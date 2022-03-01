З-під завалів військової частини в Охтирці дістають тіла українських воїнів. Загиблих понад 70, - Сумська ОДА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
На території військової частини в Охтирці, яку накрила ворожа артилерія, продовжують діставати тіла з-під завалів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.
"Військова частина. Вчора (27 лютого. - Ред.) ворожа артилерія накрила військову частину. Продовжують діставати тіла з-під завалів. Працюють ДСНС, добровольці. Загиблих багато. Наразі готують місця на цвинтарі − під 70 померлих українських бійців. Дані наших 200х готуємо", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, але ворог теж отримує по заслузі. Тіл росіян по місту було дуже багато, збираємо. Співробітники Червоного Хреста їх забирають додому.
"Госпіталь. У госпіталі все добре, медикаменти є. Допомагає Європа, світ. Медперсонал працює на повну силу. Окупанти сьогодні кинули бомбу в нафтобазу. Підрозділи ДСНС загасили пожежу через півгодини. На щастя, бомба влучила в нафтоналив, де не дуже багато було палива. Серед поганих новин − розстріляний сьогодні автомобіль з цивільними в Чупахівці. Вороги на БТРі зупинилися, розстріляли людей, які їхали на автомобілі ВАЗ 99, кинули свій БТР, сіли в автомобіль і поїхали в невідомому напрямку. Також у Чупахівці окупанти відкривали гаражі й крали автомобілі", - зазначають у ОДА.
Попри обстріли, бомбардування й війська окупанта Охтирський район і сама Охтирка ведуть боротьбу й не падають духом. Тероборона працює. Також з ранку й до обіду працюють магазини та аптеки. Ми не здаємось! Слава Україні! Слава нашій теробороні!
Будь ласка, зачекайте...
Вічна пам'ять захисникам!!!
І ПЕТИЦІЯ ПРО ЗАБОРОНУ РПЦ!
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February 27th, 17:26
За эту неделю мы с вами собрали для медиков полтора миллиона гривень.
И закрыли девяносто процентов заявок. То есть, обеспечили медиков почти всем. Что им было нужно на тот момент. Фантастический результат.
Схема, если кто не понимает, работает так. Начмеды бригад присылают Анна Домбровская заявку: нам нужно то-то и то-то - конкретный список, по пунктам, по позициям.
Анна закупает. Отвозит. Никакой самодеятельности - закупается только то, что просят. Или ремонтируется.
Потом приходят новые заявки...
В последнее время логистика накрылась, посылки не приходят, так что схема несколько изменилась - бригады сами закупают в аптеках то, что могут найти и что есть, а деньги отправляются им на счет напрямую. Но в апетках есть не все, и эта схема временная, как логистика снова заработает, вернемся к старой.
К слову. Россияне.
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Не надо писать, что вам стыдно. Не надо махать шариками.
А надо - присылать деньги на украинскую армию.
А квитанцию за перевод хранить, как зеницу ока.
Будете потом показывать на суде. И вас отпустят.Блин, кажется, впервые за три дня ко мне вернулась способность если и не шутить, то иронизировать.
Кстати, примерно треть всех переводов приходила из России, к слову. В этот раз пришло триста сорок тысяч. И было отказано в переводе - еще на миллион примерно. Калитка закрылась.
Тем, кто переводил - спасибо. Это - действенная помощь.
Но теперь всё - переводы из России окончательно запрещены.
Так что, кто может, изучайте криптовалюту. И переводите в ней. Это реально зачтется.
Итак, девять десятых необходимого мы собрали-закупили.
Но медицина на войне - это всегда бездонная бочка.
Так что продолжаем.
В этот раз Анна Домбровская везет медицину под Волноваху, которая несколько раз переходила из рук в руки, но теперь снова под контролем Украины.
Поддержите медиков на передовой, сделайте перевод с пометкой МЕДИКАМ 🇺🇦
гривны:
Приват 5168 7520 0025 4782 Казаков В.
Mono 4441 1144 5186 9737 Олександр Н.
Пумб 5355 2802 0295 0158
BTC:
1C62eBK4jjmUKHE9jrw8xHzYXLyovrjWSA
ETH:
0x34bc542700eED41A32a3cfABEBf0DbD33843Ca88
Перевод MoneyGram, Western Union (все страны кроме РФ):
Viacheslav Kazakov, Ukraine (пометку: МЕДИКАМ, делать не нужно)
TransferGo, Wise, Paysend:
5168 7520 1225 2717 , +380676972593
Vyacheslav Kazakov (пометку: МЕДИКАМ, делать не нужно)
І я переживаю, що як зроблю замовлення, то його не доставлять.
Для ТрО.
Національний банк відкрив спецрахунок для збору коштів на потреби армії (оновлено)
10:34
Національний банк України ухвалив рішення відкрити спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України.
Таке рішення ухвалене у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні, збройною агресією РФ та небезпекою для державної незалежності України, її територіальної цілісності.
Про відкриття спецрахунку повідомив Голова Національного банку України Кирило Шевченко у своєму відеозверненні зранку 24 лютого.
Реквізити офіційного спеціального рахунку: UA843000010000000047330992708
Рахунок - мультивалютний, він створений та відкритий як для переказу коштів від міжнародних партнерів та донорів - у іноземній валюті (доларах США, євро, британських фунтах, швейцарських франках, австралійських, канадських доларах, юані Женьміньбі та єнах), так і від українського бізнесу та громадян - у національній валюті..
Підтримуємо Українську Армію!
Теж організовуємося тут з посилками. З Торонто вже має відправитися сьогодні, там контейнери - і з Монреаля долучені.
Ще знайомі шукають канал через Польщу.
Всі купують, збирають кошти.
Ми боремося разом !
Тут одна така холера (журналістка), я її терпіти не можу: написала статтю, якої я від неї не чекала про мужність українського народу. В газетах - хроніка війни, дуже висвітлюють і ми всі даємо інтерв'ю, розповідаємо + поширюємо інформацію англійською та французькою.
У мене на роботі на внутрішньому порталі прапор України - працівникам-українцям запропоновано психологічну допомогу (діткам в школах також), підтримка нашій Батьківщині.
Місцеві також від себе пожертви роблять, несуть речі.
Слава Україні!
Які 5млн москалям за складання зброї ?
Лише смерть.
Хіба було не ясно, що вони є ціллю для арт- і авіаударів?
Хто відповість за таке нехлюйство? Винних командирів треба судити.
Не час зараз. Вибачь але у спам.
Соболезнование родным и близким .
Хера тут писати коменти! Заходьте на твіт, фб , МО Британії та іньших країн, вставляйте відео/фото й пишіть - rUSSIAN War crime URGENTLY NEED CLOSE AIR SPACE ABOVE UKRAINE FOR rUSSIAN MISSILES.
Диванні "воіни" ви теж можете допомогти
The National Bank of Ukraine has opened a special account to raise funds for the Ukrainian Army. Anyone from any country can donate!
The account is multi-currency. It is opened for transfers of funds from international partners and donors, any person as well as from Ukrainian business and citizens.
For USD remittances:
SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
JP MORGAN CHASE BANK, New York
SWIFT Code: CHASUS33
Account: 400807238
383 Madison Avenue, New York, NY 10179, USA
Funds will be wired into account No. UA843000010000000047330992708
For GBP remittances:
SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
Bank of England, London
SWIFT Code: BKENGB2L
Account: 40000982
Threadneedle Street, London EC2R 8AH, UK
Funds will be wired into account No. UA843000010000000047330992708
For EUR remittances:
SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
DEUTSCHE BUNDESBANK, Frankfurt
SWIFT Code: MARKDEFF
Account: 5040040066
**** DE05504000005040040066
Wilhelm-Epsteinn-Strabe 14, 60431 Frankfurt Am Main,Germany
Funds will be wired into account No. UA843000010000000047330992708
For CHF remittances CHF:
SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
ZURCHER KANTONALBANK, ZURICH
SWIFT Code: ZKBKCHZZ80A
Account: 0700-01227572
**** CH32 0070 0070 0012 2757 2
Josefstrasse 222, 8005 Zurich, Switzerland
Funds will be wired into account No. UA843000010000000047330992708
For AUD remittances:
SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
RESERVE BANK OF AUSTRALIA, Sydney
SWIFT Code: RSBKAU2S
Account: 81753-2
GPO Box 3947, Sydney NSW 2000, Australia
Funds will be wired into account No. UA843000010000000047330992708
For CNY remittances:
SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
STANDARD CHARTERED BANK, Hong Kong
SWIFT Code:SCBLHKHH
Account:447-0-946243-6
GPO Box 21, Hon Kong
Funds will be wired into account No. UA843000010000000047330992708
For CAD remittances:
SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
BANK OF MONTREAL, Toronto
SWIFT Code: BOFMCAM2
Account: 3144-1044-166
100 King Street West, 24th Floor, Toronto, Ontario, M5X 1A1, Canada
Funds will be wired into account No. UA843000010000000047330992708
For JPY remittances:
SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
MUFG BANK LTD, Tokyo
SWIFT Code:BOTK JP JT
Account: 653-0430048
1-2-3, Nihombashi HONGOKU-CHO, Chuo-ku, Tokyo 1003 -0021 Japan
Funds will be wired into account No. UA843000010000000047330992708
Сергей Ирза
Конечно, мучать Украину,
Он может долго и всерьёз,
А потому, его кончину,
Мы ждём все вместе ради слёз!
Не слёз от скорби - слёз от счастья,
От «Избавленья» торжества,
Его кончина в Божьей власти,
По праву Господа-Творца!
Не нам решать чужие сроки,
Мы и в своих-то не сильны,
Но молим мы, его пороки,
Ввести в состав его вины:
Любитель войн;
Любитель крови;
Любитель лгать и клеветать;
Убийца!
10.08.2018
де перегрупування ведення бою в цих умовах - які ворог зараз нам нав'язує ?!
чому на заходимо до них в тил на територію розвернутих в/ч близ кордону, та не завдаємо ураження !
хоча би тому, щоби як найбільше знешкодити Градів !!!
в них час розгортання на відстріл - хвилини !!!
а завдають вони руйнувань та втрат - несумісних з веденням тактичного бою - яке є на зараз.
Командиров судить надо.
смеются ваши Искандеры? можете повторить? в этот раз вы будете платить за всё... позором, на века это фашизм... это 100% фашизм... или вы думали что он выглядит иначе?
Для наших громадян ми МАЄМО використовувати термін "геройські загиблі за Україну".
Без винятку статі, віку та посади.