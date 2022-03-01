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Внаслідок обстрілу будівлі Харківської ОДА постраждало 6 осіб, з них 1 дитина. Кількість загиблих уточнюється, - ДСНС
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Внаслідок обстрілу будівлі Харківської ОДА постраждало 6 осіб, з них 1 дитина. Кількість загиблих уточнюється.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.
Загорання на покрівлі оперного театру ліквідовано.
Від ДСНС залучено понад 40 осіб та 7 од. техніки.
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Про це повідомив голова Харківської ВЦА Олег Синєгубов.
"Сьогодні пройшла спецоперація військових. Затримані мер Південного пан Брюханов, його заступник, керівник місцевого райвідділу поліції і дільничний інспектор за Статтею "Державна зрада". Це для розуміння тим, хто досі не зрозумів, що у нас війна і дозволяє собі переговори із ворогом!" - зазначив він.
На жаль , мої слова справдилися ,, хоча я цього й сам не очікував . .
А в ближнем бою рф соснули тунца. И единственное что им остается обстреливать ракетами города издалека