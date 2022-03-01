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Російські окупанти наносять ракетний удар по Харкову: Під обстріл потрапила будівля ОДА. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
На Майдані Свободи у Харкові російські війська обстрілюють цивільну інфраструктуру. Зокрема будівлю обладміністрації. Увага! Нецензурна лексика!
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Удар було нанесено сьогодні, близько 8 ранку.
Топ коментарі
+54 Oleg UA Lebedinec
показати весь коментар01.03.2022 08:47
+52 Bronya Bronya
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+47 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар01.03.2022 08:45
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Будь ласка, зачекайте...
Семьям погибших в Украине российских военных выплатят по 11 тысяч российских рублей.
Минобороны РФ будет выплачивать по 11 тыс. рублей семьям погибших российских солдат в войне против Украины.
Об этом сообщается в Телеграмм-канале Верховной Рады.
"По нынешнему курсу путлер оценил жизнь своего гражданина в 50$.
50$ - это цена жизни российского оккупанта!"- говорится в сообщении.
с просроченной едой с 2015 года.
Видео опубликовала Госспецсвязь Украины. https://t.me/charter97_org/64177
А вони по селах розбіглися - типу туристи.
Здорові лоби на дорогих тачках. Але і по селах вже ловлять. Вчора теща дзвонила з Городенківського району - їсти приїхали купити в село.
Прогнали їх... але це для початку.
Мы уже раз потеряли все...второго не будет..
Мой сын в теробороне Черкасс...
И сотни переселенцев сейчас воюют с оркамии..
"Ким Чен Ын
«Нам не нужно ничьего разрешения, чтобы начать войну на стороне России, когда она попросит о нашей помощи.
Мы не берем в расчет ни Америку, ни Запад.
Все должны знать, что мы - Северная Корея, а не Япония или Южная Корея.»
קים גונג און - אנחנו לא צריכים אישור של אף אחד לצאת למלחמה ביחד עם רוסיה - חדשות רוטר (rotter.net)"
Сергей Ирза
Обычный гнус в истерике забился,
За ним САМ(!) Путин - Родина, за мной!
Об Украине ложью отравился -
За эту ложь ручались головой!
За эту ложь клялись, конечно, «мамой»,
Клялись за ложь «на собственной крови» …
В телеэкран бесстыжая держава,
«Сливала» грязь: «Хохлы все дикари…».
«Сливала» гнусь: «Украинцы - фашисты.
Они хотят разрушить «русский мир» …»,
И вот орёт: «Упьёмся кровью чистой!»,
Обыкновенный путинский вампир!
Обычный гнус!
30/09/2015
Необходимо в кратчайшие сроки объявить путина международным преступником.
Сергей Ирза
Всё, что я «русским» высказать хотел,
Про Крым, Донбасс, про рейтинг и про дружбу… -
Я всё сказал, но ложь и беспредел,
Ещё война… - лишь это им и нужно!
Ещё кричать: «Мы все тут «русский мир»!»,
«Наш Путин - Царь! Нам важно, что он сильный!»,
Сегодня Путин главный их кумир -
Опять на правде ставят крест могильный!
Опять на вере ставят жирный крест,
Кругом враги - украинцы, грузины…
Не всяк тот друг, кто пьёт с тобой и ест,
Смотри, чтоб он, не вставил вилы в спину!
24/11/2015
Ребенка праведную кровь...
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