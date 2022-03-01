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Оборона столиці - понад усе, - Зеленський призначив професійного військового генерала Жирнова главою Київської міської військової адміністрації

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Оборона столиці - понад усе, - Зеленський призначив професійного військового генерала Жирнова главою Київської міської військової адміністрації

На час війни главою Київської міської військової адміністрації призначено професійного військового, генерала Жирнова Миколу Миколайовича.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Харків та Київ для Росії нині - найбільш важливі мішені. Терор направлений на те, щоб зламати нас, зламати наш спротив. Вони йдуть в нашу столицю так, як і на Харків, тому оборона столиці сьогодні це ключовий пріоритет держави. В усіх містах Україна повинна зробити все можливе, щоб зупинити ворога. Але Київ - це особливо. Захистимо Київ, захистимо державу. Київ - це серце нашої держави і воно має битися", - зазначив Зеленський.

"Оборона столиці - понад усе. Тому я ухвалив рішення призначити на час війни главою Київської міської військової адміністрації професійного військового, щоб гарантувати оборону міста, щоб блокувати ворогу підступи до нашої столиці. Головою міської адміністрації буде генерал Жирнов Микола Миколайович. Служив командувачем сил підтримки", - додав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракета в центральну площу Харкова – це відвертий терор. Після такого Росія – держава-терорист, - Зеленський. ВIДЕО

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Топ коментарі
+31
⚡️Глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан заявил, что после нападения РФ и причиненного войной ущерба считает правильным требовать от внешних кредиторов списания внешнего долга Украины.

На сегодня это 1,6 трлн гривен или более 57 млрд долл.
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01.03.2022 12:45
+27
Внимание !!!

ОБЯЗАТЕЛЬНО

Угощать пидарасов ВОДОЙ

Добавьте Любое слабительное без запаха

ПИДАРЫ ДОЛЖНЫ стоять и СРАТЬ

Дальше вы уже знаете шо делать
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01.03.2022 12:46
+17
Вбивайте та добивайте цапів без жалю.Кацапія має згинути.
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01.03.2022 12:46
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⚡️Глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан заявил, что после нападения РФ и причиненного войной ущерба считает правильным требовать от внешних кредиторов списания внешнего долга Украины.

На сегодня это 1,6 трлн гривен или более 57 млрд долл.
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01.03.2022 12:45 Відповісти
И конфискат с ЦБР тоже надо требовать. Как репарации!
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01.03.2022 12:50 Відповісти
Нам не надо ничего списывать, отдадим. Кацапы контрибуцию заплатят из того триллиона что заморозили США и Европа, хватит и долги отдать и восстановить разрушенное и детям и внукам.
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01.03.2022 12:51 Відповісти
Пацкан ідіот. Але це тренд.
Це модно бути ідіотом.
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01.03.2022 14:22 Відповісти
Внимание !!!

ОБЯЗАТЕЛЬНО

Угощать ********* ВОДОЙ

Добавьте Любое слабительное без запаха

****** ДОЛЖНЫ стоять и СРАТЬ

Дальше вы уже знаете шо делать
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01.03.2022 12:46 Відповісти
Да они и без слабительного уже обосрались.
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01.03.2022 13:03 Відповісти
реально обосрались кшм дз обмазали https://twitter.com/i/status/1498609649649696771
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01.03.2022 13:21 Відповісти
Сергей Владимирович

Люди, якщо ці руцкіє непобєдімиє ****** в селах будуть просить саляру чи бензін, дайте їм каністру чи дві, но попередньо засипте в ту каністру кіло-півтора сахарю, хай їхні двигуни клина ловлять, вони кидатимуть свою техніку, потім її можно здати на металобрухт. А їжі їм не давайте, хай мишей ловлять або друг в друга пісюни смокчуть.
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01.03.2022 13:50 Відповісти
Що значить, жарти не давать? У вас що, щурів нема? А де щурі, там і щуряча отрута має бути.
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01.03.2022 14:49 Відповісти
Вбивайте та добивайте цапів без жалю.Кацапія має згинути.
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01.03.2022 12:46 Відповісти
⚡️Неравнодушные украинцы создали канал со сказками для детей, где можно скачать аудиосказки и включать их оффлайн в убежищах- https://t.me/pavlushaiyava
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01.03.2022 12:47 Відповісти
СТОП ТЕХНИКА ПАРАШИ

1.Топливный бак ----пробить

2.Оптика
-фары
-фонари
-прожектора
- вся оптика.-----разбить
3. Антенны-----перекусить, срубить
4. Радиатор -----пробить
5. Провода, кабели -----перебить

6.Тормозные трубки-----перекусить
7. Наружные зеркала -----разбить
8. Колеса
----пробить,резать сосок подкачки
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01.03.2022 12:47 Відповісти
По можливості нищити нічну оптику - у кацапів вона виключно імпортна, на французьких ПЗЗ-матрицях
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01.03.2022 13:05 Відповісти
ВОЛЯ УКРАЇНИ-ПОНАД УСЕ...
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01.03.2022 12:47 Відповісти
А оборона Херсона. Почему Херсон не спасают, что это за ********?
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01.03.2022 12:48 Відповісти
Блин, военные не дураки и сами разберутся, сохраняй спокойствее
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01.03.2022 12:57 Відповісти
Вони знають що роблять. Я думаю у них є план. Плюс я думаю США допомагають розвід данними.
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01.03.2022 13:11 Відповісти
Я только вчера думал, что во главе города в пару с мэром нужно ставить проф.военного, это сейчас актуально для каждого города
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01.03.2022 12:52 Відповісти
Многие спрашивают себя - чего хочет Путин и откуда столько ненависти у него к людям?
Путин действует согласно военной доктрине Герасимова, начальника Генштаба ВС РФ
Эта доктрина была представлена в феврале 2013 года и вступила в действие в ходе гибридной войны против Украины, начатой РФ в том же 2013 году. Сам же Герасимов возглавил Генштаб в ноябре 2012 года. Поэтому по праву он может считаться главным идеологом войны РФ против Украины и должен сидеть в Гааге рядом с Путиным и Лукашенко.

Сейчас задействованы практически все пункты этой военной доктрины против Украины, финальной целью которой является «Смена политического руководства страны, противостоящей России».
Кстати, доктрина Герасимова очень похожа на китайскую военную доктрины «неограниченной войны», которая была опубликована еще в 1999 году.
При этом Китай действует в отношении Гонконга и Тайваня больше невоенными способам. Китайцы имеют терпение не атаковать непокорных, а лишь угрожать им извне, а также демократическим способом менять власть на прокитайскую изнутри. Русские пытались через Медведчука, а позже и других украинских политиков типа ОПЗЖ изменить ход политической истории в Украине. Но они разворовали полученные из Москвы деньги, да и просто оказались умственно неспособны на построение в Украине «пятой колонны».

Поэтому Путин, что в 2014 году, что в 2022-м, перешел к прямой военной агрессии - сначала захватив Крым и развязав войну на Донбассе, а теперь атакуя Украину сразу по нескольким направлениям.

Путин продолжает жить в своих фантазиях.
Он заявил президенту Франции Макрону, что «урегулирование с Украиной возможно только при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности, включая:
• признание российского суверенитета над Крымом;
• демилитаризацию и денацификацию украинского государства;
• обеспечение нейтрального статуса Украины.»

РФ готовилась принять капитуляцию Украины на вчерашних переговорах, но получила ответный ультиматум - безусловно вывести все войска с территории Украины.
Озверевший от такого ответа Путин дал приказ атаковать Киев, Харьков, Херсон и Мариуполь. Частью этих атак являются ракетные бомбежки мирной инфраструктуры и жилых домов.

Количество убитых женщин, детей и других мирных жителей Украины растет каждый день.
Что еще бесчеловечнее - Путин стремится взять эти украинские города в кольцо чтобы сделать в них жизнь для гражданского населения невыносимой. Одновременно он кидает в бой все больше «мяса» собственных солдат.

Первоначальная цель Путина - сменить власть в Киеве на марионеточный режим провалилась. Героический Бердянск и многие другие украинские населенные пункты голыми руками останавливают и разворачивают российские танки.
Этот народ Путину уже не поставить на колени.

В Украину активно приходит западное оружие.
Поступают сотни миллионов финансовой помощи, причем не только от государств, но и обычных людей.
Скоро в бой вступит иностранный легион. Им дали «лицензию на убийство» российских солдат. Такой радостной кровожадности в глазах я еще не видел. Русские матери - запретите своим сыновьям ехать в Украину умирать за Путина и его холуев. Это не ваша война.

Erik Nayman
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01.03.2022 12:53 Відповісти
Согласен. Смотря на хенерала Герасимова начальника Генштаба ВС РФ, любой физиомист увидит тело, которому человеческая жить ничего не значит.
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01.03.2022 13:14 Відповісти
ОПЗЖ необходимо запретить при первой же возможности!
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01.03.2022 13:54 Відповісти
Раздайте оружие и бк в пригороде!!! Вишневое, Боярка -сотни людей ждут оружие!!!!
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01.03.2022 12:53 Відповісти
Успокойся. Все раздается
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01.03.2022 13:03 Відповісти
я спокоен и жду, нас много и мы мотивированы, знаем как подойти и отойти, но с одними молотовыми.....
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01.03.2022 13:06 Відповісти
друзья ветераны из "Донбасса" были в военкомате, а сейчас
сидят на телефоне без оружия
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01.03.2022 13:07 Відповісти
Украина понад усэ! Держимся
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01.03.2022 12:53 Відповісти
Оборонять только Столицу ето заведомо проиграшное решение. Оборонять нужно минимум 50-ти километровую зону вокруг Киева и дороги снабжения с Запада, чтобы кацапье не подогнало арту на расстояние прямого выстрела и не начало долбить город. К тому же в полном окружении город долго не протянет. Вокруг Киева леса и реки которые партизаны могут превратить в ад для кацапов
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01.03.2022 12:54 Відповісти
Внимание !!!
Заправка техники параши !!!

Бензин +вода + сахар

Дизель + сахар

Канистры готовьте заранее
Это важно !!!
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01.03.2022 12:55 Відповісти
Добавлю из инета по форуму как убить двигло Один из самых подлых способов убить двигатель, причем в некоторых случаях без возможности восстановления и каких либо следов вмешательства, - это добавление олифы в топливо. Растворившись, она сгорит в поршневой, но часть бензино-олифной смеси налипнет на клапанах, что может привести в плоть до заклинивания. После остановки мотора, часть олифы оседает на клапанах и создает эффект клея. В итоге, будут погнуты клапана, оборван ремень и капитальный ремонт.

Применяя это вещество, вы гарантированно забьёте трубки, форсунки и всю топливную систему в целом
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01.03.2022 13:51 Відповісти
а мер міста Ладижин весь час в Египті..............................................
буде хтось виясняти коли він виїхав і чому 24-26 02 коли була можливість не повернувся?
це зрада чи схід обставин?
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01.03.2022 12:58 Відповісти
Національне агентство з питань запобігання корупції розповіло, як можна задекларувати захоплений російський танк.

"Захопили російський танк або БТР та переживаєте про те, як його декларувати? Зберігайте спокій та продовжуйте захищати Батьківщину! Декларувати захоплені російські танки та іншу техніку не потрібно, адже вартість цього лайна не перевищує 100 прожиткових мінімумів (248 100 грн). Відповідно, подавати повідомлення про суттєві зміни в майновому стані протягом 10 днів в разі захоплення такого непотребу так само не потрібно (така от тавтологія).

Якщо ж говорити буквою закону, бойові трофеї не підлягають відображенню в декларації з наступних причин:

вони були набутті не внаслідок укладення якого-небудь виду правочину, а у зв'язку із повномасштабною агресією з 24.02.2022 російської федерації стосовно незалежної і суверенної Української держави як продовження розпочатого у 2014 році підступного нападу рф на Україну з метою знищення останньої;
завдяки мужності та звитязі захисників Української держави ворожа військова техніка зазвичай потрапляє до вас вже знищеною та виведеною із ладу, через що неможливо провести її оцінку відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні". А отже, неможливо і з'ясувати, скільки коштує таке майно.

Так що російський танк, іди нах*й з декларації.

У той же час НАЗК продовжує забезпечувати технічну можливість подання повідомлень про суттєві зміни у майновому стані щодо набуття об'єктів, захоплених у рашистської армії, у разі наявності бажання суб'єктів декларування здійснити такі дії", - говориться у заяві.
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01.03.2022 12:59 Відповісти
РФ переходит к двойному валютному курсообразованию, как у дружественных путинскому режиму Кубе и Венесуэле - низкий официальный курс и в 2-3 раза выше курс черного рынка. Так что реальный курс рубля быстро дойдет до 200 руб/долл, где может и притормозить. Хотя, где будет днище российского рубля теперь никто не знает.
Кстати, братскому путинскому режиму белорусскому народу придется испить из этой чаши девальвации рубля тоже сполна.

ЦБ Белоруссии с 1 марта повысил учетную ставку с 9,25% до 12%. Скромненько как-то. А значит впереди еще много повышений ставки.

Смотрите как быстро развернулась ситуации. Еще неделю назад богатая Россия насмехалась над хохлами, а теперь Украина вступает в ЕС, а экономика РФ летит в бездну.

Началась остановка морских транспортных потоков в/из РФ - без дозаправки российские суда станут мертвым грузом.
Раньше РФ работала как мировая бензо- и газоколонка - в обмен на свое сырье она покупала различные импортные товары. Но теперь кто и как будет доставлять эти товары. Одна надежда - на китайцев. Так что будут теперь россияне кушать все китайское, одеваться во все китайское и ездить на всем китайском. Так что учите китайский язык, россияне. Вассальная экономика на то и вассальная чтобы знать язык своего повелителя.

Голода наверняка не будет. РФ сполна обеспечена собственным продовольствием.
Макароны и картошка будут на каждом столе. На завтрак, обед и ужин.

Вместо кофе возврат к цикорию - изучите опыт СССР что это за растение такое.
Египет, Турция и Таиланд останутся в воспоминаниях и на фотографиях. Успейте скачать их из Инстаграм, а то ведь российские власти вот0вот закроют интернет.
Иностранные фильмы перейдут в разряд запрещенки. Их можно будет смотреть только в лицензированных кинотеатрах и только после обязательного просмотра патриотического ролика о непобедимой российской армии или новости из дружественной, но бесконечно далекой Кубы.

Не буду описывать все прелести советской жизни. 60-летние её ещё помнят, спросите у них.

Что касается финансового рынка. ЦБРФ принял решение не открывать на Мосбирже секцию фондового рынка, секцию срочного рынка, секцию рынка СПФИ ни вчера, ни сегодня. Просто повесили болт.

Вчера был самый «черный» понедельник рынка акций РФ в его истории. Сегодня может быть самый «черный» вторник. А завтра самая «черная» среда. И так далее.
Причем есть такая примета - чем чаще Путин собирает за своим столом различные ведомства для решения важных государственных проблем, тем больше хаоса и неразберихи возникает. Кстати, вы наверняка уже заметили обязательное условие - чтобы никто не приближался к вождю близко.
 Миллионы россиян потеряли практически все что вложили в акции своей страны. Очень дорого Путин вам обошелся, россияне. Например, в Лондоне акции Сбербанка, флагмана российского рынка акций, рухнули до $1, хотя еще 15 февраля они стоили $15.
Вот как «обнулёныш» старается.
Erik Nayman
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01.03.2022 13:00 Відповісти
Смерть кацапским оккупантам !
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01.03.2022 13:00 Відповісти
Немножко русофобии в ленту
https://news.liga.net/ua/politics/news/v-bolgarii-uvolili-ministra-oborony-on-ne-hotel-priznavat-voynu-v-ukraine-voynoy

У Болгарії звільнили міністра оборони. Він не хотів визнавати війну в Україні війною
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01.03.2022 13:00 Відповісти
а олька-недомерок оскопеева как ссыканула... оскопеева з повною впевненістю у правильності своїх слів сказала, що українською "клубника" звучить як "поляница". Вона заявила, що російських солдатів, які зроблять помилку у вимові цього слова, в Україні ставлять на коліна або ж "пускають їм кулю"
вот так вот... если это мудло ссыкануло, то можно представить как ссыканул ее кабай-попов после сытной жизни в Штатах...
ну ничего, пусть заучивают слова паляниця та укрзалізниця... но они такие тупые к языкам, что и за две недели не выучат...
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01.03.2022 13:05 Відповісти
Главное сейчас удержать Киев, завтра вечером начнется новолуние, выступление президента в европарламенте поставит точку месяца вторжения и откроет для Украины новый этап с большими возможностями. В конце-концов 24 апреля ЫМПЕРИЯ ОРКОВ падет!
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01.03.2022 13:13 Відповісти
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Президенту не нужно потом возвращатся в Киев, в том уже нет военной необходимости, новую ставку нужно устроить между Киевом и Львовом, но где именно, раскрывать врагу не надо!
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01.03.2022 13:21 Відповісти
все остальные государственные институты (парламент и правительство) Украины должны продолжить свою работу во Львове
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01.03.2022 13:23 Відповісти
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Было бы лучше ЛИЧНО, нет это не будет выглядеть "побегом", а совсем наоборот трумфом (пусть встретится лично, с глазу на глаз, со всеми европейскими политиками, договоренности достигнутые в эту ночь будут очень важны с военной точки зрения)
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01.03.2022 13:32 Відповісти
Вы не понимаете:нужно вывезти всех депутатов, чтобы нельзя было под угрозой расстрела заставить их выбрать президентом Медведчука (или Киву), который был "спасен" рюськими диверсантами для этой цели: Путин очень любит, "чтобы было все по Конституции". Затем он хочет устроить "парад" на Крещатике, повесить над АП" Знамя победы" и провозгласить "День победы над фашыстами", но он чуть-чуть ошибся - для захвать Грозного в 1999 году было собрано 250.000 вояк, а защищало его всего 20.000 чеченов - в Украине он уже подавился - резервов не хватает, казахи отказались посылать войска, в Раше всем военнообязанным рассылают "приглашения" заработать через военкомат.Где резервисты? Украина в состоянии выставить против оставшихся 70.000 орков 400.000 резервистов и закончить войну - у Путина уже нет времени что-то собирать, весь хлам вытащен со свалок, кое-как отремонтирован и послан в бой. Где летчики, танкуисты, ракетчики, снайперы и другие помощники из Европы с украинскими паспортами: нет времени учить украинцев осваивать технику типа "Пэтриот"?Где обещанное оружие и техника?
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01.03.2022 13:39 Відповісти
Я понимаю, что сейчас Зеленский для ***** как "красная тряпка" перед бешенной собакой, поэтому его обязательно нужно увезти из Киева, после этого атаки на Киев перестанут быть такими отчаенно-безумными. А ВСЕ органы госвласти (парламент, правительство, суды. прокуратура и т.д.) должны работать нормально и максимально эффективно, сейчас это возможно безопасно только во Львове, президет должен тоже иметь во Львове офицальное представительсто (для приема иностраных делегаций), но основное время будет находится в защищенной ставке (бункере) верховного главнокомандующего (где это будет, то вопрос военно-технический)
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01.03.2022 13:50 Відповісти
я вважаю що по відношенню до мера києва це не коректно.
тим більше що генерал військ підтримки.
не маю нічого проти генерала але можна було зробити штаб з професійними військовими під головуванням мера Кличко.
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01.03.2022 13:16 Відповісти
////
Пресс-служба Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции в Facebook 1 марта.
"Захватили российский танк или БТР и волнуетесь, как его декларировать? Сохраняйте спокойствие и продолжайте защищать Родину! Декларировать захваченные российские танки и другую технику не нужно, ведь стоимость этого дерьма не превышает 100 прожиточных минимумов (248 100 грн). Соответственно, подавать сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней в случае захвата такого хлама так же не нужно", - сообщили в НАПК.
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01.03.2022 13:17 Відповісти
ВСУ нанесли удар Точкой У по скоплению кацов на аэродроме Бердянска. Слава ВСУ!!!
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01.03.2022 13:21 Відповісти
Получается мы воюем против лаптеносцев и пидаровСЯБРОВ на два фронта. ЕСу, ИМХО, пора открывать второй фронт
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01.03.2022 13:22 Відповісти
Где мобилизация? Где резервы? Украина в состоянии поставить 400.000 человек под ружье и оказать достойное сопротивление оркам. Где ССО? Пора уничтожать командование орков и переходить в наступление через Беларусь, ударив в спину и фланги наступающим на Киев - там орки его не ждут. Беларусы точно воевать с украинцами не будут - обосрутся.
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01.03.2022 13:23 Відповісти
⚡️У Києві створено 100 мобільних груп, які патрулюють місто, відловлюють ДРГ, - Монастирський.

#StopRussia
#StopRussianAggression
#RussiaInvadedUkraine
#RussiaInvadesUkraine

https://t.me/operativnoZSU
@operativnoZSU
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01.03.2022 14:03 Відповісти
Россиянин-окупант, а ты знаешь что такое украинская ночь? Это любимое время ССО Украины!

Это время когда твой сослуживец, отойдя посрать, доживает последние секунды!

Это время когда мы жарим вас прямо в технике, как шашлык на мангале!

Час назад Серёжа из Кемерово в последний раз прохрипел «не надо» в посадке под Киевом!

Не упусти свой шанс вернуться живьём домой, либо сдайся!

Неспокойной, вечной ночи тебе!
https://t.me/operativnoZSU/9733
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01.03.2022 14:04 Відповісти
Ну що поробиш, з теробороною біда там, де підтримують ОПЗЖ, Мураєва.
Де донедавна виступали за дружбу з нЕлюдами.
Така реальність.
Навіть свідомі патріоти нічого зробити не можуть - все саботується місцевою владлю вищевказаного напрямку.
Але дайте час - і все буде добре
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01.03.2022 15:03 Відповісти
Miroslav Logiyko

11 mins ·



Звільнимо Лавру від окупантів

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01.03.2022 13:25 Відповісти
5 минут как грохнуло в Харькове ....Самолет сбросить не меньше как 500кг в районе авиазавода. Сволочи! Чтобы вы сдохли .падлы!
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01.03.2022 13:26 Відповісти
с Белгорода прилетело значит дайте ответку пусть бегают разгребают, от бульбашей прилетело, значит по бульбашам. нельзя только на территории Украины воевать. Сдачи давать нужно, разрешите им это сделать. Пусть там разгребают
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01.03.2022 13:26 Відповісти
"Следующий раунд переговоров России и Украины может пройти уже 2-го марта".

А как быть с этим: "Армия РФ продолжит военную операцию в Украине до достижения поставленных целей, - Шойгу.

Да, с фашистами можно переговариваться: переговорили и разошлись. Но не договариваться. Тем более, рашисты всегда врут.
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01.03.2022 13:28 Відповісти
Абсолютно згоден - перемовлятись потрібно.
Хоча б для очей Заходу - вони на цьому "здвинуті".
А домвлятись... можна тільки на наших макимальних умовах.
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01.03.2022 15:06 Відповісти
 
 