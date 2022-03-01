Війська РФ на Сумщині розстрілюють мирних жителів, громадян закликають не виходити на вулицю, - ОДА

Жителів села Низи на Сумщині попереджають про обстріл російськими окупантами. Військова техніка їздить по селу та околицям і стріляє в цивільних.

Про це повідомляє у Facebook Сумська ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Терміново село Низи, Сумський район, ворожа техніка їздить по селу Низи та його околицям!.

Ворожа їздить по селам з білими прапорами та розстрілюють мирних людей! Будьте в дома, подалі від вікон! Не виходьте на вулицю!", - йдеться в повідомленні.

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