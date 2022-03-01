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У якийсь момент Путін зрозуміє, що здійснив стратегічний провал, - Білий дім про вторгнення до України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У якийсь момент Путін зрозуміє, що здійснив стратегічний провал, - Білий дім про вторгнення до України

Заступник радника Білого дому з національної безпеки з міжнародної економіки Даліп Сінгх розповів про санкції, які адміністрація ввела щодо Росії. Вони спрямовані на стратегічний провал РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Адміністрація США очікує дій щодо виключення російських банків з SWIFT і заморожування активів Центрального банку Росії.

"Подивімось на курс російського президента Володимира Путіна - те, що Росія бачить, - це двозначна інфляція, від 15 до 20%, прямо зараз Росія переживає дуже глибоку рецесію", - сказав він.

Росію чекає повна ізоляція від світової економіки, від світової фінансової системи і від світових технологій.

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"Він дивиться на зміцнення на східному фланзі НАТО. Він дивиться на Європу, диверсифіковану від російської енергетики, і дивиться на Захід, який більш енергійний, згуртований і рішучий, ніж будь-коли в епоху після закінчення холодної війни. Ми думаємо, що в якийсь момент до Путіна дійде стратегічний провал, і у деескалації може з'явитися шанс. Але до тих пір ми будемо продовжувати стягувати плату", - сказав Сінгх.

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Топ коментарі
+32
Они так и не могут понять, шо хуйло давно живет в своем собственном мире, несуществующем в реальности. Oно искренне верит в то, шо хрюкает про денацификацию Украины, про нациста еврея Зеленского, про мААгучую московитскую армию и прочий бред. Ничего никогда оно не поймет, и подыхать оно будет в полной уверенности своей правоты. А его стадо будет верить в тот понос, которым кормит его московитская говнопропаганда.
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01.03.2022 04:38
+27
Перестаньте писать имя и фамилию этой твари (не человека, а именно твари) с большой буквы. Большими буквами писать ХУЙЛО
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01.03.2022 04:58
+26
Бл#дь.... вони досі не зрозуміли що сатана-хуйло з'їхав з глузду. Він буде вбивати просто щоб вбивати.... як завжди робив.
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01.03.2022 04:35
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Правильно. Подвести ослику морковку и ведите его в верном направлении.
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01.03.2022 04:30 Відповісти
На забій.
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01.03.2022 05:19 Відповісти
ВІН ВЖЕ це зрозумів
ВІН Блефує
ВІН хоче заморожений конфлікт
ВІН хоче вивести народ України Бомбардуванням і Часом

ВАЛІТЬ ВСЕ що заходить на територію України
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01.03.2022 12:38 Відповісти
Бл#дь.... вони досі не зрозуміли що сатана-хуйло з'їхав з глузду. Він буде вбивати просто щоб вбивати.... як завжди робив.
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01.03.2022 04:35 Відповісти
Як це чмо виковиряти із бункеру?
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01.03.2022 06:32 Відповісти
Они так и не могут понять, шо ***** давно живет в своем собственном мире, несуществующем в реальности. Oно искренне верит в то, шо хрюкает про денацификацию Украины, про нациста еврея Зеленского, про мААгучую московитскую армию и прочий бред. Ничего никогда оно не поймет, и подыхать оно будет в полной уверенности своей правоты. А его стадо будет верить в тот понос, которым кормит его московитская говнопропаганда.
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01.03.2022 04:38 Відповісти
***** зрозуміє що зробив стратегічну помилку в момент влучання табакерки у скроню. Це єдиний план що може спрацювати.
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01.03.2022 05:20 Відповісти
про що Ви говорите? Для нього нацист, фашист не має значення. Він прийшов до влади на війні.Зрозумів, що війна, спосіб. Триматися вічно у владі.
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01.03.2022 06:46 Відповісти
Ви ***** дочекаєтеся. Дивіться щоб пізно не було.Ждуни недороблені.
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01.03.2022 04:38 Відповісти
Воно це зрозуміє тільки тоді коли ,замість краватки, шию стисне
зашморг
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01.03.2022 04:44 Відповісти
Коротко.
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
Слава нації
Смерть москалям.
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01.03.2022 04:47 Відповісти
Містер сінгх думає що путін мислить по-індійськи - рахує гроші. Нічого він не рахує, а користується моментом, коли західні лідери проявляють недовіру і легковажність до долі України. Їм легше запропонувати Зєлєнскому евакуацію ніж поставити путіну ультиматум.
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01.03.2022 04:50 Відповісти
Перестаньте писать имя и фамилию этой твари (не человека, а именно твари) с большой буквы. Большими буквами писать *****
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01.03.2022 04:58 Відповісти
На закрытом брифинге Конгресса США с Администрацией Байдена по поводу ситуации в Украине, обсуждалось психическое состояние Путина. Это подтвердил сенатор Чак Грассли. Подробностей не раскрывают, но сенатор заявил, что его лично беспокоит этот вопрос.

Этот вопрос беспокоит весь мир очень давно. Не нужно быть великим психиатром, чтобы понять, что если маньяк-убийца говорит, как маньяк-убийца, выглядит, как маньяк-убийца и ведёт себя, как маньяк-убийца, то на 99,9% он - маньяк-убийца.
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01.03.2022 05:02 Відповісти
Що не значить, що ВОНО недієздатне і нерозуміє, що чинить
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01.03.2022 05:08 Відповісти
Там не надо даже быть специалистом психиатром, чтобы сразу понять диагноз больного - маниакальная паранойя с манией величия
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01.03.2022 05:29 Відповісти
Каким бы не был результат военной авантюры в Украине для государства РФ пошел обратный отсчет в небытие
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01.03.2022 05:06 Відповісти
Поки товстий схудне, худий здохне
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01.03.2022 05:40 Відповісти
Це не важливо, що розуміє психічно хворий. Серійних вбивць треба знищувати.
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01.03.2022 05:52 Відповісти
***** и есть. тот самый Антахрист . ….
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01.03.2022 06:03 Відповісти
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01.03.2022 06:16 Відповісти
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01.03.2022 06:17 Відповісти
Да блискуче розуміє ... Байден , що ***** не гомо-сапієнс вже давно (якщо був колись) , а якись рептілойд . По меньшій мірі ***** сам себе вважає й це таких психичний стан у тварини .

Тому й реагує як тварина , а не як людина . Тому Байдену його радники-психопатологи ***** радять як поводити з тваринами в людський шкірі .

***** требо стримувати , що в його не було психічної атаки . Бо може в такому стані й на червону кнопку натиснути .

А для того , що це не відбулося требо запевняти ***** , що "настамнєбудєт" . Але чи буде "нас там" по факту , про це Байден може домовлятися таємно с Головнокомандуючим .
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01.03.2022 06:19 Відповісти
Люди, піднімайте НАРОД Білорусі та Молдови забирати СВОЇ Землі....

в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати! іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:

ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!(слова В. Кличка до німців)

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
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01.03.2022 06:49 Відповісти
никогда этого не будет, он будет сдыхать и тянуть с собой всех
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01.03.2022 06:56 Відповісти
поэтому его надо прикончить!!!.из за этого пи.ра .страдает весь мир
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01.03.2022 09:58 Відповісти
И нажмёт красную кнопку. Оно - психически больное. Только физическое уничтожение.
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01.03.2022 07:01 Відповісти
Скоро пустят газ в вентиляцию бункера и привет
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01.03.2022 07:02 Відповісти
Білий дім чекає коли Россія впаде і не хоче закрити простір для ракет, щоб Україна перемогла і було менше руйнувань. Але він не розуміє що рано чи пізно США буде воювати з Росією і тоді Китай також може долучитися щоб добити велику Америку. Бо поразка України змінить розклади в Європі....
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01.03.2022 07:16 Відповісти
Росияне, опомнитесь немедля берите власть в руки народа сей час же! Вам предоставлен шанс, не упустите его!
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01.03.2022 07:18 Відповісти
Эта крыса ничего не поймет,ее надо уничтожить.РФ должно превратиться в некчемную Северную Корею.
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01.03.2022 07:26 Відповісти
краще шоб чорти в пеклі брали з підара плату
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01.03.2022 08:09 Відповісти
К сожалению этот утырок не зрозуміє,поки не здохне
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01.03.2022 10:03 Відповісти
 
 