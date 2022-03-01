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Порошенко закликав Європейську народну партію підтримати вступ України до ЄС та надання ПДЧ в НАТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Порошенко закликав Європейську народну партію підтримати вступ України до ЄС та надання ПДЧ в НАТО

Петро Порошенко взяв участь у засіданні Європейської народної партії перед дебатами в Європарламенті щодо ситуації в Україні.

Петро Порошенко привітав рішення Президента Зеленського щодо подання заявки на членство в ЄС згідно зі статею 49 Договору про ЄС та закликав політичну родину Європейської народної партії сприяти швидкому вирішенню питання про вступ України до Європейського Союзу за спеціальною процедурою, а також надання нашій державі Плану дій щодо членства в НАТО, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".

"ЄС має невідкладно розпочати процес передвступних переговорів з Україною та надати нашій державі потужну фінансово-економічну допомогу на відбудову зруйнованої інфраструктури", – наголосив п’ятий Президент.

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Топ коментарі
+18
РФ переходит к двойному валютному курсообразованию, как у дружественных путинскому режиму Кубе и Венесуэле - низкий официальный курс и в 2-3 раза выше курс черного рынка. Так что реальный курс рубля быстро дойдет до 200 руб/долл, где может и притормозить. Хотя, где будет днище российского рубля теперь никто не знает.
Кстати, братскому путинскому режиму белорусскому народу придется испить из этой чаши девальвации рубля тоже сполна.

ЦБ Белоруссии с 1 марта повысил учетную ставку с 9,25% до 12%. Скромненько как-то. А значит впереди еще много повышений ставки.

Смотрите как быстро развернулась ситуации. Еще неделю назад богатая Россия насмехалась над хохлами, а теперь Украина вступает в ЕС, а экономика РФ летит в бездну.

Началась остановка морских транспортных потоков в/из РФ - без дозаправки российские суда станут мертвым грузом.
Раньше РФ работала как мировая бензо- и газоколонка - в обмен на свое сырье она покупала различные импортные товары. Но теперь кто и как будет доставлять эти товары. Одна надежда - на китайцев. Так что будут теперь россияне кушать все китайское, одеваться во все китайское и ездить на всем китайском. Так что учите китайский язык, россияне. Вассальная экономика на то и вассальная чтобы знать язык своего повелителя.

Голода наверняка не будет. РФ сполна обеспечена собственным продовольствием.
Макароны и картошка будут на каждом столе. На завтрак, обед и ужин.

Вместо кофе возврат к цикорию - изучите опыт СССР что это за растение такое.
Египет, Турция и Таиланд останутся в воспоминаниях и на фотографиях. Успейте скачать их из Инстаграм, а то ведь российские власти вот0вот закроют интернет.
Иностранные фильмы перейдут в разряд запрещенки. Их можно будет смотреть только в лицензированных кинотеатрах и только после обязательного просмотра патриотического ролика о непобедимой российской армии или новости из дружественной, но бесконечно далекой Кубы.

Не буду описывать все прелести советской жизни. 60-летние её ещё помнят, спросите у них.

Что касается финансового рынка. ЦБРФ принял решение не открывать на Мосбирже секцию фондового рынка, секцию срочного рынка, секцию рынка СПФИ ни вчера, ни сегодня. Просто повесили болт.

Вчера был самый «черный» понедельник рынка акций РФ в его истории. Сегодня может быть самый «черный» вторник. А завтра самая «черная» среда. И так далее.
Причем есть такая примета - чем чаще Путин собирает за своим столом различные ведомства для решения важных государственных проблем, тем больше хаоса и неразберихи возникает. Кстати, вы наверняка уже заметили обязательное условие - чтобы никто не приближался к вождю близко.
 Миллионы россиян потеряли практически все что вложили в акции своей страны. Очень дорого Путин вам обошелся, россияне. Например, в Лондоне акции Сбербанка, флагмана российского рынка акций, рухнули до $1, хотя еще 15 февраля они стоили $15.
Вот как «обнулёныш» старается.
Erik Nayman
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01.03.2022 13:11
+17
Хто зараз почне срач - той підор
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01.03.2022 13:11
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Зеленський будь ласка

ЛЮДЯНІСТЬ має бути, але В МІРУ

ІНАКШЕ ворог скористається цим, і ви ПРОГРАЄТЕ

щедрою людяністю ви відкриваєте ворогу багато можливостей для маневрів
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01.03.2022 13:13 Відповісти
Вы думаете что зеледент так поступает от людяности? Или он Украину под бункерфюрера подкладывает?
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01.03.2022 13:47 Відповісти
Заткнис,козел провокатор,!!!!
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01.03.2022 14:06 Відповісти
За клована на следующих выборах опять будешь голосовать?
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01.03.2022 14:10 Відповісти
А тебе не удастся это увидеть,ты сдохнишь,провокатор.
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01.03.2022 14:12 Відповісти
Не люблю обижать женщин, но Вы недалекая мадемуазель. Провокатор сейчас кремлевский агент Дербмак, и он руководит туповатым клованом. Вы хотя бы вспомните как зеледент под своим личным контролем дал медленно умереть сержанту Журавлю.
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01.03.2022 14:20 Відповісти
Параноик или провокато,одно из двух.
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01.03.2022 14:50 Відповісти
Я офицер ЗСУ, сейчас в запасе. Вышел из Крыма в 14 году, был в АТО в 14 году. Так что знаю о чем говорю. А Вы влюбленная в несравненного бубочку мадемуазель, не знающая о войне, крови и потерях. так что не мелите языком там, где ни бельмеса не соображаете.
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01.03.2022 14:56 Відповісти
Так иди воюй,а не сиди на диване.
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01.03.2022 14:58 Відповісти
А я и воюю в теробороне. Девочка, я тебе уже объяснил кто я и кто ты. Заткнись, пожалуйста, не позорься как ребенок неразумный при всем честном народе.
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01.03.2022 15:06 Відповісти
Хамовитая курва лена идет на...
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01.03.2022 23:25 Відповісти
Хто зараз почне срач - той підор
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01.03.2022 13:11 Відповісти
Спочатку потрібно вирішити питання з ЄС щоб нас тута взяли. А то як завжди "морозяться".
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01.03.2022 13:11 Відповісти
РФ переходит к двойному валютному курсообразованию, как у дружественных путинскому режиму Кубе и Венесуэле - низкий официальный курс и в 2-3 раза выше курс черного рынка. Так что реальный курс рубля быстро дойдет до 200 руб/долл, где может и притормозить. Хотя, где будет днище российского рубля теперь никто не знает.
Кстати, братскому путинскому режиму белорусскому народу придется испить из этой чаши девальвации рубля тоже сполна.

ЦБ Белоруссии с 1 марта повысил учетную ставку с 9,25% до 12%. Скромненько как-то. А значит впереди еще много повышений ставки.

Смотрите как быстро развернулась ситуации. Еще неделю назад богатая Россия насмехалась над хохлами, а теперь Украина вступает в ЕС, а экономика РФ летит в бездну.

Началась остановка морских транспортных потоков в/из РФ - без дозаправки российские суда станут мертвым грузом.
Раньше РФ работала как мировая бензо- и газоколонка - в обмен на свое сырье она покупала различные импортные товары. Но теперь кто и как будет доставлять эти товары. Одна надежда - на китайцев. Так что будут теперь россияне кушать все китайское, одеваться во все китайское и ездить на всем китайском. Так что учите китайский язык, россияне. Вассальная экономика на то и вассальная чтобы знать язык своего повелителя.

Голода наверняка не будет. РФ сполна обеспечена собственным продовольствием.
Макароны и картошка будут на каждом столе. На завтрак, обед и ужин.

Вместо кофе возврат к цикорию - изучите опыт СССР что это за растение такое.
Египет, Турция и Таиланд останутся в воспоминаниях и на фотографиях. Успейте скачать их из Инстаграм, а то ведь российские власти вот0вот закроют интернет.
Иностранные фильмы перейдут в разряд запрещенки. Их можно будет смотреть только в лицензированных кинотеатрах и только после обязательного просмотра патриотического ролика о непобедимой российской армии или новости из дружественной, но бесконечно далекой Кубы.

Не буду описывать все прелести советской жизни. 60-летние её ещё помнят, спросите у них.

Что касается финансового рынка. ЦБРФ принял решение не открывать на Мосбирже секцию фондового рынка, секцию срочного рынка, секцию рынка СПФИ ни вчера, ни сегодня. Просто повесили болт.

Вчера был самый «черный» понедельник рынка акций РФ в его истории. Сегодня может быть самый «черный» вторник. А завтра самая «черная» среда. И так далее.
Причем есть такая примета - чем чаще Путин собирает за своим столом различные ведомства для решения важных государственных проблем, тем больше хаоса и неразберихи возникает. Кстати, вы наверняка уже заметили обязательное условие - чтобы никто не приближался к вождю близко.
 Миллионы россиян потеряли практически все что вложили в акции своей страны. Очень дорого Путин вам обошелся, россияне. Например, в Лондоне акции Сбербанка, флагмана российского рынка акций, рухнули до $1, хотя еще 15 февраля они стоили $15.
Вот как «обнулёныш» старается.
Erik Nayman
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01.03.2022 13:11 Відповісти
Про ПДЧ в НАТО Зеленський не говорить. Лише про ЄС.
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01.03.2022 13:14 Відповісти
План дій щодо членства в НАТО Україна вже виконує і перевиконує саме зараз
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01.03.2022 13:15 Відповісти
І як це зупинить орду?
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01.03.2022 13:19 Відповісти
коментар відмічено як спам
призови свою барыжью партию 10% от награбленного отдать на оборону, а не боталом ляпать
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01.03.2022 13:49 Відповісти
Хочу видеть список миллиардеров о их материальной помощи войскам. Важно количество помощи и непосредственно перечисление. Думаю так мы сможем определить ,насколько он полезен оказался для страны. Сотрясать воздух любовью не надо. Все фиксируется и из всего делаются выводы. Когда враг будет явно сломлен - только попытайтесь примазаться !
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01.03.2022 13:50 Відповісти
Провокатор иди на кацапский корабль. Все сказанное мною на пользу Украине.
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01.03.2022 14:11 Відповісти
коментар відмічено як спам
по привычке- народу молитву, веру, а себе бабло, замахал свыноносый
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01.03.2022 14:09 Відповісти
коментар відмічено як спам
твой сын в терробороне или детки у европе?
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01.03.2022 13:50 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ.СЛАВА ГЕРОЯМ. ПОБЕДА ЗА ВАМИ.
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01.03.2022 13:57 Відповісти
Вікторія Сюмар

10 mins ·

Москалі ********* остаточно… Один карлик погрожує світу ядерними бомбами, а інший нєдоросль вже оголошує війну Францію… Вся дурь напоказ світу
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01.03.2022 13:57 Відповісти
накуй это Ес вступать просить. Нам второй фронт нужен, уже на кривой рог едут. сейчас замкнут кольцо и половина Украины уже под оккупантами со всеми заправками и ремонтной базой и т.д. и тогда уже самим нужно выбивать их будет из городов. Куча джевелинов и нлау, стингуры и гранотометы ГДЕ они *****. Люди со стрелковым протмв танков, а они учат как коктейли делать они нахер ненужны ваши коктейли в поле.
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01.03.2022 14:24 Відповісти
Nachnjom s togo, chto mi vam nichevo ne dolzhni, doma u suprug sprashivaite, vozmozhno oni vam chto to dolzhni, no tozhe ne uveren, tak kak, u nas vtoraja polovina svobodna ljudina i nichego nedolzhna mne. Jedinstvennoje chto mi vse dolzhni - eto umeretj, toljko vot odin ranjshe drugoi pozgje.
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01.03.2022 14:24 Відповісти
 
 