Війська РФ обстрілюють дорогу на Прилуки: б'ють по цивільних авто, - міськрада Ічні

Міськрада Ічні попередила про танковий обстріл на дорозі з Вільшаної до Прилук, розстрілюють цивільні авто, проїзд закрито.

"З Вільшаної на Прилуки дорога під обстрілом танків. Знищують цивільні авто без попередження. Рух транспорту в цьому напрямку заборонено!" – йдеться у повідомленні, передає Цензор.НЕТ.

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