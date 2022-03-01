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"Каски, бронежилети, коптери, паливо, ліки, все потрібно!", - волонтер Юсупова закликає допомогти українським воїнам у боротьбі з Росією

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

"Каски, бронежилети, коптери, паливо, ліки, все потрібно!", - волонтер Юсупова закликає допомогти українським воїнам у боротьбі з Росією

Волонтер Наталя Юсупова закликає допомогти українським воїнам у боротьбі з російським агресором. Зокрема, потрібні каски, бронежилети, коптери, паливо, ліки. Ви можете допомогти грошима нашим воїнам грошима.

Про це вона написала на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Війна страшна, багато потреб. Впевнена, не треба нікому нічого пояснювати. Каски, броніки, коптери, паливо, ліки, все потрібно. За 4 дні більше 200 тис. грн витрат, висилаю гроші на Чернігів, Одесу, Маріуполь, Запоріжжя, по місту щось можна купити. Віддаю гроші по Києву для тероборони. Гроші на шпиталь передала. Також вволонтерам допомогаємо в інших містах і нашим мужнім військовим. Багато потреб для тероборони. Вже є втрати серед друзів. Це жах. Але ми вистоїмо за них і подолаємо окупантів. А зараз до праці!", - написала Юсупова.

Каски, бронежилети, коптери, паливо, ліки, все потрібно!, - волонтер Юсупова закликає допомогти українським воїнам у боротьбі з Росією 01
Каски, бронежилети, коптери, паливо, ліки, все потрібно!, - волонтер Юсупова закликає допомогти українським воїнам у боротьбі з Росією 02
Каски, бронежилети, коптери, паливо, ліки, все потрібно!, - волонтер Юсупова закликає допомогти українським воїнам у боротьбі з Росією 03
Каски, бронежилети, коптери, паливо, ліки, все потрібно!, - волонтер Юсупова закликає допомогти українським воїнам у боротьбі з Росією 04
Каски, бронежилети, коптери, паливо, ліки, все потрібно!, - волонтер Юсупова закликає допомогти українським воїнам у боротьбі з Росією 05
Каски, бронежилети, коптери, паливо, ліки, все потрібно!, - волонтер Юсупова закликає допомогти українським воїнам у боротьбі з Росією 06

Каски, бронежилети, коптери, паливо, ліки, все потрібно!, - волонтер Юсупова закликає допомогти українським воїнам у боротьбі з Росією 07
Каски, бронежилети, коптери, паливо, ліки, все потрібно!, - волонтер Юсупова закликає допомогти українським воїнам у боротьбі з Росією 08
Каски, бронежилети, коптери, паливо, ліки, все потрібно!, - волонтер Юсупова закликає допомогти українським воїнам у боротьбі з Росією 09

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу на спецрахунок для збору коштів на потреби армії надійшло майже 300 млн грн, - НБУ

Реквізити для допомоги українським воїнам:

5358385320002464 Монобанк

IBAN UA333220010000026206304456676.

Карта 4441111447002464 Монобанк.

5375411500427369 Монобанк .

5437590090303159 Райфазен банк.

iBAN UA743229040000000002620836342.

Перевод закордону Paypal [email protected]

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НАРЕШТІ **** Мелітопольці у центрі міста пішла давати ****** окупантам!!!
https://twitter.com/i/status/1498630612072157190
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01.03.2022 14:25 Відповісти
в телеге пишут есть видос что наши влупили по военному аеродрому Таганрога, это вам за Харьков сутки! видос ищите в пабликах
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01.03.2022 14:28 Відповісти
⚡️ Президент Евросовета Шарль Мишель призвал наложить на РФ самые серьезные санкции, ограничив использование резервов Центробанка РФ, средства олигархов, Владимира Путина и Сергея Лаврова.

"Эти санкции также будут дорого стоить нам - и это будет ценой, которую мы заплатим за наше будущее", - подчеркнул Мишель.
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01.03.2022 14:31 Відповісти
щойно з робочої групи вайберу:
? Какая обстановка в старобельске
(Біловодськ) По объездной дороге в сторону Старобельска шли машины тентованные с литерой z
(Біловодськ)Тихо, але по всієї об'їздній дорозі повно техніки
(Старобільськ) По городу "катаются" бтры, не стреляют, проехали по кругу, в районе нефтебазы просили еду. Срочники.
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01.03.2022 14:34 Відповісти
яду им крысиного а не еды
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01.03.2022 14:40 Відповісти
Как денег на счёт кинуть! Хочу перечислить на поддержку ЗСУ!
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01.03.2022 17:37 Відповісти
Ни один терминал не работает на приём денег.
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01.03.2022 17:38 Відповісти
 
 