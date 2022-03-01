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Блискавична каральна акція Москви з тріском провалилася в Україні. Загнані у глухий кут кремлівські щури стають особливо небезпечними, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Блискавична каральна акція Москви з тріском провалилася в Україні. Загнані у глухий кут кремлівські щури стають особливо небезпечними, - Данілов

Блискавична каральна акція, яку Росія планувала провести в Україні за один-два дні, з тріском провалилася, тому військово-політичне керівництво РФ стає більш небезпечним, розуміючи, що попереду його очікує Гаазький трибунал.

Про це секретар РНБО України Олексій Данілов написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Шостий день українського національного спротиву! Українці, наші Збройні сили, ТрО, всі, хто взяв до рук зброю, роблять неможливе, стримуючи і завдаючи нищівних ударів у відповідь російській окупаційній армії, яку Кремль чомусь вважав непереможною, але як він помилявся! Те, що військові злочинці в Москві планували завершити за один-два дні як блискавичну каральну акцію, з тріском провалилося. Це стало зрозуміло всьому світові, і починають потрохи розуміти в самій Росії. Саме тому загнані у глухий кут кремлівські щури стають особливо небезпечними, переходячи межу і відкидаючі будь-які правові, моральні, юридичні обмеження у правилах ведення війни", - пише Данілов.

Він зазначив, що розуміючи, що попереду все російське військово-політичне керівництво РФ очікують лише перспективи Гаазького трибуналу, вони "йдуть ва-банк".

"Тільки цим можна пояснити варварській обстріл "Градами" півторамільйонного міста Харків. Руйнування історичної перлини Європи - міста Чернігова, обстріли Бучі, Ірпеня, Гостомеля і ще десятків і десятків українських міст і сіл. Місто Волноваха знаходиться на межі гуманітарної катастрофи. Поранені, вбиті, позбавлені своїх домівок. Цей список злочинів РФ проти України і її народу буде пред'явлений міжнародним судам, і ніхто не зможе уникнути покарання. Ми їм обіцяємо", - наголосив секретар РНБО.

Данілов додав, що шостий день спротиву окупантам був важкий і напружений, проте ворог наразі перебуває на межі виснаження, тоді як українські сили стають лише сильнішими щодня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Особисті дані 120 тисяч військових РФ, що воюють в Україні, – Центр оборонних стратегій СПИСОК

"За нами весь український народ і підтримка найвпливовіших країн світу. Росія - країна-терорист, залишилася в кричущій самотності, без союзників, без честі і гідності! Боремося, тримаємось, і смерть ворогам! Слава Україні!" - підсумував Данілов.

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Топ коментарі
+18
⚡️🇺🇦Reuters
У Байдена вимагають вдарити Росію в серце - накласти санкції на енергетичний сектор
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01.03.2022 12:25
+17
Вбивайте та добивайте цапів без жалю.Кацапія має згинути.
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01.03.2022 12:25
+13
Коротко
Мордор повинен бути знищений

Хуйло повинен бути знищений
Ми переможемо
Слава нації
Смерть москалям.
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01.03.2022 12:25
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Ракеты и бомбы это от беспомощности и попытка запугать.
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01.03.2022 12:23 Відповісти
ЗАКРИТЕ НЕБО залишилось 200 000 тисяч

https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-ask-nato-to-close-the-airspace-over-ukraine
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01.03.2022 12:32 Відповісти
Не чекайте, дійте, треба протиснутии цю тормознуту європу
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01.03.2022 12:33 Відповісти
уже обьясняли что таким образом втягивается сша (CNN) и нато в эту войну. Этого никто не сделает,небо не закроют.увы.
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01.03.2022 13:12 Відповісти
бла бла бла

Продавимо

А Карлика замочуть свої
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01.03.2022 13:16 Відповісти
та я за,подписалась тоже ))
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01.03.2022 13:23 Відповісти
Я, який не голосував за Зеленського, пропоную щоб Зеленський на підписання капітуляції одягнув "україгську піксельну клоунську уніформу"
Дизайнери придумайте
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01.03.2022 14:28 Відповісти
⚡️"Маски окончательно сброшены. РФ обстреливает центры городов и жилые кварталы. Цель - паника", - Михаил Подоляк.
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01.03.2022 12:25 Відповісти
THAAD и Patriot (которые в рот дают всем ракетам рф включая искандеры) уже давно закрывать должны крупные города и стратегические обьекты. Этого рф очень боиться. После нашего запроса партнерам о предоставлении такого оружия, дней 20 назад, песков начал вой https://tass.ru/politika/13640279 (Как отметил представитель кремля, это стало бы новым шагом к дестабилизации). Потому что через 20 дней не получилось бы с территории белоруссии и из далека обстреливать ракетами наши города.

И я не понимаю, почему эти ПРО до сих пор наши партнеры нам не передали.

Уже понятно, что они соснули тунца в прямых столкновениях и все что им остается это запускать ракеты на расстоянии по городам
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01.03.2022 12:25 Відповісти
ими еще надо научится пользоваться или спецы нужны, своих у нас нет
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01.03.2022 12:30 Відповісти
Єдиний реальний вихід - записати екупажі Петріотів та весь обслуговуючий персонал в ТерОборону України. Та це майже казка. Реально передачі Буків ізСхідної
Європи.
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01.03.2022 12:54 Відповісти
Вбивайте та добивайте цапів без жалю.Кацапія має згинути.
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01.03.2022 12:25 Відповісти
⚡️🇺🇦Reuters
У Байдена вимагають вдарити Росію в серце - накласти санкції на енергетичний сектор
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01.03.2022 12:25 Відповісти
Коротко
Мордор повинен бути знищений

***** повинен бути знищений
Ми переможемо
Слава нації
Смерть москалям.
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01.03.2022 12:25 Відповісти
Судя по закручиванию гаек на мордоре чуют свой конец
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01.03.2022 12:27 Відповісти
Росіяни вмирали у фінських болотах при Петрі І
Росіяни вмирали в Прусії в Семилітній війні
Росіяни вмирали на грецьких островах Середземного моря при Катерині ІІ
Росіяни вмирали під Аустерліцом і в Альпах при Олександрі І
Росіяни вмирали в Угорщині при Миколі І
Росіяни вмирали на Балканах в Російсько-турецьких війнах
Росіяни вмирали на завоюванні Бухари і Самарканда
Росіяни вмирали під Порт-Артуром і Ляоляном
Росіяни вмирали по усьому світу всю історію існування Радянського Союзу
Росіяни вмирали в Карабаху Придністров"ї Фергані після розвалу Союзу
Росіяни вмирали в Лівії та Сирії

ЗДАЄТЬСЯ: ЦІ ПРИДУРКИ ГОТОВІ ВИМЕРТИ ВЩЕНТ АЛЕ НЕ НАВОДИТЬ ПОРЯДОК У ВЛАСНОМУ ДОМІ!!!
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01.03.2022 12:30 Відповісти
Военно-исследовательская группа Oryx: "Я пытаюсь сделать все возможное, чтобы подсчитать потери оборудования обеих сторон как можно быстрее, но русская армия теряет просто слишком много оборудования, чтобы я успевал идти в ногу за ними. Я составлял списки потерь в Афганистане, Сирии и Нагорном Карабахе, но это - просто безумие. Абсолютная мясорубка."

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01.03.2022 12:32 Відповісти
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01.03.2022 12:44 Відповісти
коментар відмічено як спам
Lesya Porutska-Sakovych is with Lesya Olexandra Porutska.

1 hr ·



Ви розумієте, ЩО зеленський зробив?! Засвітив льотчика! Не інакше як аґент "Козирь" підказав. Це монументальна дурість чи щось гірше? Як-от, подарунок путіну. Воістину, піяр - понад усе. Засвітили, а тепер, мабуть, учергове заміряють рейтинґ - чи виріс і наскільки.
А старшому лейтенантові що тепер робити?! Адже в нього - сім'я...
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01.03.2022 12:45 Відповісти
Іди нах в спам довбойоб
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01.03.2022 13:05 Відповісти
ранком дивився аналіз жданова, військового експерта. Раніше при кремлівському курсанту він з екранів не вилазив. А тут якось трохи щез. І ось на політеці дивлюся людина помінялась сходу, на журналюгу махав руками, очі горять, весь такий жвавий. Йому ніколи не довіряв, а тут почав -перша фаза операції рузге закінчилась, зараз іде перегрупування сил, білорусам вже виписали повістки, інформація достовірна і після перегрупування як вдарять .... Напрімки ударів Одеса і Київ. Ще б сказав би що фюрер є великим кормчим мого рускаго народа і вже знайшов трон Чингизхана і шамани накреслили лінію долі. А ще полковник української армії, такий же полковник як і той прищ Гриценко, який путає рівзновидності двох щілин.
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01.03.2022 14:15 Відповісти
 
 