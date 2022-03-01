Армія РФ встановила блокпости на в'їздах у Херсон, але місто не здали, - мер Колихаєв

На в'їздах до Херсона російська армія встановила блокпости.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Херсона Ігор Колихаєв у фейсбуці.

"На в'їздах до Херсона армія РФ встановила блокпости. Важко сказати, як розвиватиметься ситуація далі. Але зараз я у своєму кабінеті та координую роботу міських служб... Ми не спимо багато днів поспіль, ми всі втомилися, як і ви. Але це не привід робити необдумані вчинки.

Якби я здав місто, як пишуть деякі розумники, ви б це відчули в перший день. Не ображайте мене такими фантазіями. Будете на моєму місці, робитимете по-своєму", - повідомив він.

Колихаєв наголосив, що сьогодні несе відповідальність за життєдіяльність міста та забезпечує захист містян так, як дозволяють можливості.

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"Херсон був і залишається українським! Найгірше, що можна зробити зараз, це почати розвалювати місто зсередини.

Я прошу кожного з вас зберігати спокій та розсудливість. Не виходьте на двір під час комендантської години. Не вступайте ні з ким у агресивні переговори та не провокуйте супротивника на конфлікти.

Найбільша цінність, яка є у цьому місті – це ваші життя. Це не бійка, це війна. А війну виграють розумними діями та холоднокровністю. Херсон встоїть! Але дайте йому шанс це зробити", - додав він.

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