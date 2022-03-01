УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13561 відвідувач онлайн
Новини Суспільство
1381 5
Австралія (105) допомога (1253)

Австралія виділить $50 млн на підтримку оборони України та $25 млн на гуманітарну допомогу, - прем'єр-міністр Моррісон

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Австралія виділить $50 млн на підтримку оборони України та $25 млн на гуманітарну допомогу, - прем'єр-міністр Моррісон

Австралія направить $50 млн на підтримку оборони України та $25 млн на гуманітарну допомогу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомляє CNN.

"Ми виділимо $50 млн на підтримку оборони України, летальну та нелетальну підтримку. (...) Ми говоримо про ракети, ми говоримо про боєприпаси", - сказав прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон на пресконференції.

За його словами, ще $25 млн підуть на гуманітарну підтримку та допомогу міжнародним організаціям у задоволенні потреб людей в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Австралія запровадила санкцій проти Путіна та членів Радбезу Росії

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вот так ***** тебе по бочине от Кингурятии!
показати весь коментар
01.03.2022 07:18 Відповісти
Австралії-респект...
показати весь коментар
01.03.2022 07:20 Відповісти
Австралія за Україну ми тут працюємо для перемоги (будь-ласка, поширюйте відео в англомовному середовищі, серед московитів теж, світ має знати правду, ми не маємо права програти інформаційну війну) Слава україні! https://youtu.be/xXaYQjwmDbE
показати весь коментар
01.03.2022 07:24 Відповісти
я впевнений ,що навіть якби і інопланетяни прилитвли на Землю і ті б осудили те що робить недопалок пітерський
показати весь коментар
01.03.2022 08:32 Відповісти
 
 