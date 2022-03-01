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війна (7386) діти (2252) евакуація (624) ЮНІСЕФ (72)

Дітей вбивають. Ситуація погіршується щохвилини: ЮНІСЕФ просить створити безпечний коридор, щоб вивезти дітей із зони бойових дій в Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Дітей вбивають. Ситуація погіршується щохвилини: ЮНІСЕФ просить створити безпечний коридор, щоб вивезти дітей із зони бойових дій в Україні

Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ просить всі сторони війни в Україні призупинити військові дії, щоб вивезти дітей з-під зони вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", відповідну заяву оприлюднила виконавча директорка фонду Кетрін Рассел у понеділок, 28 лютого.

"Дітей вбивають. Діти отримують поранення. Діти зазнають надзвичайно глибокої травми від насильства, яке їх оточує. Ми просимо призупинити триваючі військові дії в Україні. Призупинення дозволить гуманітарній допомозі дістатися до людей, які відрізані після п’яти днів інтенсивних авіаударів і запеклих наземних боїв по всій країні. Це також дозволить сім’ям у найбільш постраждалих районах вийти зі сховищ, щоб отримати їжу та воду, звернутися за медичною допомогою або виїхати у пошуках безпеки", - заявила Кетрін Рассел.

Вона додала, що ситуація з дітьми, що перебувають у зоні бойових дій, погіршується щохвилини: "Ми отримуємо повідомлення про обстріли лікарень, шкіл, водопровідних та санітарних установ та дитячих будинків. Вибухова зброя в населених пунктах і вибухонебезпечні сліди війни становлять реальну небезпеку для дітей України вже зараз".

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"Ми повинні захистити всіх дітей в Україні. Тепер. Їм потрібен мир", - заявила виконавча директорка ЮНІСЕФ.

У неділю, 27 лютого, міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив, що за чотири дні війни в Україні загинуло 16 дітей.

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Топ коментарі
+9
Наївне тупе ООН
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01.03.2022 07:03
+8
На нашу страну напали фашисты - у нас нет другого выбора, только защищаться - всеми доступными способами. путинско-фашистский режим долго не протянет, начнет трещать по швам
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01.03.2022 07:04
+6
Пуйло ібане ще той коридор розстріляє.
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01.03.2022 07:07
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Наївне тупе ООН
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01.03.2022 07:03 Відповісти
Люди, піднімайте НАРОД Білорусі та Молдови забирати СВОЇ Землі....

в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати! іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:

ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!(слова В. Кличка до німців)

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
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01.03.2022 07:03 Відповісти
На нашу страну напали фашисты - у нас нет другого выбора, только защищаться - всеми доступными способами. путинско-фашистский режим долго не протянет, начнет трещать по швам
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01.03.2022 07:04 Відповісти
Пуйло ібане ще той коридор розстріляє.
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01.03.2022 07:07 Відповісти
Ещё вчера мне было жалко погибших росийский призывников ....сегодня- нада ******* всё кацапске что шевелится!!!!
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01.03.2022 07:13 Відповісти
Москалі, паляниця, то клубника!!! Запомніть!!! Це врятує вам життя!
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01.03.2022 07:15 Відповісти
а полуниця тоді що?
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01.03.2022 07:21 Відповісти
Полуниця - це середина ночі.)))
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01.03.2022 08:37 Відповісти
Полу - це половина, а ниця - це ніч. )))
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01.03.2022 08:38 Відповісти
Виродки.
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01.03.2022 07:15 Відповісти
Мы знаем все. Мы помним все. Мы поняли: кацапы не люди. Отныне слово "кацап" для нас самое страшное проклятье. Отныне слово "кацап" разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмет твоих близких и будет мучить их в своей окаянной кацапии. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинскую женщину. Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов. Не считай дней. Не считай вёрст. Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!
каждый первый кацап должен быть убит... ни грамма жалости, ни грамма пощады... убивайте кацапов с русней!
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01.03.2022 07:34 Відповісти
вони там в ЮНІСЕФ дебіли. якби рашисти могли зупинитись у вбивствах - давно би все закінчилось. Або взашалі б нічого не було
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01.03.2022 07:58 Відповісти
Россия и коридор - это гремучая смесь.
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01.03.2022 08:36 Відповісти
 
 