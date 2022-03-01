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Внаслідок обстрілу окупантами Херсону снаряди влучили у дві багатоповерхівки, зруйновано декілька квартир, виникла пожежа, - ДСНС
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
1 березня о 10:53 у м. Херсон внаслідок обстрілів сталося потрапляння снарядів у два дев’ятиповерхові житлові будинки, внаслідок чого зруйновано квартири на 2 та 3 поверхах і в одному з будинків виникла пожежа, в результаті чого попередньо постраждало 4 особи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.
Як зазначається, пожежу ліквідовано, спостерігається витік газу.
Від ДСНС залучено 5 осіб та 1 од. техніки.
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Будь ласка, зачекайте...
1.Топливный бак ----пробить
2.Оптика
-фары
-фонари
-прожектора
- вся оптика.-----разбить
3. Антенны-----перекусить, срубить
4. Радиатор -----пробить
5. Провода, кабели -----пробить
6.Тормозные трубки-----перекусить
7. Наружные зеркала -----разбить
8. Колеса
----пробить,резать сосок подкачки
Обязательно бейте оптику на всем шо ездит .
Ночью будут стоять !!!!!
вони перелякалися і забігли у місто, сподіваються, що сховаються у місті від нашої арти..
Херсон - глухий кут, від сюди можна вийти по тій самій дорозі, що пришов,
а орків нагнали з трас