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З 8:30 до 16:30 на околицях Черкас відбудуться навчання українських захисників, буде чутно вибухи, просимо не панікувати, - поліція
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На околиці Черкас відбудуться навчання українських захисників. Жителів міста просять не панікувати.
Про це у Facebook повідомляє поліція Черкаської області, інформує Цензор.НЕТ.
"Жителі Черкас! Сьогодні на околиці міста з 08:30 до 16:30 години будуть постріли та вибухи!
Звуки ви чутимете з різних видів озброєння, у тому числі й із крупнокаліберного! Це ваші захисники відточуватимуть майстерність задля максимально надійного вашого захисту!
Просимо не панікувати!" - йдеться в повідомленні.
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