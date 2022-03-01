НХЛ припиняє відносини з РФ через вторгнення російських військ до України

Національна хокейна ліга висловлює занепокоєння через вторгнення Росії в Україну та закликає до якнайшвидшого мирного вирішення питання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву НХЛ.

"З цього моменту ми зупиняємо відносини з бізнес-партнерами в Росії та ставимо на паузу роботу соціальних мереж та сайту російською мовою. Крім того, ми не розглядаємо Росію як місце проведення заходів НХЛ у найближчому майбутньому. Ми також стурбовані благополуччям гравців із Росії, які виступають у НХЛ від імені своїх клубів, а не від Росії. Ми розуміємо, що вони та їхні сім'ї потрапили у неймовірно складну ситуацію", - сказано у заяві.

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