Фігуристів Росії та Білорусі відсторонено від міжнародних змагань через агресію РФ проти України
Новини Цензор.НЕТ Спорт
Міжнародний союз ковзанярів (ISU) вирішив усунути фігуристів, які представляють Росію та Білорусь, від змагань, що відбуваються під його егідою.
"Дотримуючись рекомендацій МОК, з метою захисту чесності змагань із фігурного катання та безпеки всіх учасників міжнародних турнірів, рада ISU погодилася з тим, що до подальшого повідомлення фігуристи з Росії та Білорусі не можуть бути запрошені або допущені до участі в міжнародних змаганнях із фігурного катання, зокрема до чемпіонатів ISU", - йдеться у заяві ISU, розміщеній на сайті союзу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
Аналогічні санкції накладено на офіційних осіб двох країн.
Таке рішення пояснюється ситуацією в Україні.
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