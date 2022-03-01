Українські виробники забезпечать мільйон продуктових наборів для громадян, - міністр аграрної політики Лещенко

Мінагрополітики спільно з Мінсоцполітики розробили план забезпечення продуктами харчування усіх, хто в умовах війни потребує допомоги.

Про це заявив міністр аграрної політики Роман Лещенко, інформує Цензор.НЕТ.

Українські виробники харчових продуктів та український бізнес забезпечать 1 мільйон людей з вразливих категорій продуктовими наборами.

Набори складаються з різноманітних круп, пластівців з круп, готових сухих сніданків, м’ясних, м’ясо-рослинних та рослинних консервів, макаронних виробів, цукру, згущеного молока, олії, печива фасованого різних видів.

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Лещенко закликав усіх виробників продуктів долучатись до ініціативи.

Виробники підприємств можуть заповнити онлайн форму за посиланням.

До справи уже долучились десятки виробників. Перші вантажівки з продовольством вже вирушили до столиці та населених пунктів, які в зоні бойових дій.

"Продукти отримають люди з інвалідністю, одиноко проживаючі люди старшого віку, багатодітні сім’ї, інші особи з маломобільних категорій та закладів соціальної сфери. Обласні соціальні служби забезпечать збір потреб та доставку продуктів адресатам", – йдеться у повідомленні.

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