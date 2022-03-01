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Лукашенко запевняє, що білоруська армія не братиме участь у війні проти України, але приготував ППО для недопущення "ударів у спину" військам РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Лукашенко запевняє, що білоруська армія не братиме участь у війні проти України, але приготував ППО для недопущення "ударів у спину" військам РФ

Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, запевняє, що армія Білорусі не братиме участь у війні Росії проти України.

Про це він заявив під час наради з членами Ради безпеки та керівництвом Ради міністрів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Білоруська армія жодної участі у бойових діях не брала і не бере. Ми можемо це довести будь-кому", - запевняє диктатор.

"Більш того, російське керівництво ніколи не ставило перед нами це питання – про нашу участь у збройному конфлікті. Ми й надалі не збираємося брати участь у цій спецоперації в Україні. Немає такої потреби", - додав він.

Втім, Лукашенко жодного слова не сказав про те, що з території Білорусі в Україну прилітають ракети.

Також читайте: Міноборони Білорусі заперечує можливу участь своїх військ у нападі на Україну

Крім того, Лукашенко заявив, що білоруська армія прикриває державний кордон від Бреста до Мозиря "для запобігання проникненню в країну радикалів, зброї".

При цьому, за словами Лукашенка, у Білорусі приведено в готовність сили ППО, щоб не допустити "ударів у спину" російським військам.

"Міністр оборони доповів мені про готовність до прикриття західного кордону ще п'ятьма батальйонами", - сказав він.

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Топ коментарі
+56
Тварь а откуда летят ракеты? Урод, ПОДХУЙЛОВНИК!
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01.03.2022 11:19
+45
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01.03.2022 11:21
+39
Вусатой тварюці вже ніхто не вірить.Як и його ху.лу.
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01.03.2022 11:20
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Так их можно байрактарами все снять даже там
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01.03.2022 11:19 Відповісти
Цей засланий козачок завжди був рабом, бидлом і холуєм Росії, він шарив під незалежного білоруського колгоспного патріота, президента, а по суті був зрадником, є і буде лютим ворогом білоруського народу, який планомірно знищував його історію, культуру, мову, ідентичність як нації...!А зараз хоче знищити і Україну !
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01.03.2022 14:31 Відповісти
Тварь а откуда летят ракеты? Урод, ************!
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01.03.2022 11:19 Відповісти
Нехай не ППО готує, а свою ПОПу
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01.03.2022 11:51 Відповісти
Ну так это и есть участвие в войне.
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01.03.2022 11:19 Відповісти
Вусатой тварюці вже ніхто не вірить.Як и його ху.лу.
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01.03.2022 11:20 Відповісти
То есть, уже готовятся драпать ?
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01.03.2022 11:20 Відповісти
Даже таракану стало видно.
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01.03.2022 11:21 Відповісти
Очко своё прикрой,скоро прилетать будет!
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01.03.2022 11:20 Відповісти
тебя, с#ку, это не спасет. ты сильно всем досадил.
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01.03.2022 11:21 Відповісти
**** усатая!
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01.03.2022 11:21 Відповісти
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01.03.2022 11:21 Відповісти
Супер картинка!!!
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01.03.2022 11:31 Відповісти
То что говорит эта путинская проститутка не спасет его от висилицы.
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01.03.2022 11:22 Відповісти
Гнида усатая! Будут гореть твои нпз, как и ябатьки! Ненавижу!
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01.03.2022 11:23 Відповісти
он перестанет брехать только когда здохнет
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01.03.2022 11:23 Відповісти
При цьому, за словами Лукашенка, у Білорусі приведено в готовність сили ППО, щоб не допустити "ударів у спину" російським військам. Джерело: https://censor.net/ua/n3320346

Розвели Зеленського як лоха Ху...ло і картопляне Ху...ло, РБ ще один агресор, а наша влада чомусь мовчить. Луку нах...й!
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01.03.2022 11:23 Відповісти
Ти дурненький? Хто ж в ті казки повіриа
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01.03.2022 11:26 Відповісти
"Розмова з Олександром Лукашенком була дуже предметною. Я не хочу, щоб із Білорусі в Україну летіли ракети, літаки та гвинтокрили. Я не хочу, щоб в Україну з Білорусі йшли війська. І він мене запевнив у цьому". Джерело: https://censor.net/ua/n3319819

бульбаші хірачать по Україні, а наші мовчать і ще розмовляють з тим поцом(
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01.03.2022 11:42 Відповісти
не трынди, кацап, никто никого не развёл
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01.03.2022 11:39 Відповісти
Так казали ж в новинах що є полонені білоруси.
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01.03.2022 11:54 Відповісти
иди Накуй
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01.03.2022 11:46 Відповісти
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01.03.2022 11:25 Відповісти
До того ж пасивний.
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01.03.2022 11:45 Відповісти
НА 100 ПРОЦЕНТОВ СОГЛАСЕН.
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01.03.2022 11:57 Відповісти
Вже сунуть на Чернігів, вже є поло
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01.03.2022 11:25 Відповісти
Ага верим. Особенно когда бульбаши уже в Украине воюют.
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01.03.2022 11:25 Відповісти
цей ************ продумана гнида
і нашим і вашим.
тільки цього разу на два стільця не всядеться
вже з Бєларусі летіли ракети та літаки з гелікоптерами.
так що на два стільці цього разу не сяде
хіба що на два коли струганих
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01.03.2022 11:26 Відповісти
Да все будет. Мочить нещадно.
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01.03.2022 11:26 Відповісти
https://inforesist.org/v-chernigovskuyu-oblasti-voshli-belorusskie-vojska/
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01.03.2022 11:26 Відповісти
Таке ж брехло, як і *****.

@svecha62

5 хв

На Чернігівщину зайшли білоруські війська.

Інформацію Суспільному підтвердив речник регіонального управління сил тероборони «Північ» Віталій Кирилов.

Більше деталей згодом.
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01.03.2022 11:27 Відповісти
Бреше як собака
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01.03.2022 11:27 Відповісти
лука тобі все одно піз...дець, щоби ти тварь не співала!!!!!!!
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01.03.2022 11:27 Відповісти
Брешет падаль и не скривится. Дочке дозвонился сотрудник, сейчас на Черниговщине, рассказал, что расхерачили колонну белорусской техники, местные взяли бульбаша. Так они, оказывается, падлы пришли воевать учиться по-настоящему.Твари, будьте вы прокляты до седьмого колена.
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01.03.2022 11:28 Відповісти
Следует показать хотя бы одного такого бульбаша по телеканалам и инету с его сопливой историей про "учения" в чужой стране.
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01.03.2022 11:32 Відповісти
Как его терпит белорусский народ! Он же делает их заложниками и пособниками )(уйла, это ж уже не лидер нации, а шакал Табаки при "поджареному" Шерхане!
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01.03.2022 11:29 Відповісти
Бульботаракан снова хочет сесть на два стула?? Увы. Полное увы!)))
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01.03.2022 11:29 Відповісти
Сьогодні дізнаємося
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01.03.2022 11:29 Відповісти
Вже дізнались. На Чернігівщину зайшли бульбашні війська.
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01.03.2022 11:50 Відповісти
Пі..дун, уже воює. Іскандери з смердючого мозиря- хто ж це зробив. Хай вже ця мразь швидше подохне
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01.03.2022 11:29 Відповісти
Іскандерами гатить по нашим аеродромам, гелікоптери посилає, але в штани вже наклав.
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01.03.2022 11:30 Відповісти
пойдут гробы матерям и жёнам, которые ходили на протесты с цветочками, всёравно не скроют. потянутся с цветочками на кладбища, в мире заметят. "литвин" сдаст первым, не напрямую. да, бульбохерой? я знаю, ты читаеш.
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01.03.2022 11:31 Відповісти
Вони своє падло дохле не забирають, залишають нам для поліпшення чорнозему
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01.03.2022 11:35 Відповісти
*******, ****.
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01.03.2022 11:32 Відповісти
пацаны держаться !!! сегодня самый важный день
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01.03.2022 11:42 Відповісти
Мразота!
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01.03.2022 11:42 Відповісти
"В спину российским войскам" - этт из Беларуси? Так вроде наши туда ещё не заходили 🤔
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01.03.2022 11:42 Відповісти
Христ Грозев підтвердив, що ППО може з території РБ стріляти по нашим літакам, але не виключав, що можуть просто зайти на нашу територію.
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01.03.2022 11:48 Відповісти
Там бульбу прислали. Будем смажити.
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01.03.2022 11:44 Відповісти
Украинцы усатому таракану этого не забудут. Так как ликвидация режима на рашке намного сложней и затратней, то он первый получит порцию мести от украинцев.
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01.03.2022 11:46 Відповісти
Бульбаши, как и кацапы сделали свой выбор. Нет у нас братьев. И друзья теперь иные.
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01.03.2022 11:47 Відповісти
Подожди немного мразь, тебя же сами белорусьІ повесят. И будет ето очень скоро.
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01.03.2022 11:48 Відповісти
Брехливий покидьок: На Чернігівщину зайшли білоруські війська
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01.03.2022 11:51 Відповісти
войска Беларусси уже вошли в Украину. смотрите видео https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/posts/5040116399360890



На технике стоит белый круг = белоруссия
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01.03.2022 12:02 Відповісти
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01.03.2022 12:03 Відповісти
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01.03.2022 12:40 Відповісти
буде гарнір з бульби до смажених бурятів!
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01.03.2022 12:05 Відповісти
Ну и рожа таракана. За всю жизнь более свирепого и звериного лица видеть не приходилось . На фото сам Дьявол и Сатана два в одном..
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01.03.2022 12:14 Відповісти
В Гааге путлеру не будет скучно,,,братец ***** будет с ним
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01.03.2022 12:36 Відповісти
******* ты картофЭльный
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01.03.2022 13:15 Відповісти
верить этому усатому таракану-трактористу Беларуси значит себя не уважать!! Этот ***** Лукашенко врёт хуже пуйла!
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01.03.2022 13:28 Відповісти
"Лукашенко уверяет, что белорусская армия не будет участвовать в войне против Украины, но приготовил ПВО для недопущения "ударов в спину" войскам РФ".

Плять ты усатая! Лучше бы подумал, чем свою задницу прикрывать будешь, когда по ней жахнут, чем о "недопущения "ударов в спину" войскам орды".
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01.03.2022 13:35 Відповісти
В спину українцям стріляєш ти, гнида.

@YanaSuporovska

Якби не Білорусь, то цього всього не змогло би відбутися.

В нас був би геть інший розклад в лінія фронту.

От і просто відповідь про їхню відповідальність.
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01.03.2022 13:38 Відповісти
Извините но без коментов. СДОХНИ ТВАРЬ ПРОДАЖНАЯ!!! Не брат ты мне, гнида черножопая!!!
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01.03.2022 13:44 Відповісти
та він сам стріляти буде в спину, бігав же з автоматом по площі свободи в мінську. Зеля слідкуй за його руками а не словами. Циган завжди хоче обманути єврея, українця і своїх -тутешніх. думаю при полоні вони будуть говорити -ми свої ми тутешніє.
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01.03.2022 14:01 Відповісти
 
 