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Новини За кордоном
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Mastercard (6) Visa (7)

Visa вслід за Mastercard заблокувала доступ до платіжної системи кільком російським банкам

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Visa вслід за Mastercard заблокувала доступ до платіжної системи кільком російським банкам

Платіжні системи США Mastercard та Visa заблокували доступ до платыжноъ системи кільком російським банкам.

Про це у Facebook повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Mastercard та Visa заблокували доступ до платіжної системи кільком російським банкам. Раніше Президент України звертався до Mastercard та Visa з проханням заблокувати платіжні системи у Росії.

Це означає, що картки працюватимуть лише в Росії. За кордоном та в іноземних онлайн-магазинах - ніт", - наголосив міністр.

Читайте: Mastercard відрізав від своєї платіжної системи підсанкційні російські банки

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Топ коментарі
+11
Збулася мрія рузьких - вони тепер повертаються до СРСР
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01.03.2022 11:26
+10
Вбивати цапів без жалю! Кацапія буде знищена!
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01.03.2022 11:26
+7
РАСЕЯ ВПЄРДЄ-БИЛА ЄСТЬ І БУДЄТ ВСЄГДА...
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01.03.2022 11:25
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РАСЕЯ ВПЄРДЄ-БИЛА ЄСТЬ І БУДЄТ ВСЄГДА...
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01.03.2022 11:25 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=v0ytbmO9lFw
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01.03.2022 11:43 Відповісти
Вбивати цапів без жалю! Кацапія буде знищена!
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01.03.2022 11:26 Відповісти
Збулася мрія рузьких - вони тепер повертаються до СРСР
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01.03.2022 11:26 Відповісти
сюрпрайз, ага?
грузіть рублі городніми тачками кравчучками
а найбільш багаті із собою возитимуть продвинуту тачку -кучмовозом її кличуть
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01.03.2022 11:28 Відповісти
⚡Япония ввела санкции против 49 российских компаний, организаций и институтов в результате России в Украине. Кроме организаций под японские санкции попали высшие чиновники страны. Об этом сообщает МИД Японии.
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01.03.2022 11:29 Відповісти
Якщо кацапню за кордон не випускають, який сенс блокування тих їхніх карток для користування за кордоном.Взагалі треба відключити їм всі функції використання Віза і Мастеркард.
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01.03.2022 11:31 Відповісти
А справа ж не тільки в поїздках, вони просто з дому інтернет-купівлю не зроблять. Ні амазонка, ні айхьорба їм😂
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01.03.2022 11:39 Відповісти
Это удар по тем кто получает свой доход заграницы (всякие ИТ-шники и прочие которые могут либо фрилансером или на иностранную компанию работают удалено)
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01.03.2022 11:55 Відповісти
на млсковії картками теж не зможуть користуватися
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01.03.2022 11:37 Відповісти
"Кільком" - це скільки? А скількі не заблоковано? Картка в іншому банку відкривається за хвилини. Так що...
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01.03.2022 11:43 Відповісти
Счас будет скиглення руССких, .. типа мы )(уйла не поддерживали ..
Но все помнят, как эти твари радовались в 2014 году!
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01.03.2022 11:58 Відповісти
 
 