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НХЛ припиняє відносини з РФ через вторгнення російських військ до України
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Національна хокейна ліга висловлює занепокоєння через вторгнення Росії в Україну та закликає до якнайшвидшого мирного вирішення питання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву НХЛ.
"З цього моменту ми зупиняємо відносини з бізнес-партнерами в Росії та ставимо на паузу роботу соціальних мереж та сайту російською мовою. Крім того, ми не розглядаємо Росію як місце проведення заходів НХЛ у найближчому майбутньому. Ми також стурбовані благополуччям гравців із Росії, які виступають у НХЛ від імені своїх клубів, а не від Росії. Ми розуміємо, що вони та їхні сім'ї потрапили у неймовірно складну ситуацію", - сказано у заяві.
Топ коментарі
+5 василь лялик
показати весь коментар01.03.2022 09:38
+5 Тетяна Тать
показати весь коментар01.03.2022 09:40
+5 Alex Alex 3b1a281f
показати весь коментар01.03.2022 09:44
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Будь ласка, зачекайте...
і з хокею і з дзюди і з свіфтів і з неба для єрафлоту
будуть шукати шостого кутка, суки, бо п"ятий кут їм показують в Україні
в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати! іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:
ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!(слова В. Кличка до німців)
БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
ОБЯЗАТЕЛЬНО
ПРИГЩаТЬ ********* ВОДОЙ
Добавьте Любое слабительное без запаха
****** ДОЛЖНЫ СТОЯТЬ И СРАТь
Дальше вы уже знаете шо делать.
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОТЫКАЕМ
РАДИАТОРы. На ТЕХНИКЕ *******
Вся колесная техника должна стоять