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Оперативна обстановка на дипломатичному фронті від МЗС України станом на 10.00 1 березня

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Оперативна обстановка на дипломатичному фронті від МЗС України станом на 10.00 1 березня

Вчорашній день став історичним для нашої держави. Президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі. Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Чехія, Польща, Словаччина і Словенія вже закликали до негайного надання Україні членства в ЄС.

Про це йдеться в оперативному зведенні МЗС щодо ситуації на дипломатичному фронті, інформує Цензор.НЕТ.

Оперативна обстановка на дипломатичному фронті від МЗС України станом на 10.00 1 березня 01 Військова допомога

Для захисту України продовжує надходити велика кількість допомоги партнерів: від бронежилетів і касок до переносних ракетно-зенітних комплексів і протитанкових установок.

Вирішується питання посилення військово-повітряних сил ЗСУ, аби іще більше давати відсіч ворогові у повітрі.

Вперше в своїй історії озброєння надає Фінляндія: 2500 автоматичних гвинтівок, 150 000 патронів, 1500 одноразових РПГ і 70 000 харчових наборів.

Швеція вперше з 1939 року надала військову допомогу. Шведський уряд передає Україні 135 тисяч польових пайків, 5000 шоломів, 5000 бронежилетів та 5000 одиниць протитанкової зброї.

Норвегія також ухвалила виняткове рішення на підтримку України, відійшовши від політики ненадання зброї країнам поза НАТО, які перебувають у стані війни. Осло надсилає нам 2000 протитанкових гранатометів!

Люксембург надає Україні протитанкову зброю.

Нейтральна Австрія невдовзі надішле шоломи, захисні жилети, а також паливо.

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Оперативна обстановка на дипломатичному фронті від МЗС України станом на 10.00 1 березня 01 Санкції

Посилюється міжнародна ізоляція Росії. Про запровадження нових санкцій оголосили США, Велика Британія, Австралія. Швейцарія вперше долучилася до санкцій ЄС. Ті, хто раніше зберігав нейтралітет - нині борються разом з українцями проти російських загарбників.

Азія, яка раніше дотримувалася обережної позиціі, також долучається до антипутінської коаліції. Сінгапур вводить обмеження, які передбачають експортний контроль, санкції проти російських банків, припинення авіасполучення.

Нищівних ударів завдають наші партнери і по Центральному банку Росії. Канада заборонила всім фінансовим інституціям здійснювати будь-які транзакції з Центробанком РФ. Канада також оголосила про намір припинити імпорт нафти з Росії.

Монако, яке полюбляють російські багатії, завдасть удару по представниках російського істеблішменту та запровадить санкції, ідентичні до обмежень ЄС.

Оперативна обстановка на дипломатичному фронті від МЗС України станом на 10.00 1 березня 01 Гуманітарна допомога

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З різних куточків світу надходить гуманітарна допомога. Вантажі з необхідним вже вирушили з Франції, Словаччини, Швейцарії, Індії, Естонії, Литви.

Вчора ввечері Велика Британія відправила до Польщі перший вантаж з медичними засобами. Загалом Лондон виділив 40 мільйонів фунтів на гуманітарну допомогу. І це лише невелика частина допомоги, яку нам надають друзі з усього світу.

Оперативна обстановка на дипломатичному фронті від МЗС України станом на 10.00 1 березня 01 Міжнародна ізоляція

Кожним обстрілом українського міста чи селища Росія дедалі більше ізолює себе від світу. Розширилася кількість держав, які закрили свій повітряний простір для російських літаків. Тепер до них долучилася Албанія. Крім того, Росії тепер загрожує масове закриття портів та обмеження на пересування у морі. Велика Британія розробляє законодавче рішення, аби не пускати російські судна в британські порти.

Кілька днів тому Європейський мовний союз оголосив, що жоден російський артист не братиме участі в цьогорічному пісенному конкурсі, а вчора ФІФА та УЄФА ухвалили рішення усунути російські збірні та клуби від участі у змаганням під їхньою егідою.

США висилають 12 російських дипломатів з місії при ООН задля посилення тиску на Росію.

"Міжнародна антипутінська коаліція діє. Українська дипломатія забезпечує надійних тил для наших військових. Маючи таких мужніх військових і таку масштабну підтримку світу ми примусимо загарбників припинити агресію. Слава Україні!" - заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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Топ коментарі
+6
Сделайте красивую инструкцию как и чем повреждать технику ПАРАШИ.

Все это на канал РАДА на всю Украину

Редакция помогите !!!!!!!
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01.03.2022 10:10
+6
По 50 баксів ми можемо купити всю армію москалів.
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01.03.2022 10:15
+6
ВНИМАНИЕ

ПОВРЕЖДЕНИЕ РАДИАТОРА

САМОЕ ПРОСТОЕ ЧТО МОЖНО сделать.

ПОВРЕЖДЕНИЕ ФАР

Ещё проще

ТЕХНИКА ПИДАРОВ должна

С Т О Я ТЬ и днём и ночью
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01.03.2022 10:16
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Сделайте красивую инструкцию как и чем повреждать технику ПАРАШИ.

Все это на канал РАДА на всю Украину

Редакция помогите !!!!!!!
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01.03.2022 10:10 Відповісти
ціна русскому солдату на випадок його одвохсочування - 11 тис руб (50 дол. США)
плата русскому найомніку-"вагнеру" за бойовий день - 65 дол. США
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01.03.2022 10:12 Відповісти
По 50 баксів ми можемо купити всю армію москалів.
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01.03.2022 10:15 Відповісти
Не совсем так, 11тыр это,пока еще, всё-таки 100 баксов. 50 это если по курсу обменников
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01.03.2022 10:21 Відповісти
Ну то піди й поміняй по 100, а то незабаром за фубль будуть давати тільки в морду.
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01.03.2022 10:50 Відповісти
Кибервойска из США приехали на помощь властям Украины
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01.03.2022 10:13 Відповісти
А навіщо кіберспеціалісту десь то там їхати?
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01.03.2022 10:51 Відповісти
Владимир Мединский, присланий Пуйлом на переговори.

Мединский во второй половине 80-х годов прошлого века поступил и обучался в МГИМО, где уже на первом курсе был завербован КГБ СССР и получил оперативный псевдоним "Синяев". Кроме того, что Владимир Мединский исправно "стучал" на сокурсников и преподавателей, в его деле есть упоминание об инциденте, который чуть было с позором не похоронил его будущую карьеру. Во время учёбы в МГИМО, Мединский летом подрабатывал вожатым в пионерском лагере и, будучи вожатым, был застигнут целующимся с парнем из старшего отряда. Тогда Мединский объяснил, что просто учил парня целоваться, большого скандала не было, все закончилось на уровне воспитательной беседы с руководством лагеря. Но, так как лагерь относился к МГИМО, в КГБ на всякий случай сообщили, и сведения об этом есть в его деле.
t.me/s/yellow_folder
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01.03.2022 10:13 Відповісти
насрать на него
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01.03.2022 10:45 Відповісти
ВНИМАНИЕ

ПОВРЕЖДЕНИЕ РАДИАТОРА

САМОЕ ПРОСТОЕ ЧТО МОЖНО сделать.

ПОВРЕЖДЕНИЕ ФАР

Ещё проще

ТЕХНИКА ******* должна

С Т О Я ТЬ и днём и ночью
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01.03.2022 10:16 Відповісти
Агов, панове Цензор! Вібачте, але ваша "оперативна обстановка" дуже ріже очі та вуха і нагадує вираз "слідующа останівка" з анекдоту.
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01.03.2022 10:19 Відповісти
не паникуй, не все сидят в инете з ранку до вечора
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01.03.2022 10:46 Відповісти
THAAD и Patriot (которые в рот дают всем ракетам рф включая искандеры) уже давно закрывать должны крупные города и стратегические обьекты . Этого рф очень боится. После нашего запроса партнерам о предоставлении такого оружия, дней 20 назад, песков начал вой https://tass.ru/politika/13640279 (Как отметил представитель Кремля, это стало бы новым шагом к дестабилизации). Потому что через 20 дней не получилось бы с территории беллорусии и из далека обстреливать ракетами наши города.

А в ближнем бою они соснули тунца
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01.03.2022 11:01 Відповісти
Вам еще дней 5 назад надо было бы создать что-то типа "Русского Освободительного Корпуса" (ну, или сами название придумайте, только РОА не надо ), как составной части добровольческих формирований.
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01.03.2022 11:19 Відповісти
Зараз в нагоді буде все. Подяка цивілізованим країнам. Смерть *********** імперії
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01.03.2022 11:20 Відповісти
Ребята по возможньІм путям передвижения вражеской техники раскидьІвайте металические жучки, что бьІ прокальІвали колеса и создавали заторьІ, а уже потом палите их.

До бутьІлок из зажигательной смесью, привязьІайте ручки, можно деревяньІе, так она летит дальше.
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01.03.2022 11:24 Відповісти
РЕСПЕКТ!При такой ГРАНДИОЗНОЙ поддержке, Украине невозможно не победить!ВСЕ БУДЕТ -УКРАИНА!
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01.03.2022 11:40 Відповісти
Да неужели не понятно что бойцов нужно расселить а не держать скопом в воинской части!!! Чем думало командование части? Жопой
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01.03.2022 12:11 Відповісти
SAVA UKRAINE!!! SMERT OKUPANTAM iz rusni
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01.03.2022 13:02 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ!!!
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01.03.2022 13:04 Відповісти
 
 