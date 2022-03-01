Внаслідок обстрілу будівлі Харківської ОДА постраждало 6 осіб, з них 1 дитина. Кількість загиблих уточнюється, - ДСНС

Внаслідок обстрілу будівлі Харківської ОДА постраждало 6 осіб, з них 1 дитина. Кількість загиблих уточнюється.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.

Загорання на покрівлі оперного театру ліквідовано.

Від ДСНС залучено понад 40 осіб та 7 од. техніки.

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