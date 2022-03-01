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Війська РФ обстрілюють дорогу на Прилуки: б'ють по цивільних авто, - міськрада Ічні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ обстрілюють дорогу на Прилуки: б'ють по цивільних авто, - міськрада Ічні

Міськрада Ічні попередила про танковий обстріл на дорозі з Вільшаної до Прилук, розстрілюють цивільні авто, проїзд закрито.

"З Вільшаної на Прилуки дорога під обстрілом танків. Знищують цивільні авто без попередження. Рух транспорту в цьому напрямку заборонено!" – йдеться у повідомленні, передає Цензор.НЕТ.

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01.03.2022 11:17 Відповісти
Привет закону о ношении оружия гражданскими. Не помогло бы, но чувствовали бы себя защищённее
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01.03.2022 11:20 Відповісти
це знайомо по 2014 роцi як наших цивiльних вбивали пiд час першоi
навали на донбасi
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01.03.2022 11:26 Відповісти
🇺🇦Денис Днепр 🔱🇪🇺@dendnepro·14h
Короче так. Тему с «пАляницей»они начали крутить по своим каналам и каждая русня теперь знает, что в переводе на русский это «клубника». Теперь можно смело спрашивать как будет клубника по-украински.
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01.03.2022 12:01 Відповісти
У них паника, они боятся бандер-мобилей с джавелинами.
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01.03.2022 12:06 Відповісти
 
 