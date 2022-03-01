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Армія РФ встановила блокпости на в'їздах у Херсон, але місто не здали, - мер Колихаєв

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

На в'їздах до Херсона російська армія встановила блокпости.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Херсона Ігор Колихаєв у фейсбуці.

"На в'їздах до Херсона армія РФ встановила блокпости. Важко сказати, як розвиватиметься ситуація далі. Але зараз я у своєму кабінеті та координую роботу міських служб... Ми не спимо багато днів поспіль, ми всі втомилися, як і ви. Але це не привід робити необдумані вчинки.

Якби я здав місто, як пишуть деякі розумники, ви б це відчули в перший день. Не ображайте мене такими фантазіями. Будете на моєму місці, робитимете по-своєму", - повідомив він.

Колихаєв наголосив, що сьогодні несе відповідальність за життєдіяльність міста та забезпечує захист містян так, як дозволяють можливості.

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"Херсон був і залишається українським! Найгірше, що можна зробити зараз, це почати розвалювати місто зсередини.

Я прошу кожного з вас зберігати спокій та розсудливість. Не виходьте на двір під час комендантської години. Не вступайте ні з ким у агресивні переговори та не провокуйте супротивника на конфлікти.

Найбільша цінність, яка є у цьому місті – це ваші життя. Це не бійка, це війна. А війну виграють розумними діями та холоднокровністю. Херсон встоїть! Але дайте йому шанс це зробити", - додав він.

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Армія РФ встановила блокпости на вїздах у Херсон, але місто не здали, - мер Колихаєв 01

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Топ коментарі
+14
Нужна в Херсон и на юг подмога. Желательно байрактарами, штук с 10
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01.03.2022 07:32
+13
Да, с Херсоном нам надо что то делать. Как то разблокировать его.
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01.03.2022 07:32
+10
Білорусь і піднялась. Разом з рашистами наші землі чистять
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01.03.2022 07:36
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Нужна в Херсон и на юг подмога. Желательно байрактарами, штук с 10
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01.03.2022 07:32 Відповісти
Пмр нужно брать оттуда ****** летают
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01.03.2022 07:38 Відповісти
Да, с Херсоном нам надо что то делать. Как то разблокировать его.
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01.03.2022 07:32 Відповісти
Ну як не здали...
Хто його контролює ?
Добре окупантам по нових дорогах пересуватись.
Швидко.
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01.03.2022 07:32 Відповісти
Люди, піднімайте НАРОД Білорусі та Молдови забирати СВОЇ Землі....

в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати! іншої можливості в них НЕ буде...

або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:

ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!(слова В. Кличка до німців)

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
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01.03.2022 07:33 Відповісти
Білорусь і піднялась. Разом з рашистами наші землі чистять
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01.03.2022 07:36 Відповісти
Мо они сдаваться поднялись. Рабам ить пох.
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01.03.2022 07:46 Відповісти
Задовбав. Хай та худоба сама піднімається. Може нам ще бульбафюрера з ****** їм скинуть, що б їм легше жилося. Все що зними відбувається- це їх багаторічний вибір. Окрім них самих їх ніхто не підніме. Досить писать цю маячню під кожною новиною.
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01.03.2022 07:37 Відповісти
Оператори звязку, відключить роумінг з московією!!!!!!
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01.03.2022 07:38 Відповісти
Вже 3 дні як
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01.03.2022 07:39 Відповісти
А навіщо тоді козломорді телефони відбирають?
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01.03.2022 07:42 Відповісти
Тому й відбирають... Тому що роумінг на їх телефонах не працює, шо не зрозуміло?
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01.03.2022 08:01 Відповісти
Вже два дні як
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01.03.2022 07:42 Відповісти
спишь ?
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01.03.2022 08:52 Відповісти
Де ті придурки, що писали про взяття Херсона. Ще раз почієте дезу - розстріляю
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01.03.2022 07:42 Відповісти
Измаіл, тільки що ,лунають сирени,обстріли.
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01.03.2022 07:42 Відповісти
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х-о пойдет на переговоры и скажет что все что он захватил его, Запад может надавить на Зеленского, чтобы тот согласился
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01.03.2022 07:42 Відповісти
Провокатор йди на ***!
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01.03.2022 07:43 Відповісти
Так женіть тих бугаїв зі своїх країв! Баби і діти хай залишаються, а бугаї хай ідуть на#уй
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01.03.2022 08:42 Відповісти
Сподіваюсь план "дати пі..и оркам на Херсоні" вже в прогресі.
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01.03.2022 07:46 Відповісти
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Херсон сдали без боя, сегодня пешие патрули кацапов спокойно шарятся по Шуменскому, сопротивления нет, Антоновский мост не взорван, и самое обидное вчера мер собирал деньги на оборону города, а по Бериславскому шоссе в районе Фабрики уже ездили Тигры окупантов.
Тримаймося, Слава Украине!
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01.03.2022 08:30 Відповісти
Не істерикуй. Позавчора зранку свинособаки на тиграх також заїхали до Харкова. Результат - непрошені гості стали 200-ми вже по обіді.
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01.03.2022 08:40 Відповісти
усе під контролем
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01.03.2022 08:38 Відповісти
Без паники. Колонна мокшанских войск шла на Николаев, получимла по епалу и отступила к Херсон. Будет как в Бердянске, где местные голыми руками и коктейлями молотова прогнали путиноидов
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01.03.2022 08:42 Відповісти
Війна не буває без втрат, якщо херсонці отак просто дозволяють кацапам розгулювати по місту то їх вибір.
Нам всім треба триматися, на московії жопа, путін наказав всім продати 80 % валюти по держ курсу щоб рубль не був тищу, курс ком банків 150 але валюти нема. Вдовгу кацапи не протягнуть.
Тримаємо оборону і без паніки!!!
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01.03.2022 08:47 Відповісти
Надо срочно отбить город назад. Иначе росс.пропагандоны раструбят на весь мир, что взяли первый областной центр.
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01.03.2022 09:02 Відповісти
 
 