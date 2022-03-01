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Російські олігархи Фрідман і Авен запевняють, що не мають стосунку до Путіна та оскаржать санкції ЄС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські олігархи Фрідман і Авен запевняють, що не мають стосунку до Путіна та оскаржать санкції ЄС

Російські мільярдери Михайло Фрідман та Петро Авен заявили, що оскаржуватимуть "хибну та необґрунтовану основу" санкцій Європейського Союзу, запроваджених за вторгнення Росії в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це із посиланням на Reuters пише "Європейська правда".

У понеділок ЄС ввів санкції проти Фрідмана, Авена, а також десятків інших відомих росіян.

ЄС заявив, що "Авен є одним із найближчих олігархів Путіна" і що Фрідмана "називають головним російським фінансистом та помічником найближчого оточення Путіна".

"Фрідман і Авен... глибоко вражені свідомо хибними твердженнями, що містяться в Регламенті ЄС, які покликані виправдати підставу, на якій вони були піддані санкціям", - заявили бізнесмени.

Авен сказав, що з боку ЄС було неправильно говорити, що він був "особливо близьким особистим другом" генерального директора "Роснєфті" Ігоря Сечіна. Фрідман сказав, що це неправда, що він налагодив міцні зв'язки з адміністрацією Путіна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ця війна - трагедія для народів Росії та України, - співвласник "Альфа-банку" Фрідман

Вони обидва заявили, що невірно стверджувати, що вони "були неофіційними емісарами російського уряду" або що вони підтримували чи отримували вигоду від російських осіб, відповідальних за дестабілізацію України.

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Топ коментарі
+36
Євреї як завжди намагаються пропітлять.
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01.03.2022 11:37
+25
А эти твари не поражены тем, что творят расеянцы в Украине??
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01.03.2022 11:38
+21
Я не я и корова не моя. Поздно ребята, виселица для вас тоже имеется
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01.03.2022 11:39
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Євреї як завжди намагаються пропітлять.
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01.03.2022 11:37 Відповісти
Нехай переведуть пару мільярдів доларів для закупівлі зброї для України ,тоді їм і повірять і знімуть санкції !!!
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01.03.2022 11:42 Відповісти
Ненужны деньги - пусть валят *****.
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01.03.2022 11:48 Відповісти
кстати, такой ход мысли мне нравится!
только не пару, а половину от того, у кого сколько есть.... )
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01.03.2022 12:13 Відповісти
Забирайте активи Алтьфабанку якнайшвидше!

Ще відмажеться, скотина!
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01.03.2022 11:58 Відповісти
Доктор сказал в морг, значит в морг....
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01.03.2022 12:30 Відповісти
У них сейчас все, кто попал под санкции, такие "евреи". Все пропетлять пытаются, и все в один голос вопят: - "Не виноватая я!".
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01.03.2022 12:59 Відповісти
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01.03.2022 11:38 Відповісти
А эти твари не поражены тем, что творят расеянцы в Украине??
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01.03.2022 11:38 Відповісти
Так они же об этом "не знали". И что война идёт они тоже "в первый раз слышат".
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01.03.2022 13:02 Відповісти
мы в суд и как ***** как они платить адвокатам будут дебилы мля
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01.03.2022 11:38 Відповісти
Боярою.
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01.03.2022 12:02 Відповісти
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01.03.2022 12:05 Відповісти
Я не я и корова не моя. Поздно ребята, виселица для вас тоже имеется
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01.03.2022 11:39 Відповісти
сосите йух у пьяного медведя
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01.03.2022 11:39 Відповісти
Они могут жаловаться в лигу сексуальных меньшинств 😂😂😂😂
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01.03.2022 11:39 Відповісти
СЖЕЧЬ АЛЬФА БАНК. ***** ВСЕ ОТДЕЛЕНИЯ.
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01.03.2022 11:39 Відповісти
Націоналізувати.
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01.03.2022 11:44 Відповісти
всі вони глибоко вражені в кишеню
хай не виють
хай на Харків подивляться.
на Маріуполь
на Херсон
на Київ

за задоволення бути путіногаманцем треба платити.
знаєте, як кажуть?
"ДЯКУВАТИ БОГУ, ЩО ВЗЯВ ГРОШИМА"

то у вас взяли лише гроші.
ПОКИЩО.
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01.03.2022 11:40 Відповісти
Жалуйтєсь ублюдкі в лігу сєксуальних рєформ...
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01.03.2022 11:40 Відповісти
Лучше пусть напишут в Спортлото, а не то ....
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01.03.2022 11:42 Відповісти
Кожна свинособака причасна до цього, "мі за мір ва всем міре" вже не поможе.
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01.03.2022 11:41 Відповісти
Очкують, а можуть зробити гешефт - ***** вместо санкцій, з їхніми грошими, можливостями і звязками любий фсбшний генерал задушить ***** своїми руками
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01.03.2022 11:41 Відповісти
***** шайга своего на 20м не подпускает.

Совпадение?-Не думаю.
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01.03.2022 11:52 Відповісти
То мало бути зроблено давно...А тепер, почувши "запах санкцій", очкують по повній.
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01.03.2022 14:34 Відповісти
Сосите !
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01.03.2022 11:41 Відповісти
Айайай, бедненькие, обнищавшенькие! Денюшку потеряли! Вот где настоящая трагедия-то! Это ж не какую-то тамединственную квартиру потерять, не кормильца, не ребёнка!
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01.03.2022 11:42 Відповісти
Да ладно, "Спортлото" удовлетворит просьбы, зачем ещё куда-то жаловаться.
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01.03.2022 11:42 Відповісти
нехай кожен із них перерахує 10 млрд на українську армію і привселюдно скаже що "путін ху# ло", тоді ми повіримо
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01.03.2022 11:43 Відповісти
А "безпредел" російський ці тварюки не оскаржують?
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01.03.2022 11:44 Відповісти
РуССкие еще будут восстанавливать Украину за свои личные деньги!
В суд они будут подавать Так вы ж, засрашцы, не признеете законов Европы .. вообще никах законов не признаете!
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01.03.2022 11:44 Відповісти
что ж, лес рубят, щепки летят.., мочите фюрера вашего и будет вам отпущение всех грехов...
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01.03.2022 11:45 Відповісти
с вас вычтут на восстановление Харькова и чтобы все стало как было
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01.03.2022 11:46 Відповісти
Фрідмана і Авена - розстріляти!
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01.03.2022 11:46 Відповісти
****** им на воротник,пока параша не возместит все убытки,деньги им не нужны.
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01.03.2022 11:46 Відповісти
Їдьте в Харків,записуйтесь в тароборону,а після війни розберемося,що робити з вашими грошима,може у повернемо...не всі!
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01.03.2022 11:46 Відповісти
А как они это докажут? Попросят путина на суде подтвердить, что они к нему не имеют отношения?
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01.03.2022 11:47 Відповісти
Ваши доказательства???
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01.03.2022 11:47 Відповісти
Хз что там с Авеном

Но Фридмена вроде как присовали, и просили частенько поделится.....

Да и часть своих компании на всякий случай перерегал уже давно в Европе (про то как в РФ могут забрать все, они то поменять).....

Так что хз...

Ну и я думаю они как не кто понимают что Володю надо в утиль уже давно.
Не удивлюсь что все больше людей среде влиятельных людей уже обсуждают как слить Володьку и его окружение)
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01.03.2022 11:48 Відповісти
Фридман, Авен ПНХ
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01.03.2022 11:48 Відповісти
голова ***** або хай ідуть на...
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01.03.2022 11:50 Відповісти
вОНИ за мир,але не засудили росію..

тому рашенолігарх,ПНХ !
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01.03.2022 11:57 Відповісти
Ага, і не росіянці вони і народилися на Марсі, а папа був юристом за національністю.
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01.03.2022 12:03 Відповісти
Confiscate EVERYTHING from these fat fuckets. No MERCY!
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01.03.2022 12:04 Відповісти
пусть делают свой ГКЧП и выдают живого или мертвого *****
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01.03.2022 12:09 Відповісти
мрази, сосать!!!
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01.03.2022 12:09 Відповісти
Рекомендую ОАСК и вовка. Он отменит все.
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01.03.2022 12:12 Відповісти
О !Кацапские жидобольшевички уже начинают петлять-типа это не мы ,не виноватые мы,это он сам пошёл
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01.03.2022 12:13 Відповісти
Вы имеете отношение к рашке... Этого достаточно...
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01.03.2022 12:14 Відповісти
пусть походят по судам пару лет .. а пока санкции будут
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01.03.2022 12:18 Відповісти
Віддавайте бабло Україні та ідіть *****, міша і пєтя.
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01.03.2022 12:22 Відповісти
Фрідман, Авен почали скулити: "Мы не такие, они все такие, а мы не такие". Реакція Путлера - покарати неслухняних псів та залякати інших в зграї, а залякана собака, як всі знають, кусає. Абрамович, Дерипаска, Прохоров, Потанін фас, взять. Перегризиться шакали.
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01.03.2022 12:25 Відповісти
Крупний бізнес в москалів зав'язаний на державну владу, на технології управління суспільством.
А ці два х..ра ні при чому.
До речі, Дерипаска теж прокукарікав, що проти війни. І Абрамович ніби-то вже є посередником в перемовинах про мир.
Так що гоям можна впарювати все, що завгодно...
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01.03.2022 12:25 Відповісти
Вийшли обосратушкі ?
Так ось, бери табакерку, шарфік, та киздуй мочити ***** і буде тобі добре, мабуть, но не точно.
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01.03.2022 12:27 Відповісти
"Ой, Моня! Не рассказывайте нам сказок!"
На Расии мона заработать миллиард и не потерять его, только имея крепкую "КРЫШУ" и серьезные СВЯЗИ!
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01.03.2022 12:29 Відповісти
Первые крысы побежали
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01.03.2022 12:30 Відповісти
Вот увидите,когда их возьмут за яйки,они начнут ныть про бедного еврея,тяжким трудом за копейки,кусок хлеба,бедная еврейская семья,семеро по лавкам,освенцим,бухенвальд,бабий яр.
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01.03.2022 12:31 Відповісти
Kak raz Litve piset pro Fridmana,sto nas samy krupni torgovi centr Maxima otkazalsia Barjomi poskolku on vladejet etim zavodam v Gruziji.Etot centr snial vse prodazi ruskix i beloruskix tovarov takze.Ranse dumal Borjomi eto Gruzija,okazalos ne sovsem tak
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01.03.2022 12:38 Відповісти
Нація брехунів
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01.03.2022 12:50 Відповісти
Можете скаржитись, хоч в одеський холодильник, жидовня!
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01.03.2022 12:52 Відповісти
"пой ласточка, пой"
может кто-то услышит
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01.03.2022 12:54 Відповісти
Адвокатам наверное шишками платить будут, чёрным налом, бранзолетками та иншим
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01.03.2022 13:00 Відповісти
Оооо...Засуетились под тесаком...
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01.03.2022 13:09 Відповісти
Е нєє. Треба писати не "олігархи", а "російські бомжі Фрідман і Авен"
Потяг пішов, шановні.
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01.03.2022 13:19 Відповісти
Ага, нівінаватая я, он самь прішьол...
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01.03.2022 13:36 Відповісти
тем не менее я пока синхронно с союзниками накладываю санкции на Альфабанк и перестаю выплачивать рассрочку за технику
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01.03.2022 13:43 Відповісти
Сдохните суки
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01.03.2022 13:56 Відповісти
Брешуть , суки ! Вони - гаманці Путлєра ! Хочуть зіскочити ....
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01.03.2022 14:08 Відповісти
ищите табакерку потяжелее, дурачки
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01.03.2022 18:30 Відповісти
 
 