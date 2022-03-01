У якийсь момент Путін зрозуміє, що здійснив стратегічний провал, - Білий дім про вторгнення до України

Заступник радника Білого дому з національної безпеки з міжнародної економіки Даліп Сінгх розповів про санкції, які адміністрація ввела щодо Росії. Вони спрямовані на стратегічний провал РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Адміністрація США очікує дій щодо виключення російських банків з SWIFT і заморожування активів Центрального банку Росії.

"Подивімось на курс російського президента Володимира Путіна - те, що Росія бачить, - це двозначна інфляція, від 15 до 20%, прямо зараз Росія переживає дуже глибоку рецесію", - сказав він.

Росію чекає повна ізоляція від світової економіки, від світової фінансової системи і від світових технологій.

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"Він дивиться на зміцнення на східному фланзі НАТО. Він дивиться на Європу, диверсифіковану від російської енергетики, і дивиться на Захід, який більш енергійний, згуртований і рішучий, ніж будь-коли в епоху після закінчення холодної війни. Ми думаємо, що в якийсь момент до Путіна дійде стратегічний провал, і у деескалації може з'явитися шанс. Але до тих пір ми будемо продовжувати стягувати плату", - сказав Сінгх.