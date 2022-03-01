Поки люди в Бердянську виганяли танки росіян, агресор вдарив по порту
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Російські війська завдали ракетних ударів по Бердянському морському торговельному порту.
Ракет було дві. Російські військові запустили їх тоді, коли в центрі міста перед будинком виконкому проходив мирний мітинг, повідомляє Укрінформ, який цитує Цензор.НЕТ.
В цей час люди скандували, що росіянам не місце на українській землі. Деякі громадські діячі звинуватили мера Свідло та його команду у "здачі міста", тому що на мітинг вони не прийшли.
"Я нагадую: для того, щоб сказати в обличчя озброєним людям, що Бердянськ - це Україна, і ми не будемо здавати наше місто, мені на мітинги ходити не потрібно. Я їм це сказав ще вчора і свою позицію не змінюю", – зазначив у Свідло у своєму зверненні.
Під постом містяни критично відреагували на дії Свідло, і попередили, щоб мер не смів здавати місто.
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и заявлении ,что ********* белая и пушистая
В них є ціль - знищити Укаїну. **** так і наголосило. Орки виконують(
Статтю було опубліковано, а потім швиденько видалено.
Зуб даю, що 90% - ОПЗЖ.
І таким чином (врахувати ще діяльність їх депутатів під час війни) - розігнати цю наволоч назавжди.
Мешканці Бердянська, що були на тій площі, що не були, но також працюють на перемогу, моя вам шана. Всім не байдужим українцям з інших міст і сел, дякую Вам! ВСУ, Ви взагалі моя любов! Бережіть себе, хлопці ! Зробіть гаряче під ногами ворога! Нехай останнє що він буде пам'ятати, це як поглинає його українська земля !
Он подивись. Нова Каховка 100 000+ місто. Захоплене без бою в перші години війни. Але хлопці по посадках палять російські бетери і ніякі накази мерів їм не потрібні.
Гореть вам в аду, вурдалаки!
Где ВСУ?