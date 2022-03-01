У якийсь момент Путін зрозуміє, що здійснив стратегічний провал, - Білий дім про вторгнення до України
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Заступник радника Білого дому з національної безпеки з міжнародної економіки Даліп Сінгх розповів про санкції, які адміністрація ввела щодо Росії. Вони спрямовані на стратегічний провал РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
Адміністрація США очікує дій щодо виключення російських банків з SWIFT і заморожування активів Центрального банку Росії.
"Подивімось на курс російського президента Володимира Путіна - те, що Росія бачить, - це двозначна інфляція, від 15 до 20%, прямо зараз Росія переживає дуже глибоку рецесію", - сказав він.
Росію чекає повна ізоляція від світової економіки, від світової фінансової системи і від світових технологій.
"Він дивиться на зміцнення на східному фланзі НАТО. Він дивиться на Європу, диверсифіковану від російської енергетики, і дивиться на Захід, який більш енергійний, згуртований і рішучий, ніж будь-коли в епоху після закінчення холодної війни. Ми думаємо, що в якийсь момент до Путіна дійде стратегічний провал, і у деескалації може з'явитися шанс. Але до тих пір ми будемо продовжувати стягувати плату", - сказав Сінгх.
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ВІН Блефує
ВІН хоче заморожений конфлікт
ВІН хоче вивести народ України Бомбардуванням і Часом
ВАЛІТЬ ВСЕ що заходить на територію України
зашморг
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
Слава нації
Смерть москалям.
Этот вопрос беспокоит весь мир очень давно. Не нужно быть великим психиатром, чтобы понять, что если маньяк-убийца говорит, как маньяк-убийца, выглядит, как маньяк-убийца и ведёт себя, как маньяк-убийца, то на 99,9% он - маньяк-убийца.
Тому й реагує як тварина , а не як людина . Тому Байдену його радники-психопатологи ***** радять як поводити з тваринами в людський шкірі .
***** требо стримувати , що в його не було психічної атаки . Бо може в такому стані й на червону кнопку натиснути .
А для того , що це не відбулося требо запевняти ***** , що "настамнєбудєт" . Але чи буде "нас там" по факту , про це Байден може домовлятися таємно с Головнокомандуючим .
в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати! іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:
ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!(слова В. Кличка до німців)
БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!