УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13561 відвідувач онлайн
Новини Суспільство
3501 7
Мінагрополітики (69) допомога (1253) продукти (203) Міністерство соціальної політики (334) Лещенко Роман (61)

Українські виробники забезпечать мільйон продуктових наборів для громадян, - міністр аграрної політики Лещенко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Українські виробники забезпечать мільйон продуктових наборів для громадян, - міністр аграрної політики Лещенко

Мінагрополітики спільно з Мінсоцполітики розробили план забезпечення продуктами харчування усіх, хто в умовах війни потребує допомоги.

Про це заявив міністр аграрної політики Роман Лещенко, інформує Цензор.НЕТ.

Українські виробники харчових продуктів та український бізнес забезпечать 1 мільйон людей з вразливих категорій продуктовими наборами.

Набори складаються з різноманітних круп, пластівців з круп, готових сухих сніданків, м’ясних, м’ясо-рослинних та рослинних консервів, макаронних виробів, цукру, згущеного молока, олії, печива фасованого різних видів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Італія надасть 110 млн євро допомоги для підтримки населення та економіки України, - глава МЗС Ді Майо

Лещенко закликав усіх виробників продуктів долучатись до ініціативи.

Виробники підприємств можуть заповнити онлайн форму за посиланням.

До справи уже долучились десятки виробників. Перші вантажівки з продовольством вже вирушили до столиці та населених пунктів, які в зоні бойових дій.

"Продукти отримають люди з інвалідністю, одиноко проживаючі люди старшого віку, багатодітні сім’ї, інші особи з маломобільних категорій та закладів соціальної сфери. Обласні соціальні служби забезпечать збір потреб та доставку продуктів адресатам", – йдеться у повідомленні.

Також читайте: США нададуть Україні негайну підтримку на суму до 350 млн. доларів, - Блінкен

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дякуємо,але Нехай ВСУ, насамперед,забезпечують!!
показати весь коментар
01.03.2022 12:42 Відповісти
Согласен!. Солдатам раздайте лучше!
показати весь коментар
01.03.2022 12:52 Відповісти
⚡️В Украине запускают приложение "воздушная тревога", которое будет извещать об опасности в конкретном регионе.

Его можно загрузить:
в Google Play Market - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ukrainealarm
в AppStore - https://apps.apple.com/ua/app/%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%B0/id1611955391

Уже доступны следующие области: Винницкая; Волынская; Донецкая; Закарпатская; Киевская; Львовская; Полтавская; Ровенская; Харьковская; Херсонская; Хмельницкая; Черновицкая.
показати весь коментар
01.03.2022 12:44 Відповісти
Внимание !!!

ОБЯЗАТЕЛЬНО

Угощать ********* ВОДОЙ

Добавьте Любое слабительное без запаха

****** ДОЛЖНЫ стоять и СРАТЬ

Дальше вы уже знаете шо делать
показати весь коментар
01.03.2022 12:45 Відповісти
Вбивайте та добивайте цапів без жалю.Кацапія має згинути.
показати весь коментар
01.03.2022 12:45 Відповісти
Перша черга то воїнам, потім старечі та малечі. А решта вже круп по 200 кг накупила
показати весь коментар
01.03.2022 12:47 Відповісти
Ой, сгущеночка і Рошен до кави - клас!
показати весь коментар
01.03.2022 12:48 Відповісти
 
 