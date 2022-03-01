Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 06:00 1 березня
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З початку доби противник проводив перегрупування військ та наносив ракетно-бомбові удари з повітря. Здійснював спроби висадки тактичних десантів. Широко застосовує диверсійно-розвідувальні групи для нападів на об’єкти цивільної та військової інфраструктури.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативну інформацію Генштабу ЗСУ станом на 06.00 01.03.2022 щодо російського вторгнення.
Як зазначається, на Сіверщині тривають оборонні бої з метою недопущення просування противника до столиці з північно-східного напрямку.
У передмісті Чернігова відзначено появу окремих ДРГ противника, які, за підтримки броньованої техніки, намагались прорватись у місто, але були знищені українськими захисниками.
На інших напрямках танкові і механізовані частини ЗС України, за підтримки авіації та артилерії, продовжують ведення оборонних боїв на зайнятих рубежах. Здійснюється вогневе ураження противника всіма наявними засобами.
На Слобожанщині механізовані бригади та БТГр Десантно-штурмових військ зі складу оперативного угруповання знищують живу силу та військову техніку російських окупантів, що намагєтьсяся вклинитись та відновили положення по першому рубежу оборони.
"Угруповання сил оборони Києва продовжує захищати місто, утримувати зовнішні рубежі оборони та критично важливі об’єкти державної інфраструктури, не допускаючи наближення окупаційних підрозділів до передмість столиці. Тривають активні заходи щодо виявлення та знищення ДРГ противника, який, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, перевдягається у військову форму Збройних Сил, національної гвардії та національної поліції України для проникнення до Києва через бойові порядки наших військ", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що стійка оборона наших військ стрімко знижує моральний дух противника та його волю до перемоги. Зафіксовано випадки дезертирства та добровільної сдачі в полон цілими підрозділами.
"Дякуємо за роботу нашим Повітряним силам. Тільки за останню добу вони знищили 5 літаків російського агресора. Про загальні втрати ворога трохи згодом", - резюмували в Генштабі.
Будь ласка, зачекайте...
Присвячується всім захисникам України
https://www.youtube.com/watch?v=Yad2QtwH1hs
НАС НЕ ТАМ ВЕСНА ЗУСТРІЛА...
КОЖНЕ слово - доречне *********** подіям..
Слава Україні! Героям слава! Смерть окупантам!
В наші зорі кулі свищуть.
Хай обійме стан дівочий
Чорний дим од пожарища.
Нас весна не там зустріла
І не ті пісні співала.
Я стріляв із скоростріла,
Я набої подавала.
Облітає цвіт калини,
Перепел замовк у житі...
Ще учора тут жили ми,
А сьогодні тут чужинці.
Нас весна не там зустріла |
І не ті пісні співала. |
Ти стріляв із скоростріла,|
Я набої подавала. | (2)
Із тривогами своїми.
Всіх кривавих окупантів
Проженемо з України.
Ми не вийдем з того бою
Ми не станем на коліна.
Стали ми на смерть з тобою,
Щоб не вмерла Україна!
Нас весна не там зустріла
І не ті пісні співала.
Ти стріляв із скоростріла,
Я набої подавала.
Нас весна не там зустріла
І не ті пісні співала.
Я стріляв із скоростріла,
Я набої подавала.
Нас весна не там зустріла
І не ті пісні співала.
Ти стріляв із скоростріла,
Я набої подавала.
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/grybauskaite-dabartine-putino-bukle-yra-labai-pavojinga.d?id=89585589
Будь здоров, диванный вояка.
Слава Украине!
Прошу - не надо обобщать.
Впрочем, наверное, снова говорю в пустоту.
"Ці разумеюць украінцы, калі папракаюць беларусаў за тое, што «не ляглі пад пускавыя ракетныя ўстаноўкі», каб спыніць абстрэлы Ўкраіны, - што такія самыя прэтэнзіі яны мусяць адрасаваць праўкраінскім жыхарам т.зв. «ДНР» і «ЛНР»? Прычым, усе восем папярэдніх гадоў, з 2014-га? І што б зрабілі ў жыхаром Данецку, калі б ён паўстаў на шляху рускага танку?"
Экс-депутат белорусского Верховного Совета Сергей Наумчик в своем Telegram-канале призвал украинцев понимать, что белорусы на их стороне.
«Власть в Беларуси захватили такие же бандиты, как в донбасских сепаратистских образованиях».
Так, что даже при удачном сносе у усатого, нарисовали бы русНаци и загнали белокраснобелый под пол. Такой плацдарм не в коем случае нельзя было потерять.
Слава Украине!
Да. Он на народ в 2020-м даже армию бросал. Сейчас на псевдореферендуме выступали против войны в Украине. Беларусский СС нахватал и бросил за решетку сотни людей.
Може і їм в отвєтку щось подібне прислати? типу, мать, нас тут жарят і єдят, пачіму я нє астался в нашей дерьовнє мірна іграть на балалайке, єсть лико, шишкі, счі хлібать лаптєм наканєц... пєрєдайтє владімірвладіміравічу, што я стаял да канца і смог павтаріть, как діди - і тд і тп
Харків'ян, які потребують води, їжі та ліків просять звертатися:
📞 Штаб допомоги у Харкові. Будь який район 099 793 03 24 або +380 93 028 77 01 або +380 99 683 4693, Олег Каданов
дослівно: than we'll protect you
Когда мы с свинарней воевали вы сними вместе хохотали.
грузинам нечего стыдиться перед Украиной