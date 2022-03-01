Окупанти відкрили вогонь із "Граду", завадивши евакуації мирних мешканців із Волновахи, - ООС

На Донецькому та Луганському напрямку Об’єднані сили продовжують стримувати наступ російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Як зазначається, противник тут не досяг поставленої мети та щодня несе суттєві втрати.

"Командування Об’єднаних сил продовжує здійснювати безперервне управління військовими частинами та підрозділами. Ситуація на Донбасі оцінюється як напружена, проте контрольована українськими військами", - інформують в штабі.

Також повідомляється, що Російська Федерація продовжує здійснювати злочини проти людяності, обстрілюючи помешкання мирних громадян.

Зокрема, через нищівні обстріли цивільної інфраструктури населеного пункту Волноваха, була здійснена спроба евакуації мирних мешканців. Проте, російські окупанти завадили гуманітарній місії відкривши вогонь з реактивних систем залпового вогню "Град".

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Також, напередодні загарбники цілеспрямовано обстріляли багатоповерхівки в одному із спальних районів Сєверодонецька. Серед цивільного населення є загиблі та поранені.

Українські захисники героїчно та мужньо стримують навалу агресора, а на деяких напрямках ефективно контратакують.

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