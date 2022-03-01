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З 8:30 до 16:30 на околицях Черкас відбудуться навчання українських захисників, буде чутно вибухи, просимо не панікувати, - поліція

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

З 8:30 до 16:30 на околицях Черкас відбудуться навчання українських захисників, буде чутно вибухи, просимо не панікувати, - поліція

На околиці Черкас відбудуться навчання українських захисників. Жителів міста просять не панікувати.

Про це у Facebook повідомляє поліція Черкаської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Жителі Черкас! Сьогодні на околиці міста з 08:30 до 16:30 години будуть постріли та вибухи!

Звуки ви чутимете з різних видів озброєння, у тому числі й із крупнокаліберного! Це ваші захисники відточуватимуть майстерність задля максимально надійного вашого захисту!

Просимо не панікувати!" - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Міноборони Білорусі оголосило про проведення навчань для військовозобов'язаних

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Топ коментарі
+6
Наоборот, хорошая новость. Нельзя просто собрать добровольцев и бросить в бой толпой, надо дать хоть какое-то обучение, показать как пользоваться всем тем оружием что уже поставлено, да и просто дать подразделениям притереться. Раз идут маневры, значит идет активная подготовка резервов в тылу, и это хорошо.
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01.03.2022 08:38
+4
А якщо призвали новобранців, необстріляних хлопців - що відразу їх в бій ктдати, хай там вчаться(тобто як фарш)?
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01.03.2022 08:35
+3
сам ти сепар
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01.03.2022 08:23
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Какие учение в военное время?
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01.03.2022 07:59 Відповісти
Хз. Чтоб вспомнить шо було мирное время.
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01.03.2022 08:10 Відповісти
А якщо призвали новобранців, необстріляних хлопців - що відразу їх в бій ктдати, хай там вчаться(тобто як фарш)?
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01.03.2022 08:35 Відповісти
Наоборот, хорошая новость. Нельзя просто собрать добровольцев и бросить в бой толпой, надо дать хоть какое-то обучение, показать как пользоваться всем тем оружием что уже поставлено, да и просто дать подразделениям притереться. Раз идут маневры, значит идет активная подготовка резервов в тылу, и это хорошо.
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01.03.2022 08:38 Відповісти
Там мер сепар з сепарів
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01.03.2022 08:10 Відповісти
сам ти сепар
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01.03.2022 08:23 Відповісти
Бачив 1-2 дні тому його дивний виступ: що мітки на дахах насправді нічого не дають і в цьому ж дусі - коли офіційні джерела кажуть прямо протилежне...
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01.03.2022 08:33 Відповісти
Пора ******* по скоплениям орков в кацапии и **********. Не стеснятся.
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01.03.2022 08:12 Відповісти
Странно...
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01.03.2022 08:25 Відповісти
что странного ? есть возможность пострелять по мишеням - стреляют
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01.03.2022 09:21 Відповісти
да этих целей бегает по Украине - тренируйся не хочу...
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01.03.2022 09:23 Відповісти
Пристрелка по местности обязательна
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01.03.2022 12:16 Відповісти
 
 