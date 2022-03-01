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Окупанти відкрили вогонь із "Граду", завадивши евакуації мирних мешканців із Волновахи, - ООС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти відкрили вогонь із "Граду", завадивши евакуації мирних мешканців із Волновахи, - ООС

На Донецькому та Луганському напрямку Об’єднані сили продовжують стримувати наступ російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Як зазначається, противник тут не досяг поставленої мети та щодня несе суттєві втрати.

"Командування Об’єднаних сил продовжує здійснювати безперервне управління військовими частинами та підрозділами. Ситуація на Донбасі оцінюється як напружена, проте контрольована українськими військами", - інформують в штабі.

Також повідомляється, що Російська Федерація продовжує здійснювати злочини проти людяності, обстрілюючи помешкання мирних громадян.

Зокрема, через нищівні обстріли цивільної інфраструктури населеного пункту Волноваха, була здійснена спроба евакуації мирних мешканців. Проте, російські окупанти завадили гуманітарній місії відкривши вогонь з реактивних систем залпового вогню "Град".

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Також, напередодні загарбники цілеспрямовано обстріляли багатоповерхівки в одному із спальних районів Сєверодонецька. Серед цивільного населення є загиблі та поранені.

Українські захисники героїчно та мужньо стримують навалу агресора, а на деяких напрямках ефективно контратакують.

Вірте в Збройні Сили України! Разом до перемоги!

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Не розумію, кацяпа скоріш поповнює ряди бандерівців, ніж рятує рузьгикий мир.
Скоро вже більша половина світу ,а не тількі Україна стануть бандерівцями.
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01.03.2022 04:26 Відповісти
Внимание! Кремль начал применять старые кгбшные методы ведения подрывной деятельности. Активность наблюдается в Херсоне. Переодеваются в одежду ВСУ и мародерствуют, лазят по квартирам. Слово пароль - паляныця, не выговаривает стрелять на поражение. Цель таких действий, дискредитация ВСУ чтобы отрезать ВСУ от поддержки народа. Распространяйте этот комментарий по всех соцсетях. ВСУ одеты, обуты, накормлены с достойной зарплатой. Тероборона тоже имеет зарплаты - воровать и беспределить будут только нищеброды из за поребрика. Сегодня они воруют, завтра они будут насиловать и расстреливать мирных граждан списывая все на ВСУ именно поэтому - стрелять в упор. Это не люди - это звери
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01.03.2022 04:28 Відповісти
Люди, піднімайте НАРОД Білорусі та Молдови забирати СВОЇ Землі....

в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати! іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:

ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!(слова В. Кличка до німців)

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
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01.03.2022 06:31 Відповісти
На бабских форумах жена читает вопросы : а пачиму не дают зеленые корридоры для мирных граждан.
Еге дадуть а потiм накриють градом ! Вони так завжди роблять!
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01.03.2022 07:07 Відповісти
 
 