Армія РФ продовжить військову операцію в Україні до досягнення поставлених цілей, - Шойгу
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Російська армія продовжить спеціальну військову операцію в Україні до досягнення поставлених цілей.
Про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, інформує Цензор.НЕТ.
"Головне для нас - захистити Російську Федерацію від військової загрози, що створюється країнами Заходу, які намагаються використати український народ у боротьбі проти нашої країни", - заявив Шойгу.
Окрім того, у той час коли коли армія РФ активно обстрілює мирних жителів і цивільну інфраструктуру, Шойгу цинічно і брехливо заявив, що агресор "не окупує українську територію, а вживає всіх заходів для збереження життя та безпеки мирних жителів".
"Підкреслю, що удари завдаються тільки по військових об'єктах і винятково високоточною зброєю", - вчергове збрехав Шойгу.
Будь ласка, зачекайте...
Россия быстро движется к банкротству.
Вероятность дефолта РФ превысила 56%. Хуже было только в 1998 году.
На руках иностранных инвесторов российских облигаций на $20 млрд. и 3 трлн.руб.
Цифры не фантастические, но с учетом формата санкций Запада против РФ это потребует вмешательство ФРС, ЕЦБ и других ведущих мировых центробанков.
Рынок все еще закладывается на повышение учетной ставки ФРС 16 марта на 0.25%, но вместо этого ФРС может объявить о новых мерах стимулирования мировой экономики чтобы остановить цепную реакцию после неизбежного дефолта РФ.
Вот так Путин довел богатейшую страну до банкротства.
Путин и его окружение, а также поддержка путинистов.
Теперь у РФ только два пути
стать Северной Кореей во главе с мудрилой Пу Вла Ху
или
Путин уйдет и РФ постепенно начнет становиться нормальной страной
ЦБР экстренно повысил учетную ставку до 20%. Российские банки тут же подняли свои депозитные ставки в среднем до 18%.
Вот только инфляция подскочит до 60% или даже выше и ЦБ РФ придется действовать еще жестче.
А это поможет остановить экономический рост. И если будет действовать Пу Вла Ху, то он вернет банковскую систему РФ к советским временам.
Итогом этого станет переход на карточный режим в потреблении, запрет на любые виды валюты, запрет на передвижение по РФ без особого разрешения властей, закрытие любого вида рыночных отношений. Разве что подпольная проституция и наркотики останутся под надзором ФСБ.
РФ переходит к двойному валютному курсообразованию, как у дружественных путинскому режиму Кубе и Венесуэле - низкий официальный курс и в 2-3 раза выше курс черного рынка. Так что реальный курс рубля быстро дойдет до 200 руб/долл, где может и притормозить. Хотя, где будет днище российского рубля теперь никто не знает.
Кстати, братскому путинскому режиму белорусскому народу придется испить из этой чаши девальвации рубля тоже сполна.
ЦБ Белоруссии с 1 марта повысил учетную ставку с 9,25% до 12%. Скромненько как-то. А значит впереди еще много повышений ставки.
Смотрите как быстро развернулась ситуации. Еще неделю назад богатая Россия насмехалась над хохлами, а теперь Украина вступает в ЕС, а экономика РФ летит в бездну.
Началась остановка морских транспортных потоков в/из РФ - без дозаправки российские суда станут мертвым грузом.
Раньше РФ работала как мировая бензо- и газоколонка - в обмен на свое сырье она покупала различные импортные товары. Но теперь кто и как будет доставлять эти товары. Одна надежда - на китайцев. Так что будут теперь россияне кушать все китайское, одеваться во все китайское и ездить на всем китайском. Так что учите китайский язык, россияне. Вассальная экономика на то и вассальная чтобы знать язык своего повелителя.
Голода наверняка не будет. РФ сполна обеспечена собственным продовольствием.
Макароны и картошка будут на каждом столе. На завтрак, обед и ужин.
Вместо кофе возврат к цикорию - изучите опыт СССР что это за растение такое.
Египет, Турция и Таиланд останутся в воспоминаниях и на фотографиях. Успейте скачать их из Инстаграм, а то ведь российские власти вот0вот закроют интернет.
Иностранные фильмы перейдут в разряд запрещенки. Их можно будет смотреть только в лицензированных кинотеатрах и только после обязательного просмотра патриотического ролика о непобедимой российской армии или новости из дружественной, но бесконечно далекой Кубы.
Не буду описывать все прелести советской жизни. 60-летние её ещё помнят, спросите у них.
Что касается финансового рынка. ЦБРФ принял решение не открывать на Мосбирже секцию фондового рынка, секцию срочного рынка, секцию рынка СПФИ ни вчера, ни сегодня. Просто повесили болт.
Вчера был самый «черный» понедельник рынка акций РФ в его истории. Сегодня может быть самый «черный» вторник. А завтра самая «черная» среда. И так далее.
Причем есть такая примета - чем чаще Путин собирает за своим столом различные ведомства для решения важных государственных проблем, тем больше хаоса и неразберихи возникает. Кстати, вы наверняка уже заметили обязательное условие - чтобы никто не приближался к вождю близко.
Миллионы россиян потеряли практически все что вложили в акции своей страны. Очень дорого Путин вам обошелся, россияне. Например, в Лондоне акции Сбербанка, флагмана российского рынка акций, рухнули до $1, хотя еще 15 февраля они стоили $15.
Вот как «обнулёныш» старается.
Erik Nayman
Вполне возможно, что на расии будет как КНДР - только один путин будет хорошо упитан на всю тощую страну.
І потім, пиши кирилицею, не тарабарщиною російськомовних слів на латиниці.
наверно хорошо сидеть в бункере и лизать дупу ху*лу
Слава Україні!
Слава Україні!
Слава Україні!
Слава Україні!
Ще не вмерла України і слава, і воля,
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Жодного днея не служив в армії, він синок партійного бонзи.
Оленевод якого строєвому кроку вчать цілий рік,але так і
ходить як олень!
и заодно прощупать состояние врага.
Стоит послушать как он говорит, и ясно, какой из него "бурят".
Ближайший круг Шеломова состоит исключительно из своих.
Гаага ждёт.
украсят утренний пейзаж....
и человечество узнает
какой у Шойгу был
конец<*******"
Российские войска бомбят Киев,Харьков,Одессу,Херсон,Суммы,Винницу -все крупные города,применяют касетные бомбы по городской инфракструктуре.Разбомбили центр Харькова.Применяют десант по Василькову,Гостомеле,Коблево.Путин зарвался.Или вы с ним заодно ?
Так що, якщо фюрер доживе до суду разом з ним сядуть безпосередні автори плану вторгнення Герасимов та Шойгу Кунжутович.
Виходить теза - що росіяни наглухо відморожені. Не є припущенням. А це по суті доведений факт! : (
Після того як Росія здійснила ракетну атаку на Україну і почала відкриту війну, за 5 днів вбили сотні цивільних з дітьми - все російське військово-політичне керівництво РФ стало міжнародними злочинями. Все без вийнятку - голосували всі одноголосно. Їм вже втрачати немає чого. Вони довічно будуть переслідуватись у світі(якщо РФ програє війну) як військові злочинці. В міжнародному праві немає строків давності по воєнних злочинах!!!!!!!!!!!! Довічно на них будуть полювати, щоб засадити за грати! Вони будуть битися до останнього російського солдата - точніше, будуть відправляти їх на бійню - не вони особисто, не їх діти в Україні воювати не будуть! А солдатів-м'яса у них мільйони. Вони навіть підуть на те, щоб застосувати ядерну зброю по Україні і не тільки - вони вкрай озвіріли, їх пащі і лапи в крові - вони перейшли всі червоні лінії.
Для всіх психічно-здорових людей їх(та їх сімей і родин) життя і здоров'я є голивними питаннями. Коли погрожують всіх перетворити в радіоактивний попіл - то для психічно здорових людей - це дуже серйозно. Країнам цивілізовано заходу варто всерйоз розглянути можливість зробити превентивний удар по РФ.
Єдине, що може спасти таку патову ситуацію то це військовий переворот всередині РФ з боку адекватних російських військових чи російських спецслужб! Я впевнений, що попри всі чистки - адекватні люди там все одно залишились. Їм просто потрібно надати гарантії безпеки для них особисто і для РФ(щоб вони, як офіцери, що не втратили військової честі - не мали проблем з власною совістю - й не думали що вони зрадники своєї батьківщини)!