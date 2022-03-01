УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13561 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні
65707 86
армія РФ (2698) війна (7386) Росія (28488) Сумська область (479)

З-під завалів військової частини в Охтирці дістають тіла українських воїнів. Загиблих понад 70, - Сумська ОДА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

З-під завалів військової частини в Охтирці дістають тіла українських воїнів. Загиблих понад 70, - Сумська ОДА

На території військової частини в Охтирці, яку накрила ворожа артилерія, продовжують діставати тіла з-під завалів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.

"Військова частина. Вчора (27 лютого. - Ред.) ворожа артилерія накрила військову частину. Продовжують діставати тіла з-під завалів. Працюють ДСНС, добровольці. Загиблих багато. Наразі готують місця на цвинтарі − під 70 померлих українських бійців. Дані наших 200х готуємо", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, але ворог теж отримує по заслузі. Тіл росіян по місту було дуже багато, збираємо. Співробітники Червоного Хреста їх забирають додому.

"Госпіталь. У госпіталі все добре, медикаменти є. Допомагає Європа, світ. Медперсонал працює на повну силу. Окупанти сьогодні кинули бомбу в нафтобазу. Підрозділи ДСНС загасили пожежу через півгодини. На щастя, бомба влучила в нафтоналив, де не дуже багато було палива. Серед поганих новин − розстріляний сьогодні автомобіль з цивільними в Чупахівці. Вороги на БТРі зупинилися, розстріляли людей, які їхали на автомобілі ВАЗ 99, кинули свій БТР, сіли в автомобіль і поїхали в невідомому напрямку. Також у Чупахівці окупанти відкривали гаражі й крали автомобілі", - зазначають у ОДА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Охтирці підірвано нафтобазу, є загроза вуличних боїв, - глава ОДА Живицький. ВIДЕО

Попри обстріли, бомбардування й війська окупанта Охтирський район і сама Охтирка ведуть боротьбу й не падають духом. Тероборона працює. Також з ранку й до обіду працюють магазини та аптеки. Ми не здаємось! Слава Україні! Слава нашій теробороні!

З-під завалів військової частини в Охтирці дістають тіла українських воїнів. Загиблих понад 70, - Сумська ОДА 01

Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+79
А наші хлопці ще й досі полонених беруть
Вічна пам'ять захисникам!!!
показати весь коментар
01.03.2022 05:24
+53
ты этот вопрос русским фашистам задать не хочешь?
показати весь коментар
01.03.2022 05:33
+47
Як москалі закінчаться, так і війна закінчиться. Чи маєте на увазі, чи закінчать українці боронити свою землю від ворожої навали?
показати весь коментар
01.03.2022 05:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А наші хлопці ще й досі полонених беруть
Вічна пам'ять захисникам!!!
показати весь коментар
01.03.2022 05:24 Відповісти
Київську Лавру вже пора очищати. Терміново Закон про ЗАБОРОНУ РПЦ В УКРАЇНІ.

І ПЕТИЦІЯ ПРО ЗАБОРОНУ РПЦ!
показати весь коментар
01.03.2022 07:54 Відповісти
До меня это тоже не доходит.брать надо высших командиров в Рашке их хоть немного ценят.а быдло взяли допросили ,послали его мамочке привет и кинули в кусты пометив в данных кого и за что ,чтоб не путаться а на Рашке пусть своих десятками лет ждут без малейшей компенсации.зуонил говорил с вами значит в плену сидите без бабок.а то что чмо давно в канаве никого не ****
показати весь коментар
01.03.2022 10:49 Відповісти
Жах.
показати весь коментар
01.03.2022 05:24 Відповісти
коментар відмічено як спам
Это когда-нибудь закончится или нет? Сколько можно уже?
показати весь коментар
01.03.2022 05:27 Відповісти
ты этот вопрос русским фашистам задать не хочешь?
показати весь коментар
01.03.2022 05:33 Відповісти
ану скажи паляниця
показати весь коментар
01.03.2022 05:41 Відповісти
Як москалі закінчаться, так і війна закінчиться. Чи маєте на увазі, чи закінчать українці боронити свою землю від ворожої навали?
показати весь коментар
01.03.2022 05:53 Відповісти
Кацап ,злазь з дивана та йди воювати і ''заканчівть єто''!!!
показати весь коментар
01.03.2022 06:36 Відповісти
Наши парни Герои, погибли защищая родину. Врагу будет по заслугам - рассчитаемся с ними сполна.
показати весь коментар
01.03.2022 05:32 Відповісти
Главное покормите мальчиков в плену и маме дайте позвонить
показати весь коментар
01.03.2022 05:32 Відповісти
хуцло
показати весь коментар
01.03.2022 05:45 Відповісти
Дать позвонить - обязательно надо. В паРаше до сих по телевизору нет ни пленных ни потерь с их стороны. Надо что бы было максимально много таких звонков, что бы сарафанное радио передавало им эту новость.
показати весь коментар
01.03.2022 10:24 Відповісти
А якого біса вони в такий час, в облозі, в самій війсковій частині сидили? Вони що не знають, що ракети кожен день прилітають?
показати весь коментар
01.03.2022 05:42 Відповісти
воинская часть это не только казармы...это и боксы для техники,оборудованые хранилища боеприпасов,система охраны...Но вот контингент и вправду можно было достаточно рассеять,а в части только самое необходимое.Эту задачу можно было решить командованию с руководством города...За это нужно кому-то будет ответить... Из командования нужно гнать вон идиотов (а то и предателей)
показати весь коментар
01.03.2022 06:34 Відповісти
Бомбосховище.
показати весь коментар
01.03.2022 06:45 Відповісти
Вони вдарили на перший день війни обстрілів було багато
показати весь коментар
01.03.2022 09:36 Відповісти
Слава Богу, що перед початком перших бомбордувань наших військових летовищ, усі літаки були підняті у повітря. Чому ця частина не виведена з цих боксів , млять , казарм у повному складі !!! Вже який день війна йде ?!!! Командир частини живий ? РОЗСТРІЛЯТИ ***** !!!
показати весь коментар
01.03.2022 11:42 Відповісти
Я думаю, что без наводчика тут не обошлось.
показати весь коментар
01.03.2022 09:44 Відповісти
Где сказали там и сидели видно чей то *****
показати весь коментар
01.03.2022 10:50 Відповісти
Перестаньте писать имя и фамилию этой твари (не человека, а именно твари) с большой буквы. Большими буквами писать *****
показати весь коментар
01.03.2022 05:48 Відповісти
воно й на великі літери не заслуговує. бо воно ***** звичайне.
показати весь коментар
01.03.2022 06:28 Відповісти
Не дуже й звичайне...воно - найбільший злодій нашого сторіччя...
показати весь коментар
01.03.2022 09:07 Відповісти
Большими дальше видно.
показати весь коментар
01.03.2022 09:50 Відповісти
отут я з Вами погоджуюсь навсі 100.
показати весь коментар
01.03.2022 09:54 Відповісти
Итак.
65 position in rating

February 27th, 17:26

За эту неделю мы с вами собрали для медиков полтора миллиона гривень.
И закрыли девяносто процентов заявок. То есть, обеспечили медиков почти всем. Что им было нужно на тот момент. Фантастический результат.
Схема, если кто не понимает, работает так. Начмеды бригад присылают Анна Домбровская заявку: нам нужно то-то и то-то - конкретный список, по пунктам, по позициям.
Анна закупает. Отвозит. Никакой самодеятельности - закупается только то, что просят. Или ремонтируется.
Потом приходят новые заявки...
В последнее время логистика накрылась, посылки не приходят, так что схема несколько изменилась - бригады сами закупают в аптеках то, что могут найти и что есть, а деньги отправляются им на счет напрямую. Но в апетках есть не все, и эта схема временная, как логистика снова заработает, вернемся к старой.
К слову. Россияне.

( Collapse )

Не надо писать, что вам стыдно. Не надо махать шариками.
А надо - присылать деньги на украинскую армию.
А квитанцию за перевод хранить, как зеницу ока.
Будете потом показывать на суде. И вас отпустят.Блин, кажется, впервые за три дня ко мне вернулась способность если и не шутить, то иронизировать.
Кстати, примерно треть всех переводов приходила из России, к слову. В этот раз пришло триста сорок тысяч. И было отказано в переводе - еще на миллион примерно. Калитка закрылась.
Тем, кто переводил - спасибо. Это - действенная помощь.
Но теперь всё - переводы из России окончательно запрещены.
Так что, кто может, изучайте криптовалюту. И переводите в ней. Это реально зачтется.
Итак, девять десятых необходимого мы собрали-закупили.
Но медицина на войне - это всегда бездонная бочка.
Так что продолжаем.
В этот раз Анна Домбровская везет медицину под Волноваху, которая несколько раз переходила из рук в руки, но теперь снова под контролем Украины.

Поддержите медиков на передовой, сделайте перевод с пометкой МЕДИКАМ 🇺🇦

гривны:
Приват 5168 7520 0025 4782 Казаков В.
Mono 4441 1144 5186 9737 Олександр Н.
Пумб 5355 2802 0295 0158

BTC:
1C62eBK4jjmUKHE9jrw8xHzYXLyovrjWSA

ETH:
0x34bc542700eED41A32a3cfABEBf0DbD33843Ca88

Перевод MoneyGram, Western Union (все страны кроме РФ):
Viacheslav Kazakov, Ukraine (пометку: МЕДИКАМ, делать не нужно)

TransferGo, Wise, Paysend:
5168 7520 1225 2717 , +380676972593
Vyacheslav Kazakov (пометку: МЕДИКАМ, делать не нужно)
показати весь коментар
01.03.2022 05:53 Відповісти
Аптеки вже не приймають картки, як і магазини, треба гоівку передавати.
показати весь коментар
01.03.2022 05:56 Відповісти
А як можна купити медикаменти, мені кажуть, що в аптеках порожньо.
І я переживаю, що як зроблю замовлення, то його не доставлять.
Для ТрО.
показати весь коментар
01.03.2022 06:42 Відповісти
До нас кожен день по 7 фур приходить з мкдикаментами, розвантажуються і знову навантажуються. На сайті НБУ є реквізити рахунків для потреб Армії.

Національний банк відкрив спецрахунок для збору коштів на потреби армії (оновлено)
10:34




Національний банк України ухвалив рішення відкрити спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України.

Таке рішення ухвалене у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні, збройною агресією РФ та небезпекою для державної незалежності України, її територіальної цілісності.

Про відкриття спецрахунку повідомив Голова Національного банку України Кирило Шевченко у своєму відеозверненні зранку 24 лютого.

Реквізити офіційного спеціального рахунку: UA843000010000000047330992708

Рахунок - мультивалютний, він створений та відкритий як для переказу коштів від міжнародних партнерів та донорів - у іноземній валюті (доларах США, євро, британських фунтах, швейцарських франках, австралійських, канадських доларах, юані Женьміньбі та єнах), так і від українського бізнесу та громадян - у національній валюті..

Підтримуємо Українську Армію!
показати весь коментар
01.03.2022 11:18 Відповісти
Дякую Вам. Знаємо. Даємо, зокрема, і цей рахунок іноземцям. Бо вони кажуть - хочу дати гроші українському банку.

Теж організовуємося тут з посилками. З Торонто вже має відправитися сьогодні, там контейнери - і з Монреаля долучені.
Ще знайомі шукають канал через Польщу.
Всі купують, збирають кошти.
Ми боремося разом !

Тут одна така холера (журналістка), я її терпіти не можу: написала статтю, якої я від неї не чекала про мужність українського народу. В газетах - хроніка війни, дуже висвітлюють і ми всі даємо інтерв'ю, розповідаємо + поширюємо інформацію англійською та французькою.

У мене на роботі на внутрішньому порталі прапор України - працівникам-українцям запропоновано психологічну допомогу (діткам в школах також), підтримка нашій Батьківщині.

Місцеві також від себе пожертви роблять, несуть речі.
показати весь коментар
01.03.2022 20:45 Відповісти
показати весь коментар
01.03.2022 22:59 Відповісти
В нас приймають. І магазини і аптеки. Взагалі проблем нема.
показати весь коментар
01.03.2022 07:18 Відповісти
зависит от города, в Днепре наоборот просят картой платить.
показати весь коментар
01.03.2022 10:27 Відповісти
Прийми Господь душі синів твоїх, та дай сили іншим надалі боротись з фашистською нечісттю
показати весь коментар
01.03.2022 06:01 Відповісти
Закликаю поширювати наступну інформацію: необхідно донести до військового керівництва, що не припустимо у цій тяжкий військовий час збирати натовп людей бажаючих вступити до лавр збройних сил у місцях дислокація яких відома навіть трирічним дітям, які вміють користуватись інтернетом. Це військовий саботаж, мені телефонує брат і радісно повідомляє що біля військомату черга, *** кацапська яндекс мапа знає точнісенькі координати того військомату, тако само тримати зброю та військових у будівлях про які знають всі це державна зрада і сьогоднішня трагедія тому підтвердив!
Слава Україні!
показати весь коментар
01.03.2022 06:10 Відповісти
Враг день и ночь бомбит и подвергает артиллерийским и ракетным обстрелам военные объекты ( и не только военные ). И в это время в казарме воинской части располагаются сотни бойцов. Не знаю время, когда их накрыли Возможно, бойцы спали. До военного руководства, похоже ещё не дошло, что идёт кровавая война, что нет безопасного тыла с комфортными условиями пребывания. Не знаю, что и думать. Хочется ругаться. Мой старэнькi тата кожны дзень пытаецца : Раскажы, як там нашы хлопчыкi. Ня ведаю, як раcпавесцi аб гэтай трагiчнай падзеi. Стары будзе плакаць. Вечная памяць абаронцам !!!
показати весь коментар
01.03.2022 06:35 Відповісти
Це жертви першого-другого дня війни почали розбирати вчора до того не було можливості раніше йшли бої
показати весь коментар
01.03.2022 09:39 Відповісти
Просто зупиняється серце від таких новин.

Які 5млн москалям за складання зброї ?
Лише смерть.
показати весь коментар
01.03.2022 06:43 Відповісти
Царствіє небесне воїнам українцям.
показати весь коментар
01.03.2022 06:55 Відповісти
Плонених ге брати
показати весь коментар
01.03.2022 06:56 Відповісти
Героям Слава! 😢
показати весь коментар
01.03.2022 07:34 Відповісти
5млн-це повна дурня!Життя-максимум!
показати весь коментар
01.03.2022 08:04 Відповісти
показати весь коментар
01.03.2022 08:09 Відповісти
Ось вам і переговори. Нечисть завжди запускає ракети перед/під час переговорів.
показати весь коментар
01.03.2022 08:11 Відповісти
Чому, під час інтенсивних бойових дій, військові знаходилися в казармах?
Хіба було не ясно, що вони є ціллю для арт- і авіаударів?
Хто відповість за таке нехлюйство? Винних командирів треба судити.
показати весь коментар
01.03.2022 08:15 Відповісти
А ти підеш на їх місце розумнику?
Не час зараз. Вибачь але у спам.
показати весь коментар
01.03.2022 09:24 Відповісти
Смерть оркам! Никаких пленных!
показати весь коментар
01.03.2022 08:15 Відповісти
Схоже, це були так звані вакуумні **********. Чому хлопці були в частині? Та тому, що навіть військовим потрібно поспати. А казарми - у частині. Думаю, корективи будуть внесені.
показати весь коментар
01.03.2022 08:20 Відповісти
Хлопчики, колись стрінемось на Тому Світі. А поки спочивайте спокійно та допомагайте Украхні з НЕба.
показати весь коментар
01.03.2022 08:20 Відповісти
Чому у 21 столітті військові частини над землею а не під землею...
показати весь коментар
01.03.2022 08:25 Відповісти
Або зробити підземний євакуаційний пункт. Типо метро...Для зброї і військових
показати весь коментар
01.03.2022 08:27 Відповісти
Царство небесное погибшим воинам .
Соболезнование родным и близким .
показати весь коментар
01.03.2022 08:28 Відповісти
******* крымский мост! ******* ватную в плен не брать!
показати весь коментар
01.03.2022 08:29 Відповісти
Проклятые орки, жалко Гитлер их не добил. Героям слава! И вечная память...
показати весь коментар
01.03.2022 08:46 Відповісти
Это ужасно. Только не пойму зачем держать бойцов вне укрытия, в казармах, ведь координаты были явно уже известны, просто саботаж какой-то☹️
показати весь коментар
01.03.2022 08:49 Відповісти
Ці воїни загинули в перший-другий день війни.треба було охороняти частину
показати весь коментар
01.03.2022 09:41 Відповісти
Многие зарубежные граждане из разных стран задаются вопросом как помочь Украине. Нужно создать на оф гос сайте кнопку "Помочь" и страницу, на которой собрать все варианты, например: деньгами и номера счетов в валютах; криптовалютой и кошельки основных валют ( биткоин, эфир, бнб, зекеш, монеро и т.п.); запись в иностранный легион и инструкции как сделать; врачи как это сделать; сбор вещей и товаров; размещение беженцев. И другие возможные категории помощи. Если это уже сделано, то на где взять линк для распространения. Спасибо.
показати весь коментар
01.03.2022 09:23 Відповісти
Найголовніше це -
Хера тут писати коменти! Заходьте на твіт, фб , МО Британії та іньших країн, вставляйте відео/фото й пишіть - rUSSIAN War crime URGENTLY NEED CLOSE AIR SPACE ABOVE UKRAINE FOR rUSSIAN MISSILES.
Диванні "воіни" ви теж можете допомогти
показати весь коментар
01.03.2022 09:26 Відповісти
Скидайте посилання щоб люди заходили
показати весь коментар
01.03.2022 12:15 Відповісти
Help Ukraine defend itself!

The National Bank of Ukraine has opened a special account to raise funds for the Ukrainian Army. Anyone from any country can donate!
The account is multi-currency. It is opened for transfers of funds from international partners and donors, any person as well as from Ukrainian business and citizens.

For USD remittances:
SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
JP MORGAN CHASE BANK, New York
SWIFT Code: CHASUS33
Account: 400807238
383 Madison Avenue, New York, NY 10179, USA
Funds will be wired into account No. UA843000010000000047330992708

For GBP remittances:
SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
Bank of England, London
SWIFT Code: BKENGB2L
Account: 40000982
Threadneedle Street, London EC2R 8AH, UK
Funds will be wired into account No. UA843000010000000047330992708

For EUR remittances:
SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
DEUTSCHE BUNDESBANK, Frankfurt
SWIFT Code: MARKDEFF
Account: 5040040066
**** DE05504000005040040066
Wilhelm-Epsteinn-Strabe 14, 60431 Frankfurt Am Main,Germany
Funds will be wired into account No. UA843000010000000047330992708

For CHF remittances CHF:
SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
ZURCHER KANTONALBANK, ZURICH
SWIFT Code: ZKBKCHZZ80A
Account: 0700-01227572
**** CH32 0070 0070 0012 2757 2
Josefstrasse 222, 8005 Zurich, Switzerland
Funds will be wired into account No. UA843000010000000047330992708

For AUD remittances:
SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
RESERVE BANK OF AUSTRALIA, Sydney
SWIFT Code: RSBKAU2S
Account: 81753-2
GPO Box 3947, Sydney NSW 2000, Australia
Funds will be wired into account No. UA843000010000000047330992708

For CNY remittances:
SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
STANDARD CHARTERED BANK, Hong Kong
SWIFT Code:SCBLHKHH
Account:447-0-946243-6
GPO Box 21, Hon Kong
Funds will be wired into account No. UA843000010000000047330992708

For CAD remittances:
SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
BANK OF MONTREAL, Toronto
SWIFT Code: BOFMCAM2
Account: 3144-1044-166
100 King Street West, 24th Floor, Toronto, Ontario, M5X 1A1, Canada
Funds will be wired into account No. UA843000010000000047330992708

For JPY remittances:
SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
MUFG BANK LTD, Tokyo
SWIFT Code:BOTK JP JT
Account: 653-0430048
1-2-3, Nihombashi HONGOKU-CHO, Chuo-ku, Tokyo 1003 -0021 Japan
Funds will be wired into account No. UA843000010000000047330992708
показати весь коментар
01.03.2022 10:28 Відповісти
НО МОЛИМ МЫ

Сергей Ирза

Конечно, мучать Украину,

Он может долго и всерьёз,

А потому, его кончину,

Мы ждём все вместе ради слёз!

Не слёз от скорби - слёз от счастья,

От «Избавленья» торжества,

Его кончина в Божьей власти,

По праву Господа-Творца!

Не нам решать чужие сроки,

Мы и в своих-то не сильны,

Но молим мы, его пороки,

Ввести в состав его вины:

Любитель войн;
Любитель крови;
Любитель лгать и клеветать;
Убийца!

10.08.2018
показати весь коментар
01.03.2022 09:25 Відповісти
За наших убиеннsх защитников пленнsх кацапов не брать !!! Уничтожать везде и всегда ! Пусть горит у них земля под ногами !!!
показати весь коментар
01.03.2022 09:38 Відповісти
де ***..ь перехоплення ініціативи !!! яке розказують...
де перегрупування ведення бою в цих умовах - які ворог зараз нам нав'язує ?!
чому на заходимо до них в тил на територію розвернутих в/ч близ кордону, та не завдаємо ураження !
хоча би тому, щоби як найбільше знешкодити Градів !!!
в них час розгортання на відстріл - хвилини !!!
а завдають вони руйнувань та втрат - несумісних з веденням тактичного бою - яке є на зараз.
показати весь коментар
01.03.2022 09:43 Відповісти
belorus idi v zopu tarakana
показати весь коментар
01.03.2022 10:45 Відповісти
3 перші дня війни пройшли нормально,але якщо не закриєте небо та не відгонете від міст орду,то буде до сраки всі ті подвиги.
показати весь коментар
01.03.2022 09:57 Відповісти
показати весь коментар
01.03.2022 10:03 Відповісти
Зараз скупчуватися військовим на базах небезпечно - хто до такого довів?
показати весь коментар
01.03.2022 10:21 Відповісти
Слава героям, павшим за свободу и независимость Родины! Смерть рашистским захватчикам!
показати весь коментар
01.03.2022 10:27 Відповісти
Где байрактары? Тушите грады и искандеры
показати весь коментар
01.03.2022 10:41 Відповісти
Какого хрена сидеть в воинской части и казармах во время военных действий.
Командиров судить надо.
показати весь коментар
01.03.2022 10:44 Відповісти
SLAVO UKRAINE- GEROJAM SLAVO.
показати весь коментар
01.03.2022 10:44 Відповісти
Яка ще українська ***** тоскує по "русскому міру"? Це через вас скоти,любителі путлера гинуть люди,ви йому дали привід думати що його чекає вся Україна окрім нацистів. !Вату" треба "мочити" і не брати в полон,віичистити суспільство від срані.Чому не арештований ОПЗЖ,Портнов,Лукаш,Мураєв,Шуіфрич,Бойко?Чому випустили Мертвечука??
показати весь коментар
01.03.2022 10:45 Відповісти
putler ,tarakan,kadyrov- zertvy
показати весь коментар
01.03.2022 10:46 Відповісти
Список постсоветских стран составил по порядку количественного наличия в них т.н. "руських", то есть каццапского быдла с психической болезнью ымпэрского вялычия в их черепах : Украинцы, казахи, беларусы, киргизы, молдаване, латыши, эстонцы и автономные республики самой т.н. Российской **********! Из своих земель немедленно выгоняйте всех каццапов до единого! Не верьте их словам, что они за "мир во всем мире", что они не любят бункерного крысёныша и что ваши земли им тоже родина! Их предки пришли на ваши земли поработить ваших предков, они убивали ваших предков, грабили ваши земли! Гоните их в их тамбовы, рязани и мухасрански! Они для вас были и остаются потенциальной и смертельной опасностью! Смерть путлероидам и Путлеру!
показати весь коментар
01.03.2022 10:56 Відповісти
Будьте прокляты, мрази
показати весь коментар
01.03.2022 11:06 Відповісти
московиты, война всё не спишет. все "ypa-патриоты" будут прокляты. не отмоетесь. именно ваша ватная поддержка позволило маньяку устроить бойни в Сирии, Украине, Грузии, Чечне ....
смеются ваши Искандеры? можете повторить? в этот раз вы будете платить за всё... позором, на века это фашизм... это 100% фашизм... или вы думали что он выглядит иначе?
показати весь коментар
01.03.2022 11:07 Відповісти
Це саботаж, чи ні?
показати весь коментар
01.03.2022 11:34 Відповісти
****** ватні тварі! але як можно було знаходитись у частині якщо це ціль номер один для русофашні
показати весь коментар
01.03.2022 13:08 Відповісти
Где оружие у населения?
показати весь коментар
01.03.2022 13:15 Відповісти
Поняття "200-ті" можна застосовувати ВИНЯТКОВО!!! для орків!
Для наших громадян ми МАЄМО використовувати термін "геройські загиблі за Україну".
Без винятку статі, віку та посади.
показати весь коментар
01.03.2022 13:23 Відповісти
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ УКРАИНЫ!смерть российскому врагу!
показати весь коментар
01.03.2022 18:26 Відповісти
 
 