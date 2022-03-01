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Внаслідок обстрілу будівлі Харківської ОДА постраждало 6 осіб, з них 1 дитина. Кількість загиблих уточнюється, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Внаслідок обстрілу будівлі Харківської ОДА постраждало 6 осіб, з них 1 дитина. Кількість загиблих уточнюється, - ДСНС

Внаслідок обстрілу будівлі Харківської ОДА постраждало 6 осіб, з них 1 дитина. Кількість загиблих уточнюється.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.

Загорання на покрівлі оперного театру ліквідовано.

Від ДСНС залучено понад 40 осіб та 7 од. техніки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Центр Харкова після ранкового ракетного удару військ РФ. ФОТОрепортаж

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В Китае приняли решение ввести против России санкции вместе со странами Европы и США. Данные на этот счёт озвучили в Вашингтоне, подчеркнув, что они будут ограниченными, но при этом Белый дом высказал предположение о том, что в ближайшем времени Пекин пойдет и на более жёсткие меры, - сообщает телеканал "MSNBC"
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01.03.2022 10:48 Відповісти
Вбивати цапів без жалю! Кацапія буде знищена!
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01.03.2022 10:52 Відповісти
Мера Південного Харківської області Олександра Брюханова затримали за підозрою в державній зраді. Також затримано одного з його заступників, начальника місцевого райвідділу та дільничного інспектора поліції.

Про це повідомив голова Харківської ВЦА Олег Синєгубов.

"Сьогодні пройшла спецоперація військових. Затримані мер Південного пан Брюханов, його заступник, керівник місцевого райвідділу поліції і дільничний інспектор за Статтею "Державна зрада". Це для розуміння тим, хто досі не зрозумів, що у нас війна і дозволяє собі переговори із ворогом!" - зазначив він.
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01.03.2022 10:59 Відповісти
Я тут раніше неодноразово говорив про те що - ***** , якщо заведе своїх орків в Україну , то буде вбивати всіх , без розбору . Незалежно , україномовний ти , чи російськомовний ,, бандерівець чи рузькомірський ватнік . Ким би ти не був , твоя вина лише в тому що ти громадянин України народжений в Україні , а значить , в очах кацапів - злочинець .
На жаль , мої слова справдилися ,, хоча я цього й сам не очікував . .
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01.03.2022 11:00 Відповісти
Пуйло ракетами вибиває залишки "рузького миру" з Харкова!
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01.03.2022 11:01 Відповісти
THAAD и Patriot (которые в рот дают всем ракетам рф включая искандеры) уже давно закрывать должны крупные города и стратегические обьекты. Этого рф очень боится. После нашего запроса партнерам о предоставлении такого оружия, дней 20 назад, песков начал вой https://tass.ru/politika/13640279 (Как отметил представитель Кремля, это стало бы новым шагом к дестабилизации). Потому что через 20 дней не получилось бы с территории беллорусии и из далека обстреливать ракетами наши города. И мне не понятно, почему западные партнеры нам до сих пор не предоставили ПРО.

А в ближнем бою рф соснули тунца. И единственное что им остается обстреливать ракетами города издалека
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01.03.2022 11:05 Відповісти
 
 