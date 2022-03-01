Порошенко закликав Європейську народну партію підтримати вступ України до ЄС та надання ПДЧ в НАТО

Петро Порошенко взяв участь у засіданні Європейської народної партії перед дебатами в Європарламенті щодо ситуації в Україні.

Петро Порошенко привітав рішення Президента Зеленського щодо подання заявки на членство в ЄС згідно зі статею 49 Договору про ЄС та закликав політичну родину Європейської народної партії сприяти швидкому вирішенню питання про вступ України до Європейського Союзу за спеціальною процедурою, а також надання нашій державі Плану дій щодо членства в НАТО, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".

"ЄС має невідкладно розпочати процес передвступних переговорів з Україною та надати нашій державі потужну фінансово-економічну допомогу на відбудову зруйнованої інфраструктури", – наголосив п’ятий Президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС Німеччини виступила проти прискореного вступу України до ЄС