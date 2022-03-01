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Walt Disney та Warner Bros. призупинять покази своїх фільмів у кінотеатрах Росії через вторгнення до України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Walt Disney та Warner Bros. призупинять покази своїх фільмів у кінотеатрах Росії через вторгнення до України

Американська компанія The Walt Disney Company призупиняє показ своїх фільмів у Росії, компанія Warner Bros. відклала прем'єру фільму "Бетмен" через вторгнення російських окупаційних військ до України.

Про це повідомляють американські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"З огляду на неспровокований напад на Україну та трагічну гуманітарну кризу, ми зупиняємо показ фільмів у Росії, у тому числі майбутнього показу мультфільму "Я червонію" від Pixar", - йдеться у заяві компанії Disney.

"Ми прийматимемо майбутні бізнес-рішення, ґрунтуючись на змінах ситуації", - наголошується в заяві.

Тим часом, компанія Warner Bros. скасувала вихід фільму "Бетмен" у кінотеатрах Росії.

"У світлі гуманітарної кризи в Україні WarnerMedia призупиняє випуск свого художнього фільму "Бетмен" у Росії", - цитують ЗМІ представника WarnerMedia.

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"Ми продовжуватимемо стежити за ситуацією в міру її розвитку. Ми сподіваємося на швидке і мирне вирішення цієї трагедії", - зазначив він.

Прем'єра фільму "Бетмен" із Робертом Паттінсоном у головній ролі мала відбутися в Росії 3 березня.

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Топ коментарі
+4
люди світу! Керівники країн! Зробіть все, що можливо, зупинити ворога! Це звір. Жахливий, підлий, безжальний. Ви гадаєте, що він зупиниться на Україні. Молдова, Грузія,Сирія, Лівія, ЦАР......, Кожна жертва, підігріває апетит. Зверніть увагу на таку річ, серед полонених немає москвичів, петербуржців. Для нього, будь людина, гарматне мясо. Він боїться, що труни у Москву, Петербург, викличуть протестну реакцію. Розривайте дипломатичні стосунки. Правоохороні органи вівдкривайте кримінальні провадження проти сукобеєвої, попова, соловйова, норкіна і його напарника. Там є і піддубний,військовий кореспондент...
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01.03.2022 06:37
+3
Зачем путлерюгенду мультики? Добавте им семь уроков нвп и двенадцать политинформации в неделю. Им даже некогда будет сбегать в деревянный нужник на улице
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01.03.2022 06:21
+2
На кораблях русских нацистов произошел самый настоящий бунт
https://dumskaya.net/news/rossiyskie-matrosy-ustroili-bunt-kogda-im-prikaz-160512/ Русские корабли ушли на ХУЙ
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01.03.2022 06:22
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Люди добрі! Настав час вбивати московських попів. Бийте гадів!!!!
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01.03.2022 06:18 Відповісти
Зачем путлерюгенду мультики? Добавте им семь уроков нвп и двенадцать политинформации в неделю. Им даже некогда будет сбегать в деревянный нужник на улице
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01.03.2022 06:21 Відповісти
На кораблях русских нацистов произошел самый настоящий бунт
https://dumskaya.net/news/rossiyskie-matrosy-ustroili-bunt-kogda-im-prikaz-160512/ Русские корабли ушли на ***
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01.03.2022 06:22 Відповісти
Если это правда, то прекрасно
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01.03.2022 07:28 Відповісти
Хто кацапів ***** не посилав ще?
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01.03.2022 06:25 Відповісти
нема таких
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01.03.2022 06:40 Відповісти
Это не санкции, а смех. То ли дело санкции колумбии и афгана - эмбарго на поставки наркоты. \\\теперь особливо ихнему миду пипец
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01.03.2022 06:27 Відповісти
люди світу! Керівники країн! Зробіть все, що можливо, зупинити ворога! Це звір. Жахливий, підлий, безжальний. Ви гадаєте, що він зупиниться на Україні. Молдова, Грузія,Сирія, Лівія, ЦАР......, Кожна жертва, підігріває апетит. Зверніть увагу на таку річ, серед полонених немає москвичів, петербуржців. Для нього, будь людина, гарматне мясо. Він боїться, що труни у Москву, Петербург, викличуть протестну реакцію. Розривайте дипломатичні стосунки. Правоохороні органи вівдкривайте кримінальні провадження проти **********, попова, соловйова, норкіна і його напарника. Там є і піддубний,військовий кореспондент...
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01.03.2022 06:37 Відповісти
Еще я вам друзья подброшу,мне патриоты переслали,очень понравилось!!!

https://www.dynamomania.com/news/623670-aleksandr-povoroznyuk---zelenskomu-vova-esh-ih-b-a-my-tebe-budem-pomogat
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01.03.2022 08:07 Відповісти
 
 