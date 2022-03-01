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Російські окупанти наносять ракетний удар по Харкову: Під обстріл потрапила будівля ОДА. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Майдані Свободи у Харкові російські війська обстрілюють цивільну інфраструктуру. Зокрема будівлю обладміністрації. Увага! Нецензурна лексика!

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Удар було нанесено сьогодні, близько 8 ранку.

Читайте: Російські військові підривають підстанції в Харкові, частина районів без електроенергії, - Терехов

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Топ коментарі
+54
Сука від люті та безсилля що ти проти цих ракет нічого не можеш зробити просто розриває . Тільки винищувати , ніякої емпатії до цих фашистів 😡😡😡
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01.03.2022 08:47
+52
Сволота,здохни!
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01.03.2022 08:44
+47
СМЕРТЬ ВСІМ КАЦАПСЬКИМ ВБИВЦЯМ-ЗАГАРБНИКАМ
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01.03.2022 08:45
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Сволота,здохни!
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01.03.2022 08:44 Відповісти
За бажання форсіть картинку!
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01.03.2022 08:44 Відповісти
гуманітарна частина "теорії рефлексивного управлнння" ре фе імєні В.Хєрасімова якраз і передбачає у відповідь на кожну дію проти рашки - обстріл цивільного об'єкта
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01.03.2022 08:54 Відповісти
Хєрасімов буде висіти на ліхтарі,а на лобі в нього буде прибита цвяхом його "наукова праця".
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01.03.2022 08:57 Відповісти
Наше завдання лише наблизити той момент!!!
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01.03.2022 09:02 Відповісти
СМЕРТЬ ВСІМ КАЦАПСЬКИМ ВБИВЦЯМ-ЗАГАРБНИКАМ
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01.03.2022 08:45 Відповісти
**** від люті та безсилля що ти проти цих ракет нічого не можеш зробити просто розриває . Тільки винищувати , ніякої емпатії до цих фашистів 😡😡😡
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01.03.2022 08:47 Відповісти
немає у нас варіантів, окрім битися до кінця.
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01.03.2022 08:48 Відповісти
до ЇХНЬОГО кінця

Семьям погибших в Украине российских военных выплатят по 11 тысяч российских рублей.

Минобороны РФ будет выплачивать по 11 тыс. рублей семьям погибших российских солдат в войне против Украины.

Об этом сообщается в Телеграмм-канале Верховной Рады.

"По нынешнему курсу путлер оценил жизнь своего гражданина в 50$.
50$ - это цена жизни российского оккупанта!"- говорится в сообщении.
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01.03.2022 08:57 Відповісти
Я за їх життя й цього не дала, бо кацап це це біоматеріал без сірої речовини
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01.03.2022 09:01 Відповісти
Россия отправила воевать своих солдат в Украину
с просроченной едой с 2015 года.

Видео опубликовала Госспецсвязь Украины. https://t.me/charter97_org/64177
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01.03.2022 09:02 Відповісти
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01.03.2022 10:30 Відповісти
Я так розумію, полонених тепер брати не обов'язково
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01.03.2022 08:49 Відповісти
Обязательно брать ,чтоб за миску полбы всю свою жизнь это востанавливали.
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01.03.2022 09:08 Відповісти
Нет , работать и создавать они не умеют.
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01.03.2022 09:31 Відповісти
Я готов стать у них прорабом - поверь построят. Пару дней без воды и хавчика посидят, и забудут как делать брак или отлынивать от работы.
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01.03.2022 09:54 Відповісти
Если бы они там были! А так ведь бабло закапывали в это время.
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01.03.2022 09:14 Відповісти
чтоб вы сдохли проклятые Сумскую уже начали поганить
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01.03.2022 08:51 Відповісти
Кацапи то є мерзость.
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01.03.2022 08:52 Відповісти
Ну то йди їх відпи@дь з друзями. В то під кожною новиною одне й те саме пишеш.
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01.03.2022 08:54 Відповісти
Вивозив сім ю то наші гандони брали 2 тис у.е з чоловіка
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01.03.2022 08:59 Відповісти
докази надаш, чи збрехав?
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01.03.2022 09:15 Відповісти
У нас у Франківську уже...
А вони по селах розбіглися - типу туристи.
Здорові лоби на дорогих тачках. Але і по селах вже ловлять. Вчора теща дзвонила з Городенківського району - їсти приїхали купити в село.
Прогнали їх... але це для початку.
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01.03.2022 09:16 Відповісти
Хватит писать херню...те кто выехали ненавидят паРашу всеми фибрами своей души...
Мы уже раз потеряли все...второго не будет..
Мой сын в теробороне Черкасс...
И сотни переселенцев сейчас воюют с оркамии..
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01.03.2022 09:03 Відповісти
А ще чомусь на диво куча дрг мають корінних донеччан... Совпадєніє?
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01.03.2022 09:05 Відповісти
Чи беруть у вас в тероборону мусчин під 60 в окулярах? Бо в києві кажуть йди діду додому.
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01.03.2022 09:03 Відповісти
Не пускайте! Только женщин, детей и стариков!
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01.03.2022 09:08 Відповісти
Ну то Львов сам себе создаёт будущие проблемы.
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01.03.2022 09:13 Відповісти
не для тебе, кацапка, написали
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01.03.2022 09:25 Відповісти
Пора ехать в мордор и взрывать их дома.
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01.03.2022 08:52 Відповісти
Вывести это в Нью-Йорке на уличные экраны а потом ещё раз поинтересоваться у Байдена по поводу закрытия неба над Украиной.
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01.03.2022 08:52 Відповісти
мы отвечаем за себя и свою страну, а Америка и Байден за весь мир
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01.03.2022 09:01 Відповісти
Значит Америка плохо выполнила свои обязанности,если довела до такого. Разве не ясно было за 20 лет,что захватило власть на засрашке?
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01.03.2022 09:48 Відповісти
Харьковчан методично уничтожают мышебратья, не военных, а именно простых людей! Русский мир во всей красе
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01.03.2022 08:52 Відповісти
а що військові не люди?! Ми єдинні! Слава Україні!
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01.03.2022 09:10 Відповісти
Шоб ви здохли москальня проклята
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01.03.2022 08:52 Відповісти
дайте им ответку где бы они ни находились
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01.03.2022 08:53 Відповісти
Ще одне чмо обізвалось:
"Ким Чен Ын
«Нам не нужно ничьего разрешения, чтобы начать войну на стороне России, когда она попросит о нашей помощи.
Мы не берем в расчет ни Америку, ни Запад.
Все должны знать, что мы - Северная Корея, а не Япония или Южная Корея.»
קים גונג און - אנחנו לא צריכים אישור של אף אחד לצאת למלחמה ביחד עם רוסיה - חדשות רוטר (rotter.net)"
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01.03.2022 08:56 Відповісти
ОБЫЧНЫЙ ГНУС

Сергей Ирза

Обычный гнус в истерике забился,
За ним САМ(!) Путин - Родина, за мной!
Об Украине ложью отравился -
За эту ложь ручались головой!

За эту ложь клялись, конечно, «мамой»,
Клялись за ложь «на собственной крови» …
В телеэкран бесстыжая держава,
«Сливала» грязь: «Хохлы все дикари…».

«Сливала» гнусь: «Украинцы - фашисты.
Они хотят разрушить «русский мир» …»,
И вот орёт: «Упьёмся кровью чистой!»,
Обыкновенный путинский вампир!
Обычный гнус!

30/09/2015
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01.03.2022 08:56 Відповісти
Убивать свинособок при ЛЮБОЙ возможности!!! Какие нахрен пленные?!
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01.03.2022 08:56 Відповісти
Удар по Свободе в прямом смысле. Удар по нашему праву на спркойную жизнь.
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01.03.2022 08:58 Відповісти
Рашисты будут бить по Харькову до упора. И никакие переговоры не помогут. Одно то, что ***** прислал на эти, так называемые переговоры, секс-маньяка Слуцкого и лишнехромосомного Мединского говорит о многом. Аналогичным ответом было бы включение в в состав украинской стороны Яременко и Колб - котлету
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01.03.2022 08:59 Відповісти
Халамидия тоже ниче
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01.03.2022 09:10 Відповісти
******,это ******** животное закапывает и себя,и свою паРашу всё глубже.
Необходимо в кратчайшие сроки объявить путина международным преступником.
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01.03.2022 09:00 Відповісти
Я ВСЁ СКАЗАЛ

Сергей Ирза

Всё, что я «русским» высказать хотел,

Про Крым, Донбасс, про рейтинг и про дружбу… -

Я всё сказал, но ложь и беспредел,

Ещё война… - лишь это им и нужно!

Ещё кричать: «Мы все тут «русский мир»!»,

«Наш Путин - Царь! Нам важно, что он сильный!»,

Сегодня Путин главный их кумир -

Опять на правде ставят крест могильный!

Опять на вере ставят жирный крест,

Кругом враги - украинцы, грузины…

Не всяк тот друг, кто пьёт с тобой и ест,

Смотри, чтоб он, не вставил вилы в спину!

24/11/2015
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01.03.2022 09:01 Відповісти
Пдр их пу и они такие. Стихи не канают, пестню заспівай
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01.03.2022 09:09 Відповісти
мы должны сами закрыть свое небо, нам должны поставить все, что для этого необходимо и пусть даже иностранные легионеры нам помогают, пусть учатся с нами закрывать небо от русских ракет
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01.03.2022 09:04 Відповісти
И вы не смоете всей вашей черной кровью
Ребенка праведную кровь...
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01.03.2022 09:09 Відповісти
Я думаю можно приостановить набор заложников.
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01.03.2022 09:11 Відповісти
Это обращение к ***** по поводу заложников ? Украинцы берут в плен , а не в заложники ...
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01.03.2022 09:42 Відповісти
Коли вже буде авіація союзників,я хочу щоб того ,хто це зробив розмістили в гавно разом з його установкою
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01.03.2022 09:12 Відповісти
Возможно, удар дрона или беспилотника. Вчера, после ликвидации прорвавшейся в город ДРГ, из мести обстреляли «градами» жилые кварталы, сегодня ударили по центру. Причём метили явно в здание ОГА или флаг, но промахнулись и долбанули по перекрёстку. Освободители херовы. Мрази.
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01.03.2022 09:12 Відповісти
Так или иначе, такие тупые школотские подлянки - уже признак слабости. И злости из-за военных проигрышей.
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01.03.2022 09:13 Відповісти
А нет, таки ракета. На медленной перемотке видно: российский «Калибр».
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01.03.2022 09:34 Відповісти
Людей много убили?? Нелюди из России
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01.03.2022 09:13 Відповісти
Хера тут писати коменти! Заходьте на твіт, фб , МО Британії та іньших країн, вставляйте відео/фото й пишіть - rUSSIAN War crime URGENTLY NEED CLOSE AIR SPACE ABOVE UKRAINE FOR rUSSIAN MISSILES.
Диванні "воіни" ви теж можете допомогти
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01.03.2022 09:16 Відповісти
thanks
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01.03.2022 10:08 Відповісти
на жаль, ось їх відповідь:

his inbox is not monitored. You can find more information on the UK MOD via the following links: If you are interested in a career in the MOD, click here: bit.ly/ForcesRecruitment For enquiries about records, click here: bit.ly/ForcesRecords For information about medals, click here: bit.ly/ForcesMedals For general enquiries and more information check the "Contact Us" section here: https://gov.uk/mod/



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01.03.2022 10:17 Відповісти
Хера тут писати коменти!?
Заходьте на твіт, фб , МО Британії та іньших країн, вставляйте відео/фото й пишіть - rUSSIAN War crime URGENTLY NEED CLOSE AIR SPACE ABOVE UKRAINE FOR rUSSIAN MISSILES.

Диванні "воіни" ви теж можете допомогти!
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01.03.2022 09:13 Відповісти
Это уже последняя агония агрессора Его бы свои убили бы но он же в бункере.Недолго осталось деду жить на этой планете.А вот Гаага ждёт с распростёртыми объятиями .Слава Украине.
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01.03.2022 09:15 Відповісти
Неужели с ПВО так хреново?(( Летали и ******* всю ночь и не останавливаются.И как их ***** достать нелюдей?
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01.03.2022 09:25 Відповісти
Пишут что точка У из Белгорода?
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01.03.2022 09:27 Відповісти
Пля,та дайте їм захист неба винищувачами!Уже помітна навіть мені,темній жінці,що москальня всерйоз взялась за це місто,ради всього святого, обірвіть москалям крила!
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01.03.2022 09:27 Відповісти
Как раз там елки стояли. Очень удобное место для размещения метки для наведения ракеты. Если есть возможность, стоило бы посмотреть на видео. Может получится найти гада, что их установил.
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01.03.2022 09:54 Відповісти
Точность попадания их ракет рассчитана на ядерный заряд, поэтому не очень эффективна с обычными боеголовками!
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01.03.2022 10:06 Відповісти
Я коли привозив допомогу у пункт сбору ТРО у одному із східних міст (не буду казати якому), там було скупчено тысячі 2 добровольців, які стояли на клаптику 200х200 метрів - хлопці, ви що дурні? Потрібно як мінімум не скупчуватися! Бо крилата ракета коштує великих грошей і часу на виготовлення і бити по десятку людей на клаптику враження без техніки вони не будуть.
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01.03.2022 10:08 Відповісти
 
 