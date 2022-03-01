Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 12:00 1 березня
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Російський окупант знизив темпи наступу але все ще продовжує спроби розвити темп наступу на окремих напрямках в наступальній операції проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із повідомленням на пресцентр Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 12.00 1 березня.
"Триває шоста доба російського воєнного вторгнення проти України. Колони броньованої техніки російських агресорів уповільнили темпи наступу та мають проблеми з забезпеченням на території України. Війська противника лишені системного підвозу палива та боєприпасів. Не досягнувши успіху в захопленні обласних центрів Харкова та Чернігова окупанти здійснили обстріли ракетами житлових кварталів зазначених міст", - йдеться у повідомленні.
Крім того, російські окупанти продовжують утримувати в оточенні українські міста Суми, Лебедин та Охтирка, противник здійснює перегрупування з метою продовження наступу у напрямку Києва.
На Донеччині ворожі війська силами 1, 2 АК та підрозділів 8 А за артилерійської підтримки ЗС РФ зосередили зусилля на захопленні українського міста Маріуполь, успіху не мають. Мету виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей не досягнули.
На Таврійському напрямку ворог наявними силами вийшов на рубіж в районах населених пунктів Скадовськ, Гола Пристань, Херсон, Нова Каховка. Після перегрупування продовжує наступ у напрямку Миколаєва.
Відмічено випадки грабежів та мародерства з боку окупантів у районах населених пунктів Буча, Гостомель, Новий Басанів.
Незважаючи на те, що Російська Федерація є державою-учасницею Женевських конвенцій про захист жертв війни, її збройні сили та підтримувані нею терористичні угруповання продовжують систематично та зухвало порушувати норми Міжнародного гуманітарного права в Україні.
Втративши наступальні можливості противник, зосередився на оточенні міста Києва, констатують в Генштабі
Станом на 12.00 01.03.2022 орієнтовні втрати озброєння та військової техніки противника ЗС РФ склали: літаків – 29 од., гелікоптерів – 29 од., танків ‒ 198 од., ББМ ‒ 846 од., арт. систем – 77, засобів ППО – 7 од., РСЗВ – 24 од., БПЛА – 3 од., АТТ – 305 од., цистерн з ПММ – 60 кораблів, катерів – 2.
Будь ласка, зачекайте...
Про це пише Chris Hughes на сторінках Mirror.
Команда досвідчених ветеранів SAS приєднується до кривавої боротьби України проти російського вторгнення, повідомляє Daily Mirror.
Співробітники британського спецназу у відставці зголосилися на місію в Українв, щоб підтримати оборону країни.
Вважається, що колишні десантники в якийсь момент можуть приєднатися до команд спецназу в Україні разом з іншими військовими спеціалістами Великобританії.
Ветерани віком від 40 до 60 провели зустрічі, щоб обговорити участь у небезпечній місії - підтримці українців у бою.
Ключовим моментом для розуміння цієї операції є те, що серед них є високопрофесійні снайпери та фахівці із застосування зенітних і протитанкових ракет.
Снайпери - крім іншого - допомагатимуть у знищенні російських коригувальників авіаударів і московського спецназу, які скеровують та коригують авіаудари по військах і місцевих громадах.
Вважається, що операція не оплачується урядом Великобританії, а буде фінансуватися європейською країною, яка не буде названа, через приватну військову компанію. Цей план є способом військової підтримки України, але без офіційного відправлення військових у бій проти сил Володимира Путіна.
Більше десятка ветеранів вже прибули в Україну і ще десяток поїдуть туди цього тижня. Серед них прапорщики, сержанти та капрали, які воювали по всьому світу, але досі ще жоден офіцер армії не записався.
Це наслідок заклику президента України Зеленського, який попросив, щоб люди з усього світу взялися за зброю та прихжджали в Україну допомагаи захистити його Батьківщину.
Наразі, за офіційними українськими даними, його війська знищили 5300 російських військових у запеклих боях за міста по всій країні. Колишня команда SAS воювала в Афганістані, Іраку та в інших місцях по всьому світу.
Як повідомляла група «ІС», російські окупанти здаються у полон цілими підрозділами.
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Джерело: https://khreschatyk.news/mertvyh-kadyrovtsiv-zvozyat-v-morgy-bilorusi-v-merezhi-z-yavylasya-rozmova-rodychiv-video/
ЛЮДЯНІСТЬ має бути, але В МІРУ
ІНАКШЕ ворог скористається цим, і ви ПРОГРАЄТЕ
щедрою людяністю ви відкриваєте ворогу багато можливостей для маневрів
Как посчитать сколько чего в конвоях по 100 ед. и более техники, а их каждый день мочат артой, авиацией... С бпла проще, т.к. они работают по особому заданию и цели свои фиксируют...
Смысла писать "от фонаря" абсолютно нет!
Dumaju posle obeda 6000 uže perevalilo.
Немає сенсу їх блокувати - з Росією всім українцям вже ВСЕ зрозуміло. Навпаки, ці інструменти зараз потрібно використовувати у якості інформаційної зброї вже проти самої Росії і максимально наповнювати їх "тонами" відео і фото про цю війну. Скоро вони зрозуміють, що це не кіно!
Нічого відкривати не потрібно.
Позавчора на ютубі на каналах по мех обробці трьох каналів людей з західною України, та одного з Одеси, автори дуже чемно призвали наших громадян до спротиву і вступу до ТрО, так там почався такий шквал кацапських нападків на авторів, на один нейтральний голос кацапа - десятки агресивних... Я із злістю почав писати: "Слава Україні! Смерть кацапам!", так вони заспамили мене і подібні відповіді миттю! І скільки б я не заходив і просто не копіював свої записи , вони миттю видалялись, причому це робилось софтово, або стая цих кацапів сидить там сутками...
На каналі "навального" приблизно така ж картина, але я там кидав ссилку на відео знищеного конвоя в Бучі, то нікого це не зацікавило, тільки одна жінка написала, що ось "бумажна армія" (кацапська), тоб то вона не засуджувала агресію а тільки недовольна силою своєї армії... А один із аватаркой "вымпел" вдв, написав тіпа: "вывсевретииии"... Так що, я більше не займаюсь такими дурницями...)
https://twitter.com/_A_Vit_/status/1498591520454238208
П.С. Чмошники
Кораблів+катерів = 2шт
60 то бочки з горючкою
та коми після 60 немає
https://www.facebook.com/vseua/videos/532400228123406/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
https://www.facebook.com/vseua/videos/532400228123406/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
А от місце базування якраз є, тому й переживаю, що всі знають звідки вони мають вилітати.
3 hrs ·
6 день. Києву всі розвідки світу давали максимум 48 годин… Але він вистояв вже більше і зустрів весну…
Ситуація така: більшість колон під Києвом, які мали забезпечити облогу міста, розбиті. Російські солдати переважно порозбігалися і бродять околицями, десь км 30 - 40 до столиці. Голодні і злі.
Русскій танкіст Міша в одному з сіл біля Макарова дві години їздив довкола села на танку. Місцеві спитали, чого він наярює? Міша: «надо выпалить топливо, а то если с полным баком вернусь, свои же расстреляют. А ехать дальше я не хочу». Це абсолютно правдива історія.
Путін по всій Росії збирає нові війська, але його кращі кадри або вже валяються в українській землі, або бродять по ній голодні і покинуті. З кнопочними телефонами, аби не викладали цієї ганьби в інет. І лише просять місцевих: покажіть де кордон, ми підемо.
Йдіть. Йдіть нах і далі. І назавжди.
В нас весна. Нам час відбудовувати те, що ви натворили на нашій землі. Будувати ще кращу свою Украіну…
Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С рашистской силой тёмною,
С путинской ордой.
Припев:
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, -
Идёт война народная,
Священная война!
Как два различных полюса,
Во всём враждебны мы.
За свет и мир мы боремся,
Они - за царство тьмы.
Припев.
Дадим отпор душителям
Всех демократических идей,
Насильникам, грабителям,
Мучителям людей!
Припев.
Не смеют крылья трехцветные
Над Украиною летать,
Поля её просторные
Не смей кацап топтать!
Припев.
Гнилой рашистской нечисти
Загоним пулю в лоб,
Отродью человечества
Сколотим крепкий гроб!
Припев.
Пойдём ****** всей силою,
Всем сердцем, всей душой
За землю нашу милую,
За Киев наш родной!
Припев.
Встаёт страна огромная,
Встаёт на смертный бой
С кацапской силой ********,
С путинской ордой!
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Редактор поправьте - не Новый Басанов, а Новая Басань
Може, варто "підточити" тих, хто намагається оточувати, поки вони не закріпилися там?