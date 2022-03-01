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Усі виїзди з Чернігова заміновані, місто готове до оборони, - голова ОДА Чаус

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Усі виїзди з Чернігова заміновані, місто готове до оборони, - голова ОДА Чаус

Усі виїзди з Чернігова заміновані, місцевих жителів закликають залишатися в об'єктах укриття.

Про це голова Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус повідомив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Всі виїзди з міста заміновані. "Заміновані" - означає, що там міни, і можна на них підірватись. Чернігів готовий до оборони", - заявив він.

Чаус звернувся до місцевих жителів з проханням не наражати себе та своїх близьких на небезпеку, лишатись вдома або в об'єктах укриття.

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Крім цього, голова Чернігівської ОДА закликав жителів області не спілкуватися з окупантами. Він засеріг, що вони вдають з себе українських військових і просять:

❌ допомогти навести понтон

❌ дати координати

❌ допомогти технікою

❌ розповісти про стан доріг

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В області також розробили систему мотивації для захисників міста:

  • 150 000 грн - за спалений БТР
  • 200 000 грн - за БМП
  • 250 000 грн - за танк
  • 300$ - за кожного вбитого або полоненого російського окупанта.
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Nasdaq, NYSE приостановили торги бумагами российских компаний
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01.03.2022 12:07 Відповісти
СТОП ТЕХНИКА ПАРАШИ

1.Топливный бак ----пробить

2.Оптика
-фары
-фонари
-прожектора
- вся оптика.-----разбить
3. Антенны-----перекусить, срубить
4. Радиатор -----пробить
5. Провода, кабели -----пробить

6.Тормозные трубки-----перекусить
7. Наружные зеркала -----разбить
8. Колеса
----пробить,резать сосок подкачки
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01.03.2022 12:08 Відповісти
насипте хлопці бульбашам там,щоб назавжди забули дорогу,до перемоги з нами Бог!!!
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01.03.2022 12:10 Відповісти
ВНИМАНИЕ

ПОВРЕЖДЕНИЕ РАДИАТОРА

САМОЕ ПРОСТОЕ ЧТО МОЖНО сделать.

ПОВРЕЖДЕНИЕ ФАР

Ещё проще

ТЕХНИКА ******* должна

С Т О Я ТЬ и днём и ночью
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01.03.2022 12:10 Відповісти
Правильно!
Хвала ЗСУ!
Зрадників розстрілювать!
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01.03.2022 12:18 Відповісти
 
 