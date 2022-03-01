Війська РФ завдали ракетного удару по військовій частині у селі Лощинівка на Одещині, - мер Абрамченко

Село Лощи́нівка в Ізмаїльському районі (північ Одеської області) обстріляли ракетами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Ізмаїлу Андрій Абрамченко у фейсбуці.

"Шановні ізмаїльчани! Здійснено ракетний удар по військовій частині (РЛС) у селі Лощинівка", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з ракетним ударом по військовій частині в Лощинівці мер міста закликав мешканців залишатися якомога довше вдома - до повного з'ясування оперативної обстановки.

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