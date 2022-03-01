УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13561 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні
74515 65
армія РФ (2698) війна (7386) Генштаб ЗС (440) Росія (28488)

Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 06:00 1 березня

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 06:00 1 березня

З початку доби противник проводив перегрупування військ та наносив ракетно-бомбові удари з повітря. Здійснював спроби висадки тактичних десантів. Широко застосовує диверсійно-розвідувальні групи для нападів на об’єкти цивільної та військової інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативну інформацію Генштабу ЗСУ станом на 06.00 01.03.2022 щодо російського вторгнення.

Як зазначається, на Сіверщині тривають оборонні бої з метою недопущення просування противника до столиці з північно-східного напрямку.

У передмісті Чернігова відзначено появу окремих ДРГ противника, які, за підтримки броньованої техніки, намагались прорватись у місто, але були знищені українськими захисниками.

На інших напрямках танкові і механізовані частини ЗС України, за підтримки авіації та артилерії, продовжують ведення оборонних боїв на зайнятих рубежах. Здійснюється вогневе ураження противника всіма наявними засобами.

На Слобожанщині механізовані бригади та БТГр Десантно-штурмових військ зі складу оперативного угруповання знищують живу силу та військову техніку російських окупантів, що намагєтьсяся вклинитись та відновили положення по першому рубежу оборони.

Читайте також: Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 00:00 27 лютого

"Угруповання сил оборони Києва продовжує захищати місто, утримувати зовнішні рубежі оборони та критично важливі об’єкти державної інфраструктури, не допускаючи наближення окупаційних підрозділів до передмість столиці. Тривають активні заходи щодо виявлення та знищення ДРГ противника, який, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, перевдягається у військову форму Збройних Сил, національної гвардії та національної поліції України для проникнення до Києва через бойові порядки наших військ", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що стійка оборона наших військ стрімко знижує моральний дух противника та його волю до перемоги. Зафіксовано випадки дезертирства та добровільної сдачі в полон цілими підрозділами.

"Дякуємо за роботу нашим Повітряним силам. Тільки за останню добу вони знищили 5 літаків російського агресора. Про загальні втрати ворога трохи згодом", - резюмували в Генштабі.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+69
Господи, благаю тебе,нехай Хуйло здохне скоріше!Амінь.
показати весь коментар
01.03.2022 07:44
+69
показати весь коментар
01.03.2022 07:45
+32
ЗСУ ВДЯЧНІСТЬ ПОВНА ТА ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА
показати весь коментар
01.03.2022 07:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Господи, благаю тебе,нехай ***** здохне скоріше!Амінь.
показати весь коментар
01.03.2022 07:44 Відповісти
Ще трохи. Тримайтеся.
показати весь коментар
01.03.2022 07:50 Відповісти
1 березня.. весна..
Присвячується всім захисникам України
https://www.youtube.com/watch?v=Yad2QtwH1hs

НАС НЕ ТАМ ВЕСНА ЗУСТРІЛА...

КОЖНЕ слово - доречне *********** подіям..
Слава Україні! Героям слава! Смерть окупантам!
показати весь коментар
01.03.2022 07:52 Відповісти
Чорні ночі в наші очі,
В наші зорі кулі свищуть.
Хай обійме стан дівочий
Чорний дим од пожарища.

Нас весна не там зустріла
І не ті пісні співала.
Я стріляв із скоростріла,
Я набої подавала.

Облітає цвіт калини,
Перепел замовк у житі...
Ще учора тут жили ми,
А сьогодні тут чужинці.

Нас весна не там зустріла |
І не ті пісні співала. |
Ти стріляв із скоростріла,|
Я набої подавала. | (2)
показати весь коментар
01.03.2022 07:56 Відповісти
В чорні ночі нам не спати
Із тривогами своїми.
Всіх кривавих окупантів
Проженемо з України.

Ми не вийдем з того бою
Ми не станем на коліна.
Стали ми на смерть з тобою,
Щоб не вмерла Україна!

Нас весна не там зустріла
І не ті пісні співала.
Ти стріляв із скоростріла,
Я набої подавала.
Нас весна не там зустріла
І не ті пісні співала.
Я стріляв із скоростріла,
Я набої подавала.

Нас весна не там зустріла
І не ті пісні співала.
Ти стріляв із скоростріла,
Я набої подавала.
показати весь коментар
01.03.2022 07:58 Відповісти
І нема ж нікого в його оточенні, щоб його прикончили.
показати весь коментар
01.03.2022 07:53 Відповісти
Головний лікар Даля Грибаускайте, - Нинішній стан Путіна дуже небезпечний.
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/grybauskaite-dabartine-putino-bukle-yra-labai-pavojinga.d?id=89585589
показати весь коментар
01.03.2022 09:52 Відповісти
ЗСУ ВДЯЧНІСТЬ ПОВНА ТА ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА
показати весь коментар
01.03.2022 07:45 Відповісти
показати весь коментар
01.03.2022 07:45 Відповісти
Не допоможе. Там таких, як ***** 80% відсотків. Для того, щоб щось змінилось, він не здохнуть потрібен, необхідно щоб москалі його знесли
показати весь коментар
01.03.2022 07:46 Відповісти
Занесли. В мавзолей.
показати весь коментар
01.03.2022 07:54 Відповісти
Їм простийше буде взяти бункер скаженого ***** обосраного ніж Чернігів. Там каторги оборотні котрі вміють ...... кацап живи, воно тобі треба? Взнаюєш що наші вміють тільки ща секунду до смерті, а там теж АД.
показати весь коментар
01.03.2022 07:48 Відповісти
#киборги оборотні.
показати весь коментар
01.03.2022 07:49 Відповісти
Там мозг годами промывали и промывают,о чем вы говорите
показати весь коментар
01.03.2022 07:55 Відповісти
от гнева народного сейчас охраняет только необходимость сплотиться и на время забыть весь **********, тупость руководства, непрофессионализм, засилие иностранной агентуры в руководстве Украины (спасибо лучшему непрофессионалу быканову)... украинцам не до чвар, нам надо убивать врага на каждой пяди... и обязательно надо помнить - каждый первый кацап руснявый должен быть убит... никакой пощады, никаких переговоров... убивать, резать, пилить, рубить до самого последнего кацапа...
показати весь коментар
01.03.2022 07:49 Відповісти
Ні. Геноциду не буде. Українці не варвари як рашиссти. А ось тих хто зі зброєю, тих вбивають хлопці.
показати весь коментар
01.03.2022 07:55 Відповісти
Соасти вони будуть. Ти рашисст провокатор чи трохи злякався? Приєднуйся до ТРО , бо рашиссти не шкодують навіть дітей.
показати весь коментар
01.03.2022 07:56 Відповісти
в бан гада
показати весь коментар
01.03.2022 07:57 Відповісти
боже, поможи нам і відвернись від ворога
показати весь коментар
01.03.2022 07:51 Відповісти
Розумію, що всі і так знають, но не можна не нагадувати: максалі - не люди!
показати весь коментар
01.03.2022 07:55 Відповісти
З'ясувалось, що в 1941 р. Гітлер проводив спецоперацію по "декомунізаціїї і демілітаризації СРСР".
показати весь коментар
01.03.2022 08:01 Відповісти
коментар відмічено як спам
Под Киевом колонна оккупантов 64 км! А где ВСУ? Что, ее пропускают беспрепятственно?
показати весь коментар
01.03.2022 08:02 Відповісти
хватит эту дурь постить.
показати весь коментар
01.03.2022 08:06 Відповісти
nahuja umoljajesh skotinu - v spam i vsio, potom moderi pochistjat.
показати весь коментар
01.03.2022 08:15 Відповісти
Хорошо, если дурь. Взял из телеграмма. Спасибо за подсказку.
показати весь коментар
01.03.2022 08:16 Відповісти
..белорусская трусливая собачка.... ИДИ НА ***!!!
показати весь коментар
01.03.2022 08:13 Відповісти
Не все беларусы такие, как ты думаешь. Я люблю Украину. У меня в ней родственники.
показати весь коментар
01.03.2022 08:19 Відповісти
..повторяю!!! Нам ваша любовь...трусливые белорусские собачки не нужна!!! ИДИ НА *** со своей любовью!!! Вы трусливые шавки забились в углы и сидите...видя как убивают ваших родственников в Украине!!! Это результат вашей белорусской трусости!!
показати весь коментар
01.03.2022 08:26 Відповісти
коментар відмічено як спам
А где ты был, диванный герой, когда отдавали Крым и Лугандонию? Заткни хлебало. Не обобщай.
показати весь коментар
01.03.2022 08:28 Відповісти
белорусская ПСИНА!!! НА *** с украинского ресурса! Иди ..ПАДЛО и подымай своих белорусских ****** и требуй..чтобы белорусские солдаты не шли в Украину. Мы вас будем косить даже хуже чем кацапсин. Именно потому..что вы подлые и реально подлее кацапни. Кацапня открытый враг ...Вы скрытые враги что значительно подлее.
показати весь коментар
01.03.2022 08:34 Відповісти
коментар відмічено як спам
О, да ты больной на голову. У вас врагов было пол Украины. Давай всех их уничтожай.

Будь здоров, диванный вояка.

Слава Украине!
показати весь коментар
01.03.2022 08:37 Відповісти
Вот так ненависть переносится на всех. Даже немцы во Второй мировой были разные.
показати весь коментар
01.03.2022 08:31 Відповісти
..так вставай..ПАДЛО!!! Иди сноси своего фюрера. Немцы в мировой своих не убивали. И видишь как СИМВОЛИЧНО!!! Даже НЕМЦЫ были разные!!! Твои слова!!!?? Ты удачно УРАВНЯЛ БЕлорусь с фашистской Германией.
показати весь коментар
01.03.2022 08:37 Відповісти
А чем Россия сейчас отличается от нацистской Германии? Ничем. Кстати, на московии всё же одна треть не поддерживает войну с Украиной. Уже прогресс. Потому что жареным мясом запахло. Раньше, в 2014-м, Путла поддерживали 95%.
показати весь коментар
01.03.2022 08:53 Відповісти
со всех сторон атакуют и со стороны бульбашей, что меньше всего ожидаемо было. Периметр огромный. Это не колонна, а мыша ползет в мышеловку.
показати весь коментар
01.03.2022 08:18 Відповісти
Мне очень жаль. Но Беларуси сейчас нет. Есть Беларусский военный округ России, возглавляемый Хрениным.
показати весь коментар
01.03.2022 08:21 Відповісти
что же вы так лоханулись?
показати весь коментар
01.03.2022 08:23 Відповісти
Ты это для красного словца? При чем здесь я? Я могу так же у тебя спросить - что же вы так лоханулись - отдали Крым и позволили создать Лугандонию?
показати весь коментар
01.03.2022 08:26 Відповісти
этого прусака усатого столько лет терпите.
показати весь коментар
01.03.2022 08:29 Відповісти
А что мне надо было делать? Вешаться? Ты же своих коррумпированных правителей, воровавших всё, что можно, угробивших армию, тоже терпел.
Прошу - не надо обобщать.
показати весь коментар
01.03.2022 08:35 Відповісти
власть менять раз в 5 лет не хотите
показати весь коментар
01.03.2022 08:37 Відповісти
Это пустые слова, Алекс. Хотеть и мочь - это разное. Ты, наверное, не знаешь, что такое диктатура. И хорошо.
показати весь коментар
01.03.2022 08:40 Відповісти
Алекс, у нас на календаре 1937 год.
показати весь коментар
01.03.2022 08:41 Відповісти
Да мягкотельІе вьІ белорусьІ и очень себя любите. Поетому и будете европейскими изгоями. А украинский народ завоевал уважение всего мира. К сожалению своими жертвами.
показати весь коментар
01.03.2022 11:12 Відповісти
Снова повторяю - не следует обобщать. Ты видел, что у нас творилось после выборов в августе 2020-го, когда синепалый таракан пролетел? После того возбуждены тысячи уголовных дел, посадили много людей. Убили более десяти. Да, у нас нет традиции майданов. Но у нас диктатура, а у вас свобода. У нас 1937 год.
Впрочем, наверное, снова говорю в пустоту.
показати весь коментар
01.03.2022 12:27 Відповісти
Вот хороший ответ от беларусского оппозиционера Наумчика:

"Ці разумеюць украінцы, калі папракаюць беларусаў за тое, што «не ляглі пад пускавыя ракетныя ўстаноўкі», каб спыніць абстрэлы Ўкраіны, - што такія самыя прэтэнзіі яны мусяць адрасаваць праўкраінскім жыхарам т.зв. «ДНР» і «ЛНР»? Прычым, усе восем папярэдніх гадоў, з 2014-га? І што б зрабілі ў жыхаром Данецку, калі б ён паўстаў на шляху рускага танку?"
показати весь коментар
01.03.2022 12:41 Відповісти
Вот еще добавлю.

Экс-депутат белорусского Верховного Совета Сергей Наумчик в своем Telegram-канале призвал украинцев понимать, что белорусы на их стороне.

«Власть в Беларуси захватили такие же бандиты, как в донбасских сепаратистских образованиях».
показати весь коментар
01.03.2022 12:50 Відповісти
Думаю, у белорусов не было шансов вынести Бульбофюрера ногами вперёд. Всё планировалось давно и главная цель Киев. С легендой далеко. С стороны бульбофюрера совсем рядом и ждать от туда не ждали.
Так, что даже при удачном сносе у усатого, нарисовали бы русНаци и загнали белокраснобелый под пол. Такой плацдарм не в коем случае нельзя было потерять.

Слава Украине!
показати весь коментар
01.03.2022 11:04 Відповісти
"Думаю, у белорусов не было шансов вынести Бульбофюрера ногами вперёд".
Да. Он на народ в 2020-м даже армию бросал. Сейчас на псевдореферендуме выступали против войны в Украине. Беларусский СС нахватал и бросил за решетку сотни людей.
показати весь коментар
01.03.2022 12:31 Відповісти
СЛАВА ВОЇНАМ СЛОБОЖАНЩИНИ!КОНОТОП, СУМИ - ТРИМАЙТЕСЬ!
показати весь коментар
01.03.2022 08:07 Відповісти
Черговий фейк свинособачої недолугої пропаганди за своєю пришелепкуватістю на межі "каратєлі убівают і єдят всєх снєгірєй" і "мальчіка в трусіках":



Може і їм в отвєтку щось подібне прислати? типу, мать, нас тут жарят і єдят, пачіму я нє астался в нашей дерьовнє мірна іграть на балалайке, єсть лико, шишкі, счі хлібать лаптєм наканєц... пєрєдайтє владімірвладіміравічу, што я стаял да канца і смог павтаріть, как діди - і тд і тп
показати весь коментар
01.03.2022 08:10 Відповісти
А шо с Херсоном?
показати весь коментар
01.03.2022 08:12 Відповісти
С Херсоном все очень сложно. Как минимум, окружен орками.
показати весь коментар
01.03.2022 08:38 Відповісти
Так и Чернигов, СумьІ и Харков окруженьІ и десятки меньших городом тоже окруженьІ, но иногда орду гольІми руками останавляивают. А херсонцьІ засранцьІ. СтьІдно херсонцьІ, николаевцьІ вам в пример.
показати весь коментар
01.03.2022 11:14 Відповісти
"Харківські ініціативи в умовах війни РФ проти України.

Харків'ян, які потребують води, їжі та ліків просять звертатися:

📞 Штаб допомоги у Харкові. Будь який район 099 793 03 24 або +380 93 028 77 01 або +380 99 683 4693, Олег Каданов

показати весь коментар
01.03.2022 08:15 Відповісти
Новина із Європарламенту: мій знайомий написав, що сьогодні планують прийняти резолюцію про прийом України в ЄС.
дослівно: than we'll protect you
показати весь коментар
01.03.2022 08:21 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ. ПРАКТИЧЕСКИЕ ВСЕ КАЗАХИ ПЕРЕЖИВАЮТ ЗА ВАС И ЖЕЛАЮТ ВАМ ПОБЕДЫ В ЭТОЙ ВОЙНЕ. ГЕРОЯМ СЛАВА, ВЫ МОЛОДЦЫ, СУПЕР, КРАСАВЦЫ. ЖЕЛАЮ УКРАИНЕ ПОБЕДЫ И ПРОЦВЕТАНИЯ, НЕОБХОДИМО ЧТОБЫ МИРОВЫЕ ЛИДЕРЫ ПОСЛЕ ВАШЕЙ ПОБЕДЫ НАД РОССИЕЙ СДЕЛАЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ АГРЕССОРА В КОЛИЧЕСТВЕ ,ВОЙСК. ЛИШИТЬ АТОМНОГО СТАТУСА. ТАКЖЕ ДАТЬ ВСЕМ НАРОДАМ РОССИИ РАЗРЕШЕНИЕ НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ . И ЕЩЕ ЧТОБЫ НАТО БЫЛА ГАРАНТОМ ДЛЯ ЭТИХ СТРАН В НАЧАЛЕ СТАНОВЛЕНИЯ. ВЫРАЖАЮ УКРАИНСКОМУ НАРОДУ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ . МЫ ЛЮБИМ УКРАИНУ.СЛАВА УКРАИНЕ. ҚАЗАҚСТАН.
показати весь коментар
01.03.2022 09:03 Відповісти
Спасибо.
показати весь коментар
01.03.2022 10:10 Відповісти
мои знакомые два мужика вчера ушли в Украине добровольцами. из Грузии..
показати весь коментар
01.03.2022 10:42 Відповісти
Не в Украину надо идти, а свою власть громите да забирайте Южную Осетию и Абхазию. Больше толку будет. СтьІдно за вас грузиньІ. СтьІдно за вас молдаване. Сидите, засунув язьІки в задницьІ.
показати весь коментар
01.03.2022 11:16 Відповісти
Необходио , чтобы москали покаялись , как немцы и японцы . А ***** и банду в Гаагу на военный трибунал . Они военные преступники
показати весь коментар
01.03.2022 11:24 Відповісти
Смерть оккупантам!
показати весь коментар
01.03.2022 12:24 Відповісти
 
 