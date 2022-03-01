Європа та її союзники готові ухвалити додаткові санкції проти Росії, - Єлисейський палац
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Європа та її союзники готові ухвалити додаткові санкції проти Росії.
Про це повідомив телеканалу BFMTV повідомили у Єлисейському палаці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Будуть ухвалені інші санкції, це пріоритет", - цитує канал президентську канцелярію.
Це може статися "найближчими днями" у зв'язку з "невідкладністю підвищення ціни" наслідків агресії Росії в Україні для Москви, заявляють у Єлисейському палаці, де вважають, що вже ухвалені санкції виявилися ефективнішими, ніж могла очікувати російська сторона.
BFMTV зазначає, що ця заява з'явилася після відеоконференції, у якій взяли участь керівники Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії, Канади, Польщі, Румунії, США, Японії, а також представники ЄС та НАТО.
У понеділок Рада ЄС затвердила чергові індивідуальні санкції щодо 26 росіян, серед яких високопосадовці, воєначальники, найбільші бізнесмени, політики та представники ЗМІ.
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