Європа та її союзники готові ухвалити додаткові санкції проти Росії, - Єлисейський палац

Європа та її союзники готові ухвалити додаткові санкції проти Росії.

Про це повідомив телеканалу BFMTV повідомили у Єлисейському палаці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Будуть ухвалені інші санкції, це пріоритет", - цитує канал президентську канцелярію.

Це може статися "найближчими днями" у зв'язку з "невідкладністю підвищення ціни" наслідків агресії Росії в Україні для Москви, заявляють у Єлисейському палаці, де вважають, що вже ухвалені санкції виявилися ефективнішими, ніж могла очікувати російська сторона.

BFMTV зазначає, що ця заява з'явилася після відеоконференції, у якій взяли участь керівники Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії, Канади, Польщі, Румунії, США, Японії, а також представники ЄС та НАТО.

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У понеділок Рада ЄС затвердила чергові індивідуальні санкції щодо 26 росіян, серед яких високопосадовці, воєначальники, найбільші бізнесмени, політики та представники ЗМІ.