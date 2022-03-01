122 години опору. У окупантів починається агонія, війська РФ зазнають все більших втрат: Резніков про результати 5 доби боротьби України з ворогом

Завдяки героїзму наших захисників і захисниць відкриваються нові фронти, де ворог зазнає втрат.

Про це міністр оборони написав на свої сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"122 години опору. На п’яту добу інтервенції російські окупанти виявилися неспроможні приховувати, що в них починається агонія. Варварські обстріли ракетами та РСЗО мирних міст – це свідчення, що вони нездатні більше воювати з озброєними українцями. Тільки з мирними, як останні боягузи.

Це воєнний злочин. Його безпосередні виконавці та організатори приречені решту свого існування носити тавро вбивць і ховатися. Їх чекає трибунал", - написав він.

Резніков зазначив, що буде справедливо, якщо спеціальний міжнародний трибунал буде створено у Харкові.

"До речі, саме у Харкові у 1943 році відбувся перший процес, внаслідок якого нацистів було засуджено за воєнні злочини", - нагадав він.

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Тепер, за його словами, "Харківський трибунал" має винести вирок кремлівським послідовникам Гітлера, які вже його "перевершили".

"Завдяки героїзму наших захисників і захисниць відкриваються нові фронти, де ворог зазнає втрат. Хочу відзначити наших хлопців та дівчат на сході. Вони стали нездоланим бар’єром для ворога, це його страшенно деморалізує", - наголосив він.

Резніков також додав, що на економічному фронті Росія вже зазнала нищівних руйнувань.

"Російська валюта перетворюється на звичайний папір. Є перша заборона на експорт російської нафти.

До знищення армії окупантів долучилась міжнародна ІТ-спільнота.

Збільшуються поставки зброї та усього необхідного з Європи.

Навіть українські школярі перейшли у наступ на кіберфронті.

Сотні тисяч людей в Росії вже дізналися, що влада їм бреше. Що немає ніякої "спецоперації". Є звичайна загарбницька війна. На якій загинули тисячі росіян. Опір війні всередині самої Росії зростає з кожною годиною", - написав глава Міноборони.

"У ці дні українці демонструють росіянам, чим відрізняються вільні люди від рабів. Громадяни від поневолених тираном. Ті, хто роками захоплювався оскаженілим маніяком, тепер приречені на десятиліття спокути.

Україна переможе! Слава Українській Армії! Слава Україні!", - резюмував міністр оборони.