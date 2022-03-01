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Фігуристів Росії та Білорусі відсторонено від міжнародних змагань через агресію РФ проти України

Новини Цензор.НЕТ Спорт

Фігуристів Росії та Білорусі відсторонено від міжнародних змагань через агресію РФ проти України

Міжнародний союз ковзанярів (ISU) вирішив усунути фігуристів, які представляють Росію та Білорусь, від змагань, що відбуваються під його егідою.

"Дотримуючись рекомендацій МОК, з метою захисту чесності змагань із фігурного катання та безпеки всіх учасників міжнародних турнірів, рада ISU погодилася з тим, що до подальшого повідомлення фігуристи з Росії та Білорусі не можуть бути запрошені або допущені до участі в міжнародних змаганнях із фігурного катання, зокрема до чемпіонатів ISU", - йдеться у заяві ISU, розміщеній на сайті союзу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Аналогічні санкції накладено на офіційних осіб двох країн.

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Таке рішення пояснюється ситуацією в Україні.

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РАСЕЙСКІЙ СПОРТ-ІДІ НА Х..Й
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01.03.2022 11:34 Відповісти
Ой

А как теперь Сутенерша (жена Усманова)
Будет своих проституток рекламировать?

Как ее жалко (НЕТ)
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01.03.2022 11:52 Відповісти
Нехай репетують лебедіне озеро для фашистів, скоро їм його дивитись по всім каналам!
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01.03.2022 13:01 Відповісти
 
 