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Ніч у Києві минула спокійно, міські служби обладнують захисні споруди на в'їздах у столицю, - КМДА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ніч у Києві минула спокійно, міські служби обладнують захисні споруди на в'їздах у столицю, - КМДА

Ніч проти 1 березня у столиці та на підступах до міста минула спокійно, відбулося кілька сутичок бійців тероборони з диверсантами.

Про це у Telegram повідомляє пресслужба КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

Міські служби наразі обладнують захисні споруди на в'їздах у столицю. Міська інфраструктура працює, подається світло, тепло та вода. Лікарні працюють у посиленому режимі та забезпечені всім необхідним.

Із 08:00 на маршрути вийшов наземний транспорт. Працюватимуть ті маршрути, де можливо забезпечити перевезення.

Відсьогодні заборонено продаж алкогольних напоїв. Вони мають бути прибрані з полиць магазинів.

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В КМДА нагадали, що водії мають уникати смуги громадського транспорту, щоб забезпечити пересування військової техніки, машин "швидкої" та спеціальних служб. Особливо це стосується мостових переходів, які відкриті (Північний та Південний).

У Києві також працює гуманітарний штаб. Він накопичує продукти та товари першої необхідності. Усіх небайдужих закликають долучатися до цієї роботи. Потрібно перевозити, допомагати у фасуванні та завантаженні продуктів. Тримаймося! Разом переможемо.

Міська влада закликає киян не виходити з домівок та не пересуватися містом без нагальної потреби. Допомагати близьким, особливо людям похилого віку.

"Місто живе в нових умовах – умовах воєнного стану і загрози. Закликаємо киян бути пильними! Про підозрілих людей, мародерів, одразу повідомляти правоохоронців та військових!" - додали в КМДА.

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ТЕХНИКА ******* должна

С Т О Я ТЬ и днём и ночью
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01.03.2022 10:19 Відповісти
як там почувається кадирва в полях під Немішаєвим?
а, вже не почувається?

ну, так псами ж завжди угноюють чужі землі, без різниці - українські чи білоруські, куди звезли до Мозиря їх трупаки

напрасно старушка ждьот труп Заргана - єво утілізіруют на мєстє

Матери кадыровцев уже оплакивают своих сыновей-оккупантов, погибших в Украине.

«Они лежат в моргах Беларуси, очень много убитых» (аудіо)

https://t.me/charter97_org/64217
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01.03.2022 10:22 Відповісти
Редакция Цензора !

Помогите вывести на ТВ инструкцию по повреждениям техники параши !

Это важно,не тупите.

Самое простое все описал.

Это должны знать ВСе Украинцы !!!

Юрий Бутусов включайся.
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01.03.2022 10:25 Відповісти
цих слів:
ніч пройшла спокійно,
люди чекають не в 10,00 а о 5 чи 6 тій ранку
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01.03.2022 10:30 Відповісти
 
 