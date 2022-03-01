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війна (7386) Гаага (134) Гаазький трибунал (78) Харків (2044) трибунал (48) Ліщина Іван (35)

Російських військових злочинців мають судити не у спокійній та тихій Гаазі, а у Харкові, місті, яке вони зараз рівняють з землею, - Мін'юст

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російських військових злочинців мають судити не у спокійній та тихій Гаазі, а у Харкові, місті, яке вони зараз рівняють з землею, - Мін'юст

Російських військових злочинців мають судити не у спокійній та тихій Гаазі із комфортними камерами та ввічливими охоронцями, а у Харкові, місті, яке російські злочинці зараз рівняють з землею.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у фейсбуку написав заступник міністра юстиції України - уповноважений з питань Європейського суду з прав людини Іван Ліщина.

"В продовженння вчорашнього посту щодо збору доказів порушень прав людини та військових злочинів окупантів на нашій землі, а також з огляду на багаточисленні обстріли очевидно цивільних об’єктів в моєму рідному місті Харкові, підтримаю ініціативу Олексія Резнікова з організації трибуналу над військовими злочинцями у Харкові. Думаю, що вони мають судитись не у спокійній та тихій Гаазі із комфортними камерами та ввічливими охоронцями, а прямо тут, в місті, в якому було проведено у 1942 році першій суд на військовими злочинцями, місто, яке нові злочинці зараз рівняють з землею. Прошу підтримати Харківській Трибунал!" - закликав Ліщина.

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Топ коментарі
+14
Трибувал в Харькове, а потом всю эту шоблу живьем в урановую шахту !
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01.03.2022 09:57
+13
кацапия не має право на існування, російські фашисти повинні відшкодовувати свої злочини протягом століть.
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01.03.2022 09:59
+11
Харківський блохєр Юрий Ворожко продовжує розповідати про мирний та тихий Харків. Кацапи там його облизують у коментарях, та роблять з нього героя. Мої коментарі видаляє одразу, падло. Його треба закидати страйками, або прийти та відірвати яйця, так не повинно бути.
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01.03.2022 10:09
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Кажіть звідки ви, може щось підкажуть. У нас сьогодні румуни і турки підігнали 100 великих автобусів, приймають евакопоїзди.
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01.03.2022 10:04 Відповісти
Трибувал в Харькове, а потом всю эту шоблу живьем в урановую шахту !
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01.03.2022 09:57 Відповісти
В отработанную в Смолино без воды, еды и света.
Пусть жрут друг друга и сдыхают.
П.С. На камеры снять и крутить кацапским рабам круглосуточно !
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01.03.2022 10:03 Відповісти
и хай би розповіли харків"янам про те, що принесли сюди "руський мір"

ТВАРЮКИ
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01.03.2022 09:58 Відповісти
Харківський блохєр Юрий Ворожко продовжує розповідати про мирний та тихий Харків. Кацапи там його облизують у коментарях, та роблять з нього героя. Мої коментарі видаляє одразу, падло. Його треба закидати страйками, або прийти та відірвати яйця, так не повинно бути.
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01.03.2022 10:09 Відповісти
Покладіть йому кацапську мітку, нехай прийме Іскандер в хату.
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01.03.2022 10:21 Відповісти
Цьому поцу вчора погрожували харків'яни, казали, що вже пішли за ним. Воно всралось та засіло десь у друзів, казав, до дому не піде та відео викладати не буде . А сьогодні знов почало викладати та збирати лайки. Каже, що у Харкові тіха і спакойна, пастрєлівают. А кацапи там у коментарях обсцикаються від радощів, що «рузкій мір» нікого не вбиває.
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01.03.2022 11:05 Відповісти
кацапия не має право на існування, російські фашисти повинні відшкодовувати свої злочини протягом століть.
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01.03.2022 09:59 Відповісти
ВНИМАНИЕ

ОСТаНОВИМ ТЕХНИКУ ПАРАШИ

МАКСИМАЛЬНОЕ. ПоВрЕжДЕНИЕ ОПТИКИ( фары, Фонари,ПроЖектора)

Максимальное повреждение РАДИАТОРОВ
(Это на колёсной ТЕХНИКЕ перед,
Даже куском проводки пробьёте)
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01.03.2022 10:00 Відповісти
И действительно, зачем ***** и его свору везти в Гаагу? Это же европейский суд, а следовательно в нём нет смертной казни. Как курды судили Саддама Хуссейна и его двоюродного брата и обоих повесили, так и украинцы должны со всей **********.
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01.03.2022 10:06 Відповісти
Винний не тільки той мудак,який натиснув гашетку.Винні підори,які цілими колективами проектували танк.Винні робочі цехів,де цей танк клепали.Винні ті,хто добував нафту і переробляв її на паливо для танка.Винні швачки,які шили форму і броніки убивцям.Винні ті,хто комплектував аптечки і сухпайки з просрочки!Винні підбурювачі з телевізора.Винні бінуваті політики,які волали:На Київ!Винні громадяни,які мовчали в тряпочку.Запам'ятайте - ви всі винні!
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01.03.2022 10:06 Відповісти
Ну танк це спочатку трактор, для того щоб землю орати.
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01.03.2022 10:08 Відповісти
1000% так!
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01.03.2022 10:13 Відповісти
Вбивати цапів без жалю! Кацапія буде знищена!
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01.03.2022 10:40 Відповісти
Нюрнберг "побратим" Харькова. Это ещё во времена совдепии придумали.
Так-что будем судить в Харькове.
Один момент. Лимит на взятие в плен целиком (т.е. с ногами и руками) должен быть объявлен законченным.
На взятие без рук осталось мест 30.
Без конечностей (но с глазами и прочим, торчащим из чайников) ещё примерно мест 200, мне кажется.
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01.03.2022 11:14 Відповісти
 
 