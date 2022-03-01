Російські олігархи Фрідман і Авен запевняють, що не мають стосунку до Путіна та оскаржать санкції ЄС
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Російські мільярдери Михайло Фрідман та Петро Авен заявили, що оскаржуватимуть "хибну та необґрунтовану основу" санкцій Європейського Союзу, запроваджених за вторгнення Росії в Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це із посиланням на Reuters пише "Європейська правда".
У понеділок ЄС ввів санкції проти Фрідмана, Авена, а також десятків інших відомих росіян.
ЄС заявив, що "Авен є одним із найближчих олігархів Путіна" і що Фрідмана "називають головним російським фінансистом та помічником найближчого оточення Путіна".
"Фрідман і Авен... глибоко вражені свідомо хибними твердженнями, що містяться в Регламенті ЄС, які покликані виправдати підставу, на якій вони були піддані санкціям", - заявили бізнесмени.
Авен сказав, що з боку ЄС було неправильно говорити, що він був "особливо близьким особистим другом" генерального директора "Роснєфті" Ігоря Сечіна. Фрідман сказав, що це неправда, що він налагодив міцні зв'язки з адміністрацією Путіна.
Вони обидва заявили, що невірно стверджувати, що вони "були неофіційними емісарами російського уряду" або що вони підтримували чи отримували вигоду від російських осіб, відповідальних за дестабілізацію України.
Будь ласка, зачекайте...
только не пару, а половину от того, у кого сколько есть.... )
Ще відмажеться, скотина!
хай не виють
хай на Харків подивляться.
на Маріуполь
на Херсон
на Київ
за задоволення бути путіногаманцем треба платити.
знаєте, як кажуть?
"ДЯКУВАТИ БОГУ, ЩО ВЗЯВ ГРОШИМА"
то у вас взяли лише гроші.
ПОКИЩО.
Совпадение?-Не думаю.
В суд они будут подавать Так вы ж, засрашцы, не признеете законов Европы .. вообще никах законов не признаете!
Но Фридмена вроде как присовали, и просили частенько поделится.....
Да и часть своих компании на всякий случай перерегал уже давно в Европе (про то как в РФ могут забрать все, они то поменять).....
Так что хз...
Ну и я думаю они как не кто понимают что Володю надо в утиль уже давно.
Не удивлюсь что все больше людей среде влиятельных людей уже обсуждают как слить Володьку и его окружение)
тому рашенолігарх,ПНХ !
А ці два х..ра ні при чому.
До речі, Дерипаска теж прокукарікав, що проти війни. І Абрамович ніби-то вже є посередником в перемовинах про мир.
Так що гоям можна впарювати все, що завгодно...
Так ось, бери табакерку, шарфік, та киздуй мочити ***** і буде тобі добре, мабуть, но не точно.
На Расии мона заработать миллиард и не потерять его, только имея крепкую "КРЫШУ" и серьезные СВЯЗИ!
может кто-то услышит
Потяг пішов, шановні.