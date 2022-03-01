Лукашенко запевняє, що білоруська армія не братиме участь у війні проти України, але приготував ППО для недопущення "ударів у спину" військам РФ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, запевняє, що армія Білорусі не братиме участь у війні Росії проти України.
Про це він заявив під час наради з членами Ради безпеки та керівництвом Ради міністрів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.
"Білоруська армія жодної участі у бойових діях не брала і не бере. Ми можемо це довести будь-кому", - запевняє диктатор.
"Більш того, російське керівництво ніколи не ставило перед нами це питання – про нашу участь у збройному конфлікті. Ми й надалі не збираємося брати участь у цій спецоперації в Україні. Немає такої потреби", - додав він.
Втім, Лукашенко жодного слова не сказав про те, що з території Білорусі в Україну прилітають ракети.
Крім того, Лукашенко заявив, що білоруська армія прикриває державний кордон від Бреста до Мозиря "для запобігання проникненню в країну радикалів, зброї".
При цьому, за словами Лукашенка, у Білорусі приведено в готовність сили ППО, щоб не допустити "ударів у спину" російським військам.
"Міністр оборони доповів мені про готовність до прикриття західного кордону ще п'ятьма батальйонами", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
Розвели Зеленського як лоха Ху...ло і картопляне Ху...ло, РБ ще один агресор, а наша влада чомусь мовчить. Луку нах...й!
бульбаші хірачать по Україні, а наші мовчать і ще розмовляють з тим поцом(
і нашим і вашим.
тільки цього разу на два стільця не всядеться
вже з Бєларусі летіли ракети та літаки з гелікоптерами.
так що на два стільці цього разу не сяде
хіба що на два коли струганих
@svecha62
5 хв
На Чернігівщину зайшли білоруські війська.
Інформацію Суспільному підтвердив речник регіонального управління сил тероборони «Північ» Віталій Кирилов.
Більше деталей згодом.
На технике стоит белый круг = белоруссия
Плять ты усатая! Лучше бы подумал, чем свою задницу прикрывать будешь, когда по ней жахнут, чем о "недопущения "ударов в спину" войскам орды".
@YanaSuporovska
Якби не Білорусь, то цього всього не змогло би відбутися.
В нас був би геть інший розклад в лінія фронту.
От і просто відповідь про їхню відповідальність.