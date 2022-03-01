КБ Луч безкоштовно передало на фронт майже усю свою експортну продукцію
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Українським військовим передали ракети та пускові установки ПТРК "Корсар" та "Стугна".
Про це повідомив у Facebook Мирослав Гай, інформує Цензор.НЕТ.
"КБ Луч безкоштовно передало на Фронт майже усю свою експортну продукцію - ракети та пускові установки ПТРК Корсар та Стугна. Цю історію задумав Сергій Пашинський Так от, я мав задоволення, один з водіями добровольцями, без супроводу, провести три вантажівки цього добра, на десятки мільйонів долларів, в різні точки бойових дій. Досвідчені інструктори підготували три сотні операторів", - йдеться в повідомленні.
"Ми допомогли сформувати розрахунки ПТРК та вивели їх на бойове чергування. І все це зараз палить російські танки. Слава Україні. От що я робив усі ці дні", - додав Гай.
Будь ласка, зачекайте...
ОБяЗАТеЛЬНО. ******
ВСЮ. ОПТИКУ НА ТЕхНИКЕ
ФаРы
Фонари
Прожектора
Короче все приборы со стеклом бронещели со теплом в том числе
Хорошим молотком , топором , любым куском железа
Даже палками. Это стекло не броня.
ОНИ НОЧЬЮ не Должны ЕЗДИТЬ
в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати!
іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:
ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!(слова В. Кличка до німців)
БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!