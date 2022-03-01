Поки люди в Бердянську виганяли танки росіян, агресор вдарив по порту

Російські війська завдали ракетних ударів по Бердянському морському торговельному порту.

Ракет було дві. Російські військові запустили їх тоді, коли в центрі міста перед будинком виконкому проходив мирний мітинг, повідомляє Укрінформ, який цитує Цензор.НЕТ.

В цей час люди скандували, що росіянам не місце на українській землі. Деякі громадські діячі звинуватили мера Свідло та його команду у "здачі міста", тому що на мітинг вони не прийшли.

"Я нагадую: для того, щоб сказати в обличчя озброєним людям, що Бердянськ - це Україна, і ми не будемо здавати наше місто, мені на мітинги ходити не потрібно. Я їм це сказав ще вчора і свою позицію не змінюю", – зазначив у Свідло у своєму зверненні.

Під постом містяни критично відреагували на дії Свідло, і попередили, щоб мер не смів здавати місто.