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Новини Війна в Україні
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війна (7386) трибунал (48) Резніков (621)

122 години опору. У окупантів починається агонія, війська РФ зазнають все більших втрат: Резніков про результати 5 доби боротьби України з ворогом

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

122 години опору. У окупантів починається агонія, війська РФ зазнають все більших втрат: Резніков про результати 5 доби боротьби України з ворогом

Завдяки героїзму наших захисників і захисниць відкриваються нові фронти, де ворог зазнає втрат.

Про це міністр оборони написав на свої сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"122 години опору. На п’яту добу інтервенції російські окупанти виявилися неспроможні приховувати, що в них починається агонія. Варварські обстріли ракетами та РСЗО мирних міст – це свідчення, що вони нездатні більше воювати з озброєними українцями. Тільки з мирними, як останні боягузи.

Це воєнний злочин. Його безпосередні виконавці та організатори приречені решту свого існування носити тавро вбивць і ховатися. Їх чекає трибунал", - написав він.

Резніков зазначив, що буде справедливо, якщо спеціальний міжнародний трибунал буде створено у Харкові.

"До речі, саме у Харкові у 1943 році відбувся перший процес, внаслідок якого нацистів було засуджено за воєнні злочини", - нагадав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резніков пропонує російським солдатам здаватись за 5 мільйонів компенсації, інакше - смерть

Тепер, за його словами,  "Харківський трибунал" має винести вирок кремлівським послідовникам Гітлера, які вже його "перевершили".

"Завдяки героїзму наших захисників і захисниць відкриваються нові фронти, де ворог зазнає втрат. Хочу відзначити наших хлопців та дівчат на сході. Вони стали нездоланим бар’єром для ворога, це його страшенно деморалізує", - наголосив він.

Резніков також додав, що на економічному фронті Росія вже зазнала нищівних руйнувань.

"Російська валюта перетворюється на звичайний папір. Є перша заборона на експорт російської нафти.

До знищення армії окупантів долучилась міжнародна ІТ-спільнота.

Збільшуються поставки зброї та усього необхідного з Європи.

Навіть українські школярі перейшли у наступ на кіберфронті.

Сотні тисяч людей в Росії вже дізналися, що влада їм бреше. Що немає ніякої "спецоперації". Є звичайна загарбницька війна. На якій загинули тисячі росіян. Опір війні всередині самої Росії зростає з кожною годиною", - написав глава Міноборони.

"У ці дні українці демонструють росіянам, чим відрізняються вільні люди від рабів. Громадяни від поневолених тираном. Ті, хто роками захоплювався оскаженілим маніяком, тепер приречені на десятиліття спокути.

Україна переможе! Слава Українській Армії! Слава Україні!", - резюмував міністр оборони.

122 години опору. У окупантів починається агонія, війська РФ зазнають все більших втрат: Резніков про результати 5 доби боротьби України з ворогом 01

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Топ коментарі
+52
ЗСУ ТА ТЕРОБОРОНІ ВДЯЧНІСТЬ ПОВНА ТА ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА
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01.03.2022 08:18
+32
Нам ще трохи протриматись і вам, свинорилі, ПИ$ДА! Слава героям ЗЧУ і усьому укараїнському напроду!
"Бєгі, сука, бєгі!"
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01.03.2022 08:23
+27
ГЕРОЯМ СЛАВА !!
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01.03.2022 08:20
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ЗСУ ТА ТЕРОБОРОНІ ВДЯЧНІСТЬ ПОВНА ТА ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА
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01.03.2022 08:18 Відповісти
А яка правда? Просвітиш нас - темних?
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01.03.2022 08:21 Відповісти
наказу ніхто не дає
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01.03.2022 08:27 Відповісти
Крымский мост нужно было давно рвануть к ****! Я не понимаю, чего ждут. Или просто нечем?
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01.03.2022 08:31 Відповісти
Вот на тебя идёт здоровенный отморозок, а у тебя допустим топор в руках. И ты этот топор кидаешь в его машину. Сильно это тебе поможет?
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01.03.2022 08:46 Відповісти
неудачная аллегория
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01.03.2022 08:57 Відповісти
Москалям - кришка. 7 тисяч трапів заберіть, вже смердіти починають.
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01.03.2022 11:35 Відповісти
Нам по нему ещё к себе на Кубань ездить ))) А вообще - Зеля дороге строил, а не Нептуны, соответственно из дальнобойного у нас только Точки, а это не та дистанция чтобы стрелять по мосту.
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01.03.2022 12:16 Відповісти
Да бросьте этот дурацкий пафос - не то время. В данный час по нему идут и снабжаются войска эрефии, и то, что мост ещё нетронут - играет против нас.
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01.03.2022 12:30 Відповісти
Даже лапотным скрепоносцапм доходит, что наше славные ВСУ быстро превратят их в кучи вонючей падали.
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01.03.2022 08:19 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!
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01.03.2022 08:20 Відповісти
Нам ще трохи протриматись і вам, свинорилі, ПИ$ДА! Слава героям ЗЧУ і усьому укараїнському напроду!
"Бєгі, ****, бєгі!"
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01.03.2022 08:23 Відповісти
Іди в сраку,кацап,нічого не сдали!
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01.03.2022 08:26 Відповісти
Не знаю, що там сказав кацап, але треба реально оцінювати ситуацію. На Півдні вона, поки, що доволі небезпечна. Дуже багато цих орків і техніки. Але, здаватися ніхто не буде. Чим далі, тим у більшої кількості українців ненависть до окупантів тільки зростає.
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01.03.2022 09:21 Відповісти
Тебе під*ра на добриво здамо.
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01.03.2022 08:32 Відповісти
Самонаїбнись, кацапа.
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01.03.2022 11:24 Відповісти
диаспора должна начать массово партизанить против рашистов. но не афишировать свои действия. каждый должен найти свой индивидуальный способ борьбы. не забываете о камерах наблюдения. купить монтажную пену , лучше под монтажный пистолет, отрезок пвх трубки и глубоко запенивать выхлопные в парашных фурах в местах нестандартного отстоя на сон могут практически все. сколько уйдёт времени дажа на поиск такой причины, почему не заводиться и ремонт, это их проблемы. есть ещё море подобных простых вещей. каждый должен думать и находить свои решения борьбы и с автотуристами и с туристами тоже. будьте креативны. всем удачи!!!!
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01.03.2022 08:26 Відповісти
Я зрозуміла. Окей😏
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01.03.2022 08:31 Відповісти
для креативних людей море можливостей. крапля супер клею в дверний замок, коли такий є, фури, або особистого авто з російськими номерами, також принесе багато радості парашному воділі ))))
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01.03.2022 08:53 Відповісти
Диаспора лиже сраку рашитсам
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01.03.2022 08:33 Відповісти
Звертаюсь до всіх чоловіків України - досить бути вдома, записуйтесь в тероборону, якщо вас окупували рашисти, то ведіть партизанську війну. Допоможемо нашим Воїнам палити вбивць!
Разом ми переможемо!
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01.03.2022 08:28 Відповісти
Підтримую звичайно сказане . А от хто мені пояснить чи діє зараз закон про зброю . І чи є порушенням закону володіння зброєю поза лав тероборони . Для мене є нонсенсом нероздача зброї всім бажаючим . Якщо вже мова йде про партизанську війну то одних коктейлів молотова в арсеналі партизана замало .
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01.03.2022 08:45 Відповісти
Пане, подумайте СКІЛЬКИ путеноїдів в Україні. Вчора мене чуть не задушила одна з них, за мої слова:"нарешті заборонять російські школи в Україні" А, та с... падла не одна їх багато, але їх можна подолати. А, в руки зброю- НІ.
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01.03.2022 11:41 Відповісти
Отже - з палками на ворога ! +
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01.03.2022 12:05 Відповісти
По немецкому ТВ показывают колонну русской техники длиной 60 км, которая на Киев движется. Спутниковые съёмки. Наши наверняка уже в курсе
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01.03.2022 08:28 Відповісти
Это ещё вчера было
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01.03.2022 08:31 Відповісти
Это ту что спалили?
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01.03.2022 08:33 Відповісти
та ні свіжі новини... Було б добре вчерашнє
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01.03.2022 08:44 Відповісти
враки не 60 , но скоро и её разпиз*ячат
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01.03.2022 09:11 Відповісти
Резников, нужно санкции сделать именными. К примеру, Отбомбили орки роддом - за роддом какая то страна перестает закупки нефти. Разбомбили жилой дом в Киеве - какая то страна выкидывает всех студентов из России - из своих ВУЗов и тд. хоть персонально, но действия должны быть за каждый снаряд и каждую ракету... если уже не хотите воевать с украинцами плечом к плечу. Всех спортсменов - на выход, на Урал - к путину в погреб.
Украинцы!. Не уставайте! Помните, путинская военщина усиливает напор, потому что у нее не удается в честном поединке победить - она наваливается на гражданских людей... на нас с вами))
Война есть изнурение, Мы на своей земле.
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01.03.2022 08:28 Відповісти
Мої хороші! Українці! Армія і всі інші хто захищає мій дім- я дякую вам, ми сильні! Ми переможемо.
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01.03.2022 08:29 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=_jUuU-L63GM

Лед тронулся, господа присяжные заседатели, лед тронулся.

28 февраля курс рубля на бирже ушел далеко за психологическую отметку в 100 руб./долл., а в обменниках россиянам его продают вообще по заоблачным ценам.

Мы нашли объявления, где за 1 доллар просили 250 рублей, а евро стоил 275 руб.
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01.03.2022 08:32 Відповісти
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01.03.2022 09:50 Відповісти
Гніздиться касабська.
Згорить у пекло москалі
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01.03.2022 08:43 Відповісти
Люди, піднімайте НАРОД Білорусі та Молдови забирати СВОЇ Землі....

в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати!
іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:

ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!(слова В. Кличка до німців)

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
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01.03.2022 09:10 Відповісти
Нужно вводить уже ПОДКРЕПЛЕНИЕ с поставленными союзниками БОЕПРИПАСАМИ, и отбивать окруженые города!
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01.03.2022 09:15 Відповісти
ВЕЛИКА ШАНА ЗСУ ви є ГЕРОЇ ви захищаєте всіх нас
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01.03.2022 09:24 Відповісти
коментар відмічено як спам
не ляпал бы про агонию---вторая волна пойдёт с качественным составом скорее всего. Поздно кинулись оружие раздавать, на местах особо. Не гранатометов, ни пистолетов и прочего для ближнего боя между стенок и тесных улиц, проходов, помещений. Можно бы и охотничье выкупить за пол цены и раздать. Да поздно.
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01.03.2022 09:25 Відповісти
коментар відмічено як спам
да не поможет , вчера в твитере смотрел, наши гражданские на дороги ежи, барикады бутылки понаставили, колонна вроде остановилась, потом с танка один раз *********, все разбежались , кацапы дальше с ветерком, ну что можно обычному человеку танку сделать?
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01.03.2022 09:33 Відповісти
организации нет, надо группы собирать хоть с каким то управлением, ну вот сейчас харьков прочёсывают, по дворам ходят группы человек по 40 с автоматами и гранатометами, под прикрытием тигров с пулеметами крупнокалиберными, кстати есть видео, ктото с окна пятиэтажки шмальнул по ним, они как тараканы ,человек 5 сразу в подьезд ломанулись , две турели развернули в окно херачат и один с рпг прямо в окно зарядил, думаю ***** хлопчику.
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01.03.2022 13:41 Відповісти
ПОБЕДА ЗА УКРАИНОЙ. УСЛОВИЯ ДОЛЖНА ДИКТОВАТЬ УКРАИНА. РЕССЕЯ ДОЛЖНА ДУМАТЬ О СОХРАНЕНИИ СВОЕЙ СТРАНЫ. КТО ТО ГОВОРИЛ НЕТ ПУТИНА НЕ РОССИИ. К ЭТОМУ ВЕДЕТ ВАШ ЛИДЕР. ТАК И БУДЕТ ЕСЛИ ВЫ САМИ ЕГО НЕ СНИМЕТЕ. СЛАВА УКРАИНЕ.
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01.03.2022 11:01 Відповісти
Самонаїбнись, біомусор.
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01.03.2022 11:28 Відповісти
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01.03.2022 11:29 Відповісти
В жопу иди. Никакой капитуляции. Может Резников и загнул про агонию, но мы не сдадимся. Слишком много жертв с нашей стороны, которые нельзя простить
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01.03.2022 12:01 Відповісти
УКРАИНА ПОБЕДА ЗА ВАМИ. СЛАВА УКРАИНЕ.
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01.03.2022 10:56 Відповісти
Рэйкавая вайна

Сообщество железнодорожников Беларуси сообщает (https://t.me/belzhd_live/1325): вчера в 23:08 на перегоне Останковичи-Жердь (Гомельское отделение БелЖД) был сожжен релейный шкаф управления СЦБ. В результате проведенной диверсии, светофоры и стрелочные переводы на данном участке находятся в нерабочем состоянии. Уничтожение железнодорожной инфраструктуры зафиксировано и в других районах Беларуси.
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01.03.2022 10:57 Відповісти
ВОИСТИНУ,ВЕРНО!Агония самое страшное и опасное состояние,когда сознание,чувства ,мышление полностью отключаются..ТРАГИЧНО
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01.03.2022 11:51 Відповісти
"ВСУ мощным ударом уничтожили технику оккупантов на Бердянском аэродроме".

Может, родной мне город скоро освободят?!
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01.03.2022 12:57 Відповісти
 
 