Російських військових злочинців мають судити не у спокійній та тихій Гаазі, а у Харкові, місті, яке вони зараз рівняють з землею, - Мін'юст
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Російських військових злочинців мають судити не у спокійній та тихій Гаазі із комфортними камерами та ввічливими охоронцями, а у Харкові, місті, яке російські злочинці зараз рівняють з землею.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у фейсбуку написав заступник міністра юстиції України - уповноважений з питань Європейського суду з прав людини Іван Ліщина.
"В продовженння вчорашнього посту щодо збору доказів порушень прав людини та військових злочинів окупантів на нашій землі, а також з огляду на багаточисленні обстріли очевидно цивільних об’єктів в моєму рідному місті Харкові, підтримаю ініціативу Олексія Резнікова з організації трибуналу над військовими злочинцями у Харкові. Думаю, що вони мають судитись не у спокійній та тихій Гаазі із комфортними камерами та ввічливими охоронцями, а прямо тут, в місті, в якому було проведено у 1942 році першій суд на військовими злочинцями, місто, яке нові злочинці зараз рівняють з землею. Прошу підтримати Харківській Трибунал!" - закликав Ліщина.
Будь ласка, зачекайте...
Пусть жрут друг друга и сдыхают.
П.С. На камеры снять и крутить кацапским рабам круглосуточно !
ТВАРЮКИ
ОСТаНОВИМ ТЕХНИКУ ПАРАШИ
МАКСИМАЛЬНОЕ. ПоВрЕжДЕНИЕ ОПТИКИ( фары, Фонари,ПроЖектора)
Максимальное повреждение РАДИАТОРОВ
(Это на колёсной ТЕХНИКЕ перед,
Даже куском проводки пробьёте)
Так-что будем судить в Харькове.
Один момент. Лимит на взятие в плен целиком (т.е. с ногами и руками) должен быть объявлен законченным.
На взятие без рук осталось мест 30.
Без конечностей (но с глазами и прочим, торчащим из чайников) ещё примерно мест 200, мне кажется.