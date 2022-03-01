1381 5
Австралія виділить $50 млн на підтримку оборони України та $25 млн на гуманітарну допомогу, - прем'єр-міністр Моррісон
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Австралія направить $50 млн на підтримку оборони України та $25 млн на гуманітарну допомогу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомляє CNN.
"Ми виділимо $50 млн на підтримку оборони України, летальну та нелетальну підтримку. (...) Ми говоримо про ракети, ми говоримо про боєприпаси", - сказав прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон на пресконференції.
За його словами, ще $25 млн підуть на гуманітарну підтримку та допомогу міжнародним організаціям у задоволенні потреб людей в Україні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Alex Syromyatnikov
показати весь коментар01.03.2022 07:18 Відповісти Мені подобається 1
Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар01.03.2022 07:20 Відповісти Мені подобається 0
✘
Австралія українською
показати весь коментар01.03.2022 07:24 Відповісти Мені подобається 0
neverlok lok
показати весь коментар01.03.2022 08:32 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...