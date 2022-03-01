Ситуація в Києві напружена. Колони російської техніки продовжують хаотичний рух у передмістях столиці, - Маляр

Ситуація в Києві продовжує залишатись напруженою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила на своїй сторінці у фейсбуці заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Російський окупант застосовує тактику знищення цивільної інфраструктури та завдає ракетних ударів по всій території України. Колони російської техніки продовжують хаотичний рух у передмістях столиці", - повідомила вона.

"Шановні Кияни! Сили оборони продовжують виконувати покладені на них завдання по обороні Києва. Наші підрозділи цілодобово завдають непоправних втрат ворогу. Багато російської техніки покинуто. Ще більше спалено за допомогою NLAW, FGM-148 Javelin, а з повітря – Bayraktar. Ворогу від наших засобів ураження не сховатись ні в день, ні вночі", - повідомив командувач Сухопутних військ ЗС України - командувач оборони Києва генерал-полковник Олександр Сирський.

Нагадуємо, що комендантська година в Києві діє з 20:00 до 07:00.

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