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Україна просить Міжнародний суд ООН провести слухання у справі проти РФ якнайшвидше, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Україна просить Міжнародний суд ООН провести слухання у справі проти РФ якнайшвидше, - Кулеба

Україна просить Міжнародний суд ООН провести слухання якнайшвидше.

Про це повідомив у твітері глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна офіційно направила позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі. Україна вимагає притягти російського окупанта до відповідальності за перекручування поняття геноциду для виправдання агресії", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна подала позов проти Росії до Міжнародного суду ООН у Гаазі, - Зеленський

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в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати!

іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:

ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!(слова В. Кличка до німців)

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
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01.03.2022 07:32 Відповісти
так две недели тому назад величайший и трахамония говорили, что Запад нагнетает обстановку!
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01.03.2022 07:32 Відповісти
Тади они вещали от себя а щас подстраиваются под народ. Такая у них профффесия.
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01.03.2022 07:40 Відповісти
Мы знаем все. Мы помним все. Мы поняли: кацапы не люди. Отныне слово "кацап" для нас самое страшное проклятье. Отныне слово "кацап" разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмет твоих близких и будет мучить их в своей окаянной кацапии. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинскую женщину. Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов. Не считай дней. Не считай вёрст. Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!
каждый первый кацап должен быть убит... ни грамма жалости, ни грамма пощады... убивайте кацапов с русней!
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01.03.2022 07:32 Відповісти
 
 