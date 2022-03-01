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Генштаб про втрати військ РФ від початку вторгнення: 5710 осіб, 198 танків, 846 броньованих машин, 29 літаків, 29 гелікоптерів
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Війська РФ, що вторглися до України, продовжують нести втрати.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, сумарні орієнтовні втрати противника з 24.02 по 01.03 станом на 06:00 склали:
В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
Знищено та пошкоджено літаків – 29 од,
гелікоптерів – 29 од,
танків ‒ 198,
ББМ ‒ 846,
артилерійських систем – 77,
засоби ППО - 7,
РСЗВ - 24,
цистерн з ПММ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,
катери – 2 одиниці,
автомобільної техніки - 305.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Топ коментарі
+28 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар01.03.2022 09:04
+13 буков
показати весь коментар01.03.2022 09:26
+12 Alex Alex 3b1a281f
показати весь коментар01.03.2022 09:06
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Будь ласка, зачекайте...
в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати!
іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:
ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!(слова В. Кличка до німців)
БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
https://www.youtube.com/watch?v=Da9Ph6AUo70
Тримаймося
Ми переможемо
Слава нації
Смерть москалям
. Используйте секаторы , кусторезы , болторезы , садовые ножницы --,клещи и т. П.
НА ТЕХНИКЕ *********
МОЖНО СРЕЗАТЬ
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-антенны-
Тормозные трубки к колесам
Топливные магистрали возле баков а так же под днищем
Обязательно всю проводку и кабели которые видете
Все это можно делать когда техника стоит ночью.
Слава Україні[email protected]
«В Мозырь сейчас привезли военных около 300 человек , дети 2003 года рождения, осеннего призыва. Кто без глаз, кто без ушей, с вывернутыми кишками. Автобус, на котором привезли, мыли шлангом от крови.
В Гомельском республиканском научно-практическом центре все 400 коек заняты ранеными солдатами. Ранения достаточно тяжелые, многие без рук, ног.
Персонал заменили на специалистов из РФ в количестве 90 человек.
Slava Ukraini.
Vygoneiti kacapav.
My s vami.
Вот, это российское видео, которое подтверждает эту гипотезу.
https://youtu.be/BFmIPprKhbU
Если так, то Россияне, есть повод для гордости, теперь русский человек будет самым богатым в мире, у Масска всего 271млрд долларов.
Если это правда, то Россию действительно продали, и продали на самом верху, и не только один Путин продал,он один бы не справился. Значит война продлиться не меньше 3 недель. (на месяц денег у России не хватит, а меньше нельзя, иначе санкции будут слабыми, и страна не развалится), войну Россия будет вести грязно, бомбежка жилых домов, не военных предприятий, типа газопроводов, химических предприятий и т.д. и закончится развалом России. И Сибирь безусловно достанется Китаю, может не официально, но мне кажется будет все официально, будет типа автономной области КНР, китайцы любят точность.
https://youtu.be/A2Lst6E910c
Явное подтверждение слов, что что Путину предложили ок 500 млрд долларов, что бы Сибирь присоединилась к Китаю. см
3 мин 40 сек и дальше. Явно китайцы нацелились на Сибирь. Кстати, Япония подняла вопрос о спорных территориях, но, я думаю, Китай против не будет, и отдаст их Японии.
https://youtu.be/g3LFWTbmH1Y
більше відхватіть тільки ті, що скажуть "МОЖЄМ ПОВТОРІТЬ"
ПИ*ДИТИ ЇХ БУДУТЬ ПО ВСЬОМУ СВІТУ, БО ЦІНУ ЇМ ЗНАЮТЬ ВЖЕ ВСІ
АБИ ТІЛЬКИ СВІТ ВСТОЯВ
"Лукашенко: в Беларуси приведены в готовность средства ПВО, чтобы не допустить ударов в спину российским войскам."
Получается, российские вояки драпают? ))
Z - регулярные войска РФ, Z в прямоугольнике - силы РФ из Крыма, O - войска Беларуси,
V - морская пехота, X - чеченцы, A - спецназ.