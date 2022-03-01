Ніч у Києві минула спокійно, міські служби обладнують захисні споруди на в'їздах у столицю, - КМДА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ніч проти 1 березня у столиці та на підступах до міста минула спокійно, відбулося кілька сутичок бійців тероборони з диверсантами.
Про це у Telegram повідомляє пресслужба КМДА, інформує Цензор.НЕТ.
Міські служби наразі обладнують захисні споруди на в'їздах у столицю. Міська інфраструктура працює, подається світло, тепло та вода. Лікарні працюють у посиленому режимі та забезпечені всім необхідним.
Із 08:00 на маршрути вийшов наземний транспорт. Працюватимуть ті маршрути, де можливо забезпечити перевезення.
Відсьогодні заборонено продаж алкогольних напоїв. Вони мають бути прибрані з полиць магазинів.
В КМДА нагадали, що водії мають уникати смуги громадського транспорту, щоб забезпечити пересування військової техніки, машин "швидкої" та спеціальних служб. Особливо це стосується мостових переходів, які відкриті (Північний та Південний).
У Києві також працює гуманітарний штаб. Він накопичує продукти та товари першої необхідності. Усіх небайдужих закликають долучатися до цієї роботи. Потрібно перевозити, допомагати у фасуванні та завантаженні продуктів. Тримаймося! Разом переможемо.
Міська влада закликає киян не виходити з домівок та не пересуватися містом без нагальної потреби. Допомагати близьким, особливо людям похилого віку.
"Місто живе в нових умовах – умовах воєнного стану і загрози. Закликаємо киян бути пильними! Про підозрілих людей, мародерів, одразу повідомляти правоохоронців та військових!" - додали в КМДА.
Будь ласка, зачекайте...
ПОВРЕЖДЕНИЕ РАДИАТОРА
САМОЕ ПРОСТОЕ ЧТО МОЖНО сделать.
ПОВРЕЖДЕНИЕ ФАР
Ещё проще
ТЕХНИКА ******* должна
С Т О Я ТЬ и днём и ночью
а, вже не почувається?
ну, так псами ж завжди угноюють чужі землі, без різниці - українські чи білоруські, куди звезли до Мозиря їх трупаки
напрасно старушка ждьот труп Заргана - єво утілізіруют на мєстє
Матери кадыровцев уже оплакивают своих сыновей-оккупантов, погибших в Украине.
«Они лежат в моргах Беларуси, очень много убитых» (аудіо)
https://t.me/charter97_org/64217
Помогите вывести на ТВ инструкцию по повреждениям техники параши !
Это важно,не тупите.
Самое простое все описал.
Это должны знать ВСе Украинцы !!!
Юрий Бутусов включайся.
ніч пройшла спокійно,
люди чекають не в 10,00 а о 5 чи 6 тій ранку