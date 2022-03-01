УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13561 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні
10290 51
війна (7386) Подоляк Михайло (150)

"Мета РФ зрозуміла - масова паніка, жертви серед цивільного населення, руйнування інфраструктури", - ОП

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

"Мета РФ зрозуміла - масова паніка, жертви серед цивільного населення, руйнування інфраструктури", - ОП

Росія обстрілює центри українських міст, щоб посіяти паніку та вбити цивільне населення.

Про це у Twitter повідомляє радник глави ОП Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.

"Маски остаточно скинуто. РФ активно обстрілює центри міст, завдає прямих ракетних та артилерійських ударів по житлових кварталах та органах влади. Мета РФ зрозуміла – масова паніка, жертви серед цивільного населення, руйнування інфраструктури. Україна гідно б'ється", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: "Отримавши певні логістичні рішення, сторони роз'їжджаються у свої столиці", - ОП про переговори з Росією

Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+21
Москалі дивні істоти, це лише збільшує градус ненависті, просто полонених росіян стане менше.
показати весь коментар
01.03.2022 10:39
+20
Паники нет это ещё большее сплочение , большая озлобленность против фашистской Рассии. Гореть вам в аду кремлевские твари.
показати весь коментар
01.03.2022 10:37
+19
Чепушило сьогодні вилізло й заявило:"...темпы проведения военной операции на Украине идут с опережением графика".

І дійсно, здохнути в 20 років за 50 баксів це і є "опєрєженіє"
показати весь коментар
01.03.2022 10:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вата *****т----В Белгородской области работают 7 пунктов пропуска через границу
показати весь коментар
01.03.2022 10:35 Відповісти
По данным администрации губернатора на 28 февраля, в Белгородскую область перешли 81 гражданин Украины, 81 смицькая ондрюша, ні про що.
показати весь коментар
01.03.2022 10:37 Відповісти
до каждого росиянина нужно донести, что ***** не только уничтожает Украину, он так же уничтожает одновременно и россию только по другому, экономически и социально, этой страны скоро не станет, они должны снести этого ублюдочного деда
показати весь коментар
01.03.2022 10:36 Відповісти
Мэр приграничного с Беларусью Чернигова объявил вознаграждение за подбитую технику и ликвидированных оккупантов на украинской земле.

✅ БТР - 150 тыс грн
✅ БМП 200 - тыс грн
✅ Танк - 250 тыс грн
✅ Пленные или убитые оккупанты - 300$.
https://t.me/charter97_org/64229
показати весь коментар
01.03.2022 10:53 Відповісти
Там некому говорить, пишут родственники! что мы! 8 лет обстреливали донецк, а теперь они нас обстреливают за родину, путина. Отак. З головою проблеми не тільки в *****
показати весь коментар
01.03.2022 11:03 Відповісти
СМЕРДЮЧИЙ МОРДОР ПОВИНЕН БУТИ ЗРУЙНОВАНИЙ ВЩЕНТ
показати весь коментар
01.03.2022 10:36 Відповісти
Чепушило сьогодні вилізло й заявило:"...темпы проведения военной операции на Украине идут с опережением графика".

І дійсно, здохнути в 20 років за 50 баксів це і є "опєрєженіє"
показати весь коментар
01.03.2022 10:37 Відповісти
Та так, кількість російських 200-х такжакож з " опєрєжєнієм"
показати весь коментар
01.03.2022 11:30 Відповісти
Паники нет это ещё большее сплочение , большая озлобленность против фашистской Рассии. Гореть вам в аду кремлевские твари.
показати весь коментар
01.03.2022 10:37 Відповісти
дятлы так они дадут ЗСУ тысячи штыков в строй которые будут рвать русню не хуже муджахидов в Грозном
показати весь коментар
01.03.2022 10:37 Відповісти
в Чернігівській області бульбаші. Білорусія оголосила нам війну? https://twitter.com/i/status/1498577711933100036
показати весь коментар
01.03.2022 10:38 Відповісти
Ще вчора пішли трупи на Білорусь, техніка з червоними ромбами це бульбаші, вже палять.
показати весь коментар
01.03.2022 10:40 Відповісти
часть стоит на E85 уже 3 дня Ковель- Брест идти бояться Волынь их ждёт
показати весь коментар
01.03.2022 10:50 Відповісти
Диктатор Лукашенко созвал расширенный состав Совбеза и заявил, что в Беларуси приведены в готовность средства ПВО, чтобы «не допустить ударов в спину российским войскам».
показати весь коментар
01.03.2022 10:38 Відповісти
Москалі дивні істоти, це лише збільшує градус ненависті, просто полонених росіян стане менше.
показати весь коментар
01.03.2022 10:39 Відповісти
показати весь коментар
01.03.2022 10:40 Відповісти
Вони просто організми.
показати весь коментар
01.03.2022 10:44 Відповісти
безумовно патогенні
показати весь коментар
01.03.2022 10:54 Відповісти
НГУ

@ng_ukraine

·
1 хв



Природа на нашому боці:

В Одесі море штормить, що заважає висадці десанту по воді, а в Києві сніг присипав мітки диверсантів!))

Русские солдаты, не бойтесь сдаваться, даже если вам угрожают тюрьмой!
показати весь коментар
01.03.2022 10:42 Відповісти
НГУ @ng_ukraine·
14 хв

Не всі радіють снігу в перший день весни, але наші воїни так!

Без міток оркам складно.

Плюс, за прогнозом, похолодання затягнеться на декілька днів!
показати весь коментар
01.03.2022 10:49 Відповісти
Вбивати цапів без жалю! Кацапія буде знищена!
показати весь коментар
01.03.2022 10:42 Відповісти
Почему так называемый президент не обращаешься к семьям летчиков со словами , что мы оплакиваем своих детей и Вы будуте тоже оплакивать .

почему за головы летчиков Украина ещё не объявила вознаграждение ?

Давите им на психику
показати весь коментар
01.03.2022 10:42 Відповісти
я стоял в очереди в магазин. Никакой паники. Обсуждали, к курортному сезону, сбросим ли оккупантов в Крыму в море.
показати весь коментар
01.03.2022 10:43 Відповісти
Це Одеса? Тільки там можуть так жартувати.
показати весь коментар
01.03.2022 10:45 Відповісти
Ніяка Одеса, Київ. Відпочити влітку треба буде, пісяя нервів.
показати весь коментар
01.03.2022 11:06 Відповісти
🤣
показати весь коментар
01.03.2022 10:48 Відповісти
показати весь коментар
01.03.2022 10:51 Відповісти
показати весь коментар
01.03.2022 10:52 Відповісти
показати весь коментар
01.03.2022 11:03 Відповісти
Схоже на росомаху, страшний звір.
показати весь коментар
01.03.2022 10:56 Відповісти
Медоїд..."якщо їм представиться можливість, вони без роздумів нападуть на тварина ніби буйвола або антилопи, і навіть озброєний чоловік не викличе у них паніки. За цю дивовижну хоробрість вони і потрапили в Книгу рекордів Гіннесса як найбільш безстрашні з усіх звірів планети."
показати весь коментар
01.03.2022 11:01 Відповісти
Бесстрашие и смелость медоеда сделали его одним из самых популярных животных. Пользователи интернета во всю делятся удивительными рассказами о схватках со львами, кобрами и леопардами.
Источник: https://travelask.ru/blog/posts/27150-kak-medoed-sposobnyy-sbezhat-otkuda-ugodno-20-let-svodil-s-u
показати весь коментар
01.03.2022 11:10 Відповісти
Благодаря их силе, храбрости, а также свирепости, проявляемой в боях, рателей нередко сравнивают с росомахами, также считающимися свирепыми и опасными хищниками, несмотря на свой не слишком крупный размер.
показати весь коментар
01.03.2022 11:12 Відповісти
нема у них ні мети ні розуміння того що зараз робиться.
і планів вже ніяких нема, бо все (задумане) що прийшло ідіоту в голову провалилося.
це що до ..баната путіна і десятка його жополизів.
що до остальної вати.
тупі обмануті раби.
більше сказати немає що....
з семи мільярдів людей, одно недорозвинуте чмо вирішило що ядерна зброя (стримуюча) може бути застосована для нападу.
це маразм психічно хворої істоти
показати весь коментар
01.03.2022 10:45 Відповісти
СЕЙЧАС надо умело развернуть кацапскую армию против кремлевского режима
показати весь коментар
01.03.2022 10:51 Відповісти
Празькій сценарій не виконав, зараз взялись за Фінській. А решті решт гратимуть по Нюрнберзькому.
показати весь коментар
01.03.2022 10:48 Відповісти
Байрактары где? Тушите грады и искандеры
показати весь коментар
01.03.2022 10:49 Відповісти
Ибо дальше будет хуже
показати весь коментар
01.03.2022 10:50 Відповісти
показати весь коментар
01.03.2022 10:53 Відповісти
показати весь коментар
01.03.2022 10:54 Відповісти
Закликаємо усіх виробників продуктів у цей час долучатись до ініціативи.
Створено координаційний штаб.

Усі додаткові питання за номерами Координаційного штабу.

+ 380504375070​​
+ 380676785913
+ 380952683229​​
+ 380676785916
показати весь коментар
01.03.2022 10:55 Відповісти
тупе ***** сплутало хрін з своїм пальцем. коли хтось лізе в вулик до бджол, то він швидко розуміє, що бджолина метушня, це не паніка, а массова оборона. Україна це й є вулик, а українці - бджоли. ***** сам себе кинув в вулик. дебіл- ***.
показати весь коментар
01.03.2022 10:57 Відповісти
Логічно. Живу в селі за 100 км від Києва. Паніки нема. Мисливці об'єднались у загін тероборони. Робимо з арматури "їжаки", наливаємо бандер-смузі. Однім словом - чакаємо.
показати весь коментар
01.03.2022 11:05 Відповісти
Коротко
Падло кремлівські
показати весь коментар
01.03.2022 10:58 Відповісти
Бьют по территориям ,где точно какая-то часть их ждала. "Освободители" херачат по русскоязычным,с целью их "защиты". Парадокс. На Черниговщине разбили их технику, взяли ссыкуна- бульбаша. Так оно падло заявило, что пришли твари учиться воевать(дочери позвонил сотрудник). Бульбашей в плен нельзя брать ни одного.
показати весь коментар
01.03.2022 11:04 Відповісти
Та не вживайте ви вже стосовно українців цей кремлівський термін "русскоязичьний"...лише стосовно громадян россії.
показати весь коментар
01.03.2022 11:20 Відповісти
 
 