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Війська РФ на Сумщині розстрілюють мирних жителів, громадян закликають не виходити на вулицю, - ОДА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ на Сумщині розстрілюють мирних жителів, громадян закликають не виходити на вулицю, - ОДА

Жителів села Низи на Сумщині попереджають про обстріл російськими окупантами. Військова техніка їздить по селу та околицям і стріляє в цивільних.

Про це повідомляє у Facebook Сумська ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Терміново село Низи, Сумський район, ворожа техніка їздить по селу Низи та його околицям!.

Ворожа їздить по селам з білими прапорами та розстрілюють мирних людей! Будьте в дома, подалі від вікон! Не виходьте на вулицю!", - йдеться в повідомленні.

Читайте: З-під завалів військової частини в Охтирці дістають тіла українських воїнів. Загиблих понад 70, - Сумська ОДА

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Топ коментарі
+27
Смерть московським окупантам!!!
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01.03.2022 11:40
+14
это писец
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01.03.2022 11:41
+12
Информация от сбу

Шановні колеги, попередьте усіх, щоб не піднімали з дороги сині сірникові коробки, це міни.

Передали військові.
Бережіть себе!
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01.03.2022 11:47
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Смерть московським окупантам!!!
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01.03.2022 11:40 Відповісти
Без паніки,там уже знищили 7 одиниць кацапської техніки
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01.03.2022 12:01 Відповісти
это писец
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01.03.2022 11:41 Відповісти
тут есть мышебратья ?
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01.03.2022 11:43 Відповісти
Живими в полон не брати,топорами рубати на куски,голову не трогати,вона коштує 300 уе.
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01.03.2022 11:44 Відповісти
Mnogo. Až po 50 dolariv za štuku. V Evrope za večer zaprosto bolše propitj možlivo v piatničnyj večer.
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01.03.2022 13:52 Відповісти
зондеркоманда SS..
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01.03.2022 11:45 Відповісти
Информация от сбу

Шановні колеги, попередьте усіх, щоб не піднімали з дороги сині сірникові коробки, це міни.

Передали військові.
Бережіть себе!
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01.03.2022 11:47 Відповісти
Ніяких більше перемовин.Є підозра, що там йде здача України.
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01.03.2022 11:47 Відповісти
нахер пошел, свинособака
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01.03.2022 12:19 Відповісти
Зачем их брать в плен
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01.03.2022 11:48 Відповісти
Гитлер так не делал
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01.03.2022 11:49 Відповісти
Проклинаю их
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01.03.2022 11:53 Відповісти
Напевно вони не розуміють що від теперь усіх їхніх, хто буде намагатися здатися з білим прапором, будуть нещадно гатити.
Чи може саме на це і сподіваються, щоб інщі не здавалися?
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01.03.2022 11:55 Відповісти
СТОП ТЕХНИКА ПАРАШИ

1.Топливный бак ----пробить

2.Оптика
-фары
-фонари
-прожектора
- вся оптика.-----разбить
3. Антенны-----перекусить, срубить
4. Радиатор -----пробить
5. Провода, кабели -----пробить

6.Тормозные трубки-----перекусить
7. Наружные зеркала -----разбить
8. Колеса
----пробить,резать
---- откусить сосок подкачки

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01.03.2022 11:57 Відповісти
Тут кто то постоянно рассказывает что нельзя местному населению давать оружие для защиты ато вдруг они ватники.
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01.03.2022 12:01 Відповісти
Откуда его брать?! По твоему в каждом селе и городке есть какой то бесконечный источник оружия?! Сказочники бл, ещё посетуйте что боевые маги не пришли к нам на помощь. Все что можно было задействовать-задействовано.
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01.03.2022 12:21 Відповісти
Віднині білий прапор - не міжнародне поняття для складання зброї , а прапор країни 404. Олімпійський прапор РФ.
Для країни 404 прапор для складання зброї - обдристані трусєля.
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01.03.2022 12:11 Відповісти
Те саме на Макарівщині, Київська обл
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01.03.2022 12:45 Відповісти
Москали есть москаль.В стране война.Надо жечь тварей.
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01.03.2022 14:23 Відповісти
 
 