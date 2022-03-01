Walt Disney та Warner Bros. призупинять покази своїх фільмів у кінотеатрах Росії через вторгнення до України

Американська компанія The Walt Disney Company призупиняє показ своїх фільмів у Росії, компанія Warner Bros. відклала прем'єру фільму "Бетмен" через вторгнення російських окупаційних військ до України.

Про це повідомляють американські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"З огляду на неспровокований напад на Україну та трагічну гуманітарну кризу, ми зупиняємо показ фільмів у Росії, у тому числі майбутнього показу мультфільму "Я червонію" від Pixar", - йдеться у заяві компанії Disney.

"Ми прийматимемо майбутні бізнес-рішення, ґрунтуючись на змінах ситуації", - наголошується в заяві.

Тим часом, компанія Warner Bros. скасувала вихід фільму "Бетмен" у кінотеатрах Росії.

"У світлі гуманітарної кризи в Україні WarnerMedia призупиняє випуск свого художнього фільму "Бетмен" у Росії", - цитують ЗМІ представника WarnerMedia.

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"Ми продовжуватимемо стежити за ситуацією в міру її розвитку. Ми сподіваємося на швидке і мирне вирішення цієї трагедії", - зазначив він.

Прем'єра фільму "Бетмен" із Робертом Паттінсоном у головній ролі мала відбутися в Росії 3 березня.