УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13561 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні
23185 27
Ізмаїл (43) обстріл (5105) Одеська область (1244) Абрамченко (2)

Війська РФ завдали ракетного удару по військовій частині у селі Лощинівка на Одещині, - мер Абрамченко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ завдали ракетного удару по військовій частині у селі Лощинівка на Одещині, - мер Абрамченко

Село Лощи́нівка в Ізмаїльському районі (північ Одеської області) обстріляли ракетами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Ізмаїлу Андрій Абрамченко у фейсбуці.

"Шановні ізмаїльчани! Здійснено ракетний удар по військовій частині (РЛС) у селі Лощинівка", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з ракетним ударом по військовій частині в Лощинівці мер міста закликав мешканців залишатися якомога довше вдома - до повного з'ясування оперативної обстановки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російській війська завдали ракетного удару по Арцизу на Одещині: у місті комендантська година до ранку понеділка, - мер Парпуланський. ВIДЕО

Війська РФ завдали ракетного удару по військовій частині у селі Лощинівка на Одещині, - мер Абрамченко 01
Війська РФ завдали ракетного удару по військовій частині у селі Лощинівка на Одещині, - мер Абрамченко 02

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+28
Зараз вата змінила риторику: "рускіє люді не прічом, ва всьом вінават путін".
Суки, якщо я таке почую буду пиздить без попередження.
показати весь коментар
01.03.2022 08:58
+27
это ответ на гуманное отношение к тем педерастам морякам, ссыканувшим высадиться на берег со стороны крыма...
Мы знаем все. Мы помним все. Мы поняли: кацапы не люди. Отныне слово "кацап" для нас самое страшное проклятье. Отныне слово "кацап" разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмет твоих близких и будет мучить их в своей окаянной кацапии. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинскую женщину. Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов. Не считай дней. Не считай вёрст. Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!
каждый первый кацап должен быть убит... ни грамма жалости, ни грамма пощады... убивайте кацапов с русней!
показати весь коментар
01.03.2022 08:57
+10
ЗАЧЕМ держать людей в в ч
показати весь коментар
01.03.2022 08:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ЗАЧЕМ держать людей в в ч
показати весь коментар
01.03.2022 08:56 Відповісти
это ответ на гуманное отношение к тем ********** морякам, ссыканувшим высадиться на берег со стороны крыма...
Мы знаем все. Мы помним все. Мы поняли: кацапы не люди. Отныне слово "кацап" для нас самое страшное проклятье. Отныне слово "кацап" разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмет твоих близких и будет мучить их в своей окаянной кацапии. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинскую женщину. Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов. Не считай дней. Не считай вёрст. Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!
каждый первый кацап должен быть убит... ни грамма жалости, ни грамма пощады... убивайте кацапов с русней!
показати весь коментар
01.03.2022 08:57 Відповісти
Зараз вата змінила риторику: "рускіє люді не прічом, ва всьом вінават путін".
Суки, якщо я таке почую буду ******* без попередження.
показати весь коментар
01.03.2022 08:58 Відповісти
пора начинать бомбить крым... а командира, давшего приказ отпустить кацапского врага и дать уйти в крым - расстрелять...
показати весь коментар
01.03.2022 08:59 Відповісти
С моря или пмр стреляют?
показати весь коментар
01.03.2022 09:00 Відповісти
с.Лощиновка не на "севере Одес.обл." ,а чуть севернее г. Измаил, который находится на юге от Одессы.
показати весь коментар
01.03.2022 09:46 Відповісти
Я прекрасно это знаю, поэтому и спросила.
показати весь коментар
01.03.2022 09:50 Відповісти
Чорні ночі в наші очі,
В наші зорі кулі свищуть.
Хай обійме стан дівочий
Чорний дим од пожарища.

Нас весна не там зустріла
І не ті пісні співала.
Я стріляв із скоростріла,
Я набої подавала.

Облітає цвіт калини,
Перепел замовк у житі...
Ще учора тут жили ми,
А сьогодні тут чужинці.

Нас весна не там зустріла
І не ті пісні співала.
Ти стріляв із скоростріла,
Я набої подавала.

В чорні ночі нам не спати
Із тривогами своїми.
Всіх кривавих окупантів
Проженемо з України.

Ми не вийдем з того бою
Ми не станем на коліна.
Стали ми на смерть з тобою,
Щоб не вмерла Україна!

Нас весна не там зустріла
І не ті пісні співала.
Ти стріляв із скоростріла,
Я набої подавала.

Українська повстаньска пісня.
НАС НЕ ТАМ ВЕСНА ЗУСТРІЛА...
показати весь коментар
01.03.2022 09:00 Відповісти
Цензор, передайте куда-нибудь, пусть не держат людей в в/ч. Уроды бомбят в/ч. Берегите ребят!!
показати весь коментар
01.03.2022 09:01 Відповісти
И нужно давать уже ответку уже давно хуже не будет
показати весь коментар
01.03.2022 09:04 Відповісти
Не неси херни.
Там работают, а не отдыхают.
Бросить радарные станции, что-бы не видеть что делается в небе и развязать руки кацапским самолётам???
Т
показати весь коментар
01.03.2022 09:05 Відповісти
кацапи вже фігачать біля румунського кордону
показати весь коментар
01.03.2022 09:05 Відповісти
ВНИМАНИЕ
. Используйте секаторы , кусторезы , болторезы , садовые ножницы --,клещи и т. П.
НА ТЕХНИКЕ *********

МОЖНО СРЕЗАТЬ
-

-антенны-
Тормозные трубкип к колесам
Топливные магистрали возле баков а так же под днищем
Обязательно всю проводку и кабели которые видете

Все это можно делать когда техника стоит ночью.
Короче ****** все шо можно *******
МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕПОСТ
Шанцевый инструмент, троса на бортах тоже ******.
показати весь коментар
01.03.2022 09:11 Відповісти
очевидно работают наводчики. жители Одессы, ловите и вешайте наводчиков на столбах по законам военного времени, защита неба Одессы от ракетных ударов - это ваша и наша безопасность
показати весь коментар
01.03.2022 09:13 Відповісти
Не обязательно Жители Одессы. Могут и местные - интернет же у всех сейчас. Я служил в Одесской обл., на КП ( под землёй), тоже по теме рлс, так на поверхности бабули коз выпасывали, хрен догадаешься
показати весь коментар
01.03.2022 10:13 Відповісти
Я бы в украинских частях держала бы российских военнопленных, этакая « украинская рулетка
показати весь коментар
01.03.2022 09:15 Відповісти
не поможет. этот пид@р рвет свои и чужие дома. Он убьет и заложников.
показати весь коментар
01.03.2022 09:31 Відповісти
Та им и на своих военных наплевать.
показати весь коментар
01.03.2022 09:34 Відповісти
Нельзя сейчас сосредотачивать военных кучно в одном месте (тем более в В/Ч, расположение которых заранее и давно известно) Столько жилья пустует, главное сохранить связь с подразделениями и расселить по большей площади
показати весь коментар
01.03.2022 09:18 Відповісти
шо за новости? РФ завдали удару, РФ завдали удару.....

Когда будет - ВСУ завдали удару?....
показати весь коментар
01.03.2022 09:21 Відповісти
украинцы держитесь . весь мир с вами . помощь идет
показати весь коментар
01.03.2022 09:48 Відповісти
Есть информация о пострадавших, раненьіх?
показати весь коментар
01.03.2022 10:04 Відповісти
-Вася, говорят, русских будут бить по морде во всём мире.
- но я же по паспорту бурят.
- вася, будут бить по морде, а не по паспорту!
показати весь коментар
01.03.2022 10:07 Відповісти
Ракеты где-то складируются и производятся. У украинцев, есть преимущество - знание языка и менталитета агрессора. ГДЕ диверсионные группы по уничтожению складов и мест производств в тылу врага и оккупанта?
показати весь коментар
01.03.2022 10:43 Відповісти
ЦЕНЗОР - виправте - Ізмаїл - це південний захід Одеської області. 250 км від Одеси.
показати весь коментар
01.03.2022 12:26 Відповісти
 
 