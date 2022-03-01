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Війська РФ обстрілюють дорогу на Прилуки: б'ють по цивільних авто, - міськрада Ічні
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Міськрада Ічні попередила про танковий обстріл на дорозі з Вільшаної до Прилук, розстрілюють цивільні авто, проїзд закрито.
"З Вільшаної на Прилуки дорога під обстрілом танків. Знищують цивільні авто без попередження. Рух транспорту в цьому напрямку заборонено!" – йдеться у повідомленні, передає Цензор.НЕТ.
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навали на донбасi
Короче так. Тему с «пАляницей»они начали крутить по своим каналам и каждая русня теперь знает, что в переводе на русский это «клубника». Теперь можно смело спрашивать как будет клубника по-украински.