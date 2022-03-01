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Війська РФ завдали ракетного удару по військовій частині у селі Лощинівка на Одещині, - мер Абрамченко
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Село Лощи́нівка в Ізмаїльському районі (північ Одеської області) обстріляли ракетами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Ізмаїлу Андрій Абрамченко у фейсбуці.
"Шановні ізмаїльчани! Здійснено ракетний удар по військовій частині (РЛС) у селі Лощинівка", - йдеться в повідомленні.
У зв'язку з ракетним ударом по військовій частині в Лощинівці мер міста закликав мешканців залишатися якомога довше вдома - до повного з'ясування оперативної обстановки.
Топ коментарі
+28 Стас Орлов
показати весь коментар01.03.2022 08:58
+27 Joshua Merlin
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+10 Сергей Яковлев e7f4e3fd
показати весь коментар01.03.2022 08:56
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Мы знаем все. Мы помним все. Мы поняли: кацапы не люди. Отныне слово "кацап" для нас самое страшное проклятье. Отныне слово "кацап" разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмет твоих близких и будет мучить их в своей окаянной кацапии. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинскую женщину. Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов. Не считай дней. Не считай вёрст. Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!
каждый первый кацап должен быть убит... ни грамма жалости, ни грамма пощады... убивайте кацапов с русней!
Суки, якщо я таке почую буду ******* без попередження.
В наші зорі кулі свищуть.
Хай обійме стан дівочий
Чорний дим од пожарища.
Нас весна не там зустріла
І не ті пісні співала.
Я стріляв із скоростріла,
Я набої подавала.
Облітає цвіт калини,
Перепел замовк у житі...
Ще учора тут жили ми,
А сьогодні тут чужинці.
Нас весна не там зустріла
І не ті пісні співала.
Ти стріляв із скоростріла,
Я набої подавала.
В чорні ночі нам не спати
Із тривогами своїми.
Всіх кривавих окупантів
Проженемо з України.
Ми не вийдем з того бою
Ми не станем на коліна.
Стали ми на смерть з тобою,
Щоб не вмерла Україна!
Нас весна не там зустріла
І не ті пісні співала.
Ти стріляв із скоростріла,
Я набої подавала.
Українська повстаньска пісня.
НАС НЕ ТАМ ВЕСНА ЗУСТРІЛА...
Там работают, а не отдыхают.
Бросить радарные станции, что-бы не видеть что делается в небе и развязать руки кацапским самолётам???
Т
. Используйте секаторы , кусторезы , болторезы , садовые ножницы --,клещи и т. П.
НА ТЕХНИКЕ *********
МОЖНО СРЕЗАТЬ
-
-антенны-
Тормозные трубкип к колесам
Топливные магистрали возле баков а так же под днищем
Обязательно всю проводку и кабели которые видете
Все это можно делать когда техника стоит ночью.
Короче ****** все шо можно *******
МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕПОСТ
Шанцевый инструмент, троса на бортах тоже ******.
Когда будет - ВСУ завдали удару?....
- но я же по паспорту бурят.
- вася, будут бить по морде, а не по паспорту!