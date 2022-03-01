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Не треба тішити себе ілюзіями, треба діяти. Якщо Україна не виживе, ООН теж не виживе, - Кислиця під час надзвичайної сесії Генасамблеї

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Не треба тішити себе ілюзіями, треба діяти. Якщо Україна не виживе, ООН теж не виживе, - Кислиця під час надзвичайної сесії Генасамблеї

Настав час діяти та допомогти Україні, яка платить найвищу ціну за свою безпеку та безпеку всього світу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посилання на "Голос Америки", про це він заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця під час надзвичайної та спеціальної сесії Генеральної асамблеї ООН, присвяченої ситуації в Україні.

Кислиця на початку свого виступу зачитав фрагменти листування з телефона вбитого російського військового з матір’ю, де він зізнався, що бере участь у війні в Україні і що їх називають фашистами, і йому страшно.

"Настав час діяти та допомогти Україні, яка платить найвищу ціну за свою безпеку та безпеку всього світу. Якщо Україна не виживе, міжнародний мир не виживе. Якщо Україна не виживе, Організація Об’єднаних Націй не виживе. Не треба тішити себе ілюзіями. Якщо Україна не виживе, не треба буде дивуватися, що зазнає поразки демократія", - наголосив Кислиця.

Він також вчергове поставив під питання легітимність перебування Росії в ООН та Раді Безпеки. Адже після розпаду СРСР країни-члени ООН не голосували за те, щоб Росія стала членом організації.

Дебати тривали цілий день. Із промовами, які засуджують дії Російської федерації, виступили десятки держав з усіх куточків світу. Вони також закликали Генасамблею проголосувати за нову резолюцію, яка засуджує дії Росії та містить низку заходів, мета яких зупинити агресію та надати гуманітарну допомогу.

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Дебати продовжаться 2 березня. Тоді ж очікується і голосування Генасамблеї за нову резолюцію. Частина тексту та окремі положення документу були скопійовані з проекту резолюції Ради Безпеки, прийняття якої 25 лютого заблокувала Росія.

У понеділок підписи під проектом нової резолюції поставило більше 80 країн, і цей процес продовжується. Для українських дипломатів важливо зібрати якомога більше голосів під час голосування та показати, що переважна більшість країн-членів ООН підтримують Україну.

Нагадаємо, старт надзвичайної та спеціальної сесії Генасамблеї дала резолюція Ради Безпеки ООН, яка була прийнята 27 лютого із застосуванням механізму "Єднання заради миру". Рада Безпеки не вдавалася до цього інструменту з 1950-х років.

Він дозволяє не закривати сесію та продовжувати засідання, враховуючи розвиток ситуації та виникнення нових потреб. Він також дає змогу Генасамблеї, а не Раді Безпеки розглянути та прийняти рішення щодо направлення в Україну операції з підтримання миру.

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Топ коментарі
+20
в рашке нет давно народа, есть население... и туда, куда рашка проникает, народ превращается в население, тупое, беспринципное, аморфное...
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01.03.2022 06:54
+18
Люди, піднімайте НАРОД Білорусі та Молдови забирати СВОЇ Землі....

в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати! іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:

ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!(слова В. Кличка до німців)

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
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01.03.2022 06:50
+15
Будемо реалістами.
Війна може затягнутися.
Тримаймося.
Ми переможемо.
Слава нації
Смерть москалям.
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01.03.2022 06:53
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Люди, піднімайте НАРОД Білорусі та Молдови забирати СВОЇ Землі....

в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати! іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:

ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!(слова В. Кличка до німців)

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
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01.03.2022 06:50 Відповісти
в рашке нет давно народа, есть население... и туда, куда рашка проникает, народ превращается в население, тупое, беспринципное, аморфное...
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01.03.2022 06:54 Відповісти
У техніці, побутових приладах, є така річ, захист від дурня. В устрої цивілізованих країн, їх політичних системах теж закладено цей принцип. Зміність влади. А в росії цей принцип знищено. Там диктатура. обнульониші.
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01.03.2022 07:02 Відповісти
Этот шанс у Всех уникальный!! У каждого государства! чьи народы были принижены через кровавые.безлюдные войны которые она вела против этих народов.разделяя их и стравливая
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01.03.2022 09:49 Відповісти
Не давая им развиваться и выкачивая с них все ресурсы. Все эти виллы и дворцы.яхты и частные самолеты и беспечные жизни своих отпрысков в загнивающей Европе и США которыми они кормят пропагандай с телевизора всех одурманенных
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01.03.2022 09:53 Відповісти
Будемо реалістами.
Війна може затягнутися.
Тримаймося.
Ми переможемо.
Слава нації
Смерть москалям.
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01.03.2022 06:53 Відповісти
коментар відмічено як спам
Схоже всім цим міжнародним інституціям пофіг на Україну.
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01.03.2022 06:56 Відповісти
Там сидять бюрократи, але вони, на щастя, швидко навчаються.
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01.03.2022 07:06 Відповісти
Які "ООН та демократія"? Світ не виживе ! "Дебати продовжаться 2 березня"- Кислиця в Нью-Йорку , там ракети не літають , орки не розтрілюють на вулицях цивільних .А ху.ло відкрито вже сказало , що застосує ядерну зброю . На це відповімо дебатами !
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01.03.2022 06:58 Відповісти
Агресору не мIсце в Раді Безпеки! Давно пора вигнати росiян звiдти.
В ООН же нехай залишаются - треба ж десь цих злиднiв уму-розуму вчити.
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01.03.2022 07:03 Відповісти
Крисе пох на организации оно хочет в мавзолей. Нужно иму подмогти.
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01.03.2022 07:33 Відповісти
Мы знаем все. Мы помним все. Мы поняли: кацапы не люди. Отныне слово "кацап" для нас самое страшное проклятье. Отныне слово "кацап" разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмет твоих близких и будет мучить их в своей окаянной кацапии. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинскую женщину. Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов. Не считай дней. Не считай вёрст. Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!
каждый первый кацап должен быть убит... ни грамма жалости, ни грамма пощады... убивайте кацапов с русней!
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01.03.2022 07:35 Відповісти
Імпотенти.
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01.03.2022 07:36 Відповісти
С уществование Украины на совести ООН.Многие годы Украина "била в набат"..разными разведками мира поставлялась несколько месяцев информация о захвате Украины.ООН же стыдливо отводила глаза,занимая себя бесполезной фиксацией статистики о пандемии,КОТОРУЮ ТОЖЕ бездарно провалила..Все эте "гутареши" должны быть изгнаны с должностей и Совбез ООН должен быть переформатирован
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01.03.2022 07:45 Відповісти
А когда ООН, что нибудь решало?Куб для тех кто хочет *********.
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01.03.2022 08:23 Відповісти
Щось вони там довго чухаються! Треба діяти прямо зараз! Негайно! Тільки що прилетіла та вибухнула ракета на площі Свободи у Харкові! ВОНИ ЗНИЩУЮТЬ НАШУ СВОБОДУ, доки в ООН до сих пір колупаються в носі!
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01.03.2022 08:40 Відповісти
С российским населением понятно, там в 20млн. москве вышло на протест прибл.1000 человек, то есть 0.005%. С украинским населением только сейчас произошли изменения, еще с 2013-2014 г. рашистская зараза не скрывала своё лицо и мешала строить европейскую Украину. Удивительно, что этих любителей нафталинового диктатора полно в Европе.
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01.03.2022 09:31 Відповісти
ЗАКРЫВАЙТЕ НЕБО !!!
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01.03.2022 19:56 Відповісти
 
 