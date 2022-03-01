Інформація про проведення евакуації в Херсоні є провокацією. Не сідайте в незнайомі автомобілі та не виходьте на вулицю, - міськрада

Херсонська міськрада заявляє, що місцева влада не проводить евакуації і закликала місцевих жителів не сідати в незнайомі автомобілі та не виходити на вулицю.

Про це йдеться у повідомленні Херсонської міськради у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Увага!!! Міська влада не проводить евакуацію!!", - йдеться в повідомленні, розміщеному у вівторок на сторінці міськради у Facebook.

Ще в одному повідомленні на сторінці міськради значиться, що інформація про проведення евакуації є провокацією.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли з артилерії житлові будинки в Херсоні. ВIДЕО

"Не сідайте в незнайомі автомобілі, не виходьте на вулицю!", - зазначено в повідомленні.

Окрім того, начальник управління цивільного захисту Херсона Олександр Лещенко заявив, що тероборона по домах і квартирах не ходить. "Херсонці, не відкривайте нікому двері!!! Бережіть себе!", - зазначив він.

Також читайте: Внаслідок обстрілу окупантами Херсону снаряди влучили у дві багатоповерхівки, зруйновано декілька квартир, виникла пожежа, - ДСНС