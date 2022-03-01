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Якщо окупанти відібрали у вас мобільний, то звертайтесь до оператора з проханням його заблокувати, - Держспецзв'язок
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Позбавившись можливості телефонувати зі своїх номерів, окупаційні війська дедалі частіше відбирають телефони у громадян.
Про це у Facebook повідомляє МВС, інформує Цензор.НЕТ.
Закликаємо українців, у яких відібрали мобільний телефон представники ворожих військ, якомога швидше повідомити про це оператора та попросити заблокувати вкрадений телефон. Ми розуміємо, що зробити це, коли забрали телефон, непроста задача.
Однак це дуже важливо – знайдіть сусідів, у яких є телефон, скористайтеся стаціонарним апаратом – від цього залежить безпека нашої держави і життя українців.
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