Армія РФ встановила блокпости на в'їздах у Херсон, але місто не здали, - мер Колихаєв
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На в'їздах до Херсона російська армія встановила блокпости.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Херсона Ігор Колихаєв у фейсбуці.
"На в'їздах до Херсона армія РФ встановила блокпости. Важко сказати, як розвиватиметься ситуація далі. Але зараз я у своєму кабінеті та координую роботу міських служб... Ми не спимо багато днів поспіль, ми всі втомилися, як і ви. Але це не привід робити необдумані вчинки.
Якби я здав місто, як пишуть деякі розумники, ви б це відчули в перший день. Не ображайте мене такими фантазіями. Будете на моєму місці, робитимете по-своєму", - повідомив він.
Колихаєв наголосив, що сьогодні несе відповідальність за життєдіяльність міста та забезпечує захист містян так, як дозволяють можливості.
"Херсон був і залишається українським! Найгірше, що можна зробити зараз, це почати розвалювати місто зсередини.
Я прошу кожного з вас зберігати спокій та розсудливість. Не виходьте на двір під час комендантської години. Не вступайте ні з ким у агресивні переговори та не провокуйте супротивника на конфлікти.
Найбільша цінність, яка є у цьому місті – це ваші життя. Це не бійка, це війна. А війну виграють розумними діями та холоднокровністю. Херсон встоїть! Але дайте йому шанс це зробити", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Хто його контролює ?
Добре окупантам по нових дорогах пересуватись.
Швидко.
в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати! іншої можливості в них НЕ буде...
або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:
ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!(слова В. Кличка до німців)
БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
Тримаймося, Слава Украине!
Нам всім треба триматися, на московії жопа, путін наказав всім продати 80 % валюти по держ курсу щоб рубль не був тищу, курс ком банків 150 але валюти нема. Вдовгу кацапи не протягнуть.
Тримаємо оборону і без паніки!!!