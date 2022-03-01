УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13561 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні
12934 14
війна (7386) Німеччина (1881) зброя (2360)

Партія зброї від Німеччини прибуде до України за лічені години, - міністр оборони ФРН Ламбрехт

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Партія зброї від Німеччини прибуде до України за лічені години, - міністр оборони ФРН Ламбрехт

Партія зброї з Німеччини вже знаходиться на шляху в Україну і прибуде туди за лічені години.

Про це заявила міністр оборони ФРН Крістіні Ламбрехт, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Йдеться про постачання протитанкових снарядів і переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК) Stinger.

Крім того, за даними Міноборони Німеччини, бундесвер направляє зенітно-ракетні комплекси Patriot Словаччині, яка межує з Україною.

Уряд ФРН прийняв рішення про прямі постачання летальної зброї Україні 26 лютого, відступивши від своєї колишньої позиції щодо експорту озброєнь в кризові регіони.

Важливо підтримати Україну в її протистоянні нападу Росії, зазначила Ламбрехт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіційно: Німеччина поставить Україні "Стінгери" та протитанкову зброю, - уряд ФРН

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+12
Краще пізно ніж ніколи. Прозріли.
показати весь коментар
01.03.2022 05:45
+9
Дійсно - так. Потрібно діяти було заздалегідь. а не відкладати все до останнього моменту.
показати весь коментар
01.03.2022 05:11
+5
показати весь коментар
01.03.2022 06:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дійсно - так. Потрібно діяти було заздалегідь. а не відкладати все до останнього моменту.
показати весь коментар
01.03.2022 05:11 Відповісти
Відчувається країна совєтів.
показати весь коментар
01.03.2022 05:36 Відповісти
Ещё и сообщают о том что бы начали охотиться кацапы, почему не постфактум как наши сообщали уже после того как было доставлено
показати весь коментар
01.03.2022 11:28 Відповісти
Они это знают. Дошло наконец-то.
показати весь коментар
01.03.2022 06:31 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=0ejH6JYdBO0
показати весь коментар
01.03.2022 05:21 Відповісти
Краще пізно ніж ніколи. Прозріли.
показати весь коментар
01.03.2022 05:45 Відповісти
показати весь коментар
01.03.2022 06:13 Відповісти
Уважаемые граждане Украины, как уже неоднократно было в мировой истории войн и истории военных конфликтов на территории Украины, происходит то, что если местное население не имеет единства, но существует часть населения готовая к сопротивлению врагу, в конечном итоге страдают ВСЕ МИРНЫЕ ЖИТЕЛИ, приветствующие или ненавидящие врага. Снаряды летят и убивают ВСЕХ. Только ЕДИНСТВО в противлении оккупанту, уничтожает сами мысли агрессора к нападению. Берегите МИР в своем доме не пускайте к себе в дом врагов.
показати весь коментар
01.03.2022 06:21 Відповісти
Немцы - нанайцы. Ведь русня пишет на колясках на берлин, а не на париж...
показати весь коментар
01.03.2022 06:21 Відповісти
Меркель, ты по шею в Краинской крови, тысячу лет тебе мучений, сейчас бы не было этого всего, если бы ты помогла 14 году
показати весь коментар
01.03.2022 06:30 Відповісти
запоздалая,но хорошая новость.Только удачи вам желаю,украинцы.Никого путиноидов не жалейте,ни при каких обстоятельствах.Причина? - они вас точно не пожалеют и просто возьмут и пристрелят
показати весь коментар
01.03.2022 06:31 Відповісти
Адольф, конечно, в гробу перевернулся от такой новости😅😅😅
показати весь коментар
01.03.2022 06:32 Відповісти
Он вроде не был похоронен в гробу
показати весь коментар
01.03.2022 07:20 Відповісти
 
 