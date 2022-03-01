З-під завалів військової частини в Охтирці дістають тіла українських воїнів. Загиблих понад 70, - Сумська ОДА

На території військової частини в Охтирці, яку накрила ворожа артилерія, продовжують діставати тіла з-під завалів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.

"Військова частина. Вчора (27 лютого. - Ред.) ворожа артилерія накрила військову частину. Продовжують діставати тіла з-під завалів. Працюють ДСНС, добровольці. Загиблих багато. Наразі готують місця на цвинтарі − під 70 померлих українських бійців. Дані наших 200х готуємо", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, але ворог теж отримує по заслузі. Тіл росіян по місту було дуже багато, збираємо. Співробітники Червоного Хреста їх забирають додому.

"Госпіталь. У госпіталі все добре, медикаменти є. Допомагає Європа, світ. Медперсонал працює на повну силу. Окупанти сьогодні кинули бомбу в нафтобазу. Підрозділи ДСНС загасили пожежу через півгодини. На щастя, бомба влучила в нафтоналив, де не дуже багато було палива. Серед поганих новин − розстріляний сьогодні автомобіль з цивільними в Чупахівці. Вороги на БТРі зупинилися, розстріляли людей, які їхали на автомобілі ВАЗ 99, кинули свій БТР, сіли в автомобіль і поїхали в невідомому напрямку. Також у Чупахівці окупанти відкривали гаражі й крали автомобілі", - зазначають у ОДА.

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Попри обстріли, бомбардування й війська окупанта Охтирський район і сама Охтирка ведуть боротьбу й не падають духом. Тероборона працює. Також з ранку й до обіду працюють магазини та аптеки. Ми не здаємось! Слава Україні! Слава нашій теробороні!