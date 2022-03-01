Україна просить Міжнародний суд ООН провести слухання у справі проти РФ якнайшвидше, - Кулеба

Україна просить Міжнародний суд ООН провести слухання якнайшвидше.

Про це повідомив у твітері глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна офіційно направила позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі. Україна вимагає притягти російського окупанта до відповідальності за перекручування поняття геноциду для виправдання агресії", - написав він.

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