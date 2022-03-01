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Війська РФ на Сумщині розстрілюють мирних жителів, громадян закликають не виходити на вулицю, - ОДА
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Жителів села Низи на Сумщині попереджають про обстріл російськими окупантами. Військова техніка їздить по селу та околицям і стріляє в цивільних.
Про це повідомляє у Facebook Сумська ОДА, інформує Цензор.НЕТ.
"Терміново село Низи, Сумський район, ворожа техніка їздить по селу Низи та його околицям!.
Ворожа їздить по селам з білими прапорами та розстрілюють мирних людей! Будьте в дома, подалі від вікон! Не виходьте на вулицю!", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+27 Bad Robot
показати весь коментар01.03.2022 11:40
+14 Andrey Levenov
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+12 Алла Новосад 5b57f84f
показати весь коментар01.03.2022 11:47
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Шановні колеги, попередьте усіх, щоб не піднімали з дороги сині сірникові коробки, це міни.
Передали військові.
Бережіть себе!
Чи може саме на це і сподіваються, щоб інщі не здавалися?
1.Топливный бак ----пробить
2.Оптика
-фары
-фонари
-прожектора
- вся оптика.-----разбить
3. Антенны-----перекусить, срубить
4. Радиатор -----пробить
5. Провода, кабели -----пробить
6.Тормозные трубки-----перекусить
7. Наружные зеркала -----разбить
8. Колеса
----пробить,резать
---- откусить сосок подкачки
Для країни 404 прапор для складання зброї - обдристані трусєля.