Інформація про проведення евакуації в Херсоні є провокацією. Не сідайте в незнайомі автомобілі та не виходьте на вулицю, - міськрада
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Херсонська міськрада заявляє, що місцева влада не проводить евакуації і закликала місцевих жителів не сідати в незнайомі автомобілі та не виходити на вулицю.
Про це йдеться у повідомленні Херсонської міськради у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"Увага!!! Міська влада не проводить евакуацію!!", - йдеться в повідомленні, розміщеному у вівторок на сторінці міськради у Facebook.
Ще в одному повідомленні на сторінці міськради значиться, що інформація про проведення евакуації є провокацією.
"Не сідайте в незнайомі автомобілі, не виходьте на вулицю!", - зазначено в повідомленні.
Окрім того, начальник управління цивільного захисту Херсона Олександр Лещенко заявив, що тероборона по домах і квартирах не ходить. "Херсонці, не відкривайте нікому двері!!! Бережіть себе!", - зазначив він.
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Любой ватный мер города !!!
Помните ****** у нас бутылок
ОЧЕНЬ
ОЧЕНЬ и ОЧЕНЬ МНОГО !!!
Только попробуйте саботировать !!!
Мерам патриотам респект !!!
⚡️ВСУ нанесли удар "Точкой-У" по большому количеству российской техники на аэродроме Бердянска, сообщает экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.
Он добавил, что прошлой ночью украинские самолеты Су-25 разбили колонну россиян возле села Перемога, предотвратив захват Броваров.
Смерть кацапам!
Мирні жителі повернули прапор України біля адміністрації окупованого міста!✌
ВР відмінити смертну кару на вчас!
щоб партизани не нападали на них