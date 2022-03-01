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КБ Луч безкоштовно передало на фронт майже усю свою експортну продукцію

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

КБ Луч безкоштовно передало на фронт майже усю свою експортну продукцію

Українським військовим передали ракети та пускові установки ПТРК "Корсар" та "Стугна".

Про це повідомив у Facebook Мирослав Гай, інформує Цензор.НЕТ.

"КБ Луч безкоштовно передало на Фронт майже усю свою експортну продукцію - ракети та пускові установки ПТРК Корсар та Стугна. Цю історію задумав Сергій Пашинський Так от, я мав задоволення, один з водіями добровольцями, без супроводу, провести три вантажівки цього добра, на десятки мільйонів долларів, в різні точки бойових дій. Досвідчені інструктори підготували три сотні операторів", - йдеться в повідомленні.

"Ми допомогли сформувати розрахунки ПТРК та вивели їх на бойове чергування. І все це зараз палить російські танки. Слава Україні. От що я робив усі ці дні", - додав Гай.

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Топ коментарі
+15
ВНИМАНИЕ

ОБяЗАТеЛЬНО. ЕБАШТЕ

ВСЮ. ОПТИКУ НА ТЕхНИКЕ

ФаРы
Фонари
Прожектора
Короче все приборы со стеклом бронещели со теплом в том числе

Хорошим молотком , топором , любым куском железа
Даже палками. Это стекло не броня.

ОНИ НОЧЬЮ не Должны ЕЗДИТЬ
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01.03.2022 09:35
+9
Люди, піднімайте НАРОД Білорусі та Молдови забирати СВОЇ Землі....

в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати!

іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:

ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!(слова В. Кличка до німців)

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
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01.03.2022 09:35
+7
Ну то й добре! Саудити зрозуміють! Та й додаткові випробування в бойових умовах не лишніми будуть - побачать , що не лайно вони замовляють! ("Катюші" під Оршею так само випробовувалися!)
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01.03.2022 09:38
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Молодець!
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01.03.2022 09:35 Відповісти
ВНИМАНИЕ

ОБяЗАТеЛЬНО. ******

ВСЮ. ОПТИКУ НА ТЕхНИКЕ

ФаРы
Фонари
Прожектора
Короче все приборы со стеклом бронещели со теплом в том числе

Хорошим молотком , топором , любым куском железа
Даже палками. Это стекло не броня.

ОНИ НОЧЬЮ не Должны ЕЗДИТЬ
показати весь коментар
01.03.2022 09:35 Відповісти
Люди, піднімайте НАРОД Білорусі та Молдови забирати СВОЇ Землі....

в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати!

іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:

ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!(слова В. Кличка до німців)

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
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01.03.2022 09:35 Відповісти
слава нашим захисникам, смерть ворогам
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01.03.2022 09:37 Відповісти
Слава Україні! Героя Слава! Не чув, щоб арабські держави нам допомагали. Я так розумію, це для них замовлення було. Не хочуть допомагати, але ось так опосередковано допомогли.
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01.03.2022 09:38 Відповісти
Ну то й добре! Саудити зрозуміють! Та й додаткові випробування в бойових умовах не лишніми будуть - побачать , що не лайно вони замовляють! ("Катюші" під Оршею так само випробовувалися!)
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01.03.2022 09:38 Відповісти
Може не до місця, але ціна на зброю українського виробництва набагато виросте
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01.03.2022 10:26 Відповісти
Молодці...але нащо бескоштовно - потрібні ж гроші на бесперервне виготовлення нової зброї...
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01.03.2022 09:47 Відповісти
Героям слава! Дякуємо!
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01.03.2022 10:00 Відповісти
У меня только одно слово: СПАСИБО!!!
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01.03.2022 10:06 Відповісти
 
 