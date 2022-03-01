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Європа та її союзники готові ухвалити додаткові санкції проти Росії, - Єлисейський палац

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Європа та її союзники готові ухвалити додаткові санкції проти Росії, - Єлисейський палац

Європа та її союзники готові ухвалити додаткові санкції проти Росії.

Про це повідомив телеканалу BFMTV повідомили у Єлисейському палаці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Будуть ухвалені інші санкції, це пріоритет", - цитує канал президентську канцелярію.

Це може статися "найближчими днями" у зв'язку з "невідкладністю підвищення ціни" наслідків агресії Росії в Україні для Москви, заявляють у Єлисейському палаці, де вважають, що вже ухвалені санкції виявилися ефективнішими, ніж могла очікувати російська сторона.

BFMTV зазначає, що ця заява з'явилася після відеоконференції, у якій взяли участь керівники Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії, Канади, Польщі, Румунії, США, Японії, а також представники ЄС та НАТО.

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У понеділок Рада ЄС затвердила чергові індивідуальні санкції щодо 26 росіян, серед яких високопосадовці, воєначальники, найбільші бізнесмени, політики та представники ЗМІ.

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Хлопаки, не забудьте підготувати низку також і вусатого дружбана, ну щоб картопляний лорд також отримав свою порцію.
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01.03.2022 07:11 Відповісти
Люди, піднімайте НАРОД Білорусі та Молдови забирати СВОЇ Землі....

в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати! іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:

ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!(слова В. Кличка до німців)

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
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01.03.2022 07:13 Відповісти
Эмбарго на нефть и газ !
Допускается частичная поставка в обмен на продовольствие - крупа, репа, макароны и маргарин !
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01.03.2022 07:14 Відповісти
Слава Україні ! Прохання підтримати петицію https://chng.it/b82WQhgpGQ
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01.03.2022 07:21 Відповісти
надо вводить санкции против белораши, превентивные, иначе будет поздно..., уже есть за что
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01.03.2022 07:29 Відповісти
+
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01.03.2022 07:57 Відповісти
що зі свіфтом??
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01.03.2022 09:19 Відповісти
 
 