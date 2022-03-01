Партія зброї від Німеччини прибуде до України за лічені години, - міністр оборони ФРН Ламбрехт

Партія зброї з Німеччини вже знаходиться на шляху в Україну і прибуде туди за лічені години.

Про це заявила міністр оборони ФРН Крістіні Ламбрехт, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Йдеться про постачання протитанкових снарядів і переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК) Stinger.

Крім того, за даними Міноборони Німеччини, бундесвер направляє зенітно-ракетні комплекси Patriot Словаччині, яка межує з Україною.

Уряд ФРН прийняв рішення про прямі постачання летальної зброї Україні 26 лютого, відступивши від своєї колишньої позиції щодо експорту озброєнь в кризові регіони.

Важливо підтримати Україну в її протистоянні нападу Росії, зазначила Ламбрехт.

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