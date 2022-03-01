УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13561 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні
8642 7
війна (7386) Зеленський (10456) перемовини (1250) Польща (2292) Дуда (252)

"Ситуація складна, російські ракети та касетні бомби падають на житлові квартали українських міст": Зеленський і Дуда обговорили війну в Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

"Ситуація складна, російські ракети та касетні бомби падають на житлові квартали українських міст": Зеленський і Дуда обговорили війну в Україні

Президент Польщі Анджей Дуда та президент Володимир Зеленський обговорили війну в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє президент Польщі у твіттері.

"Я щойно поговорив із президентом Зеленським про війну в Україні. Російські ракети та бомби, у тому числі касетні бомби, заборонені міжнародною спільнотою, падають на житлові квартали Києва, Харкова та інших міст. Ситуація складна, але Україна смілива", - написав Дуда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дуда пропонує прийняти Україну в ЄС за пришвидшеною процедурою

Ситуація складна, російські ракети та касетні бомби падають на житлові квартали українських міст: Зеленський і Дуда обговорили війну в Україні 01

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мы знаем все. Мы помним все. Мы поняли: кацапы не люди. Отныне слово "кацап" для нас самое страшное проклятье. Отныне слово "кацап" разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмет твоих близких и будет мучить их в своей окаянной кацапии. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинскую женщину. Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов. Не считай дней. Не считай вёрст. Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!
каждый первый кацап должен быть убит... ни грамма жалости, ни грамма пощады... убивайте кацапов с русней!
показати весь коментар
01.03.2022 07:51 Відповісти
Кожен кацапський загарбник-вбивця повинен бути знищений в Україні...
показати весь коментар
01.03.2022 07:52 Відповісти
***** здохни. Слава Націі.
показати весь коментар
01.03.2022 07:57 Відповісти
коментар відмічено як спам
******* квартальный настроил дорог, нагулялся по корпоративам и буковелям, навоевался с порохом вместо того чтобы заниматься обороной страны. Долбоебы избрали ******** для того чтобы ******** страну.
показати весь коментар
01.03.2022 08:11 Відповісти
Іди на#уй!
показати весь коментар
01.03.2022 08:33 Відповісти
В спам довбойоб
показати весь коментар
01.03.2022 08:34 Відповісти
*****, сходи в больничку, тебе пора.
показати весь коментар
01.03.2022 11:03 Відповісти
 
 