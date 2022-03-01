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НХЛ припиняє відносини з РФ через вторгнення російських військ до України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

НХЛ припиняє відносини з РФ через вторгнення російських військ до України

Національна хокейна ліга висловлює занепокоєння через вторгнення Росії в Україну та закликає до якнайшвидшого мирного вирішення питання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву НХЛ.

"З цього моменту ми зупиняємо відносини з бізнес-партнерами в Росії та ставимо на паузу роботу соціальних мереж та сайту російською мовою. Крім того, ми не розглядаємо Росію як місце проведення заходів НХЛ у найближчому майбутньому. Ми також стурбовані благополуччям гравців із Росії, які виступають у НХЛ від імені своїх клубів, а не від Росії. Ми розуміємо, що вони та їхні сім'ї потрапили у неймовірно складну ситуацію", - сказано у заяві. 

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Топ коментарі
+5
Зараз це просто х.. ня.
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01.03.2022 09:38
+5
ну теперка їх відусюди погонять сцяними тряпками
і з хокею і з дзюди і з свіфтів і з неба для єрафлоту

будуть шукати шостого кутка, суки, бо п"ятий кут їм показують в Україні
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01.03.2022 09:40
+5
ВСЕ ДІЄ! БОРОТЬБА з рашизмом-путінізмом на ВСІХ ФРОНТАХ!
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01.03.2022 09:44
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Паралельний світ.
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01.03.2022 09:38 Відповісти
ВСЕ ДІЄ! БОРОТЬБА з рашизмом-путінізмом на ВСІХ ФРОНТАХ!
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01.03.2022 09:44 Відповісти
Зараз це просто х.. ня.
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01.03.2022 09:38 Відповісти
ни о чем))
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01.03.2022 09:38 Відповісти
А что вы ожидаете от НХЛ? Ядерную бомбу на этого упыря?
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01.03.2022 09:42 Відповісти
Не від нхл.
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01.03.2022 09:44 Відповісти
ну теперка їх відусюди погонять сцяними тряпками
і з хокею і з дзюди і з свіфтів і з неба для єрафлоту

будуть шукати шостого кутка, суки, бо п"ятий кут їм показують в Україні
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01.03.2022 09:40 Відповісти
Люди, піднімайте НАРОД Білорусі та Молдови забирати СВОЇ Землі....

в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати! іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:

ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!(слова В. Кличка до німців)

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
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01.03.2022 09:42 Відповісти
ВНИМАНИЕ

ОБЯЗАТЕЛЬНО

ПРИГЩаТЬ ********* ВОДОЙ

Добавьте Любое слабительное без запаха

****** ДОЛЖНЫ СТОЯТЬ И СРАТь

Дальше вы уже знаете шо делать.
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01.03.2022 09:43 Відповісти
ВНИМАНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОТЫКАЕМ

РАДИАТОРы. На ТЕХНИКЕ *******

Вся колесная техника должна стоять
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01.03.2022 09:46 Відповісти
 
 