Ніч у Києві минула спокійно, міські служби обладнують захисні споруди на в'їздах у столицю, - КМДА

Ніч проти 1 березня у столиці та на підступах до міста минула спокійно, відбулося кілька сутичок бійців тероборони з диверсантами.

Про це у Telegram повідомляє пресслужба КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

Міські служби наразі обладнують захисні споруди на в'їздах у столицю. Міська інфраструктура працює, подається світло, тепло та вода. Лікарні працюють у посиленому режимі та забезпечені всім необхідним.

Із 08:00 на маршрути вийшов наземний транспорт. Працюватимуть ті маршрути, де можливо забезпечити перевезення.

Відсьогодні заборонено продаж алкогольних напоїв. Вони мають бути прибрані з полиць магазинів.

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В КМДА нагадали, що водії мають уникати смуги громадського транспорту, щоб забезпечити пересування військової техніки, машин "швидкої" та спеціальних служб. Особливо це стосується мостових переходів, які відкриті (Північний та Південний).

У Києві також працює гуманітарний штаб. Він накопичує продукти та товари першої необхідності. Усіх небайдужих закликають долучатися до цієї роботи. Потрібно перевозити, допомагати у фасуванні та завантаженні продуктів. Тримаймося! Разом переможемо.

Міська влада закликає киян не виходити з домівок та не пересуватися містом без нагальної потреби. Допомагати близьким, особливо людям похилого віку.

"Місто живе в нових умовах – умовах воєнного стану і загрози. Закликаємо киян бути пильними! Про підозрілих людей, мародерів, одразу повідомляти правоохоронців та військових!" - додали в КМДА.

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