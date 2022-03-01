Ситуація в Києві напружена. Колони російської техніки продовжують хаотичний рух у передмістях столиці, - Маляр
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ситуація в Києві продовжує залишатись напруженою.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила на своїй сторінці у фейсбуці заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
"Російський окупант застосовує тактику знищення цивільної інфраструктури та завдає ракетних ударів по всій території України. Колони російської техніки продовжують хаотичний рух у передмістях столиці", - повідомила вона.
"Шановні Кияни! Сили оборони продовжують виконувати покладені на них завдання по обороні Києва. Наші підрозділи цілодобово завдають непоправних втрат ворогу. Багато російської техніки покинуто. Ще більше спалено за допомогою NLAW, FGM-148 Javelin, а з повітря – Bayraktar. Ворогу від наших засобів ураження не сховатись ні в день, ні вночі", - повідомив командувач Сухопутних військ ЗС України - командувач оборони Києва генерал-полковник Олександр Сирський.
Нагадуємо, що комендантська година в Києві діє з 20:00 до 07:00.
Будь ласка, зачекайте...
. Используйте секаторы , кусторезы , болторезы , садовые ножницы --,клещи и т. П.
НА ТЕХНИКЕ *********
МОЖНО СРЕЗАТЬ
-
-антенны-
Тормозные трубкип к колесам
Топливные магистрали возле баков а так же под днищем
Обязательно всю проводку и кабели которые видете
Все это можно делать когда техника стоит ночью.
що там Ердоган, хай пришле ще байрактарів!
Под стягом с именем Бандеры.
На Украине ружья прячут,
На Украине ищут веры.
Кипит зелёная горилка
В белёных хатах под Березно,
И пьяным москалям с ухмылкой
В затылки тычутся обрезы.
Пора пограбить печенегам!
Пора поплакать русским бабам!
Довольно украинским хлебом
Кормиться москалям и швабам!
Им не жиреть на нашем сале
И нашей водкой не обпиться!
Ещё не начисто вписали
Хохлов в Россию летописцы!
Пускай уздечкой, как монистом,
Позвякает бульбаш по полю!
Нехай як хочут коммунисты
В своей Руси будуют волю...
Придуманы колхозы ими
Для ротозея и растяпы.
Нам всё равно на Украине,
НКВД или гестапо».
(Давид Самойлов "Бандитка" 1946 г)
инструмент на бортах техники ,(лопата,лом,топор,пила)
Троса
Канистры
ПРОБИВАЙТЕ ТОПЛИВНЫЕ БАКИ
Заточенная арматура легко
Шуруповерт с хорошим сверлом хто интелехеннт.
❗️Друзі-кияни, якщо ви бачите покинуту окупантом техніку, не спішіть розбирати її!
⚙️ Є люди, які можуть відновити та використати проти того ж самого окупанта!
📍Якщо є фото та геолокація, кидайте в приватні повідомлення нашим.
Тримаймося
Ми переможемо
Слава нації
Смерть москалям.
а, вже не почувається?
ну, так псами ж завжди угноюють чужі землі, без різниці - українські чи білоруські, куди звезли до Мозиря їх трупаки
напрасно старушка ждьот труп Заргана - єво утілізіруют на мєстє
Матери кадыровцев уже оплакивают своих сыновей-оккупантов, погибших в Украине.
«Они лежат в моргах Беларуси, очень много убитых» (аудіо)
https://t.me/charter97_org/64217