"Ситуація складна, російські ракети та касетні бомби падають на житлові квартали українських міст": Зеленський і Дуда обговорили війну в Україні

Президент Польщі Анджей Дуда та президент Володимир Зеленський обговорили війну в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє президент Польщі у твіттері.

"Я щойно поговорив із президентом Зеленським про війну в Україні. Російські ракети та бомби, у тому числі касетні бомби, заборонені міжнародною спільнотою, падають на житлові квартали Києва, Харкова та інших міст. Ситуація складна, але Україна смілива", - написав Дуда.

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