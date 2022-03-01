Україна закликає партнерів засудити піратські дії РФ у Чорному морі, - МЗС

Збройна агресія Російської Федерації проти України з морського напрямку супроводжується піратською діяльністю військово-морського флоту Росії у територіальних водах і виключній морській економічній зоні України.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, піратськими актами ВМФ РФ захоплені пошуково-рятувальне судно "Сапфір", судно "Афіна", судно "Принцеса Ніколь".

У зв’язку з триваючими актами піратства ВМФ РФ та його розбійними діями на морі щодо цивільних суден Україна закликала всіх національних та іноземних мореплавців і судновласників дотримуватись граничної безпеки у Чорному і Азовському морях.

Відповідне "навігаційне донесення" поширено Україною каналами міжнародної автоматизованої служби передачі на судна навігаційних попереджень (НАВТЕКС).

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Україна закликає держав-партнерів засудити піратську діяльність ВМФ РФ у Чорному морі, та належно відреагувати, аби припинити морський розбій Росії.