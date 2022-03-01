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Партія зброї від Німеччини прибуде до України за лічені години, - міністр оборони ФРН Ламбрехт
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Партія зброї з Німеччини вже знаходиться на шляху в Україну і прибуде туди за лічені години.
Про це заявила міністр оборони ФРН Крістіні Ламбрехт, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Йдеться про постачання протитанкових снарядів і переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК) Stinger.
Крім того, за даними Міноборони Німеччини, бундесвер направляє зенітно-ракетні комплекси Patriot Словаччині, яка межує з Україною.
Уряд ФРН прийняв рішення про прямі постачання летальної зброї Україні 26 лютого, відступивши від своєї колишньої позиції щодо експорту озброєнь в кризові регіони.
Важливо підтримати Україну в її протистоянні нападу Росії, зазначила Ламбрехт.
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