Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 12:00 1 березня

Російський окупант знизив темпи наступу але все ще продовжує спроби розвити темп наступу на окремих напрямках в наступальній операції проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із повідомленням на пресцентр Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 12.00 1 березня.

"Триває шоста доба російського воєнного вторгнення проти України. Колони броньованої техніки російських агресорів уповільнили темпи наступу та мають проблеми з забезпеченням на території України. Війська противника лишені системного підвозу палива та боєприпасів. Не досягнувши успіху в захопленні обласних центрів Харкова та Чернігова окупанти здійснили обстріли ракетами житлових кварталів зазначених міст", - йдеться у повідомленні.

Крім того, російські окупанти продовжують утримувати в оточенні українські міста Суми, Лебедин та Охтирка, противник здійснює перегрупування з метою продовження наступу у напрямку Києва.

На Донеччині ворожі війська силами 1, 2 АК та підрозділів 8 А за артилерійської підтримки ЗС РФ зосередили зусилля на захопленні українського міста Маріуполь, успіху не мають. Мету виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей не досягнули.

На Таврійському напрямку ворог наявними силами вийшов на рубіж в районах населених пунктів Скадовськ, Гола Пристань, Херсон, Нова Каховка. Після перегрупування продовжує наступ у напрямку Миколаєва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 06:00 1 березня

Відмічено випадки грабежів та мародерства з боку окупантів у районах населених пунктів Буча, Гостомель, Новий Басанів.

Незважаючи на те, що Російська Федерація є державою-учасницею Женевських конвенцій про захист жертв війни, її збройні сили та підтримувані нею терористичні угруповання продовжують систематично та зухвало порушувати норми Міжнародного гуманітарного права в Україні.

Втративши наступальні можливості противник, зосередився на оточенні міста Києва, констатують в Генштабі

Станом на 12.00 01.03.2022 орієнтовні втрати озброєння та військової техніки противника ЗС РФ склали: літаків – 29 од., гелікоптерів – 29 од., танків ‒ 198 од., ББМ ‒ 846 од., арт. систем – 77, засобів ППО – 7 од., РСЗВ – 24 од., БПЛА – 3 од., АТТ – 305 од., цистерн з ПММ – 60 кораблів, катерів – 2.