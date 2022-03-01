Внаслідок обстрілу окупантами Херсону снаряди влучили у дві багатоповерхівки, зруйновано декілька квартир, виникла пожежа, - ДСНС

1 березня о 10:53 у м. Херсон внаслідок обстрілів сталося потрапляння снарядів у два дев’ятиповерхові житлові будинки, внаслідок чого зруйновано квартири на 2 та 3 поверхах і в одному з будинків виникла пожежа, в результаті чого попередньо постраждало 4 особи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.

Як зазначається, пожежу ліквідовано, спостерігається витік газу.

Від ДСНС залучено 5 осіб та 1 од. техніки.

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