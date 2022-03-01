УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13561 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні
4671 6
армія РФ (2698) війна (7386) обстріл (5105) Херсон (340)

Внаслідок обстрілу окупантами Херсону снаряди влучили у дві багатоповерхівки, зруйновано декілька квартир, виникла пожежа, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Внаслідок обстрілу окупантами Херсону снаряди влучили у дві багатоповерхівки, зруйновано декілька квартир, виникла пожежа, - ДСНС

1 березня о 10:53 у м. Херсон внаслідок обстрілів сталося потрапляння снарядів у два дев’ятиповерхові житлові будинки, внаслідок чого зруйновано квартири на 2 та 3 поверхах і в одному з будинків виникла пожежа, в результаті чого попередньо постраждало 4 особи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.

Як зазначається, пожежу ліквідовано, спостерігається витік газу.

Від ДСНС залучено 5 осіб та 1 од. техніки.

Читайте також: Окупанти обстріляли з артилерії житлові будинки в Херсоні. ВIДЕО

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
СТОП ТЕХНИКА ПАРАШИ

1.Топливный бак ----пробить

2.Оптика
-фары
-фонари
-прожектора
- вся оптика.-----разбить
3. Антенны-----перекусить, срубить
4. Радиатор -----пробить
5. Провода, кабели -----пробить

6.Тормозные трубки-----перекусить
7. Наружные зеркала -----разбить
8. Колеса
----пробить,резать сосок подкачки
показати весь коментар
01.03.2022 12:02 Відповісти
Все ж таки Херсон чинить спротив👍👍👍
показати весь коментар
01.03.2022 12:04 Відповісти
Стоп техника параши .

Обязательно бейте оптику на всем шо ездит .

Ночью будут стоять !!!!!
показати весь коментар
01.03.2022 12:06 Відповісти
блин, не блокпостов, ни заграждений, какой-то трындец...
показати весь коментар
01.03.2022 12:09 Відповісти
їм в ночі далі добрих люлей,
вони перелякалися і забігли у місто, сподіваються, що сховаються у місті від нашої арти..

Херсон - глухий кут, від сюди можна вийти по тій самій дорозі, що пришов,
а орків нагнали з трас
показати весь коментар
01.03.2022 13:46 Відповісти
Хочеш щоб окупанти не стріляли, лови "любителей сруского мира" та до стовба скотчем біля будівлі, наприклад багато є контингенту з ОПЗЖ, мураєвські, Добкін та інші хворі на голову яки запрошували окупантів, їх треба на вулиці під час обстрілу, так це не дуже гуманно але життя людей того стоїть
показати весь коментар
01.03.2022 12:40 Відповісти
 
 