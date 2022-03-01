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Ситуація в Києві напружена. Колони російської техніки продовжують хаотичний рух у передмістях столиці, - Маляр

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ситуація в Києві напружена. Колони російської техніки продовжують хаотичний рух у передмістях столиці, - Маляр

Ситуація в Києві продовжує залишатись напруженою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила на своїй сторінці у фейсбуці заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Російський окупант застосовує тактику знищення цивільної інфраструктури та завдає ракетних ударів по всій території України. Колони російської техніки продовжують хаотичний рух у передмістях столиці", - повідомила вона.

"Шановні Кияни! Сили оборони продовжують виконувати покладені на них завдання по обороні Києва. Наші підрозділи цілодобово завдають непоправних втрат ворогу. Багато російської техніки покинуто. Ще більше спалено за допомогою NLAW, FGM-148 Javelin, а з повітря – Bayraktar. Ворогу від наших засобів ураження не сховатись ні в день, ні вночі", - повідомив командувач Сухопутних військ ЗС України - командувач оборони Києва генерал-полковник Олександр Сирський.

Нагадуємо, що комендантська година в Києві діє з 20:00 до 07:00.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Колони військ РФ штурмували околиці, але Київ вистояв, - Сухопутні війська ЗСУ

Ситуація в Києві напружена. Колони російської техніки продовжують хаотичний рух у передмістях столиці, - Маляр 01

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Топ коментарі
+29
ВНИМАНИЕ
. Используйте секаторы , кусторезы , болторезы , садовые ножницы --,клещи и т. П.
НА ТЕХНИКЕ ПИДАРАСоВ

МОЖНО СРЕЗАТЬ
-

-антенны-
Тормозные трубкип к колесам
Топливные магистрали возле баков а так же под днищем
Обязательно всю проводку и кабели которые видете

Все это можно делать когда техника стоит ночью.
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01.03.2022 09:16
+14
коли їх уже всіх знищать, господи
що там Ердоган, хай пришле ще байрактарів!
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01.03.2022 09:17
+13
Ебаште ВОРУйТЕ
инструмент на бортах техники ,(лопата,лом,топор,пила)
Троса
Канистры

ПРОБИВАЙТЕ ТОПЛИВНЫЕ БАКИ

Заточенная арматура легко
Шуруповерт с хорошим сверлом хто интелехеннт.
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01.03.2022 09:22
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ВНИМАНИЕ
. Используйте секаторы , кусторезы , болторезы , садовые ножницы --,клещи и т. П.
НА ТЕХНИКЕ *********

МОЖНО СРЕЗАТЬ
-

-антенны-
Тормозные трубкип к колесам
Топливные магистрали возле баков а так же под днищем
Обязательно всю проводку и кабели которые видете

Все это можно делать когда техника стоит ночью.
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01.03.2022 09:16 Відповісти
Дмитро! Не забудь - не "просто різать" , а вирізать шматки проводки , трубопроводів і викидать подалі! Хай їх ремпідрозділи задихнуться від нестачі ремкомплекту!!!
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01.03.2022 09:34 Відповісти
ну да у танка или бэтэра тормозные шланги да и сомневаюсь я что они без охраны стоят
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01.03.2022 09:36 Відповісти
Это на расстоянии бронетехника кажется защищённой, но в умелых руках...
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01.03.2022 09:58 Відповісти
коли їх уже всіх знищать, господи
що там Ердоган, хай пришле ще байрактарів!
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01.03.2022 09:17 Відповісти
Іноземці навіть з екзотичних країн хочуть бити росіян https://youtube.com/shorts/9jRdJ31EI4g?feature=share
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01.03.2022 09:20 Відповісти
https://www.facebook.com/hitzay/videos/704429467564484
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01.03.2022 09:21 Відповісти
"На Украине кони скачут
Под стягом с именем Бандеры.
На Украине ружья прячут,
На Украине ищут веры.

Кипит зелёная горилка
В белёных хатах под Березно,
И пьяным москалям с ухмылкой
В затылки тычутся обрезы.

Пора пограбить печенегам!
Пора поплакать русским бабам!
Довольно украинским хлебом
Кормиться москалям и швабам!

Им не жиреть на нашем сале
И нашей водкой не обпиться!
Ещё не начисто вписали
Хохлов в Россию летописцы!

Пускай уздечкой, как монистом,
Позвякает бульбаш по полю!
Нехай як хочут коммунисты
В своей Руси будуют волю...

Придуманы колхозы ими
Для ротозея и растяпы.
Нам всё равно на Украине,
НКВД или гестапо».
(Давид Самойлов "Бандитка" 1946 г)
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01.03.2022 09:29 Відповісти
****** ВОРУйТЕ
инструмент на бортах техники ,(лопата,лом,топор,пила)
Троса
Канистры

ПРОБИВАЙТЕ ТОПЛИВНЫЕ БАКИ

Заточенная арматура легко
Шуруповерт с хорошим сверлом хто интелехеннт.
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01.03.2022 09:22 Відповісти
Сухопутні війська ЗС України

❗️Друзі-кияни, якщо ви бачите покинуту окупантом техніку, не спішіть розбирати її!

⚙️ Є люди, які можуть відновити та використати проти того ж самого окупанта!

📍Якщо є фото та геолокація, кидайте в приватні повідомлення нашим.
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01.03.2022 09:28 Відповісти
Байрактаров нужно у Турции (втихаря) просить по больше (в лендлиз под гарантии оплаты западных союзников), пацаны-геймеры лет по 16-18 очень быстро и легко смогут их освоить!
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01.03.2022 09:29 Відповісти
16-18. Мне 53, из них я 15 играю в Ил-2 Штурмовик и 10 в DCS на очень неплохом оборудовании. Думаю, особых сложностей в освоении не было бы...
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01.03.2022 09:51 Відповісти
Там куда проще, чем на летных симуляторах, о физике полета беспоится незачем, только указывать куда лететь и кого бомбить!
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01.03.2022 09:58 Відповісти
что касается возраста, то чем меньше лет, тем быстрее усваивается НОВАЯ информация, лучше моторика и координация!
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01.03.2022 09:59 Відповісти
Коротко.
Тримаймося
Ми переможемо
Слава нації
Смерть москалям.
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01.03.2022 09:41 Відповісти
А что, они не ориентируются по дорожных табличках ?
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01.03.2022 10:19 Відповісти
як там почувається кадирва в полях під Немішаєвим?
а, вже не почувається?

ну, так псами ж завжди угноюють чужі землі, без різниці - українські чи білоруські, куди звезли до Мозиря їх трупаки

напрасно старушка ждьот труп Заргана - єво утілізіруют на мєстє

Матери кадыровцев уже оплакивают своих сыновей-оккупантов, погибших в Украине.

«Они лежат в моргах Беларуси, очень много убитых» (аудіо)

https://t.me/charter97_org/64217
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01.03.2022 10:21 Відповісти
Нехай рухаються, витрачають пальне та моторесурс
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01.03.2022 10:35 Відповісти
Завтра вечером наступит новолуние, можно ждать перелома ситуации и нового цикла (надеюсь, что благоприятного для Украины)
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01.03.2022 10:53 Відповісти
Якщо військова техніка рухається ЗНИЩУВАТИ
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01.03.2022 12:25 Відповісти
 
 