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Якщо окупанти відібрали у вас мобільний, то звертайтесь до оператора з проханням його заблокувати, - Держспецзв'язок

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Якщо окупанти відібрали у вас мобільний, то звертайтесь до оператора з проханням його заблокувати, - Держспецзв'язок

Позбавившись можливості телефонувати зі своїх номерів, окупаційні війська дедалі частіше відбирають телефони у громадян.

Про це у Facebook повідомляє МВС, інформує Цензор.НЕТ.

Закликаємо українців, у яких відібрали мобільний телефон представники ворожих військ, якомога швидше повідомити про це оператора та попросити заблокувати вкрадений телефон. Ми розуміємо, що зробити це, коли забрали телефон, непроста задача.

Однак це дуже важливо – знайдіть сусідів, у яких є телефон, скористайтеся стаціонарним апаратом – від цього залежить безпека нашої держави і життя українців.

Читайте: Внаслідок російського ракетного обстрілу на Київщині зруйновано гуртожиток і 2 п’ятиповерхових будинки, - МВС

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Київську Лавру вже пора очищати. Терміново Закон про ЗАБОРОНУ РПЦ В УКРАЇНІ.

І ПЕТИЦІЯ ПРО ЗАБОРОНУ РПЦ! !!!!!!!!!!!!
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01.03.2022 07:48 Відповісти
Потрібно також встановлювати паролі на доступ до телефону, у кого їх немає.
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01.03.2022 07:50 Відповісти
чтобы увидевший это бандит попросил у вас его озвучить под дулом автомата?... ну, разве то полный дебил и не додумается включить его сразу...
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01.03.2022 08:34 Відповісти
Оператори зв'язку, заблокуйте дзвінки на рашу.
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01.03.2022 08:24 Відповісти
для этого, как минимум, у операторов должен быть экстренный канал, а не бесконечное голосовое меню с занятыми операторами...
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01.03.2022 08:33 Відповісти
 
 