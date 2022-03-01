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Visa вслід за Mastercard заблокувала доступ до платіжної системи кільком російським банкам
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Платіжні системи США Mastercard та Visa заблокували доступ до платыжноъ системи кільком російським банкам.
Про це у Facebook повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Mastercard та Visa заблокували доступ до платіжної системи кільком російським банкам. Раніше Президент України звертався до Mastercard та Visa з проханням заблокувати платіжні системи у Росії.
Це означає, що картки працюватимуть лише в Росії. За кордоном та в іноземних онлайн-магазинах - ніт", - наголосив міністр.
Топ коментарі
+11 NEEGLS S.
показати весь коментар01.03.2022 11:26
+10 время
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+7 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар01.03.2022 11:25
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грузіть рублі городніми тачками кравчучками
а найбільш багаті із собою возитимуть продвинуту тачку -кучмовозом її кличуть
Но все помнят, как эти твари радовались в 2014 году!