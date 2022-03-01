Росія відповість за кожен злочин. Це буде Нюрнберзький процес 21 століття, - МЗС
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Вище військово-політичне керівництво Росії обов'язково постане перед Міжнародним Кримінальним Судом та відповість за кожний вчинений злочин.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.
"Події останніх днів, зокрема, неспровокована ескалація агресії Росії проти України дають підстави вважати, що на території України продовжують вчинятися злочини, які підпадають під юрисдикцію МКС. Поруч із ситуаціями в Криму та на Донбасі, існують підстави стверджувати, що військами агресора продовжують вчинятися воєнні злочини та злочини проти людяності.
Не зважаючи на те, що Україна не є стороною Римського Статуту, наша держава визнала його юрисдикцію ad hoc на підставі заяв, поданих раніше. Так, Україна подала дві заяви до Міжнародного Кримінального Суду. Перша стосувалась подій, які мали місце в Україні у період з 21 листопада 2013 року до 22 лютого 2014 року, а друга заява стосувалась продовження скоєних злочинів в період з 20 лютого 2014 року. Аналіз цих двох заяв дав Офісу Прокурора усі підстави стверджувати про вчинення воєнних злочинів та злочинів проти людяності", - йдеться в повідомленні.
В МЗС наголосили, що вище військово-політичне керівництво Росії обов'язково постане перед Міжнародним Кримінальним Судом та відповість за кожний вчинений злочин. Це буде Нюрнберзький процес 21 століття.
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ОСТаНОВИМ ТЕХНИКУ ПАРАШИ
МАКСИМАЛЬНОЕ. ПоВрЕжДЕНИЕ ОПТИКИ( фары, Фонари,ПроЖектора)
Максимальное повреждение РАДИАТОРОВ
(Это на колёсной ТЕХНИКЕ перед,
Даже куском проводки пробьёте)
Все это на канал РАДА на всю Украину
Редакция помогите !!!!!!!
Я связывался с родственниками в белгородской обл. Они отказываются мне верить про то шо происходит в Харькове. А тут страшно. И пока их не начнут бомбить до них ничего не дойдёт. Им засрали головы до самого верха.
Дания не будет больше продавать водку с росии , но может продавать с Украины?
Потрібно привикати називати цю країну Манкуртією.
Вона створена була манкуртами Київської Русі, упродовж всієї історії управлялася та управляється манкуртами різних народів, більшість її населення є манкуртами, які називають себе руськими (не русами) і не можуть достеменно вказати на свої історичні землі.
Досить переконливим є співпадіння значень понять "манкурт" та "покидьок":
МАНКУ́РТ - Людина без історичної пам'яті, без знання історії свого народу.
МАНКУРТИЗМ
1.Концепція, відповідно до якої людина, що втратила уявлення про добро і зло та історичну пам'ять свого народу, може вчинити проти нього тяжкі злочини. // Забування минулого, відмова від національних традицій, втрата моральних орієнтирів, цінностей.
Бездумно агресивна, гранично жорстока антинародна руйнівна діяльність манкуртів.
ПО́КИ́ДЬКИ - Морально розкладені люди, декласовані, злочинні елементи суспільства; непотріб, негідь, потолоч.