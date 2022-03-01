Блискавична каральна акція Москви з тріском провалилася в Україні. Загнані у глухий кут кремлівські щури стають особливо небезпечними, - Данілов
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Блискавична каральна акція, яку Росія планувала провести в Україні за один-два дні, з тріском провалилася, тому військово-політичне керівництво РФ стає більш небезпечним, розуміючи, що попереду його очікує Гаазький трибунал.
Про це секретар РНБО України Олексій Данілов написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Шостий день українського національного спротиву! Українці, наші Збройні сили, ТрО, всі, хто взяв до рук зброю, роблять неможливе, стримуючи і завдаючи нищівних ударів у відповідь російській окупаційній армії, яку Кремль чомусь вважав непереможною, але як він помилявся! Те, що військові злочинці в Москві планували завершити за один-два дні як блискавичну каральну акцію, з тріском провалилося. Це стало зрозуміло всьому світові, і починають потрохи розуміти в самій Росії. Саме тому загнані у глухий кут кремлівські щури стають особливо небезпечними, переходячи межу і відкидаючі будь-які правові, моральні, юридичні обмеження у правилах ведення війни", - пише Данілов.
Він зазначив, що розуміючи, що попереду все російське військово-політичне керівництво РФ очікують лише перспективи Гаазького трибуналу, вони "йдуть ва-банк".
"Тільки цим можна пояснити варварській обстріл "Градами" півторамільйонного міста Харків. Руйнування історичної перлини Європи - міста Чернігова, обстріли Бучі, Ірпеня, Гостомеля і ще десятків і десятків українських міст і сіл. Місто Волноваха знаходиться на межі гуманітарної катастрофи. Поранені, вбиті, позбавлені своїх домівок. Цей список злочинів РФ проти України і її народу буде пред'явлений міжнародним судам, і ніхто не зможе уникнути покарання. Ми їм обіцяємо", - наголосив секретар РНБО.
Данілов додав, що шостий день спротиву окупантам був важкий і напружений, проте ворог наразі перебуває на межі виснаження, тоді як українські сили стають лише сильнішими щодня.
"За нами весь український народ і підтримка найвпливовіших країн світу. Росія - країна-терорист, залишилася в кричущій самотності, без союзників, без честі і гідності! Боремося, тримаємось, і смерть ворогам! Слава Україні!" - підсумував Данілов.
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https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-ask-nato-to-close-the-airspace-over-ukraine
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А Карлика замочуть свої
Дизайнери придумайте
И я не понимаю, почему эти ПРО до сих пор наши партнеры нам не передали.
Уже понятно, что они соснули тунца в прямых столкновениях и все что им остается это запускать ракеты на расстоянии по городам
Європи.
У Байдена вимагають вдарити Росію в серце - накласти санкції на енергетичний сектор
Мордор повинен бути знищений
***** повинен бути знищений
Ми переможемо
Слава нації
Смерть москалям.
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ЗДАЄТЬСЯ: ЦІ ПРИДУРКИ ГОТОВІ ВИМЕРТИ ВЩЕНТ АЛЕ НЕ НАВОДИТЬ ПОРЯДОК У ВЛАСНОМУ ДОМІ!!!
1 hr ·
Ви розумієте, ЩО зеленський зробив?! Засвітив льотчика! Не інакше як аґент "Козирь" підказав. Це монументальна дурість чи щось гірше? Як-от, подарунок путіну. Воістину, піяр - понад усе. Засвітили, а тепер, мабуть, учергове заміряють рейтинґ - чи виріс і наскільки.
А старшому лейтенантові що тепер робити?! Адже в нього - сім'я...