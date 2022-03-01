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Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 12:00 1 березня

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 12:00 1 березня

Російський окупант знизив темпи наступу але все ще продовжує спроби розвити темп наступу на окремих напрямках в наступальній операції проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із повідомленням на пресцентр Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 12.00 1 березня.

"Триває шоста доба російського воєнного вторгнення проти України. Колони броньованої техніки російських агресорів уповільнили темпи наступу та мають проблеми з забезпеченням на території України. Війська противника лишені системного підвозу палива та боєприпасів. Не досягнувши успіху в захопленні обласних центрів Харкова та Чернігова окупанти здійснили обстріли ракетами житлових кварталів зазначених міст", - йдеться у повідомленні.

Крім того, російські окупанти продовжують утримувати в оточенні українські міста Суми, Лебедин та Охтирка, противник здійснює перегрупування з метою продовження наступу у напрямку Києва.

На Донеччині ворожі війська силами 1, 2 АК та підрозділів 8 А за артилерійської підтримки ЗС РФ зосередили зусилля на захопленні українського міста Маріуполь, успіху не мають. Мету виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей не досягнули.

На Таврійському напрямку ворог наявними силами вийшов на рубіж в районах населених пунктів Скадовськ, Гола Пристань, Херсон, Нова Каховка. Після перегрупування продовжує наступ у напрямку Миколаєва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 06:00 1 березня

Відмічено випадки грабежів та мародерства з боку окупантів у районах населених пунктів Буча, Гостомель, Новий Басанів.

Незважаючи на те, що Російська Федерація є державою-учасницею Женевських конвенцій про захист жертв війни, її збройні сили та підтримувані нею терористичні угруповання продовжують систематично та зухвало порушувати норми Міжнародного гуманітарного права в Україні.

Втративши наступальні можливості противник, зосередився на оточенні міста Києва, констатують в Генштабі

Станом на 12.00 01.03.2022 орієнтовні втрати озброєння та військової техніки противника ЗС РФ склали: літаків – 29 од., гелікоптерів – 29 од., танків ‒ 198 од., ББМ ‒ 846 од., арт. систем – 77, засобів ППО – 7 од., РСЗВ – 24 од., БПЛА – 3 од., АТТ – 305 од., цистерн з ПММ – 60 кораблів, катерів – 2.

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Топ коментарі
+43
Команда досвідчених ветеранів SAS приєднується до кривавої боротьби України проти російського вторгнення. Вважається, що операція не оплачується урядом Великобританії, а буде фінансуватися європейською країною, яка ще не названа, через приватну військову компанію.

Про це пише Chris Hughes на сторінках Mirror.

Команда досвідчених ветеранів SAS приєднується до кривавої боротьби України проти російського вторгнення, повідомляє Daily Mirror.

Співробітники британського спецназу у відставці зголосилися на місію в Українв, щоб підтримати оборону країни.

Вважається, що колишні десантники в якийсь момент можуть приєднатися до команд спецназу в Україні разом з іншими військовими спеціалістами Великобританії.
Ветерани віком від 40 до 60 провели зустрічі, щоб обговорити участь у небезпечній місії - підтримці українців у бою.

Ключовим моментом для розуміння цієї операції є те, що серед них є високопрофесійні снайпери та фахівці із застосування зенітних і протитанкових ракет.

Снайпери - крім іншого - допомагатимуть у знищенні російських коригувальників авіаударів і московського спецназу, які скеровують та коригують авіаудари по військах і місцевих громадах.

Вважається, що операція не оплачується урядом Великобританії, а буде фінансуватися європейською країною, яка не буде названа, через приватну військову компанію. Цей план є способом військової підтримки України, але без офіційного відправлення військових у бій проти сил Володимира Путіна.

Більше десятка ветеранів вже прибули в Україну і ще десяток поїдуть туди цього тижня. Серед них прапорщики, сержанти та капрали, які воювали по всьому світу, але досі ще жоден офіцер армії не записався.

Це наслідок заклику президента України Зеленського, який попросив, щоб люди з усього світу взялися за зброю та прихжджали в Україну допомагаи захистити його Батьківщину.

Наразі, за офіційними українськими даними, його війська знищили 5300 російських військових у запеклих боях за міста по всій країні. Колишня команда SAS воювала в Афганістані, Іраку та в інших місцях по всьому світу.

Як повідомляла група «ІС», російські окупанти здаються у полон цілими підрозділами.

Інформація - одна з граней війни! Підписуйтесь на аккаунт «Інформаційного спротиву» в Twitter - посилання на наші ексклюзиви, а також найрезонансніші новини України та світу.
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01.03.2022 13:21
+25
Нічого вони не зрозуміють. Дивився відео з полоненим кацапом, дзвонить додому, каже що в Україні вони вбивають мирне населення, а ватна мамашка навзрид - "Что ти такое гаварішь! Ти родіну защіщаешь!" Вона тупа не розуміє навіть, що родіну захищають у СВОЇЙ країні...
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01.03.2022 13:30
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Команда досвідчених ветеранів SAS приєднується до кривавої боротьби України проти російського вторгнення. Вважається, що операція не оплачується урядом Великобританії, а буде фінансуватися європейською країною, яка ще не названа, через приватну військову компанію.

Про це пише Chris Hughes на сторінках Mirror.

Команда досвідчених ветеранів SAS приєднується до кривавої боротьби України проти російського вторгнення, повідомляє Daily Mirror.

Співробітники британського спецназу у відставці зголосилися на місію в Українв, щоб підтримати оборону країни.

Вважається, що колишні десантники в якийсь момент можуть приєднатися до команд спецназу в Україні разом з іншими військовими спеціалістами Великобританії.
Ветерани віком від 40 до 60 провели зустрічі, щоб обговорити участь у небезпечній місії - підтримці українців у бою.

Ключовим моментом для розуміння цієї операції є те, що серед них є високопрофесійні снайпери та фахівці із застосування зенітних і протитанкових ракет.

Снайпери - крім іншого - допомагатимуть у знищенні російських коригувальників авіаударів і московського спецназу, які скеровують та коригують авіаудари по військах і місцевих громадах.

Вважається, що операція не оплачується урядом Великобританії, а буде фінансуватися європейською країною, яка не буде названа, через приватну військову компанію. Цей план є способом військової підтримки України, але без офіційного відправлення військових у бій проти сил Володимира Путіна.

Більше десятка ветеранів вже прибули в Україну і ще десяток поїдуть туди цього тижня. Серед них прапорщики, сержанти та капрали, які воювали по всьому світу, але досі ще жоден офіцер армії не записався.

Це наслідок заклику президента України Зеленського, який попросив, щоб люди з усього світу взялися за зброю та прихжджали в Україну допомагаи захистити його Батьківщину.

Наразі, за офіційними українськими даними, його війська знищили 5300 російських військових у запеклих боях за міста по всій країні. Колишня команда SAS воювала в Афганістані, Іраку та в інших місцях по всьому світу.

Як повідомляла група «ІС», російські окупанти здаються у полон цілими підрозділами.

Інформація - одна з граней війни! Підписуйтесь на аккаунт «Інформаційного спротиву» в Twitter - посилання на наші ексклюзиви, а також найрезонансніші новини України та світу.
показати весь коментар
01.03.2022 13:21 Відповісти
Ці люди мають найвижчий рівень у світі, від них можна баґато навчитись, ґарна новина.
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01.03.2022 13:24 Відповісти
Как раз пишут заявления на твоё имя. Погоди чуть-чуть. Скоро завизируешь.
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01.03.2022 14:20 Відповісти
ну шо вата,сбоченци...негров вызывали?все оплачено и все включено,заказ отмене не подлежит
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01.03.2022 13:29 Відповісти
Залишилося лише морських котиків у відставці запросити із США. Поширюйте цю інформацію нехай Вымпел і Кадировці мають на увазі з чим їм доведеться зіткнутися в Україні.
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01.03.2022 13:31 Відповісти
Мертвих кадировців звозять в морги Білорусі: в мережі з'явилася розмова родичів (відео)

Джерело: https://khreschatyk.news/mertvyh-kadyrovtsiv-zvozyat-v-morgy-bilorusi-v-merezhi-z-yavylasya-rozmova-rodychiv-video/
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01.03.2022 13:34 Відповісти
Зеленський будь ласка

ЛЮДЯНІСТЬ має бути, але В МІРУ

ІНАКШЕ ворог скористається цим, і ви ПРОГРАЄТЕ

щедрою людяністю ви відкриваєте ворогу багато можливостей для маневрів
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01.03.2022 13:21 Відповісти
Ми відступили від кордонів. Єдине, що ми встигли - точка-у по аеродрому біля Ростова. Ми ще можемо проатакувати авіацію у Білорусі, но тоді 100% тарган відправить свої війська. Як на мене це все одно буде, тому треба знищити Іли та ка-52 на аеродромах.
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01.03.2022 13:26 Відповісти
не добьет точка у до белорусских обьектов к сожалению
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01.03.2022 13:28 Відповісти
тарган вже відправив свої війська
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01.03.2022 13:36 Відповісти
Военный аналитик?служил хоть?
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01.03.2022 13:27 Відповісти
А що ти скажеш з його приводу?
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01.03.2022 13:40 Відповісти
Так вони заїжджають і потім все одно збираються у якійсь точці на території України для дозаправки, бо Україна - це не квадтрат 100х100 км, у якому можна танком проїхатися туди-сюди і повернутися на базу. От там їх і валять.
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01.03.2022 13:30 Відповісти
Что-то потери личного состава у русских не оглашают. Это результаты переговоров?
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01.03.2022 13:23 Відповісти
их уже со счета сбились
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01.03.2022 13:29 Відповісти
Нет возможности их считать! Последняя оф. цифра 5300, но я думаю, что и она занижена сильно.
Как посчитать сколько чего в конвоях по 100 ед. и более техники, а их каждый день мочат артой, авиацией... С бпла проще, т.к. они работают по особому заданию и цели свои фиксируют...
Смысла писать "от фонаря" абсолютно нет!
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01.03.2022 13:39 Відповісти
Арестович только что 5700 озвучил. Всё путём
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01.03.2022 13:40 Відповісти
Вот еще ответ - от многих не остается ничего или конечности...:https://khreschatyk.news/mertvyh-kadyrovtsiv-zvozyat-v-morgy-bilorusi-v-merezhi-z-yavylasya-rozmova-rodychiv-video/
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01.03.2022 13:45 Відповісти
Na cenzore (gliadite naverxu na glavnoj) cyfra 5700 stojala s utra.
Dumaju posle obeda 6000 uže perevalilo.
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01.03.2022 15:36 Відповісти
вбий кацапа
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01.03.2022 13:24 Відповісти
Для прориву інформаційної блокади в Росії щодо війни в Україні потрібно терміново відновити роботу таких сервісів як "Одноклассники, Вконтакте та інших" !!!

Немає сенсу їх блокувати - з Росією всім українцям вже ВСЕ зрозуміло. Навпаки, ці інструменти зараз потрібно використовувати у якості інформаційної зброї вже проти самої Росії і максимально наповнювати їх "тонами" відео і фото про цю війну. Скоро вони зрозуміють, що це не кіно!
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01.03.2022 13:24 Відповісти
Нічого вони не зрозуміють. Дивився відео з полоненим кацапом, дзвонить додому, каже що в Україні вони вбивають мирне населення, а ватна мамашка навзрид - "Что ти такое гаварішь! Ти родіну защіщаешь!" Вона тупа не розуміє навіть, що родіну захищають у СВОЇЙ країні...
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01.03.2022 13:30 Відповісти
Саме так. Вони завжди вірили - я сам вірив - що весь світ проти них. Отже зараз і кричать: "Мьі жьі вам гавариле!"
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01.03.2022 13:38 Відповісти
блокування дуже легко обійти - встанови впн в браузер і вперед!
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01.03.2022 13:30 Відповісти
Не ожидал конечно. Давно печатал про ошибку в 2017г когда зарубили это чмо-кино в сети! Там же ясно было всё кто есть кто и шанс громить теоретически или выкладывать инфу реальную. А теперь там всё наоборот, бред кретинов, сырники. под-лодки, десантура и грязь жуткая на нас.
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01.03.2022 13:32 Відповісти
Там ********* и салавьоф в голове. Вата 99,9% абсолютно непробиваемая и их, таких, к сожалению очень много в Украине. Вата мозга лечится только лекарством Pb с дозировкой 5,45 и 7,62
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01.03.2022 14:17 Відповісти
Користуйтесь VPN чи браузером Тор.
Нічого відкривати не потрібно.
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01.03.2022 13:33 Відповісти
Уже розблоковані
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01.03.2022 13:36 Відповісти
ага..ще тут кремлеботів бракує..там армія кремлеботів в прямому розумінні..на стрімах побувайте хоч раз..там стрічка ботами забита ..стрім просто летить..навіть не вспіваєш прочитати
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01.03.2022 13:53 Відповісти
Пробачте, але це дурна ідея, нічого вони не зрозуміють і не змінять своє ставлення до нас!!!...
Позавчора на ютубі на каналах по мех обробці трьох каналів людей з західною України, та одного з Одеси, автори дуже чемно призвали наших громадян до спротиву і вступу до ТрО, так там почався такий шквал кацапських нападків на авторів, на один нейтральний голос кацапа - десятки агресивних... Я із злістю почав писати: "Слава Україні! Смерть кацапам!", так вони заспамили мене і подібні відповіді миттю! І скільки б я не заходив і просто не копіював свої записи , вони миттю видалялись, причому це робилось софтово, або стая цих кацапів сидить там сутками...
На каналі "навального" приблизно така ж картина, але я там кидав ссилку на відео знищеного конвоя в Бучі, то нікого це не зацікавило, тільки одна жінка написала, що ось "бумажна армія" (кацапська), тоб то вона не засуджувала агресію а тільки недовольна силою своєї армії... А один із аватаркой "вымпел" вдв, написав тіпа: "вывсевретииии"... Так що, я більше не займаюсь такими дурницями...)
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01.03.2022 14:06 Відповісти
10 тыс. жмуров..20..30 Только это расшевелит безмозглую кацапскую биомассу. В Афганистане вроде около 15 тыс. покойников было.
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01.03.2022 14:27 Відповісти
Про мертвих ніхто не знає (ще). Це їм вдається поки що придушувати. Але є необсяжна кількість поранених і покалічених, але ще живих. Набагато більше ніж вони собі планували. Тільки зараз вони досягають кордону з Беларуссю. Ніхто не знає що з ними робити. Лікарні і школи переповнені, і лікарів стільки нема. Через день-два вони з'являться у Москві. І як таке приховаєш?
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01.03.2022 15:17 Відповісти
Вона Нова Басань, а ніякий не Басанів.
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01.03.2022 13:27 Відповісти
Русская петушня сдалась целой ротой. Раз этот биомусор ***** строит дороги и мосты, предлагаю сразу поле удобрить ими. После Харьковского обстрела только так.
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01.03.2022 13:27 Відповісти
Під Харковом у полон потрапила рота Таманської Краснознамьоної Гвардєйской Дівізіі. Відео
https://twitter.com/_A_Vit_/status/1498591520454238208

П.С. Чмошники
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01.03.2022 13:31 Відповісти
Радий кожній перемозі і атаці наших бійців, але не варто применшувати можливостей, підлостей і хитростей противника. На вказаному сайті наші бійці конвоюють якесь обдерте відділення нещасних кацапів, навіть не взвод і тим більше аж ніяк не роту, так кілька москаликів чи бурятів. На жаль, тут і не пахне відбірними дивізіями. Треба тримати під контролем ситуацію, бо спочатку москалі могли кинути під роздачу на "м"ясо" всяку гопоту, а потім можуть піти і вишколені легіонери чи вагнерівці, які пройшли Сірію, бої на Донбасі. Будьмо напоготові , Слава Україні.
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01.03.2022 13:55 Відповісти
все свиноцабаки прошли бутылки и швабры - не смотри кацапское кино...!
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01.03.2022 14:09 Відповісти
чего так? если сдались - норм, мозги значит есть, немного. потом нужно следственные действия, кто стрелял\убивал и т.п.
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01.03.2022 13:41 Відповісти
росія в2019горці вийшла з женевської конвенції!!!! у статті не точність....загугліть про це, і пом'ятайте!
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01.03.2022 13:29 Відповісти
60шт цистерн.
Кораблів+катерів = 2шт
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01.03.2022 13:38 Відповісти
Жалко ... Ясно, дякую!
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01.03.2022 13:45 Відповісти
2 катери
60 то бочки з горючкою
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01.03.2022 13:42 Відповісти
Жалко ... Ясно, дякую!
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01.03.2022 13:46 Відповісти
цистерн з ПММ - 60
та коми після 60 немає
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01.03.2022 13:46 Відповісти
Тримаємось, друзи!
https://www.facebook.com/vseua/videos/532400228123406/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
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01.03.2022 13:33 Відповісти
Тримаємось, друзи!
https://www.facebook.com/vseua/videos/532400228123406/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
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01.03.2022 13:33 Відповісти
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01.03.2022 13:33 Відповісти
а 70 європейських літаків вже у нас?
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01.03.2022 13:34 Відповісти
Вони будуть базуватись на захищених аеродромах у Польщі. Туди вже відправили льотчиків
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01.03.2022 13:38 Відповісти
А можливо робити бойові вильоти аж до Києва?
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01.03.2022 13:41 Відповісти
з якою метою цікавитесь? це військова таємниця
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01.03.2022 13:44 Відповісти
Теоретична можливість і дальність вилетів не є таємницею.
А от місце базування якраз є, тому й переживаю, що всі знають звідки вони мають вилітати.
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01.03.2022 14:07 Відповісти
Бойові вильоти з польських аеродромів. Була така інфа
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01.03.2022 13:40 Відповісти
Бей, Кацапов, спасай Украину
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01.03.2022 13:45 Відповісти
думаю, что не раскроют такую информацию
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01.03.2022 13:52 Відповісти
Вікторія Сюмар

3 hrs ·

6 день. Києву всі розвідки світу давали максимум 48 годин… Але він вистояв вже більше і зустрів весну…

Ситуація така: більшість колон під Києвом, які мали забезпечити облогу міста, розбиті. Російські солдати переважно порозбігалися і бродять околицями, десь км 30 - 40 до столиці. Голодні і злі.

Русскій танкіст Міша в одному з сіл біля Макарова дві години їздив довкола села на танку. Місцеві спитали, чого він наярює? Міша: «надо выпалить топливо, а то если с полным баком вернусь, свои же расстреляют. А ехать дальше я не хочу». Це абсолютно правдива історія.

Путін по всій Росії збирає нові війська, але його кращі кадри або вже валяються в українській землі, або бродять по ній голодні і покинуті. З кнопочними телефонами, аби не викладали цієї ганьби в інет. І лише просять місцевих: покажіть де кордон, ми підемо.

Йдіть. Йдіть нах і далі. І назавжди.

В нас весна. Нам час відбудовувати те, що ви натворили на нашій землі. Будувати ще кращу свою Украіну…
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01.03.2022 13:37 Відповісти
шо відбудовувати? От вони нехай і відбудовують.Війна триває ніхто її не відміняв
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01.03.2022 14:04 Відповісти
Так я не вата, це для мозку рашистів

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С рашистской силой тёмною,
С путинской ордой.

Припев:

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, -
Идёт война народная,
Священная война!

Как два различных полюса,
Во всём враждебны мы.
За свет и мир мы боремся,
Они - за царство тьмы.

Припев.

Дадим отпор душителям
Всех демократических идей,
Насильникам, грабителям,
Мучителям людей!

Припев.

Не смеют крылья трехцветные
Над Украиною летать,
Поля её просторные
Не смей кацап топтать!

Припев.

Гнилой рашистской нечисти
Загоним пулю в лоб,
Отродью человечества
Сколотим крепкий гроб!

Припев.

Пойдём ****** всей силою,
Всем сердцем, всей душой
За землю нашу милую,
За Киев наш родной!

Припев.

Встаёт страна огромная,
Встаёт на смертный бой
С кацапской силой ********,
С путинской ордой!
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01.03.2022 13:40 Відповісти
нам би добровольців НАТО на літаках та пво
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01.03.2022 13:42 Відповісти
Іхтамнетовських НАТОвців маєте на увазі?
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01.03.2022 14:05 Відповісти
Смерть кацапским оккупантам !
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01.03.2022 13:43 Відповісти
Треба залучать Афганський досвід : ПАЛИТЬ НАЛИВНИКИ техніка без топлива - ЧЕРМЕТ.
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01.03.2022 14:12 Відповісти
Отмечены случаи грабежей и мародерства со стороны оккупантов в районах населенных пунктов Буча, Гостомель, Новый Басанов.

====================================================

Редактор поправьте - не Новый Басанов, а Новая Басань
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01.03.2022 15:21 Відповісти
Тиханоаская приказала солдатам переходить на сторону Украины. Если нет- смерть оккупантам!
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01.03.2022 15:28 Відповісти
Братья украинцы! Хватит уже сидеть в обороне. Настало время перейти в атаку и сокрушить зверя в его логове! Переходите границу на территорию страны агрессора. Противник не ожидает этого и будет застигнут врасплох. У него нет оборонительных рубежей. Один сильный удар и мы нанесём врагу неприемлемый ущерб, наши ВСУ пройдутся огненным ураганом по всей стране и ударят в самое её сердце. Не упускайте момент. Вперёд! На Москву!
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01.03.2022 17:06 Відповісти
будет, со временем. Хотя нах нам та масква? Кормить их, танунах
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01.03.2022 19:05 Відповісти
Оточення Києва? - Не надто цікава перспектива.
Може, варто "підточити" тих, хто намагається оточувати, поки вони не закріпилися там?
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01.03.2022 17:24 Відповісти
Уважаемые! Не стоит обсуждать, поймут и захватчики свою вину или нет. Не стоит выяснять почему они это сделали, что думают их матери и насколько их жаль. Все, кто пришел в Украину с оружием - русские, чеченцы, белорусы - должны вернуться в свою страну или в наручниках, или в пластиковых мешках. Последнее предпочтительнее. Слава Украине!
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01.03.2022 17:52 Відповісти
 
 