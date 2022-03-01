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"Мета РФ зрозуміла - масова паніка, жертви серед цивільного населення, руйнування інфраструктури", - ОП
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Росія обстрілює центри українських міст, щоб посіяти паніку та вбити цивільне населення.
Про це у Twitter повідомляє радник глави ОП Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.
"Маски остаточно скинуто. РФ активно обстрілює центри міст, завдає прямих ракетних та артилерійських ударів по житлових кварталах та органах влади. Мета РФ зрозуміла – масова паніка, жертви серед цивільного населення, руйнування інфраструктури. Україна гідно б'ється", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+21 буков
показати весь коментар01.03.2022 10:39
+20 Саша Пончик
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+19 Banderivka 4f0778a0
показати весь коментар01.03.2022 10:37
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Будь ласка, зачекайте...
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І дійсно, здохнути в 20 років за 50 баксів це і є "опєрєженіє"
@ng_ukraine
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1 хв
Природа на нашому боці:
В Одесі море штормить, що заважає висадці десанту по воді, а в Києві сніг присипав мітки диверсантів!))
Русские солдаты, не бойтесь сдаваться, даже если вам угрожают тюрьмой!
14 хв
Не всі радіють снігу в перший день весни, але наші воїни так!
Без міток оркам складно.
Плюс, за прогнозом, похолодання затягнеться на декілька днів!
почему за головы летчиков Украина ещё не объявила вознаграждение ?
Давите им на психику
Источник: https://travelask.ru/blog/posts/27150-kak-medoed-sposobnyy-sbezhat-otkuda-ugodno-20-let-svodil-s-u
і планів вже ніяких нема, бо все (задумане) що прийшло ідіоту в голову провалилося.
це що до ..баната путіна і десятка його жополизів.
що до остальної вати.
тупі обмануті раби.
більше сказати немає що....
з семи мільярдів людей, одно недорозвинуте чмо вирішило що ядерна зброя (стримуюча) може бути застосована для нападу.
це маразм психічно хворої істоти
Створено координаційний штаб.
Усі додаткові питання за номерами Координаційного штабу.
+ 380504375070
+ 380676785913
+ 380952683229
+ 380676785916
Падло кремлівські