останнє що він буде пам'ятати, це як поглинає його українська земля !
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01.03.2022 10:11 Відповісти
Це не так. Мер має забезпечувати життєдіяльність міста. Навіть окупованого. Боротьба з ворогом це прерогатива зовсім інших людей і зовсім не обов'язково ЗСУ.
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01.03.2022 07:36 Відповісти
Просто подивіться як невеличкі міста постійно переходять туди-сюди. Якби мер кожного міста ставав на смерть вже була б гуманітарна катастрофа. Проте співпрацювати з окупантом не можна також.
Он подивись. Нова Каховка 100 000+ місто. Захоплене без бою в перші години війни. Але хлопці по посадках палять російські бетери і ніякі накази мерів їм не потрібні.
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01.03.2022 07:45 Відповісти
Твари, разрушают мой любимый город...
Гореть вам в аду, вурдалаки!

Где ВСУ?
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01.03.2022 07:52 Відповісти
Дочекаетесь - незабаром (парольне слово) прийдуть
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01.03.2022 10:01 Відповісти
Не понял сразу, кто придет. Не думаю. Хотя, если синепалый таракан пошлет своих вояк, может быть. Очень жаль.
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01.03.2022 10:25 Відповісти
Если нет войны,ставьте перед оккупантами телевизор и наши программы,пусть увидят свою операцию
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01.03.2022 07:53 Відповісти
надеюсь эту тварь ОПЗЖ, как и мэра Геническа, и кто там на перекопе пропустил... всех будут судитЬ!!! хотя сейчас по законам военного времени их можно просто расстрелять!
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01.03.2022 08:23 Відповісти
 
 