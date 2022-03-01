Україна закликає партнерів засудити піратські дії РФ у Чорному морі, - МЗС
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Збройна агресія Російської Федерації проти України з морського напрямку супроводжується піратською діяльністю військово-морського флоту Росії у територіальних водах і виключній морській економічній зоні України.
Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, піратськими актами ВМФ РФ захоплені пошуково-рятувальне судно "Сапфір", судно "Афіна", судно "Принцеса Ніколь".
У зв’язку з триваючими актами піратства ВМФ РФ та його розбійними діями на морі щодо цивільних суден Україна закликала всіх національних та іноземних мореплавців і судновласників дотримуватись граничної безпеки у Чорному і Азовському морях.
Відповідне "навігаційне донесення" поширено Україною каналами міжнародної автоматизованої служби передачі на судна навігаційних попереджень (НАВТЕКС).
Україна закликає держав-партнерів засудити піратську діяльність ВМФ РФ у Чорному морі, та належно відреагувати, аби припинити морський розбій Росії.
Будь ласка, зачекайте...
Но сейчас оторвутся по полной!
в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати! іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:
ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!(слова В. Кличка до німців)
БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
Мы знаем все. Мы помним все. Мы поняли: кацапы не люди. Отныне слово "кацап" для нас самое страшное проклятье. Отныне слово "кацап" разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмет твоих близких и будет мучить их в своей окаянной кацапии. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинскую женщину. Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов. Не считай дней. Не считай вёрст. Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!
каждый первый кацап должен быть убит... ни грамма жалости, ни грамма пощады... убивайте кацапов с русней!