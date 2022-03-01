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Херсон, як і раніше Україна, завданням номер один залишається контроль за роботою магазинів, аптек, - мер Колихаєв

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Херсон, як і раніше Україна, завданням номер один залишається контроль за роботою магазинів, аптек, - мер Колихаєв

Херсон вночі не обстрілювали, місцева влада виконує свої функції.

Про це у Facebook повідомив мер Ігор Колихаєв, передає Цензор.НЕТ.

"Перший день весни. Херсон, як і раніше Україна, і це - перша добра новина цього ранку. З ночі мало що змінилося: місто не обстрілювали – і це друге гарне повідомлення.

Я готовий до виконання своїх обов'язків. Сьогодні завданням номер один залишається контроль над роботою магазинів, аптек тощо. Весь міський функціонал – у штатному режимі: прибирання, вивіз сміття, транспорт.

Вчора ми відкрили рахунки для фінансової підтримки міста, і люди з усього світу почали нам її надавати. Але найцінніше у цих переказах навіть не суми (а вони різні – від 100 грн до кількох десятків тисяч), а написані призначення платежів: "Херсон у серці", "Тримайтеся, рідні", "Російський корабель іди нах...". ..

Ми вистоємо будь що. Тому що це у нас у крові! Залишаємося мудрими - не провокуємо непроханих гостей, дотримуємося спокою заради нашого міста та збереження людей", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Армія РФ встановила блокпости на в'їздах у Херсон, але місто не здали, - мер Колихаєв

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Топ коментарі
+7
разрушена система управления федерального казначейства РФ. Это значит, что механизмы финансирования русских армии, милиции, органов власти, бюджетных и госпредприятий нарушены, а их денежное обеспечение остановлено.
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01.03.2022 09:25
+5
Ти вже трохи задрав, треба єднатися а не сваритись.
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01.03.2022 09:28
+5
Залишаємося мудрими - не провокуємо непроханих гостей, дотримуємося спокою заради нашого міста та збереження людей Джерело: Блять , в тебе в місті вже орки лазять , а він про непровокування і жодного слова про оборону ...Сука піздець , тіж ібучі граблі , зброю населенню не роздали , мусорня з'їбеться при першому ж кіпігняку ...Яхуєю
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01.03.2022 09:40
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-антенны-
Тормозные трубки к колесам
Топливные магистрали возле баков а так же под днищем
Обязательно всю проводку и кабели которые видете

Все это можно делать когда техника стоит ночью.
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01.03.2022 09:24 Відповісти
разрушена система управления федерального казначейства РФ. Это значит, что механизмы финансирования русских армии, милиции, органов власти, бюджетных и госпредприятий нарушены, а их денежное обеспечение остановлено.
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01.03.2022 09:25 Відповісти
Ти вже трохи задрав, треба єднатися а не сваритись.
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01.03.2022 09:28 Відповісти
народ трохи обурений "біженцями" в трускавці- жирні лисі тіпа підкачані на крутих машинах бухають і гаварят па русскі
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01.03.2022 09:32 Відповісти
Та знаю, сам возив знайомих киян біженців в Закарпаття, на перевалі з Долини пробка на 10 км, ідеш як по автосалону, всі авто 20-21 року, але такі уроди не лише в Києві чи в Харкові, і з Чернівців і зі Львова так само тікають мішки з грошима.
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01.03.2022 09:36 Відповісти
я не осуджую що тікають, обурює інше ви розумієте
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01.03.2022 09:38 Відповісти
всех сюда. окопы рыть. со своими лопатами.
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01.03.2022 09:36 Відповісти
Тим хто мав карту поляка легше було перейти
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01.03.2022 09:39 Відповісти
Понятно, что Херсон блокирован, Николаев на очереди. Есть кто оттуда?
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01.03.2022 09:29 Відповісти
Так оно и есть на самом деле. Городская власть и мер (в первую очередь) самоустранились от подготовки города к обороне. Кацапы на Шуменском слоняются группами по 8-10 человек очевидно в поисках сьестного. По непроверенным данным техника в р-не пос. Зымивнык (Куйбышева). Вчера жгли плавни в этом районе. В городе спокойно.
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01.03.2022 09:37 Відповісти
Ні чого не зрозуміти . Балабух у роті качає. Хто володіє містом?
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01.03.2022 09:34 Відповісти
У центрі українські прапори але в місті (Шуменський) знаходяться російські військові. Обласну і міську адміністрацію не чіпають. Де-юре влада нібито українська а де-факто я в цьому не впевнений.
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01.03.2022 09:45 Відповісти
Чи то русоязична челюсть не дозволяє висловити думку.
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01.03.2022 09:35 Відповісти
Залишаємося мудрими - не провокуємо непроханих гостей, дотримуємося спокою заради нашого міста та збереження людей Джерело: ***** , в тебе в місті вже орки лазять , а він про непровокування і жодного слова про оборону ...**** піздець , тіж ібучі граблі , зброю населенню не роздали , мусорня з'їбеться при першому ж кіпігняку ...*****
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01.03.2022 09:40 Відповісти
В Херсоне бои в районе Шуменского, а Колыхаев уже походу ******** или гладит триколор.
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01.03.2022 10:12 Відповісти
Ети підорі просто йдуть та ******* по житловим будинкам .. Лють так шо піздець
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01.03.2022 11:32 Відповісти
 
 