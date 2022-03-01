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Інформація про проведення евакуації в Херсоні є провокацією. Не сідайте в незнайомі автомобілі та не виходьте на вулицю, - міськрада

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Інформація про проведення евакуації в Херсоні є провокацією. Не сідайте в незнайомі автомобілі та не виходьте на вулицю, - міськрада

Херсонська міськрада заявляє, що місцева влада не проводить евакуації і закликала місцевих жителів не сідати в незнайомі автомобілі та не виходити на вулицю.

Про це йдеться у повідомленні Херсонської міськради у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Увага!!! Міська влада не проводить евакуацію!!", - йдеться в повідомленні, розміщеному у вівторок на сторінці міськради у Facebook.

Ще в одному повідомленні на сторінці міськради значиться, що інформація про проведення евакуації є провокацією.

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"Не сідайте в незнайомі автомобілі, не виходьте на вулицю!", - зазначено в повідомленні.

Окрім того, начальник управління цивільного захисту Херсона Олександр Лещенко заявив, що тероборона по домах і квартирах не ходить. "Херсонці, не відкривайте нікому двері!!! Бережіть себе!", - зазначив він.

Також читайте: Внаслідок обстрілу окупантами Херсону снаряди влучили у дві багатоповерхівки, зруйновано декілька квартир, виникла пожежа, - ДСНС

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Топ коментарі
+9

⚡️ВСУ нанесли удар "Точкой-У" по большому количеству российской техники на аэродроме Бердянска, сообщает экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Он добавил, что прошлой ночью украинские самолеты Су-25 разбили колонну россиян возле села Перемога, предотвратив захват Броваров.
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01.03.2022 13:15
+8
КУП'ЯНСЬК! Місто яке здав мер зрадник!!!

Мирні жителі повернули прапор України біля адміністрації окупованого міста!✌
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01.03.2022 13:15
+5
В Турции и Египте банкоматы перестали принимать карточки россиян....Forum 24: санкции поставят Россию на колени
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01.03.2022 13:16
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01.03.2022 13:12 Відповісти
Херсон Не вздумайте купиться!!
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01.03.2022 13:13 Відповісти
Херсон и временно оккупированный район (Олешки) равнодушен (как минимум) к "освободителям". Но, в целом, настроения проукраинские!
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01.03.2022 13:18 Відповісти
моей сестры сосед наш родственник первый побежит,еще моя бывшая одноклассница побежит с цветами(вместо иконы портрет путлера)у подруги пол кафедры ватниц....одного ярого поклонника корона к счастью забрала...там личинок достаточно
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01.03.2022 13:20 Відповісти
Важно !!!

Любой ватный мер города !!!

Помните ****** у нас бутылок

ОЧЕНЬ

ОЧЕНЬ и ОЧЕНЬ МНОГО !!!

Только попробуйте саботировать !!!

Мерам патриотам респект !!!
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01.03.2022 13:14 Відповісти

⚡️ВСУ нанесли удар "Точкой-У" по большому количеству российской техники на аэродроме Бердянска, сообщает экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Он добавил, что прошлой ночью украинские самолеты Су-25 разбили колонну россиян возле села Перемога, предотвратив захват Броваров.
показати весь коментар
01.03.2022 13:15 Відповісти
Хвала ЗСУ!
Смерть кацапам!
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01.03.2022 13:17 Відповісти
КУП'ЯНСЬК! Місто яке здав мер зрадник!!!

Мирні жителі повернули прапор України біля адміністрації окупованого міста!✌
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01.03.2022 13:15 Відповісти
І це тільки початок!!!
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01.03.2022 13:34 Відповісти
Зрадників України розстрілювать!
ВР відмінити смертну кару на вчас!
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01.03.2022 13:19 Відповісти
орки обстрілюють як попередження панельні будинки з невеликих гармат..
щоб партизани не нападали на них
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01.03.2022 13:31 Відповісти
 
 